Hur man spårar säkerheten på campus med hjälp av AI

Amerikanska campus rapporterade 22 212 brott under 2023, en ökning med 13 % jämfört med föregående år, och alla institutioner som får Title IV-finansiering måste spåra och offentliggöra dessa uppgifter enligt Clery Act. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera spårning av incidentrapporter, Clery Act-efterlevnadskalendrar, Title IX-ärendehantering, underhåll av nödplaner och slutförande av säkerhetsutbildningar, vilket förvandlar spridda efterlevnadsprocesser till ett enda operativt system.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för campussäkerhet på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på den operativa spridning som denna typ av system är avsedd att åtgärda. För de flesta campussäkerhetsteam är problemet inte bristen på verktyg. Det är det manuella samordningsarbetet som är uppdelat mellan dispatchsystem, kalkylblad, ärendefiler, e-posttrådar och efterlevnadskalendrar.

Vem bör använda denna säkerhetskonfiguration för campus?

Denna konfiguration är utformad för campus säkerhetschefer, Clery-efterlevnadsansvariga, Title IX-koordinatorer, beredskapsteam, beteendeinterventionsteam, utbildningsadministratörer och operativ personal som ansvarar för att dokumentera, samordna och rapportera campus säkerhetsarbete. Den är särskilt användbar för institutioner som redan har operativa system på plats men fortfarande förlitar sig på manuella processer för att hantera efterlevnadstidslinjer, utredningar, slutförda utbildningar och beredskap.

Vem bör använda denna säkerhetskonfiguration för campus Denna konfiguration är utformad för campus säkerhetschefer, Clery-efterlevnadsansvariga, Title IX-koordinatorer, beredskapsteam, beteendeinterventionsteam, utbildningsadministratörer och operativ personal som ansvarar för att dokumentera, samordna och rapportera campus säkerhetsarbete. Den är särskilt användbar för institutioner som redan har operativa system på plats men fortfarande förlitar sig på manuella processer för att hantera efterlevnadstidslinjer, utredningar, slutförda utbildningar och beredskap för nödsituationer.

Om du ansvarar för säkerheten på campus handlar det inte bara om att skydda människor. Du driver en federal efterlevnadsverksamhet. Clery Act kräver att alla Title IV-institutioner publicerar en årlig säkerhetsrapport (ASR) med tre års brottsstatistik, offentliggör säkerhetspolicyer, utfärdar varningar i rätt tid och för en offentlig daglig brottslogg. Title IX kräver spårning, utredning och lösning av klagomål om sexuella trakasserier och våld. Brandsäkerhetsrapporter, inventeringar av farliga material, samordning av hotbedömningar och beredskapsplaner för nödsituationer lägger till ytterligare lager.

Straffet för bristande efterlevnad är strängt. Penn State dömdes till böter på 2,4 miljoner dollar för brott mot Clery Act, vilket är den högsta bötesbeloppet i lagens historia. Utöver böter riskerar institutionerna att förlora Title IV-finansiering, vilket skulle vara existentiellt för de flesta skolor. Enligt en RAND-rapport om säkerhet på campus utgör dock resursbegränsningar, inklusive begränsad finansiering och personalresurser, betydande utmaningar för att upprätthålla och förbättra säkerhetsstrategier på olika institutioner.

De flesta säkerhetsavdelningar på campus spårar incidenter med hjälp av en blandning av CAD-system, kalkylblad, e-post och pappersformulär. Clery-geografiska klassificeringar kräver manuell kartläggning. Title IX-tidslinjer hanteras i ärendeakter. Utbildningskrav hanteras av HR. Nödplaner granskas årligen (om någon kommer ihåg det). Informationen finns, men den är fragmenterad över system som inte kommunicerar med varandra. Det är precis den typen av fragmentering som leder till rapporteringsfel, missade deadlines och revisionsresultat.

Hur CU Anschutz löste detta: University of Colorados CU Anschutz-campus ersatte fem äldre system med ClickUp för över 170 användare i sitt centraliserade IT-team. Manuell rapportering minskade till noll. Anna Alex, chef för Campus Technology Services: Teamets moral steg eftersom människor vill lösa problem, inte skapa pivottabeller. Det är möjligheten här. Inte att ersätta centrala operativa system, utan att ta bort det manuella samordningsarbetet kring dem. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande säkerhetskonfiguration för campus inom din projektledningsplattform. Vill du testa en liknande modell på din egen campus säkerhetsavdelning? Börja med nedanstående uppmaning och anpassa den efter din institutions storlek, personalstyrka och efterlevnadskrav.

