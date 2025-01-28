De 10 bästa React-alternativen för frontend-utvecklare 2025

Du behöver inte längre koda allt från grunden för att skapa fantastiska användargränssnitt. Istället kan du använda ett öppet källkodsbibliotek för Javascript, som React, för att välja de komponenter du vill ha och sedan sätta ihop dem.

React är ett öppet källkodsbibliotek i Javascript som är utformat för att bygga användargränssnitt. Det är inte ett ramverk, men det kan hjälpa till att utveckla webbappar – det är som att bygga ett användargränssnitt av byggstenar. React tillhandahåller byggstenarna, gör det möjligt för dig att sätta ihop dem och håller dem organiserade. Du kan också använda React Native för att bygga mobilappar.

React och React Native har varit standarden för att bygga användargränssnitt. Men de är inte de enda som finns – React-alternativen erbjuder olika ramverk, verktyg och funktioner som kan vara attraktiva för vissa utvecklare.

Läs mer om vad du bör leta efter i React-alternativ och tio av de bästa alternativen att prova i år.

Vad ska du leta efter i React-alternativ?

När du granskar alternativ till React måste du ta hänsyn till några saker:

Projektets omfattning: Bestäm om ditt projekt är småskaligt eller storskaligt. Vissa React-alternativ är idealiska för mindre projekt, medan andra erbjuder ett omfattande ramverk för större applikationer. Du bör också ta hänsyn till dina prestandabehov, eftersom vissa alternativ till React kan erbjuda bättre prestanda tack vare lätta paketstorlekar och effektiv rendering.

Ditt teams behov: Utvärdera ditt teams erfarenhet av JavaScript-ramverk. Inlärningskurvorna kan variera, men att skaffa sig nya färdigheter kan gynna framtida projekt. Tänk på dina utvecklares preferenser när det gäller kontroll över användargränssnittet – vissa React-alternativ ger dig total kontroll, medan andra erbjuder minimal flexibilitet.

Dina önskade funktioner: Ekosystemen som erbjuds av React-alternativ varierar, och du måste veta vad du gillar (och inte gillar) när du börjar söka efter ett alternativ. Vissa har livliga communityn och omfattande verktygssatser, vilket ger fler alternativ för utveckling. Se till att det valda alternativet passar ditt projekts specifika behov.

De 10 bästa React-alternativen att använda

1. Lit

Via Lit

Lit är ett lättviktigt alternativ till React för att bygga webbkomponenter. Till skillnad från React erbjuder det inte ett komplett ramverk, men det tillhandahåller verktyg för att bygga fantastiska användargränssnitt.

Lit erbjuder alternativ till React-komponenter som är modulära och lätta att underhålla, med effektiv DOM-manipulation. Det har ett lättare ramverk och en lägre inlärningskurva än React.

Lit bästa funktioner

Otroligt lättviktigt, vilket ger bättre laddningstider och prestanda, vilket gör det till ett utmärkt val för små och medelstora projekt.

Utmärkt kompatibilitet med olika webbläsare för flexibel och lättunderhållen webbutveckling

Det till synes enkla gränssnittet erbjuder även avancerade alternativ, inklusive mallar och anpassade livscykelmetoder.

Lit-begränsningar

Det är en mycket mindre (men fortfarande växande!) community än React, så du har färre verktyg och alternativ att välja mellan.

Lit-prissättning

Gratis

Lit-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (10+ recensioner)

2. Inferno

Via GitHub

Inferno är ett lättviktigt Javascript-bibliotek som liknar React. Det erbjuder inbyggd server-side rendering (SSR) med betydande fördelar när det gäller belastningsprestanda. Inferno fokuserar på prestanda, vilket innebär att det renderar snabbare än React, särskilt på dynamiska webbgränssnitt med många komponenter.

Inferno bästa funktioner

Kärnfunktionerna i Inferno prioriterar prestanda, och snabba renderingshastigheter gör det attraktivt för större webbapplikationer.

Små paketstorlekar och ultrasnabba sidladdningar tack vare inbyggd server-side rendering.

Inferno erbjuder nu inbyggda animationsfunktioner och support.

Inferno-begränsningar

Eftersom det är ett nyare utvecklingssystem är många av verktygen fortfarande under utveckling, så du måste ha tålamod.

