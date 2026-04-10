Hogyan végezhető el a hallgatói sikeresség nyomon követése mesterséges intelligencia segítségével

Az országos második őszi tanulói megtartási arány 69,5% körül mozog , ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik hallgató nem tér vissza az eredeti intézményébe. A közösségi főiskolákon a részmunkaidős hallgatók közel fele nem jut el a második évig. Korai figyelmeztető rendszerek ugyan léteznek, de a legtöbb intézmény még mindig a manuális beutalásokra és szigetelt adatokra támaszkodik.

A projektmenedzsment-platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálhatja a kockázatok azonosítását, a beavatkozási feladatok kiosztását, a megtartási elemzéseket és a sikeres tanulmányi eredmények elérését célzó coaching munkafolyamatokat.

Az alábbiakban talál egy másolásra kész AI-ügynök parancsot, amelyet beilleszthet a ClickUpba, hogy perceken belül létrehozhasson egy teljes körű, a hallgatók sikerességét nyomon követő munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes áttekinteni azokat a működési problémákat, amelyeket ez a fajta rendszer hivatott megoldani. A legtöbb hallgatói sikerességi csapat számára a probléma nem az, hogy nincsenek kockázati jelzések. Hanem az, hogy ezek a jelzések ritkán alakulnak gyors, összehangolt cselekvéssé azok között, akiknek a feladata, hogy segítsék a hallgatókat a pályán maradni.

Kinek ajánlott ez a hallgatói sikerességi nyomon követési rendszer Ez a beállítás olyan hallgatói sikerrel foglalkozó csapatok, hallgatói megtartási irodák, tanácsadói vezetők, sikercoachok, magántanári koordinátorok és hallgatói támogatási adminisztrátorok számára készült, akik felelősek a kockázatok azonosításáért, a beavatkozások kijelöléséért és a több támogatási egységet érintő nyomon követésért. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már használnak riasztási platformot vagy elemző eszközt, de még mindig manuális koordinációra támaszkodnak annak érdekében, hogy a jelzett hallgatókat áthelyezzék a támogatott kategóriába.

A probléma: egy táblázattal és reménykedéssel próbál 5000 veszélyeztetett diákot felkutatni

Ha a hallgatói siker területén dolgozik, akkor tudja, mi forog kockán. Minden lemorzsolódó hallgató emberi és pénzügyi kudarcot jelent. Az intézmény elveszíti a tandíjbevételt, a hallgató időt és pénzt veszít, és az akkreditáló szervek által vizsgált bentmaradási mutatók újabb csapást szenvednek. A kérdés soha nem az volt, hogy a korai beavatkozás működik-e. Hanem az, hogy a csapata képes-e elég gyorsan azonosítani és elérni a megfelelő számú hallgatót.

Az adatok magukért beszélnek: az első alkalommal, teljes munkaidőben alapképzésre jelentkező hallgatók 39%-a nem szerez diplomát nyolc éven belül. A faji hovatartozás szerinti lemorzsolódási arányok továbbra is nagyok: a spanyol, afroamerikai és indián hallgatók lemorzsolódási aránya 63,6%, 56,6% és 52,8% volt, szemben a 68,2%-os országos átlaggal. Ezek nem csupán számok. Több ezer olyan hallgatót jelentenek , akiknek segítségre volt szükségük, de az intézménye vagy nem tudta azonosítani őket, vagy nem tudta időben elérni őket.

A legtöbb korai figyelmeztető rendszer jelzéseket generál. Kevésbé kezelik azt, hogy mi történik ezután. Egy oktató benyújt egy figyelmeztetést, de ki rendeli el a beavatkozást? Ki követi nyomon a helyzetet 48 óra múlva? Ki jelenti tovább az ügyet, ha a hallgató nem reagál? A „jelzett” és a „segített” közötti rés az, ahol a hallgatók kiesnek a rendszerből.

