Hogyan lehet az AI segítségével nyomon követni a campus biztonságát?

Az amerikai egyetemek 2023-ban 22 212 bűncselekményt jelentettek , ami 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és minden Title IV finanszírozásban részesülő intézménynek nyomon kell követnie és közzé kell tennie ezeket az adatokat a Clery-törvény értelmében. A projektmenedzsment platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálhatja az incidensek nyomon követését, a Clery-törvénynek való megfelelés naptárát, a Title IX-es esetek kezelését, a vészhelyzeti tervek karbantartását és a biztonsági képzések elvégzését, így a szétszórt megfelelési folyamatokat egyetlen működési rendszerré alakítva.
Az alábbiakban található egy másolásra kész AI-ügynök prompt, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozzon egy teljes körű campus biztonsági munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen működési problémákat hivatott megoldani ez a fajta rendszer. A legtöbb campus biztonsági csapat számára a probléma nem az eszközök hiánya. Hanem a kézi koordinációs munka, amely diszpécser rendszerek, táblázatok, ügyiratok, e-mail szálak és megfelelőségi naptárak között oszlik meg.
Kiknek ajánlott ez a campus biztonsági beállítás?
Ez a beállítás campus biztonsági vezetők, Clery-megfelelési tisztviselők, Title IX-koordinátorok, vészhelyzeti menedzsment csapatok, viselkedési beavatkozási csapatok, képzési adminisztrátorok és a campus biztonsági munkák dokumentálásáért, koordinálásáért és jelentéséért felelős operatív személyzet számára készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek működő rendszerekkel, de még mindig manuális folyamatokra támaszkodnak a megfelelési határidők, a vizsgálatok, a képzések befejezése és a vészhelyzeti felkészültség kezelésében.
A probléma: az egyetemi biztonsági hivatal szövetségi előírásokat és táblázatokat egyensúlyoz
Ha Ön a campus biztonságáért felel, akkor nem csak az emberek biztonságát őrzi. Ön egy szövetségi előírásoknak megfelelő műveletet irányít. A Clery-törvény előírja, hogy minden Title IV intézménynek közzé kell tennie egy éves biztonsági jelentést (ASR), amely tartalmazza a három évre vonatkozó bűnügyi statisztikákat, nyilvánosságra kell hoznia a biztonsági irányelveket, időben figyelmeztetéseket kell kiadnia, és nyilvános napi bűnügyi naplót kell vezetnie. A Title IX előírja a szexuális zaklatással és erőszakkal kapcsolatos panaszok nyomon követését, kivizsgálását és megoldását. A tűzbiztonsági jelentések, a veszélyes anyagok leltárai, a fenyegetések értékelésének koordinálása és a vészhelyzeti felkészültségi tervek további rétegeket adnak hozzá.
A szabályok be nem tartása súlyos büntetést von maga után. A Penn State 2,4 millió dolláros bírságot kapott a Clery-törvény megsértése miatt, ami a törvény történetében a legnagyobb bírság. A bírságokon túl az intézmények a Title IV finanszírozás elvesztésének kockázatával is szembesülnek, ami a legtöbb iskola számára létezésüket fenyegető veszélyt jelentene. A RAND campus biztonságról szóló jelentése szerint azonban az erőforrások korlátai, beleértve a korlátozott finanszírozást és a személyzet időbeli korlátait, jelentős kihívásokat jelentenek a biztonsági stratégiák fenntartása és fejlesztése szempontjából az intézményekben.
A legtöbb campus biztonsági iroda CAD rendszerek, táblázatok, e-mailek és papírformanyomtatványok segítségével követi nyomon az eseményeket. A Clery földrajzi besorolások manuális térképezést igényelnek. A Title IX határidőket az ügyiratokban kezelik. A képzési előírások betartását a HR felügyeli. A vészhelyzeti terveket évente felülvizsgálják (ha valaki eszébe jut). Az információk rendelkezésre állnak, de különböző rendszerekben vannak tárolva, amelyek nem kommunikálnak egymással. Pontosan ez a fajta fragmentáltság vezet a jelentési hibákhoz, a határidők elmulasztásához és az audit megállapításokhoz.
Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Coloradói Egyetem CU Anschutz campusán több mint 170 felhasználóval rendelkező központi IT-csapatában öt régi rendszert váltott ki a ClickUp. A kézi jelentések száma nullára csökkent.
Anna Alex, a Campus Technology Services igazgatója:
A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni.
Ez a lehetőség itt kínálkozik. Nem a központi operációs rendszerek cseréje, hanem a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkák eltávolítása. A modell tesztelésének leggyorsabb módja az, ha a projektmenedzsment platformon belül létrehoz egy működő campus biztonsági beállítást.
Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját campus biztonsági irodájában? Kezdje az alábbi útmutatóval, és igazítsa azt intézménye méretéhez, személyzeti létszámához és megfelelőségi követelményeihez.
A feladat: Hozza létre az AI segítségével a campus biztonságának nyomon követésére szolgáló munkaterületét
Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és megkapja a teljes campus biztonsági munkaterületet, incidenskövetéssel, megfelelőségi naptárakkal, képzési menedzsmenttel és mindennel.
Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, a határidők logikáját és a megfelelőségi ellenőrzési pontokat. Ezután a csapata testreszabhatja azt az egyetem méretének, jelentési követelményeinek és működési modelljének megfelelően.
Utasítás:
→ Készen áll az első szuperügynök létrehozására?
Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti utasítást, hogy egyedi Super Agent-et hozzon létre a munkaterületéhez.
Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet az OSP minden nap használhat.
Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)
Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ a campus biztonsági műveleteinek kezeléséhez. Ez általában magában foglalja az incidenskategóriákat, a Clery földrajzi hivatkozásokat, a Title IX-es esetek mérföldköveit, a képzési névjegyzékeket, a vészhelyzeti tervek felülvizsgálati dátumait, a biztonsági személyzetet és az összes jelenleg használt rendszert a diszpécserszolgálat, a nyilvántartások, a megfelelés vagy az esetkezelés területén. A tiszta bemeneti adatokkal kezdve az automatizálások, a műszerfalak és az eskalációs munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.
- Hozza létre a munkaterület struktúráját Hozzon létre egy külön teret Campus Safety & Compliance (Kampusz biztonság és megfelelés) néven. Adjon hozzá mappákat, amelyek megfelelnek az Ön működési területeinek: Incident Management (Incidenskezelés) a beérkező esetek, a nyomozások, a bűncselekmények nyilvántartása és az éves statisztikák számára, Clery Compliance (Clery-megfelelés) az ASR-előkészítés, a megfelelő időben történő figyelmeztetések, a vészhelyzeti értesítések nyilvántartása és a tűzbiztonsági jelentések számára, Title IX (IX. cím) az aktív esetek, a támogató intézkedések és a megoldások nyomon követése számára, Emergency Preparedness (Vészhelyzeti felkészültség) az EOP karbantartása, asztali gyakorlatok, értesítési rendszer tesztelése és épülettervek számára, valamint Training & Certification (Képzés és tanúsítás) a kötelező biztonsági és megfelelési képzések elvégzése számára.
- Konfiguráljon egyéni mezőket minden incidenshez és esethez Adjon hozzá egyéni mezőket az incidens-, eset- és megfelelési sablonokhoz, hogy minden rekord tartalmazzon azokat az alapvető részleteket, amelyekre a csapatának szüksége van a gyors cselekvéshez és a pontos jelentéshez. Adjon hozzá mezőket az incidens számához, a Clery földrajzi elhelyezkedéséhez, a bűncselekmény besorolásához, a fenyegetettségi szinthez, a kijelölt nyomozóhoz, a szabályozási határidőhöz, a megfelelési állapothoz és a képzés típusához. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálást és a határidők nyomon követését.
- Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a campus lakosságát, a biztonsági személyzet számát, a CSA számát, a jelenlegi eszközöket és a legfontosabb megfelelési kihívásokat. Használja a generált kimenetet az incidenskövető rendszer, a megfelelési naptárak, az esetek munkafolyamatai és az automatizálási logika első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azt a campus működéséhez.