Priser för Inferno

Backer: 5 dollar per månad

Sponsor: 100 dollar per månad

Accepterar engångs- eller återkommande bidrag i andra belopp

Inferno-betyg och recensioner

N/A

3. Svelte

Via Svelte

Svelte är ett progressivt JavaScript-ramverk för att bygga webbappar. En av de viktigaste funktionerna i detta lätta ramverk är att det kompilerar din kod vid byggtiden, vilket resulterar i mindre paket för snabbare prestanda.

Det eliminerar också behovet av manuell DOM-manipulation eftersom det automatiskt utlöser uppdateringar av användargränssnittet baserat på dina data. Liksom React JS uppmuntrar Svelte komponentbaserad arkitektur, vilket gör din kod mer organiserad och underhållbar.

Sveltes bästa funktioner

Lätt att använda för React-utvecklare, vilket gör att de snabbt kan bygga användargränssnitt från återanvändbara komponenter, precis som React.

Genererar automatiskt HTML-kod åt dig, vilket gör dina applikationer mer universella med ett automatiskt uppdaterat virtuellt DOM.

Den användarvänliga utvecklingsupplevelsen kan hjälpa dig att felsöka medan du bygger webbapplikationer.

Sveltes begränsningar

Eftersom det är ett nyare Javascript-ramverk finns det ett mindre ekosystem kring det, vilket innebär att du har färre resurser för att skapa webbapplikationer.

Priser för Svelte

Gratis

Svelte-betyg och recensioner

N/A

4. Htmx

Via Htmx

Htmx är ett Javascript-bibliotek som används för att bygga interaktiva webbapplikationer. Istället för att använda komplexa byggverktyg och ramverk lägger Htmx till funktionalitet direkt i din HTML, vilket håller prestanda och laddningstider snabba. Det är idealiskt för enkel-sidiga applikationer eller andra små projekt.

Htmx bästa funktioner

Lätt att använda med viss grundläggande HTML-erfarenhet, även om du inte har så mycket kunskap om JavaScript.

Perfekt för att skapa automatiska formulärinlämningar och förloppsindikatorer i webbapplikationer.

Anpassar sig enkelt till olika backend-ramverk och språk eftersom det är serveroberoende.

Htmx-begränsningar

Även om det är relativt användarvänligt kan de mer komplexa funktionerna kräva mycket mer tid och ansträngning att lära sig.

Priser för Htmx

Gratis

Htmx-betyg och recensioner

N/A

5. Elm

Via Elm

Elm är ett funktionellt programmeringsspråk för att bygga pålitliga och lättunderhållna webbappar. En av Elms kärnfunktioner är att upptäcka fel under kompilering, vilket förhindrar många problem under körning. Elm använder funktionella programmeringskoncept för renare, lättförståelig kod.

Elms bästa funktioner

Fångar upp fel vid kompilering, vilket förhindrar många runtime-fel.

Med tidsresande felsökning kan du hoppa tillbaka i tiden i din process, åtgärda ett fel och fortsätta framåt utan problem.

Användarvänlig kompilator med många användbara felsökningsverktyg för webbutvecklare

Elms begränsningar

Brant inlärningskurva, även för erfarna utvecklare

Elm-priser

Gratis

Elm-betyg och recensioner

N/A

6. Retool

Via Retool

Retool är en plattform för att bygga interna verktyg för företag. Utvecklare kan designa webbapplikationer som ansluter till databaser för att skapa anpassade instrumentpaneler, datahanteringsverktyg och arbetsflöden. Bygg snabbt en webbapplikation med plattformens dra-och-släpp-gränssnitt och lägg sedan till åtkomstkontroll och datakryptering för säkerhets- och efterlevnadskrav.

Retools bästa funktioner

Det drag-and-drop-gränssnittet gör det enkelt att skapa appar utan att skriva kod från grunden.

Utmärkta säkerhetskontroller och datakompatibilitet, perfekt för att skydda organisationens data.

Flexibel anslutning så att du kan utnyttja olika datakällor för att skapa unika interna verktyg

Begränsningar för Retool

Extremt intetsägande användargränssnitt

Vissa användare upplever prestandaproblem när de försöker bygga större appar.