Hur CU Anschutz löste detta: University of Colorados CU Anschutz-campus ersatte fem äldre system med ClickUp för över 170 användare i sitt centraliserade IT-team. Manuell rapportering minskade till noll. Anna Alex, chef för Campus Technology Services: Teamets moral steg eftersom människor vill lösa problem, inte skapa pivottabeller. Teamets moral steg eftersom människor vill lösa problem, inte skapa pivottabeller.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta centrala operativa system, utan att ta bort det manuella samordningsarbetet kring dem. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande säkerhetskonfiguration för campus inom din projektledningsplattform. Vill du testa en liknande modell på din egen campus säkerhetsavdelning? Börja med nedanstående uppmaning och anpassa den efter din institutions storlek, personalstyrka och efterlevnadskrav.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta centrala operativa system, utan att ta bort det manuella samordningsarbetet kring dem. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande säkerhetskonfiguration för campus inom din projektledningsplattform.

Vill du testa en liknande modell på din egen campus säkerhetsavdelning? Börja med nedanstående uppmaning och anpassa den efter din institutions storlek, personalstyrka och efterlevnadskrav.

Vill du testa en liknande modell på din egen campus säkerhetsavdelning? Börja med nedanstående uppmaning och anpassa den efter din institutions storlek, personalstyrka och efterlevnadskrav.

Uppmaning: Skapa din arbetsplats för säkerhetsövervakning på campus med AI

Kopiera denna prompt, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter och du får en komplett arbetsplats för campus säkerhet med incidentuppföljning, efterlevnadskalendrar, utbildningshantering och allt annat.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din operativa struktur, inklusive uppgiftshierarkier, deadline-logik och kontrollpunkter för efterlevnad. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar din campus, rapporteringskrav och operativa modell.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din operativa struktur, inklusive uppgiftshierarkier, deadline-logik och kontrollpunkter för efterlevnad. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar din campus, rapporteringskrav och operativa modell.

Arbetsplatsarkitekt för campussäkerhet

Uppmaning:

→ Är du redo att skapa din första Super Agent? Öppna ClickUp Brain och klistra in ovanstående prompt för att skapa en anpassad Super Agent för din arbetsyta.

→ Är du redo att skapa din första Super Agent? Öppna ClickUp Brain och klistra in ovanstående prompt för att skapa en anpassad Super Agent för din arbetsyta.

När din agentplan har skapats är nästa steg att omvandla den till en praktisk arbetsyta som din OSP kan använda varje dag.

Hur du konfigurerar det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar ditt utrymme, samla in den information som ditt team redan använder för att hantera säkerhetsåtgärder på campus. Det inkluderar vanligtvis incidentkategorier, Clery-geografiska referenser, milstolpar för Title IX-ärenden, utbildningslistor, datum för granskning av beredskapsplaner, säkerhetspersonal och alla system som för närvarande används för utskick, register, efterlevnad eller ärendehantering. Att börja med rena indata gör dina automatiseringar, instrumentpaneler och eskaleringsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsplatsstruktur Skapa ett särskilt utrymme som heter Campus Safety & Compliance. Lägg till mappar som matchar dina verksamhetsområden: Incidenthantering för intag, utredningar, brottsregister och årlig statistik, Clery-efterlevnad för ASR-förberedelser, varningar i rätt tid, loggar för nödmeddelanden och brandsäkerhetsrapportering, Title IX för aktiva fall, stödåtgärder och spårning av lösningar, beredskap för EOP-underhåll, bordövningar, tester av meddelandesystem och byggnadsplaner samt utbildning och certifiering för genomförande av obligatorisk säkerhets- och efterlevnadsutbildning. Konfigurera anpassade fält för varje incident och ärendeuppgift Lägg till anpassade fält i dina mallar för incidenter, ärenden och efterlevnad så att varje post innehåller de viktigaste uppgifterna som ditt team behöver för att kunna agera snabbt och rapportera korrekt. Inkludera fält för incidentnummer, Clery-geografi, brottsklassificering, hotnivå, tilldelad utredare, myndighetsfrist, efterlevnadsstatus och utbildnings typ. Denna konsekventa struktur gör dashboards, automatiseringar och fristspårning mycket mer tillförlitliga. Klistra in prompten i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, campusbefolkning, antal säkerhetspersonal, antal CSA, aktuella verktyg och viktiga utmaningar när det gäller efterlevnad. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till ditt incidentspårningssystem, efterlevnadskalendrar, ärendearbetsflöden och automatiseringslogik, och finjustera det sedan för din campusverksamhet. Ställ in automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla campus säkerhetsarbetet igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att generera dagliga brottsloggposter, eskalera närmande Title IX-deadlines, starta utbildningsförnyelseuppgifter, skapa arbetsflöden för årliga säkerhetsrapporter och meddela hotbedömningsledare när brådskande fall flaggas.

