Hogyan lehet az AI segítségével nyomon követni a campus biztonságát?

Az amerikai egyetemek 2023-ban 22 212 bűncselekményt jelentettek , ami 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és minden Title IV finanszírozásban részesülő intézménynek nyomon kell követnie és közzé kell tennie ezeket az adatokat a Clery-törvény értelmében. A projektmenedzsment platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálhatja az incidensek nyomon követését, a Clery-törvénynek való megfelelés naptárát, a Title IX-es esetek kezelését, a vészhelyzeti tervek karbantartását és a biztonsági képzések elvégzését, így a szétszórt megfelelési folyamatokat egyetlen működési rendszerré alakítva.

Az alábbiakban található egy másolásra kész AI-ügynök prompt, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozzon egy teljes körű campus biztonsági munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen működési problémákat hivatott megoldani ez a fajta rendszer. A legtöbb campus biztonsági csapat számára a probléma nem az eszközök hiánya. Hanem a kézi koordinációs munka, amely diszpécser rendszerek, táblázatok, ügyiratok, e-mail szálak és megfelelőségi naptárak között oszlik meg.

Kiknek ajánlott ez a campus biztonsági beállítás?

Ez a beállítás campus biztonsági vezetők, Clery-megfelelési tisztviselők, Title IX-koordinátorok, vészhelyzeti menedzsment csapatok, viselkedési beavatkozási csapatok, képzési adminisztrátorok és a campus biztonsági munkák dokumentálásáért, koordinálásáért és jelentéséért felelős operatív személyzet számára készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek működő rendszerekkel, de még mindig manuális folyamatokra támaszkodnak a megfelelési határidők, a vizsgálatok, a képzések befejezése és a vészhelyzeti felkészültség kezelésében.

Ha Ön a campus biztonságáért felel, akkor nem csak az emberek biztonságát őrzi. Ön egy szövetségi előírásoknak megfelelő műveletet irányít. A Clery-törvény előírja, hogy minden Title IV intézménynek közzé kell tennie egy éves biztonsági jelentést (ASR), amely tartalmazza a három évre vonatkozó bűnügyi statisztikákat, nyilvánosságra kell hoznia a biztonsági irányelveket, időben figyelmeztetéseket kell kiadnia, és nyilvános napi bűnügyi naplót kell vezetnie. A Title IX előírja a szexuális zaklatással és erőszakkal kapcsolatos panaszok nyomon követését, kivizsgálását és megoldását. A tűzbiztonsági jelentések, a veszélyes anyagok leltárai, a fenyegetések értékelésének koordinálása és a vészhelyzeti felkészültségi tervek további rétegeket adnak hozzá.

A szabályok be nem tartása súlyos büntetést von maga után. A Penn State 2,4 millió dolláros bírságot kapott a Clery-törvény megsértése miatt, ami a törvény történetében a legnagyobb bírság. A bírságokon túl az intézmények a Title IV finanszírozás elvesztésének kockázatával is szembesülnek, ami a legtöbb iskola számára létezésüket fenyegető veszélyt jelentene. A RAND campus biztonságról szóló jelentése szerint azonban az erőforrások korlátai, beleértve a korlátozott finanszírozást és a személyzet időbeli korlátait, jelentős kihívásokat jelentenek a biztonsági stratégiák fenntartása és fejlesztése szempontjából az intézményekben.

A legtöbb campus biztonsági iroda CAD rendszerek, táblázatok, e-mailek és papírformanyomtatványok segítségével követi nyomon az eseményeket. A Clery földrajzi besorolások manuális térképezést igényelnek. A Title IX határidőket az ügyiratokban kezelik. A képzési előírások betartását a HR felügyeli. A vészhelyzeti terveket évente felülvizsgálják (ha valaki eszébe jut). Az információk rendelkezésre állnak, de különböző rendszerekben vannak tárolva, amelyek nem kommunikálnak egymással. Pontosan ez a fajta fragmentáltság vezet a jelentési hibákhoz, a határidők elmulasztásához és az audit megállapításokhoz.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Coloradói Egyetem CU Anschutz campusán több mint 170 felhasználóval rendelkező központi IT-csapatában öt régi rendszert váltott ki a ClickUp. A kézi jelentések száma nullára csökkent. Anna Alex, a Campus Technology Services igazgatója: A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni. Ez a lehetőség itt kínálkozik. Nem a központi operációs rendszerek cseréje, hanem a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkák eltávolítása. A modell tesztelésének leggyorsabb módja az, ha a projektmenedzsment platformon belül létrehoz egy működő campus biztonsági beállítást. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját campus biztonsági irodájában? Kezdje az alábbi útmutatóval, és igazítsa azt intézménye méretéhez, személyzeti létszámához és megfelelőségi követelményeihez.