Hogyan oldotta meg ezt a Miami Egyetem: A Miami Egyetem Karrierfeltárási és Siker Központja a ClickUp segítségével nyomon követte és bevonta 19 107 hallgatót, 98%-os sikeraránnyal, és a széttagolt eszközöket egy központi rendszerrel váltotta fel a hallgatói interakciók és eredmények nyomon követésére. Michael Turner, igazgatóhelyettes A ClickUpnak köszönhetően sikerült megőriznem a rendszert, és hihetetlenül sikeres éveket tudhatok magam mögött a globális járvány ellenére is. Ez a lehetőség kínálkozik itt. Nem a riasztási eszközeinek felváltásáról van szó, hanem egy átlátható működési réteg létrehozásáról a hallgató jelzését követő munkák köré. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működőképes hallgatói sikerfigyelő rendszer létrehozása a projektmenedzsment platformján belül. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját hallgatói sikerprogramjában? Kezdje az alábbi útmutatóval, és igazítsa azt a veszélyeztetett hallgatói csoportokhoz, a személyzeti modellhez és a beavatkozási munkafolyamatokhoz.

A feladat: Építse ki a hallgatói sikeresség nyomon követésére szolgáló munkaterületét mesterséges intelligenciával

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és egy teljes körű, a hallgatók sikerét támogató munkaterületet kap, korai riasztásokkal, beavatkozások nyomon követésével, bentmaradási elemzésekkel és sikerre vezető coaching munkafolyamatokkal.

Az eredmény egy szilárd alapot ad az operatív struktúra első vázlatához, beleértve az irányítási szabályokat, a nyomonkövetési határidőket, a kockázatok láthatóságát és az ügyterhelési munkafolyamatokat. Ezután csapata testreszabhatja azt a hallgatói populációhoz, a beavatkozási modellhez és a megtartási prioritásokhoz.

A hallgatói siker nyomon követésének szuperügynöke

Feladat:

→ Készen áll az első Super Agent létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti parancsot, hogy létrehozhasson egy egyedi Super Agentet a munkaterületéhez.

Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy olyan praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet a hallgatói sikerért felelős csapata mindennap használhat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ a veszélyeztetett diákok azonosításához és támogatásához. Ez általában magában foglalja a riasztási kategóriákat, a beavatkozási típusokat, a jelenlegi eskalációs szabályokat, a kockázati mutatókat, az ügyterhelés struktúráját és a kohortjelentési igényeket. A tiszta adatbevitelnek köszönhetően az automatizálások, a műszerfalak és a beavatkozási munkafolyamatok sokkal hasznosabbá válnak.

Hozza létre a munkaterület felépítését Hozzon létre egy „Diákok sikere” nevű dedikált teret. Adjon hozzá négy mappát a diákok sikere életciklusának szervezéséhez: „Korai riasztások és esetek” a beérkező riasztások, aktív esetek, megoldott esetek és válsághelyzetek továbbításához; „Beavatkozások és támogatás” a magántanítás koordinálásához, kiegészítő oktatáshoz, siker-coachinghoz és kortárs mentoráláshoz; „Létfenntartási elemzés” a kohorszok nyomon követéséhez, az esélyegyenlőségi szakadék figyelemmel kíséréséhez, a prediktív mutatók elemzéséhez és a szemeszterek összehasonlításához; valamint „Diploma előrehaladás” a próbaidő figyelemmel kíséréséhez, a diploma-ellenőrzés nyomon követéséhez, a szemeszter közepén történő ellenőrzésekhez és a diplomázásra való felkészülés támogatásához. Egyéni mezők konfigurálása minden hallgatói feladatra Adjon hozzá egyéni mezőket a hallgatói sikerrel kapcsolatos feladat sablonjaihoz, hogy minden eset tartalmazza azokat a kulcsadatokat, amelyekre csapatának szüksége van a kockázatok azonosításához, a támogatás irányításához és a nyomon követéshez. Adjon hozzá mezőket a kockázati pontszámhoz, a kockázati szinthez, a riasztás forrásához, a kijelölt mentorhoz, a beavatkozás típusához, az utolsó kapcsolatfelvétel óta eltelt napok számához, az első generációs státuszhoz és a Pell-támogatásra való jogosultsághoz. Ez az egységes szerkezet sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálásokat és az ügyterhelés kezelését. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új terében, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, a hallgatói létszámot, a bentmaradási arányt, a diplomázási arányt, a jelenlegi eszközöket, a személyzet létszámát és a veszélyeztetett csoportokat. Használja a generált kimenetet a riasztás-irányítási szabályok, a beavatkozási munkafolyamatok, a bentmaradási irányítópultok és a coaching-esetek struktúrájának első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azt a hallgatói siker modelljéhez. Automatizálások beállítása a folyamatos irányításhoz Hozzon létre automatizálásokat, hogy a hallgatói sikerrel kapcsolatos munka folyamatosan haladjon anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a riasztások típus szerinti továbbításához, a kockázat eskalálásához, ha több mutató halmozódik fel, a nyomon követési határidők betartatásához, a beavatkozási ellenőrzések elindításához, valamint a növekvő esélyegyenlőségi szakadékok jelzéséhez, mielőtt azok év végi meglepetéssé válnának.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy munkafolyamattal, például a korai riasztások továbbításával vagy a coaching utáni nyomon követéssel, mielőtt a rendszert a teljes hallgatói sikermenedzsmentre kiterjesztené. Egy kisebb kísérleti projekt segít a csapatának a küszöbértékek, a felelősségi szabályok és a beavatkozás időzítésének finomításában a kiterjesztés előtt.

