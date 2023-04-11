CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

A „CatchUp with the Crew” rovatban bepillantást nyerhet a ClickUp mindennapjaiba. Megismerheti csapatunkat, megtudhatja, mi motivál minket, és jobban megértheti, mi teszi a ClickUp-ot olyan egyedülálló munkahellyé.

Ezen a héten fő front-end mérnökünk, Marcin Warpechowski mesél nekünk!

Név: Marcin WarpechowskiBeosztás: vezető front-end mérnökMikor csatlakoztam a ClickUp-hoz: 2023 januárja

Miért csatlakozott a ClickUp-hoz?

Mielőtt a ClickUp-hoz csatlakoztam, egy szoftvercég alapítója voltam, így rendelkezettem mérnöki tapasztalattal, valamint csapatvezetési, szállítási és projektépítési tapasztalattal, de csak kis léptékben. Az, ami a ClickUp-hoz vezetett, az a kíváncsiságom volt, hogy milyen lehet egy növekvő vállalatnál dolgozni.

Mit csinálsz a ClickUpnál?

Kis csapatokban dolgozunk, amelyek meghatározott funkciókért felelősek, én pedig ezek között dolgozom. Röviden szólva, belemegyek a nyúl üregébe azzal a szándékkal, hogy megoldást találjak több csapat számára. Például kutattam a felhasználói felületünk bizonyos területeinek teljesítményét és felhasználói élményét, és néhány eredményem új volt, míg mások már ismert problémák voltak, amelyek megoldásra vártak.

Több csapattal is felvettem a kapcsolatot, hogy megerősítsem ezekkel a területekkel kapcsolatos hipotéziseimet, és rengeteg visszajelzést kaptam, amelyeket tovább finomítottam. Hét dokumentumot készítettem belső használatra, amelyekben iránymutatásokat fogalmaztam meg a jövőbeli fejlesztésekhez, és most a csapatokkal együttműködve dolgozom azok megvalósításán.

Mesélje el, hogyan telik egy tipikus napja!

A napjaim arról szólnak, hogy előre mozdítsam a hosszú távú projekteket – főleg kapcsolatokat építek, emberekkel találkozom és segítek nekik, hogy egy hullámhosszon legyenek. Ez hetente változik, de általában egy prototípus vagy egy megoldás koncepciójának kidolgozásával foglalkozom, majd átadom azt a kollégáimnak, hogy beépítsék a projektjeikbe.

Hogyan írná le a ClickUp kultúráját? Mi különbözteti meg más korábbi munkahelyeitől?

A kultúra fantasztikus. Mielőtt csatlakoztam a ClickUp-hoz, több itt dolgozó emberrel is beszéltem, és ami meggyőzött erről a munkáról, az a csapat barátságossága volt. Számomra a ClickUp egy határok nélküli globális családnak tűnik, és mint egy jól működő családban, mindenki támogató és tiszteletteljes.

Van egy egyértelmű, motiváló hosszú távú célunk, de az ahhoz vezető út dinamikus. Minden héten új kihívások és lehetőségek várnak ránk.

Mi tetszik legjobban a munkájában?

Imádom a terméket. Nagyon érdekel a projektmenedzsment és az együttműködés kategóriája, de különösen a ClickUp megvalósítása tetszik. Az inspirál a munkámban, hogy szeretném, ha a platform, amelyet mindannyian naponta használunk a ClickUpnál, egyre jobbá válna. Az is tetszik, hogy a mérnökök is részt vesznek a fejlesztési terv kidolgozásában.

Mi a kedvenc dolog a mérnöki csapatban?

Mindig összhangban vagyunk, és ha nem, akkor gyorsan megteremtjük azt! Tisztában vagyunk azzal, hogy sikerünk a csapatmunkán múlik, és a ClickUpnál minden szintű mérnökök információkat, ötleteket és bevált gyakorlatokat cserélnek egymással. Kifejezzük kétségeinket is, és segítséget kérünk, ha szükséges.

Mit gondolsz, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy sikeres ClickUp-alkalmazottnak?

Gyorsan megtanultam, hogy a sikerhez kapcsolatokat kell építenem a csapatommal, és meg kell ismernem mindenkit. A csapatom szinte minden tagja távoli munkavégzéssel dolgozik, de nem érezzük magunkat idegeneknek. Mindenki nagyon segítőkész.

Mindenki, aki a ClickUp-nál szeretne dolgozni, olvassa el vállalatunk értékeit, és gondold át, hogy azok igaznak tűnnek-e, mert vállalatunk ezeket az értékeket nap mint nap megéli és előtérbe helyezi!

Érdekes tények!Kedvenc étel: Thai ételekLegnézhetőbb tévésorozat: „Curb Your Enthusiasm” és „Rick and Morty”Legjobb film, amit újra és újra meg lehet nézni: „Airplane!”Kedvenc fagylalt: Pisztácia, kivéve, ha Szicíliában vagyok, akkor citrom!Kedvenc hétvégi program: Kirándulások a családommalLeggyakrabban használt emoji: 😊 (mosolygós arc)

Érdekes tények!Kedvenc étel: Thai ételekLegnézhetőbb tévésorozat: „Curb Your Enthusiasm” és „Rick and Morty”Legjobb film, amit újra és újra meg lehet nézni: „Airplane!”Kedvenc fagylalt: Pisztácia, kivéve, ha Szicíliában vagyok, akkor citrom!Kedvenc hétvégi program: Kirándulások a családommalLeggyakrabban használt emoji: 😊 (mosolygós arc)

Szeretne csatlakozni a ClickUp csapatához? Toborzunk! Tekintse meg karrieroldalunkat, ahol megtalálja a jelenleg meghirdetett állásajánlatokat, és jelentkezzen még ma!