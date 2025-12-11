Den obekväma sanningen om AI-mognad: Varför 99 % av företagen misslyckas

”Endast 1 % av företagen anser att de har uppnått AI-mognad. Ändå säger 98 % att det blir allt mer brådskande att implementera AI.”

Denna klyfta handlar inte bara om teknik. Det handlar om tankesätt.

Jag såg detta med egna ögon vid ett nyligen hållet försäljningsmöte när två ledande befattningshavare sa rakt ut till mig: ”Vi är över 40 och har våra invanda vanor – det är svårt att tänka sig att förändra saker. ”

Under tiden testade deras yngre kollegor redan arbetsflöden, experimenterade med agenter och automatiserade sina första framgångar.

Då insåg jag att AI-mognad har mycket lite att göra med verktyg – och allt att göra med viljan att möta obekväma sanningar.

Kunskapsklyftan är enorm

AI-transformationsmatris

Vi har undersökt kunskapsarbetares AI-praxis och data om deras implementering. Historien blir ännu mer oroande:

Endast 12 % av organisationerna rapporterar fullständig AI-integration

38 % använder inte AI alls i sina dagliga arbetsflöden.

Det är ingen liten klyfta. Det är en kanjon.

Värre än så är att majoriteten av AI-projekten inte överlever pilotfasen:

Nästan två tredjedelar av företagen kan inte få pilotprojekt att fungera i praktiken .

Nästan hälften övergav AI-projekt helt och hållet 2025.

Varför? För att människor inte vet hur man använder verktygen. De främsta orsakerna till misslyckanden talar sitt tydliga språk:

Kunskapsluckor: 71,7 %

Tekniska utmaningar: 70 %

Brist på utbildning: 67 %

Naturligtvis finns det skepsis. Man kan inte förvänta sig framgång när teamen får kraftfulla verktyg utan sammanhang, coaching eller tydlighet.

Det är som att ge någon som bara har använt penna och papper en bärbar dator – och förvänta sig att de ska kunna navigera i operativsystemet, öppna appar, skicka e-post och skriva i Word.

Utan utbildning, stöd eller information om vad som är möjligt är det inte konstigt att de har svårt att komma igång.

De flesta tror att AI bara är ChatGPT

De flesta tror fortfarande att AI bara handlar om att be ChatGPT omformulera ett e-postmeddelande. Det är allt.

Fråga runt, så kommer du att höra samma sak: ”Det hjälper mig att skriva e-postmeddelanden” eller ”Det svarar på mina frågor. ”

Det är grundläggande.

Få inser att AI kan planera arbete, optimera resurser, minska arbetsbelastningen och till och med proaktivt flagga flaskhalsar – om det är djupt integrerat i den verkliga arbetsmiljön.

Vår forskning visar hur snäv den nuvarande uppfattningen är:

35 % använder AI främst för grundläggande uppgifter.

12 % använder avancerad automatisering

10 % använder agentliknande optimering

Endast 9 % säger att deras AI faktiskt förutser och löser problem på egen hand.

Det här är inte ett teknikproblem, utan ett exponeringsproblem. Människor behöver se exempel och få hjälpmedel/mallar för hur de ska använda de verktyg vi tillhandahåller, så att de sedan kan gå vidare och bygga sina egna.

📊 Hur mogen är din AI-strategi egentligen?De flesta team tror att de har kommit längre än de faktiskt har – men data visar något annat. Vill du få en snabb och ärlig bild av var din organisation står?👉 Gör AI-mognadsbedömningen för att ta reda på vilket stadium du faktiskt befinner dig i – och vad som krävs för att nå nästa nivå. Gör testet för att bedöma din AI-mognad! Gör ett 2-minutersquiz för att bedöma din organisations AI-mognad och få en praktisk handlingsplan!

Styrning och åtkomst är fortfarande omogna

Om bristande kunskap gör det svårt för piloterna, så gör bristande AI-styrning jobbet färdigt.

Här är vad vi ser:

Åtkomstproblem:

36 % av de anställda har ingen tillgång till AI-verktyg alls

Endast 14 % säger att de flesta kan experimentera med AI i sin organisation.

Styrningsproblem:

53 % har ingen styrning eller endast informella riktlinjer för användning av AI.

Tänk på risken.

Du har antingen personer som inte kan använda AI alls, eller personer som använder det utan skyddsräcken.