Ajánlott egyéni mezők a hallgatói siker nyomon követési feladatokhoz

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre a riasztások, beavatkozások, tanulói megtartási elemzések, magántanári koordináció és coaching-esetek tekintetében.

Terület Típus Cél Kockázati pontszám Szám Akadémiai, elkötelezettségi és pénzügyi mutatókon alapuló összetett pontszám Kockázati szint Legördülő menü Jó úton, Figyelemmel kísérendő, Kockázatnak kitett, Magas kockázatú Riasztás forrása Legördülő menü Oktatói jelentés, LMS-tevékenység, félévközi osztályzat, jelenlét, pénzügyi felfüggesztés, magántanárhoz való irányítás, tanácsadáshoz való irányítás, lakhatási incidens Kijelölt mentor Emberek A beavatkozások nyomon követéséért felelős munkatárs Beavatkozás típusa Legördülő menü Sikerorientált coaching, tanácsadás, magántanítás, pénzügyi támogatással kapcsolatos tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, kortárs mentorálás, workshop, étkezési vagy lakhatási támogatás Az utolsó kapcsolatfelvétel óta eltelt napok száma Szám Az utolsó sikeres kapcsolatfelvétel vagy találkozó óta eltelt idő Első generációs státusz Legördülő menü Első generáció, Nem első generáció, Ismeretlen Pell-támogatásra jogosult Legördülő menü Igen, Nem, Nem tudom Részvételi státusz Legördülő menü Még nem kezdődött el, Értesítés elküldve, Kapcsolatfelvétel megtörtént, Beavatkozás folyamatban, Nyomon követés, Lezárva Kohorttípus Legördülő menü Első év, folytató, átjelentkező, részmunkaidős, próbaidő, egyéb Equity Group címke Címkék Pell, első generációs, diák-sportoló, átjelentkező, bentlakó, ingázó, egyéb Következő nyomonkövetési időpont Dátum Szükséges következő kapcsolatfelvétel vagy ellenőrzési pont

📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők illeszkednek legjobban a támogatások kezelési folyamatához.

Alapvető automatizálási példák a hallgatói siker nyomon követéséhez

Az egyéni mezők beállítása után hozzon létre olyan automatizálásokat, amelyek biztosítják a riasztások, beavatkozások, nyomon követés és elemzések folyamatos működését anélkül, hogy ismételt kézi nyomon követésre lenne szükség.

Mikor… Ezután… A kar aggálya vagy az LMS inaktivitási riasztása benyújtásra került A riasztás típusa és a hallgatói populáció alapján továbbítsa azt a megfelelő munkatársnak Egy hallgató 7 napon belül több riasztást kap Egyesítse őket egyetlen ügybe, és növelje a kockázati felülvizsgálat prioritását A kockázati pontszám a „Magas kockázat” kategóriába kerül Indítsa el az intenzív beavatkozási munkafolyamatot, és rendeljen hozzá egy 24 órás kapcsolattartási feladatot A nyomon követési határidő lejárt, de nem történt rögzített kapcsolatfelvétel Hozzon létre egy eskalációs feladatot, és értesítse a felettest Egy hallgató elmulaszt egy magántanulási vagy coaching-találkozót Hozzon létre egy újbóli bevonásra irányuló feladatot, és rögzítse a kihagyott kapcsolatfelvételt A méltányossági különbség meghaladja a nyomon követési küszöbértéket Jelölje meg a kohort nézetet, és értesítse a megtartási vezetőt felülvizsgálat céljából

📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban

Milyen területeket fed le az ügynök a hallgatói siker életciklusa során?