Skapa ett särskilt utrymme som heter Campus Safety & Compliance (Campussäkerhet och efterlevnad). Lägg till mappar som matchar dina verksamhetsområden: Incidenthantering för intag, utredningar, brottsregister och årlig statistik, Clery Compliance för ASR-förberedelser, varningar i rätt tid, loggar för nödmeddelanden och brandsäkerhetsrapportering, Title IX för aktiva fall, stödåtgärder och spårning av lösningar, Emergency Preparedness (Beredskap) för EOP-underhåll, bordövningar, tester av meddelandesystem och byggnadsplaner, samt Training & Certification (Utbildning och certifiering) för genomförande av obligatorisk säkerhets- och efterlevnadsutbildning.

Lägg till anpassade fält i dina mallar för incidenter, ärenden och efterlevnad så att varje post innehåller de viktigaste uppgifterna som ditt team behöver för att kunna agera snabbt och rapportera korrekt. Inkludera fält för incidentnummer, Clery-geografi, brottsklassificering, hotnivå, tilldelad utredare, myndighetsfrist, efterlevnadsstatus och utbildnings typ. Denna konsekventa struktur gör dashboards, automatiseringar och fristspårning mycket mer tillförlitliga.

Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, campusbefolkning, antal säkerhetspersonal, antal CSA, nuvarande verktyg och viktiga utmaningar när det gäller efterlevnad. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till ditt incidentspårningssystem, efterlevnadskalendrar, ärendeflöden och automatiseringslogik, och finjustera det sedan för din campusverksamhet.

Skapa automatiseringar för att hålla säkerhetsarbetet på campus igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att generera dagliga brottsloggposter, eskalera närmande Title IX-deadlines, starta utbildningsförnyelseuppgifter, skapa arbetsflöden för årliga säkerhetsrapporter och meddela hotbedömningsledare när brådskande fall flaggas.

💡 Proffstips: Börja med ett efterlevnadsområde, till exempel Clery-rapportering, Title IX eller utbildningsspårning, innan du rullar ut systemet över hela campusets säkerhetsverksamhet. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att förfina uppgiftsstrukturer, automatiseringsregler och behörigheter innan du skalar upp.

Rekommenderade anpassade fält för campus säkerhetsuppgifter

Dessa fält skapar en konsekvent driftshistorik över incidenter, efterlevnadsuppgifter, utredningar och utbildningsarbetsflöden.

Fält Typ Syfte Incidentnummer Kort text Unik identifierare för fall eller incidenter Clery-geografi Rullgardinsmeny På campus, Boende på campus, Offentlig egendom, Utanför campus Brottsklassificering Rullgardinsmeny Brott, VAWA-brott, hatbrott, arrestering, disciplinär hänvisning Hotnivå Rullgardinsmeny Låg, måttlig, hög, överhängande Tilldelad utredare Människor Huvudutredare eller ärendeansvarig Regulatorisk deadline Datum Federal eller institutionell deadline för åtgärder Efterlevnadsstatus Rullgardinsmeny På rätt spår, I riskzonen, Försenad Utbildningstyp Rullgardinsmeny CSA Clery, Title IX, Aktiv skytt, Farligt gods, Första hjälpen, Brandsäkerhet

📘 Läs också: Se alla anpassade fälttyper för att avgöra vilka fält som fungerar bäst för ditt arbetsflöde för bidrag.