Ez a lehetőség itt kínálkozik. Nem a központi operatív rendszerek cseréje, hanem a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkák eltávolítása. A modell tesztelésének leggyorsabb módja az, ha a projektmenedzsment platformon belül létrehoz egy működő campus biztonsági beállítást. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját campus biztonsági irodájában? Kezdje az alábbi utasítással, és igazítsa azt intézménye területéhez, személyzeti létszámához és megfelelőségi igényeihez.

A feladat: Hozza létre az AI segítségével a campus biztonságának nyomon követésére szolgáló munkaterületét

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és megkapja a teljes campus biztonsági munkaterületet, incidenskövetéssel, megfelelőségi naptárakkal, képzési menedzsmenttel és mindennel.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, a határidők logikáját és a megfelelőségi ellenőrzési pontokat. Ezután a csapata testreszabhatja azt az egyetem méretének, jelentési követelményeinek és működési modelljének megfelelően.

Kampuszbiztonsági munkaterület-tervező

Utasítás:

→ Készen áll az első szuperügynök létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti utasítást, hogy egyedi Super Agent-et hozzon létre a munkaterületéhez.

Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet az OSP minden nap használhat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ a campus biztonsági műveleteinek kezeléséhez. Ez általában magában foglalja az incidenskategóriákat, a Clery földrajzi hivatkozásokat, a Title IX-es esetek mérföldköveit, a képzési névjegyzékeket, a vészhelyzeti tervek felülvizsgálati dátumait, a biztonsági személyzetet és az összes jelenleg használt rendszert a diszpécserszolgálat, a nyilvántartások, a megfelelés vagy az esetkezelés területén. A tiszta bemeneti adatokkal kezdve az automatizálások, a műszerfalak és az eskalációs munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.

Hozza létre a munkaterület struktúráját Hozzon létre egy külön teret Campus Safety & Compliance (Kampusz biztonság és megfelelés) néven. Adjon hozzá mappákat, amelyek megfelelnek az Ön működési területeinek: Incident Management (Incidenskezelés) a beérkező esetek, a nyomozások, a bűncselekmények nyilvántartása és az éves statisztikák számára, Clery Compliance (Clery-megfelelés) az ASR-előkészítés, a megfelelő időben történő figyelmeztetések, a vészhelyzeti értesítések nyilvántartása és a tűzbiztonsági jelentések számára, Title IX (IX. cím) az aktív esetek, a támogató intézkedések és a megoldások nyomon követése számára, Emergency Preparedness (Vészhelyzeti felkészültség) az EOP karbantartása, asztali gyakorlatok, értesítési rendszer tesztelése és épülettervek számára, valamint Training & Certification (Képzés és tanúsítás) a kötelező biztonsági és megfelelési képzések elvégzése számára. Konfiguráljon egyéni mezőket minden incidenshez és esethez Adjon hozzá egyéni mezőket az incidens-, eset- és megfelelési sablonokhoz, hogy minden rekord tartalmazzon azokat az alapvető részleteket, amelyekre a csapatának szüksége van a gyors cselekvéshez és a pontos jelentéshez. Adjon hozzá mezőket az incidens számához, a Clery földrajzi elhelyezkedéséhez, a bűncselekmény besorolásához, a fenyegetettségi szinthez, a kijelölt nyomozóhoz, a szabályozási határidőhöz, a megfelelési állapothoz és a képzés típusához. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálást és a határidők nyomon követését. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a campus lakosságát, a biztonsági személyzet számát, a CSA számát, a jelenlegi eszközöket és a legfontosabb megfelelési kihívásokat. Használja a generált kimenetet az incidenskövető rendszer, a megfelelési naptárak, az esetek munkafolyamatai és az automatizálási logika első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azt a campus működéséhez. Állítson be automatizálásokat a folyamatos kezeléshez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a campus biztonsági munkája folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó manuális nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a napi bűnügyi naplóbejegyzések létrehozásához, a közeledő Title IX határidők eskalálásához, a képzési megújítási feladatok elindításához, az éves biztonsági jelentés munkamenetének létrehozásához, valamint a fenyegetésértékelési vezetők értesítéséhez, amikor sürgős eseteket jelentenek.

