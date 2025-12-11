A mesterséges intelligencia érettségével kapcsolatos kényelmetlen igazság: miért téved a vállalatok 99%-a?

„A vállalatok mindössze 1%-a véli úgy, hogy elérte az AI érettségi szintjét. Ugyanakkor 98% szerint egyre sürgetőbb az AI bevezetése.”

Ez a különbség nem csak a technológiáról szól. Hanem a gondolkodásmódról is.

Ezt első kézből tapasztaltam egy nemrégiben tartott értékesítési csúcstalálkozón, amikor két vezető beosztású vezető egyértelműen kijelentette: „Több mint 40 évesek vagyunk, és már kialakultak a szokásaink – nehéz elképzelni, hogy változtassunk a dolgokon.”

Eközben fiatalabb kollégáik már tesztelték a munkafolyamatokat, kísérleteztek az ügynökökkel, és automatizálták első sikereiket.

Ekkor jöttem rá: az AI-készségnek nagyon kevés köze van az eszközökhöz, viszont minden köze van a kényelmetlen igazságokkal való szembenézéshez.

A tudásbeli szakadék megdöbbentő

AI-átalakulási mátrix

Megkérdeztük a tudásmunkásokat az AI-gyakorlataikról és a megvalósításukkal kapcsolatos adatokról. A helyzet még aggasztóbbá válik:

A szervezetek mindössze 12%-a jelenti, hogy teljes mértékben integrálta az AI-t

38% egyáltalán nem használ AI-t a napi munkamenetben.

Ez nem kis különbség. Ez egy szakadék.

Rosszabb esetben az AI-projektek többsége nem éri meg a kísérleti fázist:

A vállalatok közel kétharmada nem tudja a kísérleti programokat élesben használni .

Szinte a fele 2025-ben teljesen felhagyott az AI-projektekkel.

Miért? Mert az emberek nem tudják, hogyan kell használni az eszközöket. A kudarc legfőbb okai elárulják a választ:

Tudáshiány: 71,7%

Műszaki kihívások: 70%

Képzés hiánya: 67%

Természetesen vannak szkeptikusok is. Nem várhatunk sikert, ha a csapatok kontextus, coaching vagy egyértelműség nélkül kapnak hatékony eszközöket.

Ez olyan, mintha valakinek, aki eddig csak tollat és papírt használt, laptopot adnánk, és elvárnánk tőle, hogy tudja, hogyan kell navigálni az operációs rendszerben, megnyitni az alkalmazásokat, e-maileket küldeni és Wordben írni.

Képzés, felkészítés és a lehetőségek bemutatása nélkül nem meglepő, hogy nehézségekkel küzdenek.

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy az AI csak a ChatGPT

A legtöbb ember még mindig azt gondolja, hogy az AI csak annyit jelent, hogy megkérjük a ChatGPT-t, hogy fogalmazzon át egy e-mailt. Ennyi.

Kérdezzenek körül, és mindenki ugyanazt fogja mondani: „Segít e-maileket írni” vagy „Válaszol a kérdéseimre”.

Ez a tét.

Kevesen tudják, hogy az AI képes megtervezni a munkát, optimalizálni az erőforrásokat, csökkenteni a munkaterhelést, és akár proaktívan jelzi a szűk keresztmetszeteket is – ha mélyen integrálják a valódi munkába.

Kutatásunkból kiderül, milyen szűk látókörű a jelenlegi felfogás:

35% főként alapvető feladatokra használja az AI-t.

12% használ fejlett automatizálást

10% használ ügynök-szerű optimalizálást

Csak 9% állítja, hogy mesterséges intelligenciájuk valóban előre látja és önállóan megoldja a problémákat.

Ez nem technológiai probléma, hanem ismertségi probléma. Az embereknek példákat kell mutatni, és képzési segédeszközöket/sablonokat kell adni nekik az általunk biztosított eszközök használatához, majd elindulhatnak és megalkothatják a sajátjaikat.

Az irányítás és a hozzáférés még mindig éretlen

Ha a tudás hiánya miatt a pilótáknak nehézségekkel kell szembenézniük, akkor az AI irányítás hiánya végleg megpecsételi a sorsukat.

Íme, amit tapasztalunk:

Hozzáférési problémák:

A munkavállalók 36%-a egyáltalán nem fér hozzá AI-eszközökhöz

Csak 14% szerint a legtöbb ember kipróbálhatja az AI-t a szervezetében.

Irányítási problémák:

53% nem rendelkezik irányítással vagy csak informális irányelvekkel az AI használatát illetően.

Gondoljon a kockázatra.

Vannak olyanok, akik egyáltalán nem tudják használni az AI-t, és vannak olyanok, akik korlátok nélkül használják.

Egyik forgatókönyv sem készíti fel Önt egy érett, méretezhető bevezetésre. A bizalmi adatok ezt alátámasztják. A magas érettségi szintű szervezetekben az üzleti egységek 57%-a bízik az új AI-megoldásokban és készen áll azok használatára. Az alacsony érettségi szintű szervezetekben ez a szám 14%-ra csökken.