A hallgatói sikerességet támogató AI-ügynök nem egy prediktív elemzési modell. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és kezeli a veszélyeztetett hallgatók azonosítása és a tényleges segítségnyújtás közötti operatív munkafolyamatot. Az elemzések megmutatják, kinek van szüksége segítségre. Az ügynök pedig gondoskodik arról, hogy a segítség valóban megérkezzen.

Életciklus szakasz Az ügynök feladata Mit vált fel Korai figyelmeztetések A rendszer továbbítja a riasztásokat, összevonja az ismétlődő jelzéseket, és kijelöli a megfelelő felelőst a nyomon követéshez Kizárólag jelzésre épülő rendszerek és manuális riasztás-triázs Kockázatfigyelés Nyomon követi az akadémiai, az elkötelezettségi és a pénzügyi kockázati mutatókat, és frissíti a beavatkozási prioritásokat Különálló táblázatok és következetlen felülvizsgálati rutinok Beavatkozási munkafolyamatok Támogatási intézkedéseket rendel hozzá, nyomon követi a nyomon követés időzítését, és továbbítja a válasz nélküli eseteket Riasztási rendszerek, amelyek az azonosításnál megállnak, és soha nem kezelik a további lépéseket Tanulói megtartási elemzés Figyelemmel kíséri a kitartást, a kohorszok tendenciáit és az alcsoportok közötti különbségeket a szemeszterek során Egyszeri tanulói megtartási jelentések, amelyek a kár bekövetkezte után készülnek Magántanítás és tanulási támogatás koordinálása Nyomon követi az áttételeket, a foglalkozásokat, a személyzeti létszámot és a támogatások igénybevételét a hallgatói eredményekhez viszonyítva Különálló korrepetálási naplók és egymástól független tanulmányi támogatási jelentések Sikerorientált coaching Kezelje az ügyek számát, a kapcsolattartási ütemterveket, a jegyzeteket, az áttételeket és a haladást a hallgatói populációk körében Helyi jegyzetfüzetek, naptári emlékeztetők és manuális ügyterhelés-felülvizsgálatok

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp-környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy lássa, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp szolgáltatást használja. Az utasítást az intézményéhez igazíthatja:

Intézménytípus Főbb módosítások R1 kutatóegyetem Használja a teljes utasítást változatlan formában. Vegye figyelembe a nagyobb hallgatói populációkat, a specializáltabb beavatkozási csapatokat, valamint a főiskolák és a hallgatói populációk közötti erőteljesebb szegmentációt. R2 egyetem Tartsa meg a teljes struktúrát, de egyszerűsítse a csapatok irányítását ott, ahol kevesebb a személyzet. Hangsúlyozza a hallgatói megtartást, a coachingot és a koordinációt a tanácsadó és támogató egységek között. Bölcsészettudományi főiskola Fókuszáljon a személyre szabott beavatkozásokra, a kisebb ügyterhelésre és a határozott nyomon követésre az elsőéves és a tájékozódó hallgatók esetében. Közösségi főiskola Hangsúlyozza a részmunkaidős hallgatók kitartását, az átjelentkezés lendületét, az alapvető szükségletekkel kapcsolatos beutalásokat és a bejáró hallgatók számára nyújtott rugalmas támogatást. Karrier- vagy szakiskola Fókuszáljon a jelenléti adatokra, a kohorszok szerinti előrehaladásra, a szakmai képesítéshez kapcsolódó tanulmányi támogatásra, valamint a tanulmányok befejezéséhez kapcsolódó, rövid ciklusú hallgatói beavatkozásokra.