Hozzon létre egy külön teret Campus Safety & Compliance (Kampusz biztonság és megfelelés) néven. Adjon hozzá mappákat, amelyek megfelelnek az Ön működési területeinek: Incident Management (Incidenskezelés) a beérkező esetek, a nyomozások, a bűncselekmények nyilvántartása és az éves statisztikák számára, Clery Compliance (Clery-megfelelés) az ASR-előkészítés, a megfelelő időben történő figyelmeztetések, a vészhelyzeti értesítések nyilvántartása és a tűzbiztonsági jelentések számára, Title IX (IX. cím) az aktív esetek, a támogató intézkedések és a megoldások nyomon követése számára, Emergency Preparedness (Vészhelyzeti felkészültség) az EOP karbantartása, asztali gyakorlatok, értesítési rendszer tesztelése és épülettervek számára, valamint Training & Certification (Képzés és tanúsítás) a kötelező biztonsági és megfelelési képzések elvégzése számára.

Adjon hozzá egyéni mezőket az incidens-, eset- és megfelelési sablonokhoz, hogy minden rekord tartalmazzon azokat az alapvető részleteket, amelyekre csapatának szüksége van a gyors cselekvéshez és a pontos jelentéshez. Adjon hozzá mezőket az incidens számához, a Clery földrajzi elhelyezkedéséhez, a bűncselekmény besorolásához, a fenyegetettségi szinthez, a kijelölt nyomozóhoz, a szabályozási határidőhöz, a megfelelési állapothoz és a képzés típusához. Ez az egységes szerkezet sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálást és a határidők nyomon követését.

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti utasítást. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a campus lakosságát, a biztonsági személyzet számát, a CSA számát, a jelenlegi eszközöket és a legfontosabb megfelelési kihívásokat. A generált kimenet segítségével készítse el az incidenskövető rendszer, a megfelelési naptárak, az esetek munkafolyamatai és az automatizálási logika első vázlatát, majd finomítsa azt a campus működéséhez.

Hozzon létre automatizált folyamatokat, hogy a campus biztonsági munkája folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a napi bűnügyi naplóbejegyzések létrehozásához, a Title IX határidők közeledtének jelzéséhez, a képzési megújítási feladatok elindításához, az éves biztonsági jelentés munkamenetének létrehozásához, valamint a fenyegetésértékelési vezetők értesítéséhez, ha sürgős eseteket jelentenek.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy megfelelőségi területtel, például a Clery-jelentésekkel, a Title IX-szel vagy a képzések nyomon követésével, mielőtt a rendszert az egész campus biztonsági működésére kiterjesztené. Egy kisebb pilot program segít csapatának finomítani a feladatstruktúrákat, az automatizálási szabályokat és a jogosultságokat a méretezést megelőzően.

Ajánlott egyéni mezők a campus biztonsági feladatokhoz

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre az incidensek, a megfelelési feladatok, a vizsgálatok és a képzési munkafolyamatok között.

Terep Típus Cél Esemény száma Rövid szöveg Egyedi eset- vagy incidensazonosító Clery földrajzi elhelyezkedés Legördülő menü Kampuszon, Kampuszon belüli szállás, Közvagyon, Kampuszon kívül Bűncselekmények osztályozása Legördülő menü Bűncselekmény, VAWA-bűncselekmény, gyűlölet-bűncselekmény, letartóztatás, fegyelmi eljárás Fenyegetettségi szint Legördülő menü Alacsony, közepes, magas, közvetlen Kijelölt nyomozó Emberek Vezető nyomozó vagy ügykezelő Szabályozási határidő Dátum Szövetségi vagy intézményi határidő a cselekvésre Megfelelőségi állapot Legördülő menü Jó úton, Veszélyben, Késedelmes Képzés típusa Legördülő menü CSA Clery, Title IX, aktív lövöldöző, veszélyes anyagok, elsősegély, tűzbiztonság

Alapvető automatizálási példák a campus biztonsága érdekében

A testreszabott mezők beállítása után hozzon létre automatizált folyamatokat, amelyekkel az incidensek, a határidők és a megfelelőségi munkafolyamatok ismételt manuális nyomon követés nélkül is zavartalanul működnek.