A bizalom nem egyik napról a másikra épül fel. Az átláthatóság, a lehetőségek biztosítása és a világos irányelvek révén lehet elnyerni. Ha az emberek nem értik, hogyan illeszkedik az AI a munkájukba, vagy ami még rosszabb, attól tartanak, hogy rosszul használják, akkor haboznak alkalmazni. És ha nem alkalmazzák, akkor nem is lehet méretgazdaságosságot elérni.

A fragmentált infrastruktúra megakadályozza az AI fejlődését

Még a motivált csapatok is kudarcot vallanak, ha rendszereik szétszórtak.

Az adatok:

54% jelenti, hogy rendszerei többnyire szétszórtak

49% ritkán vagy soha nem osztja meg a kontextust a csapatok között

43% szerint az információk megtalálása nehéz vagy következetlen.

Fragmentált infrastruktúrára nem lehet érett AI-képességeket építeni. Az AI-nak kontextusra van szüksége. Ha az adatok több tucat eszközön vannak szétszórva, az AI csak a valóság egy apró szeletét fogja látni. Ez megerősíti hitünket a konvergált AI-munkaterületben.

Mi történik, ha az AI teljes kontextust kap? A legtöbb csapat elszigetelten kísérletezik az AI-vel. Az olyan rendszerek csak akkor működnek, ha az alapul szolgáló munkafolyamatok összekapcsolódnak, strukturáltak és láthatóak. Amikor az AI láthatja a tényleges munkát, az azzal kapcsolatos megbeszéléseket és a mögötte álló döntéseket, valami megváltozik: Nem íróasszisztensként működik, hanem elemzőként. Felfedi a csapatok által figyelmen kívül hagyott trendeket, rávilágít a rejtett akadályokra, és megmutatja a vezetőknek, hogy valójában hogyan zajlik a munka a szervezeten belül. Ezért az AI érettség nem a több modellről szól, hanem a több kontextusról.

A túlnyomó többség még mindig kísérleti fázisban van

A csapatok túlnyomó többsége még mindig az AI érettség korai szakaszában van – gyakran elakadnak a soha nem skálázható, szigetelt kísérleti projektekben.

Közös kontextus és összekapcsolt rendszerek nélkül még a legjobb modellek is eléri a határait.

Az AI hatékony működéséhez fontos a kontextus. Ha az adatok különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, az AI csak töredékeket lát, és a töredezett kontextus töredezett eredményekhez vezet.

Ezért a valódi előrelépés egy egységes infrastruktúrán, egyértelmű irányításon és egyetlen megbízható forráson alapuló, összehangolt AI-stratégiából származik. Amikor a kontextus átáramlik az eszközök és a csapatok között, az AI nem csak segít, hanem felgyorsítja a folyamatokat.

A mérési probléma, amiről senki sem akar beszélni

Itt van az igazság, amit szinte senki sem ismer be:

A legtöbb szervezetnek fogalma sincs arról, hogy AI-befektetései eredményesek-e:

47% egyáltalán nem méri az AI hatását

Csak 10% használ adatvezérelt, eredményalapú mutatókat

Ez nem csak vészjelzés, hanem akadály is. Ha nem tudja mérni a sikert, nem tudja bizonyítani a befektetés megtérülését. Ha nem tudja bizonyítani a befektetés megtérülését, nem tudja megnyerni a vezetőség támogatását. És támogatás nélkül az AI örökre a kísérleti fázisban marad.

A kísérleti szakasz nem ártalmatlan.

Az AI érettségi első két szakaszában lévő szervezetek pénzügyi teljesítménye az iparági átlag alatt volt. Ezzel szemben a 3. és 4. szakaszban lévő vállalkozások pénzügyi teljesítménye jóval meghaladta az iparági átlagot, az MIT kutatása szerint.

A teljesítménybeli különbség nem csekély. Ez a különbség a versenytársak mögötti lemaradás és a piac dominálása között. Ezért is olyan fontos most az őszinte értékelés.

Miért jobbak az ügynöki munkafolyamatok > Jobb utasítások Az egyik legnagyobb tévhit a vállalati AI-vel kapcsolatban jelenleg az, hogy az érettség jobb utasításokból fakad. Ez azonban nem így van. Az érettség olyan rendszerekből fakad, amelyek strukturált lépéseket tudnak tenni, és nem csak szöveget generálnak. Az ügynöki munkafolyamatok azért fontosak, mert csökkentik a kognitív terhelést, amely miatt a csapatok a kísérleti fázisban ragadnak. Ahelyett, hogy az egyénekre bíznák a lépések megjegyzését, az eszközök előremozdítják a feladatokat vagy értelmezik az adatokat, az ügynökök pedig a háttérben végzik el az eljárási munkát. Nem helyettesítik az embereket, hanem stabilizálják a körülöttük zajló munkafolyamatokat, így a bevezetés könnyebbé válik, nem pedig nehezebbé. A legtöbb szervezet számára ez a változás az, ami végül az AI-t a kísérleti stádiumból a végrehajtási stádiumba emeli.