Inget av scenarierna förbereder dig för en mogen, skalbar implementering. Detta stöds av tillitsdata. I organisationer med hög mognad litar 57 % av affärsenheterna på och är redo att använda nya AI-lösningar. I organisationer med låg mognad sjunker den siffran till 14 %.

Förtroende byggs inte upp över en natt. Det förtjänas genom transparens, möjliggörande och tydliga riktlinjer. När människor inte förstår hur AI passar in i deras arbete eller, ännu värre, är rädda för att göra fel, tvekar de att använda det. Och utan användning finns det ingen skala.

Fragmenterad infrastruktur hämmar AI-utvecklingen

Även motiverade team misslyckas när deras system är splittrade.

Data:

54 % rapporterar att de har mestadels spridda system.

49 % delar sällan eller aldrig information mellan teamen.

43 % säger att det är svårt eller inkonsekvent att hitta information.

Du kan inte bygga upp mogna AI-funktioner på en fragmenterad infrastruktur. AI behöver sammanhang. Om dina data är spridda över dussintals verktyg kommer din AI bara att se en liten del av helheten. Detta stärker vår övertygelse om ett konvergerat AI-arbetsutrymme.

Vad händer när AI har fullständig kontext? De flesta team experimenterar med AI isolerat. System som ClickUp BrainGPT fungerar bara när de underliggande arbetsflödena är sammankopplade, strukturerade och synliga. När AI kan se det faktiska arbetet, diskussionerna kring det och besluten bakom det, sker en förändring: Prova ClickUp Brain MAX för djupare forskning och sammanhang i hela ditt arbetsutrymme. Det slutar fungera som en skrivassistent och börjar bete sig som en analytiker. Det kan avslöja trender som teamen missat, lyfta fram dolda hinder och visa ledarna hur arbetet faktiskt fungerar i deras organisation. Lägg till Talk-to-Text ovanpå det, och plötsligt begränsas inte insikternas hastighet av din skrivhastighet. Du kan dela med dig av tankar, frågor och beslut i realtid och låta systemet ta hand om resten. Det är därför AI-mognad inte handlar om att ha fler modeller, utan om att ha mer sammanhang.

Den överväldigande majoriteten befinner sig fortfarande i pilotfasen

Den överväldigande majoriteten av teamen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av sin AI-mognad – ofta fast i isolerade pilotprojekt som aldrig skalas upp.

Utan gemensam kontext eller sammankopplade system når även de bästa modellerna en gräns.

Kontexten är viktig för att AI ska fungera bra. När data är spridda över olika verktyg ser din AI bara fragment – och fragmenterad kontext leder till fragmenterade resultat.

Det är därför verkliga framsteg kommer från en samordnad AI-strategi som bygger på en enhetlig infrastruktur, tydlig styrning och en enda källa till sanning. När sammanhanget flödar mellan verktyg och team hjälper AI inte bara till – det accelererar.

Mätproblemet som ingen vill prata om

Här är sanningen som nästan ingen vill erkänna:

De flesta organisationer har ingen aning om deras AI-investeringar fungerar:

47 % mäter inte alls AI:s påverkan

Endast 10 % använder datadrivna, resultatbaserade mätvärden

Det är inte bara en varningssignal – det är ett hinder. Om du inte kan mäta framgången kan du inte bevisa avkastningen på investeringen. Om du inte kan bevisa avkastningen på investeringen kan du inte få ledningens stöd. Och utan stöd förblir AI fast i pilotläget – för alltid.

Pilotprojektens limbo är inte ofarligt.

Organisationer i de två första stadierna av AI-mognad hade en finansiell prestanda under branschgenomsnittet. Däremot hade företag i stadierna 3 och 4 en finansiell prestanda långt över branschgenomsnittet, enligt forskning från MIT.

Prestationsskillnaden är inte subtil. Det är skillnaden mellan att ligga efter dina konkurrenter och att dominera din marknad. Det är därför en ärlig utvärdering är så viktig just nu.

Varför agentiska arbetsflöden > Bättre uppmaningar En av de största missuppfattningarna inom företags-AI just nu är att mognad kommer från bättre uppmaningar. Så är inte fallet. Det kommer från system som kan vidta strukturerade åtgärder, inte bara generera text. Agentiska arbetsflöden är viktiga eftersom de minskar den kognitiva belastningen som gör att team fastnar i pilotläget. Istället för att förlita sig på att individer ska komma ihåg steg, driver verktyg som ClickUp Agents uppgifterna framåt eller tolkar data, och agenterna hanterar det procedurmässiga arbetet i bakgrunden. Samarbetet kring brådskande funktioner har blivit enklare med ClickUp Agents. De ersätter inte människor, utan stabiliserar arbetsflödet omkring dem så att införandet blir enklare, inte svårare. För de flesta organisationer är det just denna förändring som slutligen förflyttar AI från experiment till genomförande.