- Állítson be automatizálásokat a folyamatos kezeléshez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a campus biztonsági munkája folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó manuális nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a napi bűnügyi naplóbejegyzések létrehozásához, a közeledő Title IX határidők eskalálásához, a képzési megújítási feladatok elindításához, az éves biztonsági jelentés munkamenetének létrehozásához, valamint a fenyegetésértékelési vezetők értesítéséhez, amikor sürgős eseteket jelentenek.
💡 Profi tipp: Kezdjen egy megfelelőségi területtel, például a Clery-jelentésekkel, a Title IX-szel vagy a képzések nyomon követésével, mielőtt a rendszert az egész campus biztonsági működésére kiterjesztené. Egy kisebb pilot program segít csapatának finomítani a feladatstruktúrákat, az automatizálási szabályokat és a jogosultságokat a méretezést megelőzően.
Ajánlott egyéni mezők a campus biztonsági feladatokhoz
Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre az incidensek, a megfelelési feladatok, a vizsgálatok és a képzési munkafolyamatok között.
|Terep
|Típus
|Cél
|Esemény száma
|Rövid szöveg
|Egyedi eset- vagy incidensazonosító
|Clery földrajzi elhelyezkedés
|Legördülő menü
|Kampuszon, Kampuszon belüli szállás, Közvagyon, Kampuszon kívül
|Bűncselekmények osztályozása
|Legördülő menü
|Bűncselekmény, VAWA-bűncselekmény, gyűlölet-bűncselekmény, letartóztatás, fegyelmi eljárás
|Fenyegetettségi szint
|Legördülő menü
|Alacsony, közepes, magas, közvetlen
|Kijelölt nyomozó
|Emberek
|Vezető nyomozó vagy ügykezelő
|Szabályozási határidő
|Dátum
|Szövetségi vagy intézményi határidő a cselekvésre
|Megfelelőségi állapot
|Legördülő menü
|Jó úton, Veszélyben, Késedelmes
|Képzés típusa
|Legördülő menü
|CSA Clery, Title IX, aktív lövöldöző, veszélyes anyagok, elsősegély, tűzbiztonság
📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők a legalkalmasabbak a támogatások feldolgozási folyamatához.
Alapvető automatizálási példák a campus biztonsága érdekében
A testreszabott mezők beállítása után hozzon létre automatizált folyamatokat, amelyekkel az incidensek, a határidők és a megfelelőségi munkafolyamatok ismételt manuális nyomon követés nélkül is zavartalanul működnek.
|Mikor…
|Ezután…
|Új incidensjelentés készül a Clery-törvény szerinti bűncselekmény-besorolással
|Automatikusan generáljon napi bűnügyi naplóbejegyzést, és értesítse a Clery-megfelelőségi tisztviselőt.
|A Title IX-es ügyek vizsgálati határideje 7 nappal korábban jár le
|Eskalálja a Title IX koordinátorhoz, és változtassa meg a megfelelési státuszt „Kockázatnak kitett”-re.
|A CSA képzés lejárati dátuma 30 nap múlva esedékes
|Küldjön megújítási emlékeztetőt az alkalmazottnak, és hozzon létre képzési feladatot.
|Elérkezett az éves biztonsági jelentés elkészítésének határideje, június 1.
|Hozzon létre egy ASR-előkészítési feladatfát alfeladatokkal és határidőkkel október 1-jéig.
|A fenyegetésértékelési esetek „magas” vagy „közvetlen” minősítéssel vannak jelölve.
|Azonnal értesítse a BIT vagy a TAT elnökét, és hozzon létre egy vészhelyzeti értekezletet.
Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy megismerje, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.
Mit fed le az ügynök a campus biztonsági életciklus során?
A campus biztonságát szolgáló AI-ügynök nem egy megfigyelő rendszer vagy vészhelyzeti diszpécser eszköz. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, szabályoknak megfelelő koordinációs feladatokat, amelyeket jelenleg a csapata kézzel végez: incidensek nyomon követése, Clery határidők kezelése, Title IX esetek dokumentálása és a képzési szabályok betartásának biztosítása.
|Életciklus szakasz
|Mit csinál az ügynök?
|Mit vált fel
|Események jelentése
|Rögzíti az incidensek részleteit Clery földrajzi címkézéssel, automatikusan osztályozza a bűncselekmények típusát, napi bűncselekmény-naplóbejegyzéseket generál, hároméves gördülő statisztikákat állít össze.
