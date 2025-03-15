De 15 bästa bloggarna om produktledning för branschinsikter

Produktledning är en snabbrörlig bransch. En dag finjusterar du din roadmap, nästa dag säkerställer du intressenternas stöd – samtidigt som du håller dig uppdaterad om nya trender, verktyg och bästa praxis.

Med så mycket att hålla reda på kan det kännas överväldigande att hålla sig informerad, men rätt resurser gör hela skillnaden.

Från att vässa din strategi till att förbättra kommunikationen – de bästa bloggarna erbjuder expertinsikter, praktiska råd och verkliga fallstudier som hjälper dig att utvecklas som produktchef.

Oavsett om du är en erfaren proffs eller precis har börjat, har vi samlat de bästa bloggarna om produktledning som alla produktchefer bör ha på sin läslista.

Det här är din chans att lära dig av de skarpaste hjärnorna inom teknikbranschen!

Lenny’s Newsletter: Bäst för veckovisa råd om produktutveckling, tillväxt och karriärutveckling.

The Product Manager: Bäst för steg-för-steg-guider och bästa praxis för grundläggande PM-färdigheter.

Roman Pichler: Bäst för insikter om produktstrategi och agila metoder.

SVPG: Bäst för expertperspektiv på produktledarskap och strategi

The Product Folks: Bäst för community-drivna insikter och kuraterad PM-kunskap

Mind the Product: Bäst för omfattande produktinsikter baserade på verkliga fallstudier.

First Round Review: Bäst för grundarlektioner om produktledning, ledarskap och skalning av startups.

Department of Product: Bäst för insikter om den tekniska sidan av produktutveckling.

Ask Gib: Bäst för ärliga råd om produktledning

Inside Intercom: Bäst för strategier för kundfokuserad produktledning

Bring the Donuts: Bäst för ledarskapslektioner från en erfaren produktchef.

Product Coalition: Bäst för olika perspektiv från produktgemenskapen

Pendo: Bäst för datadrivna insikter om produktbeslut

Product Talk: Bäst för strategier för kontinuerlig upptäckt och användarundersökningar

De 15 bästa bloggarna om produktledning att följa 2025

1. ClickUp

ClickUps blogg om produktledning är en måste-följa-resurs för alla produktchefer. Från att utforska grunderna i produktledning till att ge avancerade tips om teamkoordinering och intressenthantering erbjuder ClickUp detaljerade artiklar som täcker ett brett spektrum av ämnen.

Oavsett om du är ny inom produktledning eller vill förfina dina färdigheter hittar du insikter om viktiga teman, bland annat:

Hitta din produkts AHA-ögonblick

Hantera produktens resa

Prioriteringsramverk

Definiera tydliga acceptanskriterier

Förstå och tillämpa Agile-, Scrum- och SAFe-metoder

Förenkla sprintcykeln genom att samla all teamkommunikation och kunskap på ett ställe med ClickUp.

Förutom sin insiktsfulla blogg erbjuder ClickUp en serie kraftfulla verktyg som är utformade för att effektivisera produktledningsprocesser.

Med ClickUp Product Management Software, som är särskilt utformat för att öka produktchefers effektivitet, kan du enkelt hantera ditt teams arbetsflöde, prioritera funktioner, effektivisera sprinthanteringen och hålla intressenterna samordnade – allt inom en centraliserad plattform.

Så här gör du:

Effektiviserad sprintledning: ClickUps Sprints underlättar effektiv sprintorganisation, framstegsspårning och spillover-hantering, vilket stödjer effektiva återkopplingsloopar från intressenter.

Organiserade produktplaner: Verktygets hierarkiska struktur möjliggör en tydlig organisation av produktplaner, vilket centraliserar projektledning och kommunikation för fokuserade åtgärdspunkter.

Flexibel hantering av epics och deluppgifter: Deluppgifter möjliggör en detaljerad uppdelning av uppgifter inom epics, vilket möjliggör flexibel sprinttilldelning utan att behöva flytta hela epics, vilket förbättrar planeringen av användarberättelser.

Centraliserad skapande av produktbeskrivningar: ClickUp Docs stöder skapandet av omfattande produktbeskrivningar och konsoliderar krav för förbättrad kommunikation med teknikteam och intressenter.