Priser för Retool

Gratis

Team: 10 USD/månad per standardanvändare + 5 USD/månad per slutanvändare

Företag: 50 USD/månad per standardanvändare + 15 USD/månad per slutanvändare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Omvärderingar och recensioner

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

7. Marko

Via Marko

Marko är en mallmotor för Javascript som är utformad för server-side rendering. Det är ett utmärkt React-alternativ om du vill ha något som helt fokuserar på mallar. Marko använder också en virtuell DOM-teknik för snabbare laddning av webbsidor och erbjuder effektiv databindning för enklare utveckling.

Markos bästa funktioner

Progressiv rendering innebär att användarna ser innehållet så snart det är klart, vilket minskar fördröjningen för dem.

Den fantastiska VSCode-editorn gör det möjligt att hålla koden läsbar och organiserad med syntaxmarkering, autofullständning och möjligheten att hoppa till refererade filer med ett enda klick.

Uppdaterar automatiskt användargränssnittet baserat på dataändringar, vilket gör utvecklingsprojekt enklare att hantera.

Markos begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter (kan komma att ändras i takt med att communityn växer)

Marko-prissättning

Gratis

Marko-betyg och recensioner

G2: 4/5 (1+ recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

8. Vanilla JS

Via Vanilla JS

Vanilla JS låter dig använda Javascript utan ett externt bibliotek eller ramverk. Det ger dig fullständig kontroll över ditt användargränssnitt, och tack vare det minimala javascriptet är det ett av de snabbaste och lättaste alternativen. Att använda Vanilla JS innebär dock att du inte får fördelarna med ett React-bibliotek, så du måste bygga ditt JS-ramverk från grunden.

Vanilla JS bästa funktioner

Inga externa Javascript-bibliotek innebär att detta är det lättaste ramverket som finns tillgängligt för din mobil- och webbapplikation.

Utvecklare har fullständig kontroll över koden, så du kan anpassa alla aspekter av den helt och hållet.

Perfekt för att utveckla projekt som måste fungera på äldre webbläsare och plattformar.

Begränsningar med Vanilla JS

Detta är ett av de äldre utvecklingsverktygen på marknaden, så du måste uppdatera din kod manuellt för att hålla den uppdaterad med moderna standarder för säkerhet och dataskydd.

Priser för Vanilla JS

Gratis

Vanilla JS-betyg och recensioner

N/A

9. Hyperapp

Via GitHub

Hyperapp är ett minimalt Javascript-bibliotek för att bygga enkla, lättunderhållna användargränssnitt. Det har ingen fast struktur, så att du kan behålla kontrollen och flexibiliteten i ditt projekt. Det lättanvända systemet är idealiskt för nya utvecklare som vill lära sig att skapa progressiva webbappar.

Hyperapps bästa funktioner

Kontinuerligt växande nätverk av bibliotek, verktyg och support tack vare den växande utvecklingsgemenskapen.

Perfekt för nya JavaScript-utvecklare med ett lättlärt gränssnitt och liten kodbas.

Stor flexibilitet i hur du organiserar din kod, så att du kan anpassa arkitekturen efter behov.

Hyperapps begränsningar

Perfekt för små projekt, men det mindre ekosystemet begränsar dess användbarhet för att bygga större projekt.

Priser för Hyperapp

Gratis

Hyperapp-betyg och recensioner

N/A

10. Aurelia

Via Aurelia

Aurelia är ett modulärt Javascript-ramverk för att skapa moderna och dynamiska webbgränssnitt. Ramverket fokuserar på att skapa en flexibel utvecklingsupplevelse, där du kan välja de komponenter du behöver så att paketstorlekarna förblir små och lätta att underhålla.

Aurelias bästa funktioner

Du kan använda JavaScript och HTML för att snabbt bygga komplexa appar.

Utmärkt ekosystem med plugins, felsökningsverktyg och mycket mer för snabbare och enklare utveckling.

Det hjälper dig att skapa ett smidigt användargränssnitt med effektiva DOM-uppdateringar som gör din kod lättare att läsa och underhålla.

Aurelias begränsningar

Eftersom det är ett nyare ramverk finns det färre etablerade bästa praxis i Aurelia-communityn, vilket kan skapa förvirring om projektet överlämnas till nya utvecklare.

Priser för Aurelia

Gratis

Aurelia-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