Mikor… Ezután… Új incidensjelentés készül a Clery-törvény szerinti bűncselekmény-besorolással Automatikusan generáljon napi bűnügyi naplóbejegyzést, és értesítse a Clery-megfelelőségi tisztviselőt. A Title IX-es ügyek vizsgálati határideje 7 nappal korábban jár le Eskalálja a Title IX koordinátorhoz, és változtassa meg a megfelelési státuszt „Kockázatnak kitett”-re. A CSA képzés lejárati dátuma 30 nap múlva esedékes Küldjön megújítási emlékeztetőt az alkalmazottnak, és hozzon létre képzési feladatot. Elérkezett az éves biztonsági jelentés elkészítésének határideje, június 1. Hozzon létre egy ASR-előkészítési feladatfát alfeladatokkal és határidőkkel október 1-jéig. A fenyegetésértékelési esetek „magas” vagy „közvetlen” minősítéssel vannak jelölve. Azonnal értesítse a BIT vagy a TAT elnökét, és hozzon létre egy vészhelyzeti értekezletet.

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy megismerje, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Mit fed le az ügynök a campus biztonsági életciklus során?

A campus biztonságát szolgáló AI-ügynök nem egy megfigyelő rendszer vagy vészhelyzeti diszpécser eszköz. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, szabályoknak megfelelő koordinációs feladatokat, amelyeket jelenleg a csapata kézzel végez: incidensek nyomon követése, Clery határidők kezelése, Title IX esetek dokumentálása és a képzési szabályok betartásának biztosítása.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök? Mit vált fel Események jelentése Rögzíti az incidensek részleteit Clery földrajzi címkézéssel, automatikusan osztályozza a bűncselekmények típusát, napi bűncselekmény-naplóbejegyzéseket generál, hároméves gördülő statisztikákat állít össze. Papír alapú űrlapok, táblázatokon alapuló bűncselekmény-nyilvántartások, kézi éves adatgyűjtés Clery-megfelelés Kezelje a teljes ASR-gyártási ütemtervet júniustól október 1-jéig, kövesse nyomon a figyelmeztető döntéseket, dokumentálja a vészhelyzeti értesítési teszteket. Naptári emlékeztetők, e-mailes koordináció a helyi rendfenntartó szervekkel, határidőkkel kapcsolatos rohanás Title IX kezelés Nyomon követi az eseteket a panasztól a megoldásig, minden szakaszban betartatva a határidőket, kezeli a támogató intézkedéseket, dokumentálja a fellebbezéseket. Elszigetelt ügyiratok, manuális idővonal-nyomon követés, következetlen dokumentáció Vészhelyzeti felkészültség Ütemezi és nyomon követi a táblagépes gyakorlatokat, kezeli az EOP felülvizsgálati ciklusokat, ellenőrzi az értesítési rendszer tesztjeit, karbantartja az épületterveket. Éves felülvizsgálat, amely csak akkor történik meg, ha valaki eszébe jut, elavult épülettervek Képzési megfelelés Nyomon követi az egyes személyek képzésének elvégzését az összes kötelező kategóriában, megújítási emlékeztetőket küld, és osztályonként megfelelőségi jelentéseket készít. Táblázatokon alapuló nyomon követés, az ellenőrzések során feltárt elmaradt képzések Fenyegetésértékelés Kezelje a BIT/TAT eseteket az áttételtől a lezárásig, a fenyegetettségi szint besorolásával, a beavatkozások dokumentálásával és a minták nyomon követésével. E-mail alapú beutalások, megosztott meghajtókon tárolt értekezletjegyzetek, nincs szisztematikus eredménykövetés

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp alkalmazást használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

Intézmény típusa Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (összetett campus, 20 000+ lakosság) Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adja hozzá a laboratóriumi biztonságot és a veszélyes anyagok leltárának nyomon követését. Adja hozzá a kutatási megfelelés koordinációját (biológiai biztonság, sugárbiztonság, vegyi higiénia). Számítson több Clery-területre a műholdas campusokon és az orvosi létesítményekben. R2 egyetem (közepes méretű campus, 10 000–20 000 fő) Egyszerűsítse a fenyegetésértékelést a szabványos BIT munkafolyamatra. Csökkentse a laboratóriumi biztonságot csak a kutatólaboratóriumokkal rendelkező osztályokra. A vészhelyzeti felkészültséget összpontosítsa a campus központi épületeire. Adjon hozzá sportesemény-biztonsági tervet a mérkőzésnapokra. Elsősorban alapképzési intézmény (bentlakásos campus, 2000–10 000 fő lakosság) Hangsúlyozza a lakóhely biztonságát (a Clery campuson belüli lakhatási statisztikákat külön jelentik). Adja hozzá a hallgatói magatartás/jogi ügyek koordinációját. Fókuszáljon a lakóhelyi személyzet képzési megfelelésére. Vegye fel a külföldi tanulmányok biztonságát és az utazási kockázatkezelést. Közösségi főiskola (ingázó campus, több helyszínen) Egyszerűsítse a lakóhelyek biztonságával kapcsolatos szakaszokat (a legtöbb esetben nincs lakóhely). Fókuszáljon a parkolók és épületek biztonságára. Adjon hozzá több helyszínes Clery földrajzi térképet, mivel minden helyszínnek eltérő jelentési követelményei lehetnek. Tegye prioritássá a pénzügyi támogatások megfelelésének koordinálását, mivel mindkét iroda ugyanazokat a hallgatókat szolgálja ki. Szakiskola/szakmunkásképző iskola (egy épület vagy kis campus) Egyszerűsítse a Clery-előírások betartását, a tűzbiztonságot és az alapvető vészhelyzeti felkészültséget. Fókuszálja a képzést a munkahelyi biztonságra (OSHA) a szakképzési programok esetében. Csökkentse a fenyegetésértékelést alapvető áttételi munkafolyamatra. Adjon hozzá klinikai/gyakornoki helyszíni biztonsági nyomon követést az egészségügyi programokhoz.