Förbättrad datavisning: Anpassade fält i ClickUp och ClickUp Dashboards erbjuder detaljerad datahantering för testning, utveckling och scrum-poäng, vilket ger praktiska insikter för sprintframsteg och dagliga stand-ups.

Smidig kommunikation: Från tilldelade kommentarer i uppgifter till integrerad meddelandehantering via ClickUp Chat – plattformen låter dig samla allt ditt arbete och alla arbetsrelaterade konversationer på ett och samma ställe.

När det är dags att effektivisera din produktplan kan du med ClickUps mall för produktplan visualisera epics, sprints och prioriteringar i ett delat utrymme.

Få gratis mall Planera, följ upp och hantera produktutvecklingen med ClickUps mall för produktplanering.

Detta verktyg är särskilt användbart för att hålla intressenterna informerade om milstolpar eller justera prioriteringar när tidsplaner ändras.

Våra ingenjörer och produktchefer var upptagna med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan kvalitetssäkring, teknisk dokumentation och marknadsföring.

2. Lennys nyhetsbrev

via Lennys nyhetsbrev

Denna Substack-blogg är skapad av Lenny Rachitsky, en aktiv ängelinvestor och produktkonsult som tidigare har arbetat med Airbnb och Neustar. Lennys nyhetsbrev täcker en rad ämnen, såsom:

Tips för kundförvärv

Exempel på produktplaner

Strategier för produkt-marknadspassning

Samarbete inom produktutveckling

Insikterna som delas är datadrivna och förvandlar även de mest komplexa utmaningarna inom produktledning till praktiska tips.

Rachitsky är också värd för Lenny’s Podcast, där han intervjuar grundare av startups och produktchefer och sammanfattar deras erfarenheter och lärdomar till praktiska råd för sin publik.

Förutom att skriva och podda, hanterar han Slack-communityn "The Friends of Lenny's Newsletter", en exklusiv plats för betalande prenumeranter. Denna community erbjuder:

Live AMA

Bokklubbar

Mentorsprogram

Interaktiva workshops

🌟 USP: Lennys nyhetsbrev är en guldgruva för nätverkande och kontinuerligt lärande. Det går utöver teorin och erbjuder konkreta, datadrivna strategier och ramverk som är direkt tillämpbara på verkliga utmaningar inom produktledning.

3. Produktchefen

via The Product Manager

Om du står inför utmaningen att skala upp en validerad SaaS-produkt är The Product Manager den resurs du behöver. Denna plattform, som grundades av Hannah Clark, går utöver innehåll för nybörjare inom produktledning och riktar sig till digitala produktledare som vill accelerera tillväxten efter att ha uppnått produkt-marknad-passning.

Bloggen Product Manager erbjuder insiktsfullt och praktiskt innehåll för produktchefer på alla nivåer och täcker ämnen som:

Nya trender inom UX och AI

Scrum och agila metoder

SaaS-tillväxt och prissättningsstrategier

🌟 USP: Med ett starkt fokus på att skala upp validerade produkter erbjuder denna blogg verktyg, ramverk och insikter som hjälper produktchefer att finjustera sin MVP, optimera produktstrategin och med självförtroende navigera genom serie B-finansiering och vidare.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

Roman Pichlers blogg är en viktig resurs inom produktledning och erbjuder djupgående expertis inom produktstrategi, användarupplevelse och backlog-hantering. Som författare till Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age är Pichler känd för sina praktiska, användbara insikter som hjälper produktchefer att förfina sin approach och driva på en effektiv produktutveckling.

Hans bloggar täcker ett brett spektrum av produktledningsämnen, inklusive:

Effektiv hantering av olika typer av produktchefer

Bygga och vårda empati inom produktteam

Skapa kraftfulla visionstavlor för produktlivscykeln

Säkerställa intressenternas stöd och samordning

Pichler delar också med sig av bästa praxis för att hantera utmaningarna i den digitala tidsåldern, med betoning på vikten av flexibilitet, tydlig kommunikation och en stark produktstrategi.

🌟 USP: För dem som föredrar audiovisuellt innehåll erbjuder Pichler inspelade videor och poddar, vilket gör hans expertis lättillgänglig i olika format. Och det bästa av allt? Allt hans värdefulla innehåll är tillgängligt gratis.