Mi működik valójában: az erős bajnok modell

Minden sikeres átalakulásnak, amit láttam, volt egy közös vonása.

Erős belső támogató.

Így nőtt a ClickUp is az AI bevezetése előtt: gyors eredmények → látható siker → organikus terjeszkedés.

Az AI esetében a tét még nagyobb. Nem csak eszközöket kell váltani, hanem gondolkodásmódot is.

Nem csak a manuális lépéseket cseréli le, hanem újragondolja a munka elvégzésének módját. A ClickUp esetében általában arról van szó, hogy meg kell győzni azokat, akik korábban egy másik, hasonló projektmenedzsment eszközt használtak, hogy a ClickUp miért jobb.

Az AI esetében arról van szó, hogy megváltozzon a munkavégzésről alkotott gondolkodásmód: egy JOBB módszerről.

Sokak számára ez ijesztő ugrás. Fenyegetésként is érzékelhető.

A változást lehetőségként kell megközelítenünk a fejlődésre, nem pedig munkahelyek megszüntetésére vagy valakinek az értékének megkérdőjelezésére.

Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy a munkavállalók szuperképességeinek fejlesztése, és a csapatoknak és a vezetésnek ezt a víziót és kultúrát kell megteremtenie a legfelső szintről, hogy egy teljesen AI-érett szervezetet hozzanak létre, amely folyamatosan fejleszti és tökéletesíti munkamódszereit, különösen mivel az AI olyan gyorsan fejlődik.

A változás elfogadásának hiánya a valódi szűk keresztmetszet

Legyünk őszinték: a kultúra a legnehezebb rész.

A szervezetek 33%-a aktív ellenállást jelent a változásokkal szemben

Csak 19% képes gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz és új AI-eszközöket bevezetni

Ez a valódi szűk keresztmetszet a legtöbb vállalat számára.

Emlékszik azokra a srácokra, akiket a Sales Summiton említettem? Akik ragaszkodnak a megszokott módszereikhez?

Azt mondtam nekik:

Ne ítélje meg, amíg nem látja, hogyan segíti Önt és megkönnyíti a mindennapi munkáját. Hagyja, hogy csapataink megtanítsák Önt a legjobb bevezetési módszerekre, adja meg nekünk a munkafolyamatát, és mi megmutatjuk, hogyan alakíthatja át azt.

És akkor:

Nem akar az utolsó csapat lenni, amely még mindig a Lotus Notes-t használja. Vagy flip phone-t. Vagy még mindig kinyomtatja a naptári meghívókat.

A technológia folyamatosan fejlődik, és Ön is részese szeretne lenni ennek a változásnak, különben Ön vagy szervezete irrelevánssá válik.

Tanácsom a vezetőknek: hagyják, hogy a szakértők mutassák meg, mi lehetséges

Ha Ön olyan vezető, aki habozik szembenézni az AI-fejlődésének kényelmetlen diagnózisával, akkor a következőket mondanám Önnek.

Nem kell egyedül végigcsinálnia.

Hadd segítsünk Önnek – partnereink, szakértőink és ügynökeink – megmutatni a lehetőségek művészetét. Minősített ügynökeink és szakértői erőforrásaink segítségével felgyorsíthatjuk szervezetének indulását, hogy gyorsan elindulhasson.

Három kritikus lépés:

Képezze az alkalmazottait. Felszerelje őket eszközökkel és önbizalommal – ne csak hozzáféréssel. Támogassa a kísérletezés kultúráját. Hagyja, hogy a csapatok gyorsan kudarcot valljanak, és még gyorsabban újragondolják a dolgokat. Támaszkodjon technológiai partnereire. Mi már láttuk, mi működik (és mi nem). Hadd segítünk Önnek átugrani a tanulási görbét!

Az AI érettség és az AI-befektetések közötti szakadék egyre növekszik. A Cisco kutatása szerint ma csak a vállalatok 13%-a áll teljes mértékben készen az AI potenciáljának kiaknázására, ami egy évvel ezelőtti 14%-ról csökkent. Eközben 98% jelenti, hogy az AI bevezetésének sürgőssége nőtt. Ez nem fenntartható.

A győztes vállalatok nem azok, amelyek a legnagyobb AI-költségvetéssel rendelkeznek.

Ők azok, akik hajlandóak:

Őszintén értékelje, hol tartanak

Fektessen be a képességfejlesztésbe és a képzésbe

Létrehozza a valódi irányítást

Vállalja a szükséges munkát

A technológia készen áll. A kérdés az, hogy a szervezet készen áll-e szembenézni a valós helyzetével, és megtenni a szükséges erőfeszítéseket a hiányosságok pótlására.

Itt van a végső, kényelmetlen igazság: a versenytársai éppen most végzik el ezt az értékelést.

Azok, akik ma határozottan cselekszenek, holnap piaci részesedést szereznek.