Vad som faktiskt fungerar: Modellen med starka förebilder

Alla framgångsrika transformationer jag har sett hade en sak gemensamt.

En stark intern förespråkare.

Det är också så ClickUp själv växte före AI: Snabba vinster → synliga framgångar → organisk expansion.

Med AI står ännu mer på spel. Det handlar inte bara om att byta verktyg – det handlar om att ändra tankesätt.

Du ersätter inte bara manuella steg, du omformar hur arbetet utförs. Med ClickUp handlar det oftast om att övertyga någon som tidigare använt ett annat liknande projektledningsverktyg om varför ClickUp är bättre.

Med AI handlar det om att förändra sättet de tänker på hur de arbetar: ett BÄTTRE sätt.

Det är ett skrämmande steg för många. Det kan kännas som ett hot.

Vi måste se omvandlingen som en möjlighet till förbättring, snarare än att eliminera ett jobb eller ifrågasätta någons värde.

Jag ser det som att ge mänskliga medarbetare superkrafter, och team och ledning måste skapa den visionen och kulturen från toppen för att driva en organisation som är fullt ut AI-mogen och som ständigt förbättrar och utvecklar sitt arbetssätt, särskilt med tanke på att AI-utvecklingen går så snabbt.

Förändringsacceptans är den verkliga flaskhalsen

Låt oss vara ärliga: kulturen är den svåraste delen.

33 % av organisationerna rapporterar aktivt motstånd mot förändring

Endast 19 % är snabba att anpassa sig till förändringar och skala upp nya AI-verktyg

Det är den verkliga flaskhalsen för de flesta företag.

Minns du de där personerna jag nämnde på försäljningskonferensen? De som var så fast rotade i sina vanor?

Jag sa till dem:

Döm inte innan du ser hur det kan underlätta ditt dagliga arbete. Låt våra team utbilda dig i hur du bäst implementerar det, ge oss ditt arbetsflöde och låt oss visa dig hur du kan förändra det.

Och sedan:

Du vill inte vara det sista teamet som fortfarande använder Lotus Notes. Eller en flip-telefon. Eller fortfarande skriver ut kalenderinbjudningar.

Tekniken utvecklas, och du vill vara en del av den förändringen. Annars kommer du eller din organisation att bli irrelevant.

Mitt råd till ledare: Låt experter visa dig vad som är möjligt

Om du är en ledare som tvekar inför den obekväma diagnosen av din AI-utveckling, skulle jag säga följande till dig.

Du behöver inte göra det ensam.

Låt oss – dina partners, experter och agenter – hjälpa dig att visa vad som är möjligt. Vi kan hjälpa din organisation att komma igång med våra certifierade agenter och experter, så att du snabbt kan komma igång.

Tre viktiga åtgärder:

Utbilda dina medarbetare. Ge dem verktyg och självförtroende – inte bara tillgång Främja en kultur av experimenterande. Låt teamen misslyckas snabbt och iterera snabbare. Lita på dina teknikpartner. Vi har sett vad som fungerar (och vad som inte fungerar). Låt oss hjälpa dig att hoppa över inlärningskurvan.

Klyftan mellan AI-mognad och AI-investeringar blir bara större. Endast 13 % av företagen är idag helt redo att utnyttja AI:s potential, vilket är en minskning från 14 % för ett år sedan, enligt en undersökning från Cisco. Samtidigt uppger 98 % att det blivit mer brådskande att implementera AI. Det är inte hållbart.

De företag som kommer att vinna är inte de med de största AI-budgetarna.

Det är de som är villiga att:

Utvärdera ärligt var de befinner sig

Investera i möjliggörande och utbildning

Upprätta verklig styrning

Åta dig att göra det arbete som krävs

Tekniken är redo. Frågan är om din organisation är redo att inse sanningen om var ni faktiskt står och göra det hårda arbetet som krävs för att överbrygga klyftan.

Här är den slutgiltiga, obekväma sanningen: dina konkurrenter gör just nu den bedömningen.

Och de som agerar beslutsamt idag kommer att vara de som tar marknadsandelar imorgon.