Exempel på central automatisering för campus säkerhet

När dina anpassade fält är konfigurerade kan du skapa automatiseringar som håller incidenter, deadlines och efterlevnadsarbetsflöden igång utan upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan... Ny incidentrapport skapas med en Clery-brottsklassificering Skapa automatiskt en daglig brottslogg och meddela Clery-ansvarig. Ett Title IX-ärende når utredningsfristen minus 7 dagar Eskalera till Title IX-koordinatorn och ändra efterlevnadsstatus till Risk. CSA-utbildningens giltighetstid går ut om 30 dagar Skicka en påminnelse om förnyelse till medarbetaren och skapa en utbildningsuppgift. Deadline för utarbetande av den årliga säkerhetsrapporten den 1 juni har nåtts Skapa ett ASR-förberedelseträd med deluppgifter och deadlines fram till oktober 1. Ett hotbedömningsfall markeras som Hög eller Överhängande Meddela omedelbart BIT- eller TAT-ordföranden och skapa en uppgift för ett nödmöte.

Vill du se hur Super Agents fungerar i en verklig ClickUp-miljö? Titta på genomgången nedan för att se hur AI-genererade arbetsflöden, uppgifter och automatiseringar fungerar i praktiken.

Vad agenten täcker under hela campus säkerhetslivscykeln

En AI-agent för campussäkerhet är inte ett övervakningssystem eller ett verktyg för nödutryckningar. Det är ett system som körs i din projektledningsarbetsyta och utför det strukturerade, efterlevnadsdrivna samordningsarbete som ditt team för närvarande gör manuellt: spåra incidenter, hantera Clery-tidslinjer, dokumentera Title IX-ärenden och säkerställa efterlevnad av utbildning.

Livscykelstadium Vad agenten gör Vad det ersätter Incidentrapportering Registrerar incidentdetaljer med Clery-geotaggning, klassificerar automatiskt efter brottstyp, genererar dagliga brottsloggposter, sammanställer treåriga rullande statistiska uppgifter. Pappersformulär, brottsregister i kalkylblad, manuell årlig datainsamling Clery-efterlevnad Hantera hela ASR-produktionstidsplanen från juni till 1 oktober, spåra beslut om tidiga varningar, dokumentera tester av nödmeddelanden. Kalenderpåminnelser, e-postbaserad samordning med lokal polis, deadline-brådska Title IX-hantering Spårar ärenden från klagomål till lösning med deadline-kontroll i varje steg, hanterar stödåtgärder, dokumenterar överklaganden Siloade ärendeakter, manuell tidslinjespårning, inkonsekvent dokumentation Beredskap för nödsituationer Planerar och spårar simuleringar, hanterar EOP-granskningscykler, verifierar tester av meddelandesystem, underhåller byggnadsplaner Årlig granskning som endast sker när någon kommer ihåg det, föråldrade byggnadsplaner Utbildningskrav Spårar varje persons slutförda utbildning inom alla obligatoriska kategorier, skickar påminnelser om förnyelse, genererar efterlevnadsrapporter per avdelning. Spårning baserad på kalkylblad, försenade utbildningar som upptäcks under revisioner Hotbedömning Hanterar BIT/TAT-ärenden från remiss till avslutning med hotnivåklassificering, interventionsdokumentation och mönsterspårning. E-postbaserade hänvisningar, mötesanteckningar i delade enheter, ingen systematisk resultatuppföljning