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

SVPG-artiklarna är ett måste för alla som arbetar med produktledning. SVPG grundades av Marty Cagan, en sann legend inom produktledning som har haft viktiga roller på företag som HP, Netscape och eBay, och ligger i framkant när det gäller tankeledarskap inom produktledning.

SVPG är känt för att erbjuda mycket praktiskt och strategiskt innehåll som tilltalar produktchefer som navigerar i den komplexa digitala produktvärlden, särskilt när de skalas upp team och projekt. Bloggen täcker ett brett spektrum av viktiga ämnen, bland annat:

Projektomvandlingar: Förstå resan mot skalning och utveckling av produktteam

Testning av produktmodeller: Hur man skapar och itererar produktmodeller för att validera affärsmässiga antaganden

Produktdrift: Bästa praxis för att bygga operativa ramverk som stöder högpresterande team

Med över 50 års samlad erfarenhet från grundare och bidragsgivare erbjuder SVPG viktig vägledning för personer i olika produktroller, oavsett om du är VD, produktchef eller någon som arbetar i produktfrontlinjen.

🌟 USP: För djupare insikter kan du utforska "PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set," en serie med fyra insiktsfulla böcker skrivna av Marty Cagan och teamet på SVPG. Dessa böcker erbjuder insikter om följande: Hantera produktteam

Marknadsföring av tekniska produkter

Övergång till en produktcentrerad verksamhetsmodell

📮ClickUp Insight: Medan 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, tar det 15 % mer än 2 timmar att svara. Denna blandning av blixtsnabba svar och fördröjda svar kan skapa kommunikationsluckor och bromsa samarbetet. Med ClickUp finns alla dina meddelanden, uppgifter och uppdateringar på ett ställe, vilket säkerställer att inga konversationer lämnas hängande och att alla håller sig synkroniserade, oavsett hur snabbt – eller långsamt – de svarar.

6. The Product Folks

via The Product Folks

The Product Folks är en volontärdriven community för produktchefer. Den grundades i Bengaluru, har över 100 000 medlemmar och når cirka 1 miljon människor med sitt innehåll.

Bloggen är en värdefull samlingsplats för blivande och nybörjade produktproffs och ger en unik, människofokuserad perspektiv på produktledning. Den hoppar över teorin och levererar istället praktiskt innehåll som hjälper dig att utveckla dina färdigheter.

Organisationen har underlättat över 500 karriärbyten och arrangerat mer än 200 evenemang, med stöd av ett team på över 50 volontärer.

Här är några av de viktigaste teman:

PM-fallstudier och jobbguider

Strategier för produktledning

Karriärplaner

🌟 USP: Förvänta dig beprövade insikter, strukturerade inlärningsvägar och en praktisk approach för att bemästra produktledning.

7. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product är en av världens största produktledningsgemenskaper, och dess blogg är obligatorisk läsning för alla som är seriösa inom produktledning. Med en rad expertbidrag och djupgående analyser av produktledarskap erbjuder denna blogg en blandning av taktiska och strategiska insikter.

Men det handlar inte bara om innehåll. Mind the Products evenemang är en hörnsten i deras bidrag till produktledningsgemenskapen, med deras flaggskeppsevenemang, #mtpcon, som en framstående samlingspunkt. #mtpcon hålls i globala knutpunkter som London och San Francisco och lockar en mångfaldig publik, från nybörjare inom produktledning till erfarna veteraner, och erbjuder en plattform för lärande och nätverkande.

Viktiga ämnen som behandlas:

Tekniker för tillväxt och experimentering

Trender inom produktledning

Målsättning inom produktutveckling

🌟 USP: Den har också en serie virtuella intervjuer, Product Unplugged, som utforskar strategier, lärdomar och kreativa processer som formar framgångsrika produktteam.

8. Första omgångens granskning

via First Round Review

First Round Review, innehållsavdelningen hos First Round Capital (ett riskkapitalbolag som investerar i nystartade företag), har etablerat sig som en pålitlig källa för start-up-grundare och produktchefer.

Grundat med målsättningen att vara ”Harvard Business School för startups” samlar det produktchefer, grundare och investerare för att dela personliga berättelser och värdefulla erfarenheter om ämnen som:

Fundraising

PR-planering för nystartade företag

SWOT-analys av produkter

Bygga empati i team

Några av de mest kända bloggarna från First Round Review är ” Give Away Your Legos ” av Molly Graham, som belyser vikten av delegering i skalbara team, ” How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit ” av Rahul Vohra, som introducerar en datadriven approach till PMF, och Figma’s skalningsstrategi.