A hallgatói sikeresség nyomon követése egy helyen

A hallgatói siker nyomon követése nem működik megfelelően, ha a riasztások, beavatkozások, bentmaradási irányítópultok, magántanári ajánlások és coaching jegyzetek különálló rendszerekben találhatók, és nincs közös működési nézet. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézménye a hallgatói sikerrel kapcsolatos műveleteket egyetlen, megismételhető rendszerré alakíthatja, amely gyorsabb beavatkozást, egyértelműbb felelősségi köröket, hatékonyabb nyomon követést és jobb áttekinthetőséget biztosít a bentmaradási kockázatok tekintetében.

A cél nem az, hogy felváltsa a riasztási platformját vagy az elemző eszközeit. Hanem az, hogy csökkentse az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsa a láthatóságot arra vonatkozóan, hogy mi történik, miután egy hallgatót jelöltek, és segítse csapatát abban, hogy a kockázat azonosításától a tényleges megoldásig jusson el. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt a hallgatói populációjához és a személyzeti modelljéhez, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet csapata minden félévben ténylegesen használni tud.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran ismételt kérdések

Helyettesítheti-e a mesterséges intelligencia a Starfish vagy az EAB Navigate korai figyelmeztető rendszereinket?

Az AI-ügynökök nem helyettesítik a korai riasztási platformját. Kiegészítik azt azzal, hogy kezelik a riasztás után bekövetkező eseményeket. A Starfish és a Navigate jelzéseket generál. Az AI-ügynök gondoskodik arról, hogy ezek a jelzések beavatkozásokká alakuljanak, nyomon követési határidőkkel, eskalációs útvonalakkal és eredménykövetéssel. A legtöbb tanulói lemorzsolódás nem azért történik, mert a veszélyeztetett hallgatókat nem azonosították, hanem azért, mert a beavatkozási munkafolyamat megszakadt.

Hogyan kezeli ez a rendszer a hallgatói adatokra vonatkozó FERPA-követelményeket?

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolt és továbbított adatok titkosítását. A hallgatói szintű jogosultságok biztosítják, hogy a mentorok csak a hozzájuk rendelt eseteket lássák. A tanári kar csak a riasztási űrlapokat látja, az esetek kimenetelét nem. Az AI-modellek betanításához nem használnak adatokat. A részletek a biztonsági oldalon találhatók.

Hogyan lehet nyomon követni az esélyegyenlőségi hiányosságokat anélkül, hogy megerősítené az előítéleteket?

A kockázati pontozási rendszer elsődleges kockázati tényezőként megfigyelhető tanulmányi és viselkedési mutatókat (átlagos tanulmányi eredmény, jelenléti arány, LMS-használat) használ, nem pedig demográfiai jellemzőket. A demográfiai adatokat utólagos, bontott jelentésekhez használják, nem pedig a kezdeti kockázatbesoroláshoz. Ez a megközelítés azonosítja az eredményekben mutatkozó egyenlőtlenségeket anélkül, hogy védett jellemzőket használna az egyes hallgatók megjelölésére.

Mi van, ha már használunk egy saját fejlesztésű korai figyelmeztető rendszert?

Számos intézmény épített ki olyan belső rendszereket, amelyek kezelik a kezdeti riasztásokat. Az AI-ügynök munkaterülete ezekre épül, és az operatív munkafolyamatot irányítja: ki mit csinál, mikor, és mi történik, ha nem teljesíti a feladatot. Ez a hallgatói siker projektmenedzsment rétege, nem pedig a riasztási források helyettesítője.

Hány sikercoachra van szükségünk ahhoz, hogy ez működjön?

A rendszer bármilyen létszámú személyzettel működik. Több tanácsadó esetén csökken az egy tanácsadóra jutó esetek száma és gyorsabbá válik a reagálási idő. Kevesebb tanácsadó esetén az automatizálás kezeli a triázs és a nyomon követés nagyobb részét, így a tanácsadók kizárólag a legfontosabb interakciókra koncentrálhatnak. A proaktív siker-tanácsadás esetében a tipikus célszám tanácsadónként 150–300 hallgató, bár az automatizált munkafolyamatok jelentősen kiterjeszthetik a hatékony elérést.