|Papír alapú űrlapok, táblázatokon alapuló bűncselekmény-nyilvántartások, kézi éves adatgyűjtés
|Clery-megfelelés
|Kezelje a teljes ASR-gyártási ütemtervet júniustól október 1-jéig, kövesse nyomon a figyelmeztető döntéseket, dokumentálja a vészhelyzeti értesítési teszteket.
|Naptári emlékeztetők, e-mailes koordináció a helyi rendfenntartó szervekkel, határidőkkel kapcsolatos rohanás
|Title IX kezelés
|Nyomon követi az eseteket a panasztól a megoldásig, minden szakaszban betartatva a határidőket, kezeli a támogató intézkedéseket, dokumentálja a fellebbezéseket.
|Elszigetelt ügyiratok, manuális idővonal-nyomon követés, következetlen dokumentáció
|Vészhelyzeti felkészültség
|Ütemezi és nyomon követi a táblagépes gyakorlatokat, kezeli az EOP felülvizsgálati ciklusokat, ellenőrzi az értesítési rendszer tesztjeit, karbantartja az épületterveket.
|Éves felülvizsgálat, amely csak akkor történik meg, ha valaki eszébe jut, elavult épülettervek
|Képzési megfelelés
|Nyomon követi az egyes személyek képzésének elvégzését az összes kötelező kategóriában, megújítási emlékeztetőket küld, és osztályonként megfelelőségi jelentéseket készít.
|Táblázatokon alapuló nyomon követés, az ellenőrzések során feltárt elmaradt képzések
|Fenyegetésértékelés
|Kezelje a BIT/TAT eseteket az áttételtől a lezárásig, a fenyegetettségi szint besorolásával, a beavatkozások dokumentálásával és a minták nyomon követésével.
|E-mail alapú beutalások, megosztott meghajtókon tárolt értekezletjegyzetek, nincs szisztematikus eredménykövetés
📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban
Változatok különböző intézménytípusokhoz
A fenti utasítás minden felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp alkalmazást használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:
|Intézmény típusa
|Főbb módosítások
|R1 kutatóegyetem (összetett campus, 20 000+ lakosság)
|Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adja hozzá a laboratóriumi biztonságot és a veszélyes anyagok leltárának nyomon követését. Adja hozzá a kutatási megfelelés koordinációját (biológiai biztonság, sugárbiztonság, vegyi higiénia). Számítson több Clery-területre a műholdas campusokon és az orvosi létesítményekben.
|R2 egyetem (közepes méretű campus, 10 000–20 000 fő)
|Egyszerűsítse a fenyegetésértékelést a szabványos BIT munkafolyamatra. Csökkentse a laboratóriumi biztonságot csak a kutatólaboratóriumokkal rendelkező osztályokra. A vészhelyzeti felkészültséget összpontosítsa a campus központi épületeire. Adjon hozzá sportesemény-biztonsági tervet a mérkőzésnapokra.
|Elsősorban alapképzési intézmény (bentlakásos campus, 2000–10 000 fő lakosság)
|Hangsúlyozza a lakóhely biztonságát (a Clery campuson belüli lakhatási statisztikákat külön jelentik). Adja hozzá a hallgatói magatartás/jogi ügyek koordinációját. Fókuszáljon a lakóhelyi személyzet képzési megfelelésére. Vegye fel a külföldi tanulmányok biztonságát és az utazási kockázatkezelést.
|Közösségi főiskola (ingázó campus, több helyszínen)
|Egyszerűsítse a lakóhelyek biztonságával kapcsolatos szakaszokat (a legtöbb esetben nincs lakóhely). Fókuszáljon a parkolók és épületek biztonságára. Adjon hozzá több helyszínes Clery földrajzi térképet, mivel minden helyszínnek eltérő jelentési követelményei lehetnek. Tegye prioritássá a pénzügyi támogatások megfelelésének koordinálását, mivel mindkét iroda ugyanazokat a hallgatókat szolgálja ki.
|Szakiskola/szakmunkásképző iskola (egy épület vagy kis campus)
|Egyszerűsítse a Clery-előírások betartását, a tűzbiztonságot és az alapvető vészhelyzeti felkészültséget. Fókuszálja a képzést a munkahelyi biztonságra (OSHA) a szakképzési programok esetében. Csökkentse a fenyegetésértékelést alapvető áttételi munkafolyamatra. Adjon hozzá klinikai/gyakornoki helyszíni biztonsági nyomon követést az egészségügyi programokhoz.