🌟 USP: First Round Review utmärker sig genom att fokusera på den mänskliga sidan av produktledning och hjälpa individer att växa och lyckas inom sina företag.

9. Produktavdelningen

via Department of Product

Bloggen Department of Product är en kraftkälla för produktrelaterade nyheter, förklaringar och insikter om produktutveckling.

Över 45 000 produktchefer, designers, ingenjörer och riskkapitalister från företag som Spotify, Netflix, Apple och Amazon litar på oss. Här hittar du innehåll om:

Tips om produktpositionering och marknadsföring

Energibaserad uppgiftshantering

Asynkron planering

Det är en perfekt blandning av tankeledarskap och praktiska råd.

🌟 USP: Bloggen behandlar webhooks, mikrotjänster, API-dokumentation och SaaS-designbehörigheter, vilket gör den värdefull för produktchefer som behöver mer teknisk kunskap.

10. Fråga Gib

via Ask Gib

Ask Gib är en unik blogg av Gibson Biddle, tidigare vice vd för produktledning på Netflix.

Men vad gör den unik?

Det handlar mindre om strukturerade råd och mer om uppriktiga reflektioner, engagerande frågestunder och Biddles personliga funderingar och anekdoter om den föränderliga produktledningsbranschen. Han använder också konversationsliknande, koncisa rubriker som gör bloggarna trevliga att läsa.

Biddle drar sig inte för att ta itu med svåra frågor om:

Produktutveckling och strategi

Hur man ger och tar emot konstruktiv feedback

Samarbete mellan produkt- och designteam

🌟 USP: Att läsa Ask Gib känns som att ha ett vänligt, insiktsfullt samtal med en mentor – komplett med humor och visdom. Bloggen är gratis för alla att läsa.

11. Inside Intercom

via Intercom

Som ledande aktör inom SaaS-produktvärlden har Intercoms blogg, Inside Intercom, blivit en viktig resurs för produktchefer, kundframgångsteam och alla som arbetar med tekniska produkter.

Bloggen håller sig à jour med branschförändringarna och har utökat sitt fokus till att även omfatta produktimplikationerna av ML, AI-agenter och automatisering, vilket säkerställer att den förblir i framkant när det gäller innovation.

Vill du läsa om AI-driven produktledning? Intercom har vad du behöver. Letar du efter produktprinciper? Det finns en blogg om det också.

Andra viktiga ämnen är:

SaaS-tillväxt och skalning

Ramverk för produktutvecklingsprocessen

Framtiden för kundsupport och framgång

🌟 USP: Inside Intercom är dedikerat till att hjälpa dig att skapa produkter som verkligen löser användarnas problem med tankeväckande och insiktsfulla artiklar.

12. Ta med munkar

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, en blogg om produktledning av Ken Norton – som ledde produktinitiativ för Google Docs, Google Kalender och Google Mobile Maps – erbjuder ett nytt perspektiv på:

Varför duktiga produktchefer fokuserar på kommunikation framför processer

Hur man leder utan auktoritet och får teamens stöd

Varför självkännedom är din största karriärfördel

Och om du undrar över namnet? Det hänvisar till Nortons berömda råd: ”Ta alltid med dig munkar” – eftersom små gester kan göra mycket för att bygga förtroende.

🌟 USP: Norton diskuterar inte bara ramverk och strategi, utan också vad som faktiskt krävs för att leda, hur man navigerar i produktledningens verklighet och hur man bygger förtroende med sitt team samtidigt som man hanterar svåra samtal och leder både sig själv och sin produkt.

13. Product Coalition

via Product Coalition

Product Coalition är en Substack- och Medium-publikation av Jay Stansell, en av världens främsta experter på produktledning. Bloggens mission är att göra kunskap om produktledning tillgänglig över hela världen.

Här finns ett stort bibliotek med insiktsfulla artiklar skrivna av erfarna produktchefer och branschledare om:

Onboarding för produktchefer

Tekniker för användartestning

Diagram över operativa processer

🌟 USP: För dem som vill fördjupa sina kunskaper erbjuder Product Coalition korta kurser som leder till ett certifikat för betalda prenumeranter. Stansell arrangerar också regelbundet poddar och liveevenemang.

