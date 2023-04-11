CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

I "CatchUp with the Crew" tar vi dig med in i livet på ClickUp. Du får lära känna vårt team, se vad som driver oss och bättre förstå vad som gör ClickUp till en så unik arbetsplats.

Den här veckan får vi höra från vår chefsfrontendingenjör Marcin Warpechowski!

Namn: Marcin WarpechowskiTitel: Principal Front-End EngineerNär jag började på ClickUp: Januari 2023

Varför började du på ClickUp?

Innan jag började på ClickUp var jag grundare av ett mjukvaruföretag, så jag hade erfarenhet av teknik och av att leda ett team, leverera och bygga upp ett projekt, men i liten skala. Det som fick mig att bli enskild medarbetare på ClickUp var min nyfikenhet på att arbeta på ett företag i tillväxt.

Vad gör du på ClickUp?

Vi arbetar i små team som ansvarar för specifika funktioner, och jag arbetar mellan dem. Kort sagt, jag ger mig in i kaninhål med avsikten att återvända med en lösning för flera team. Till exempel undersökte jag prestanda och användarupplevelse inom vissa områden av vårt användargränssnitt, och några av mina upptäckter var nya, medan andra var kända problem som väntade på en lösning.

Jag kontaktade flera team för att bekräfta mina hypoteser om dessa områden och fick massor av feedback som jag sedan bearbetade vidare. Jag skapade sju dokument för internt bruk med riktlinjer för framtida utveckling, och nu arbetar jag tillsammans med teamen för att implementera dem.

Berätta hur en typisk dag ser ut för dig.

Mina dagar går ut på att driva långsiktiga projekt framåt – främst genom att etablera relationer, träffa människor och hjälpa dem att komma överens. Det varierar från vecka till vecka, men vanligtvis arbetar jag med att bygga en prototyp eller ett proof of concept för en lösning, som jag sedan överlämnar till mina kollegor för implementering i deras projekt.

Hur skulle du beskriva kulturen på ClickUp? Vad skiljer den från andra jobb du har haft?

Kulturen är fantastisk. Innan jag började på ClickUp pratade jag med flera personer som arbetade här, och det som övertygade mig om att ta jobbet var teamets vänlighet. För mig känns ClickUp som en gränslös global familj, och precis som i en välfungerande familj är alla stödjande och respektfulla.

Vi har ett tydligt långsiktigt mål som är motiverande, men vägen dit är dynamisk. Varje vecka medför nya utmaningar och möjligheter.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Jag älskar produkten. Jag är mycket intresserad av projektledning och samarbete, men jag gillar särskilt ClickUps implementering. Jag blir inspirerad att göra mitt jobb eftersom jag vill se plattformen, som vi alla använder varje dag på ClickUp, fortsätta att bli bättre. Jag gillar också att ingenjörerna är delaktiga i utvecklingsplanen.

Vad är det bästa med ingenjörsteamet?

Vi är alltid samstämda, och om inte, så strävar vi snabbt efter samstämmighet! Det är självklart att vår framgång beror på lagarbete, och på ClickUp utbyter ingenjörer på alla nivåer information, idéer och goda rutiner. Vi uttrycker också våra tvivel och ber om hjälp när det behövs.

Vilka egenskaper tycker du att en framgångsrik ClickUp-anställd ska ha?

Jag insåg snabbt att för att lyckas måste jag bygga relationer med mitt team och lära känna alla. Nästan alla i mitt team arbetar på distans, men vi känner oss inte som främlingar. Alla är väldigt stödjande.

Alla som söker jobb hos ClickUp bör ta del av våra företagsvärderingar och fråga sig själva om de känns rätt, eftersom vårt företag lever efter dem och prioriterar dem varje dag!

Roliga fakta!Favoritmat: Thailändsk matMest binge-värdiga TV-serier: ”Curb Your Enthusiasm” och ”Rick and Morty”Bästa filmen att se om och om igen: ”Airplane!”Favoritglass: Pistasch, om jag inte är på Sicilien, då är det citron!Favoritaktivitet på helgen: Resor med min familjMest använda emoji: 😊 (som mitt leende ansikte)

Roliga fakta!Favoritmat: Thailändsk matMest binge-värdiga TV-serier: ”Curb Your Enthusiasm” och ”Rick and Morty”Bästa filmen att se om och om igen: ”Airplane!”Favoritglass: Pistage, om jag inte är på Sicilien, då är det citron!Favoritaktivitet på helgen: Resor med min familjMest använda emoji: 😊 (som mitt leende ansikte)

Vill du bli en del av ClickUp-teamet? Vi anställer! Kolla in vår karriärsida för att se vilka lediga tjänster som finns på vår jobbportal och ansök redan idag.