A campus biztonsági műveleteinek irányítása egy helyen
A campus biztonsági csapatok nem azért küszködnek, mert nem éreznek felelősséget. Azért küszködnek, mert a kritikus feladatok túl sok rendszerre, határidőre és jelentési követelményre oszlanak. A ClickUp Brain, a Custom Fields és az Automations segítségével intézménye az incidensek nyomon követését, a Clery-előírások betartását, a Title IX-es esetek koordinálását, a vészhelyzeti felkészültséget és a képzéskezelést egyetlen, megismételhető operatív rendszerré alakíthatja.
A cél nem az, hogy felváltsa a diszpécsereszközöket, az esetkezelő platformokat vagy az intézményi nyilvántartási rendszereket. A cél az, hogy csökkentsék a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkát, javítsák a megfelelőségi határidők átláthatóságát, és biztosítsák, hogy a kritikus nyomon követések ne maradjanak el. Kezdje a fenti utasítással, igazítsa azt az egyetemi struktúrához, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet a csapata ténylegesen minden nap használhat. Kezdje el ingyen a ClickUp használatát.
Gyakran feltett kérdések az AI használatával kapcsolatos campus biztonsági nyomon követésről
Igen. Az AI-ügynökök nem hoznak jogi döntéseket a bűncselekmények osztályozásáról. Ők a megfelelési munkafolyamatot érvényesítik: amikor egy eseményt bejelentenek és osztályoznak, az ügynök automatikusan létrehozza a napi bűncselekmény-naplóbejegyzést, megjelöli a Clery-térképen a helyszínt, hozzáadja a hároméves statisztikához, és nyomon követi az ASR-jelentés elkészítésének ütemtervét. A Clery-megfelelési tisztviselő továbbra is hozza az osztályozási döntéseket, de az adminisztratív nyomon követés automatizált.
Nem. Az AI-ügynök munkaterülete a diszpécser- és nyilvántartási rendszerekkel együtt működik. A CAD-ből származó incidensadatok bekerülnek a megfelelőségi nyomonkövetési munkaterületbe. Az ügynök nem helyettesíti az operatív eszközeit. Ez lesz a megfelelőségi és projektmenedzsment réteg, ahol csapata nyomon követi a határidőket, kezeli az eseteket, és jelentéseket készít az operatív adatok alapján.
A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolás és az átvitel során történő titkosítást. A Title IX-es esetek adatai kizárólag a Title IX-koordinátor és a kijelölt nyomozók számára hozzáférhetők. Az AI-modellek képzéséhez nem használnak adatokat.
Az ügynök folyamatos ellenőrzési nyomon követést tart fenn: minden incidens besorolási döntést, minden időszerű figyelmeztetés meghatározását (beleértve a kiadás elmaradásának dokumentált okait), minden Title IX-es eset mérföldkövét és minden képzés befejezésének nyilvántartását. Amikor a program felülvizsgálata megérkezik, a bizonyítékok már rendezve vannak a megfelelőségi területek szerint, így nem szükséges hetekig tartó rekonstruálás. Nézze meg azt is, hogyan támogatják az AI-ügynökök az intézményi kutatást az akkreditációs adatok felülvizsgálata során.
Igen. Egy R1, amelynek orvosi központja, műholdas campusai és görög házai vannak, jelentősen összetettebb Clery-földrajzzal rendelkezik, mint egy egyetlen épületből álló szakiskola. A prompt változók lehetővé teszik, hogy a rendszert az Ön konkrét campusának területéhez igazítsa. Az alapvető követelmények (ASR október 1-jéig, napi bűnügyi napló, időbeni figyelmeztetések, vészhelyzeti értesítések) azonban az intézmény méretétől függetlenül azonosak. Nézze meg azt is, hogy a támogatáskezelési munkafolyamatok hogyan osztoznak a hasonló megfelelési naptárszerkezeteken.