A campus biztonsági műveleteinek irányítása egy helyen

A campus biztonsági csapatok nem azért küszködnek, mert nem éreznek felelősséget. Azért küszködnek, mert a kritikus feladatok túl sok rendszerre, határidőre és jelentési követelményre oszlanak. A ClickUp Brain, a Custom Fields és az Automations segítségével intézménye az incidensek nyomon követését, a Clery-előírások betartását, a Title IX-es esetek koordinálását, a vészhelyzeti felkészültséget és a képzéskezelést egyetlen, megismételhető operatív rendszerré alakíthatja.

A cél nem az, hogy felváltsa a diszpécsereszközöket, az esetkezelő platformokat vagy az intézményi nyilvántartási rendszereket. A cél az, hogy csökkentsék a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkát, javítsák a megfelelőségi határidők átláthatóságát, és biztosítsák, hogy a kritikus nyomon követések ne maradjanak el. Kezdje a fenti utasítással, igazítsa azt az egyetemi struktúrához, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet a csapata ténylegesen minden nap használhat. Kezdje el ingyen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az AI használatával kapcsolatos campus biztonsági nyomon követésről

Igen. Az AI-ügynökök nem hoznak jogi döntéseket a bűncselekmények osztályozásáról. Ők a megfelelési munkafolyamatot érvényesítik: amikor egy eseményt bejelentenek és osztályoznak, az ügynök automatikusan létrehozza a napi bűncselekmény-naplóbejegyzést, megjelöli a Clery-térképen a helyszínt, hozzáadja a hároméves statisztikához, és nyomon követi az ASR-jelentés elkészítésének ütemtervét. A Clery-megfelelési tisztviselő továbbra is hozza az osztályozási döntéseket, de az adminisztratív nyomon követés automatizált.

Nem. Az AI-ügynök munkaterülete a diszpécser- és nyilvántartási rendszerekkel együtt működik. A CAD-ből származó incidensadatok bekerülnek a megfelelőségi nyomonkövetési munkaterületbe. Az ügynök nem helyettesíti az operatív eszközeit. Ez lesz a megfelelőségi és projektmenedzsment réteg, ahol csapata nyomon követi a határidőket, kezeli az eseteket, és jelentéseket készít az operatív adatok alapján.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolás és az átvitel során történő titkosítást. A Title IX-es esetek adatai kizárólag a Title IX-koordinátor és a kijelölt nyomozók számára hozzáférhetők. Az AI-modellek képzéséhez nem használnak adatokat.

Az ügynök folyamatos ellenőrzési nyomon követést tart fenn: minden incidens besorolási döntést, minden időszerű figyelmeztetés meghatározását (beleértve a kiadás elmaradásának dokumentált okait), minden Title IX-es eset mérföldkövét és minden képzés befejezésének nyilvántartását. Amikor a program felülvizsgálata megérkezik, a bizonyítékok már rendezve vannak a megfelelőségi területek szerint, így nem szükséges hetekig tartó rekonstruálás.

Igen. Egy R1, amelynek orvosi központja, műholdas campusai és görög házai vannak, jelentősen összetettebb Clery-földrajzzal rendelkezik, mint egy egyetlen épületből álló szakiskola. A prompt változók lehetővé teszik, hogy a rendszert az Ön konkrét campusának területéhez igazítsa. Az alapvető követelmények (ASR október 1-jéig, napi bűnügyi napló, időbeni figyelmeztetések, vészhelyzeti értesítések) azonban az intézmény méretétől függetlenül azonosak.