14. Pendo

via Pendo

Pendo, en plattform för produktupplevelser, förbättrar digitala upplevelser genom kraftfulla analyser, sessionrepriser och vägledning i appen. Som du kan förvänta dig ger Pendos bloggar värdefulla insikter för produktchefer som vill utnyttja data och användarfeedback.

Bloggarna behandlar viktiga ämnen som:

Produktanpassning och styrning

AI-roadmaps för CPO:er

Produktjämförelser

Dessutom innehåller artiklar om produktjämförelser användbara jämförelser som hjälper produktchefer att bedöma var deras produkter står på marknaden.

🌟 USP: Pendo kombinerar robusta, datadrivna strategier med praktiska insikter. Bloggarna går utöver bara produktfunktioner genom att publicera djupgående vitböcker och fallstudier om ledande varumärken, såsom Thomson Reuters och LexisNexis, vilket gör det möjligt för produktchefer att lära sig från verkliga tillämpningar och beprövade resultat. Denna blandning av analytisk djup och fallstudiedrivet lärande gör Pendos blogg till en självklar plattform för produktchefer som är intresserade av produktanalys och förbättrad användarupplevelse.

15. Product Talk

via Product Talk

Product Talk, grundat av Teresa Torres, är en ovärderlig resurs för produktchefer, UX-designers och grundare som vill förbättra sina produktutvecklingsprocesser. Torres utforskar komplexiteten i att utveckla fantastiska teknikprodukter och erbjuder tydlig vägledning om hur man använder data och experiment.

Du hittar användbart innehåll om:

Tekniker för antagningstestning

Tillämpa kontinuerlig upptäckt på UX

Genomföra effektiva kundintervjuer

🌟 USP: Torres driver också Product Talk Academy, som erbjuder kurser och företagsworkshops utformade för att höja produktteamens kompetensnivå.

Hedersomnämnanden

En produktchefs vardag är full av olika upplevelser. Du vet att den aldrig är linjär – den utvecklas allteftersom dagen går. Även om du har en lista med produktledningsbloggar som täcker olika perspektiv, vet du som kreativ professionell att du behöver mer.

Du vill väcka nya idéer, få din kreativitet att flöda och närma dig saker på ett annat sätt. Så varför inte bredda dina vyer? Här är två ytterligare bloggar som kan skaka om saker och ting.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Först ut är Farnam Street.

Denna blogg är en dold pärla för ledare som vill fatta bättre beslut på ett konsekvent sätt. Den är gratis och behandlar tidlösa ämnen som beslutsfattande, kontinuerligt lärande, förbättrade läsvanor och att hitta ett syfte.

Inläggen är lättsmälta och fulla av värdefulla insikter som du kan implementera omedelbart.

2. Stratechery

via Stratechery

Nästa är Stratechery.

Det är en korsning mellan affärsstrategi, teknik och produktledning och ses som en respekterad källa för att förstå tekniska affärsmodeller, konkurrensstrategier och produktmarknadsdynamik.

Denna blogg, som grundades av analytikern Ben Thompson, hjälper produktchefer att tänka som företagsledare och investerare och inte bara fokusera på ramverk och genomförande. Till att börja med kommer du att förstå hur företag som Apple, Google, Microsoft och nystartade företag konkurrerar, differentierar sig och upprätthåller sina verksamheter.

Stratechery analyserar också stora förändringar inom AI, SaaS, marknadsplatser och media ur ett produktledningsperspektiv.

Ha rätt resurser till hands med ClickUp

Bra produktledning handlar lika mycket om att lära sig som om att bygga.

Om du hittar bloggar som tilltalar dig, tveka inte att prenumerera, läsa och tillämpa insikterna. Det finns en oändlig källa av kunskap, ramverk och inspiration som hjälper dig att förbättra ditt hantverk.

ClickUps blogg är utan tvekan en sådan skattkista som du inte bör missa. Eftersom verktyget är utvecklat för produktproffs som vill arbeta smartare och öka sin dagliga produktivitet, hittar du värdefulla insikter och expertråd om en mängd olika ämnen. För att komma igång, klicka här.

Men om du redan är redo att börja utveckla den där banbrytande produkten, registrera dig för ClickUp, appen som har allt du behöver för ditt arbete.