📘 Läs också: Lär dig hur anpassade fält fungerar i automatiseringar

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående prompt fungerar på alla högskolor som använder ClickUp. Anpassa prompten för din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (komplex campus, över 20 000 invånare) Använd hela prompten som den är. Lägg till laboratoriesäkerhet och spårning av farliga material. Lägg till samordning av forskningsöverensstämmelse (biosäkerhet, strålningssäkerhet, kemisk hygien). Räkna med flera Clery-geografier över satellitcampus och medicinska anläggningar. R2-universitet (medelstor campus, 10 000–20 000 invånare) Förenkla hotbedömningen till standardiserade BIT-arbetsflöden. Begränsa laboratoriesäkerheten till avdelningar med forskningslaboratorier. Fokusera beredskapen för nödsituationer på centrala campusbyggnader. Lägg till säkerhetsplanering för idrottsevenemang på matchdagar. Främst institution för grundutbildning (campus med studentbostäder, 2 000–10 000 invånare) Lägg tonvikt på säkerheten i studentbostäder (Clery-statistik för studentbostäder rapporteras separat). Lägg till samordning av studenters uppförande/rättsliga frågor. Fokusera utbildningen på efterlevnad av regler för personal som arbetar med studentbostäder. Inkludera säkerhet vid utlandsstudier och riskhantering vid resor. Community college (pendlarcampus, flera platser) Förenkla avsnitten om säkerhet i bostäder (de flesta har inga bostäder). Fokusera på säkerheten på parkeringsplatser och i byggnader. Lägg till geografisk kartläggning av Clery för flera platser, eftersom varje plats kan ha olika rapporteringskrav. Prioritera samordningen av efterlevnaden av ekonomiskt stöd, eftersom båda kontoren betjänar samma studenter. Yrkesutbildning/yrkesskola (en enda byggnad eller liten campus) Förenkla till grundläggande Clery-efterlevnad, brandsäkerhet och grundläggande beredskap för nödsituationer. Fokusera utbildningen på arbetsplatssäkerhet (OSHA) för yrkesutbildningsprogram. Reducera hotbedömningen till grundläggande remissflöde. Lägg till säkerhetsuppföljning för kliniska/praktikplatser för hälso- och sjukvårdsprogram.

Hantera säkerhetsåtgärder på campus från ett och samma ställe

Campussäkerhetsteam har inte problem på grund av bristande ansvar. De har problem eftersom det kritiska arbetet är spritt över för många system, deadlines och rapporteringskrav. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution förvandla incidentuppföljning, Clery-efterlevnad, Title IX-samordning, beredskap för nödsituationer och utbildningshantering till ett repeterbart operativt system.

Målet är inte att ersätta dina dispatchverktyg, ärendeplattformar eller institutionella registersystem. Det är att minska det manuella samordningsarbetet kring dem, förbättra synligheten över efterlevnadstidslinjer och se till att viktiga uppföljningar inte faller mellan stolarna. Börja med ovanstående uppmaning, anpassa den till din campusstruktur och skapa en konfiguration som ditt team faktiskt kan använda varje dag. Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor om spårning av säkerheten på campus med hjälp av AI

Ja. AI-agenter fattar inga juridiska beslut om brottsklassificeringar. De verkställer efterlevnadsarbetsflödet: när en incident rapporteras och klassificeras genererar agenten automatiskt den dagliga brottsloggen, märker Clery-geografin, lägger till den i den rullande treårsstatistiken och spårar ASR-produktionens tidslinje. Clery-efterlevnadsansvarig fattar fortfarande klassificeringsbeslut, men den administrativa spårningen är automatiserad.

Nej. AI-agentens arbetsyta fungerar tillsammans med dina system för utskick och dokumenthantering. Incidentdata från ditt CAD-system matas in i arbetsytan för efterlevnadsspårning. Agenten ersätter inte dina operativa verktyg. Den blir ett lager för efterlevnad och projektledning där ditt team spårar deadlines, hanterar ärenden och genererar rapporter utöver den operativa datan.

ClickUp har SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- och ISO 42001-certifieringar och stöder SSO, rollbaserade behörigheter och kryptering vid lagring och överföring. Title IX-ärendedata kan begränsas till endast Title IX-koordinatorn och tilldelade utredare. Inga data används för att träna AI-modeller.

Agenten upprätthåller en kontinuerlig revisionsspår: varje beslut om incidentklassificering, varje beslut om tidig varning (inklusive dokumenterade skäl för att inte utfärda), varje milstolpe i Title IX-ärenden och varje register över slutförda utbildningar. När en programgranskning kommer är bevisen redan organiserade efter efterlevnadsområde istället för att kräva veckor av rekonstruktion. Se också hur AI-agenter stöder institutionell forskning under granskningar av ackrediteringsdata.

Ja. En R1 med ett medicinskt center, satellitcampus och studentbostäder har en betydligt mer komplex Clery-geografi än en yrkesskola med en enda byggnad. Med hjälp av variablerna kan du konfigurera systemet för just din campusyta. De grundläggande kraven (ASR senast den 1 oktober, daglig brottslogg, varningar i rätt tid, nödmeddelanden) är dock identiska oavsett institutionens storlek. Se också hur arbetsflöden för bidragsförvaltning har liknande strukturer för efterlevnadskalendrar.