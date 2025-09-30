ClickUp Certified Agents: adjon új munkatársainak magasabb szintű képzést

Mi lenne, ha minden új munkatárs üzleti diplomával, több éves tapasztalattal, valamint a legkritikusabb feladatok elvégzéséhez szükséges magabiztossággal és háttérrel érkezne a csapatába már az első naptól kezdve?

Képzelje el, hogy ez a szakértelem egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett AI-ügynökben testesül meg, amely azonnali eredményeket hoz. Ezek az ügynökök zökkenőmentesen integrálhatók a munkafolyamatokba, és páratlan szakértelemmel és hatékonysággal segítik a csapatot.

De itt van a bökkenő: nem minden ügynök egyforma.

És saját ügynököt építeni a semmiből? Az olyan, mint egy gyakornok felvétele. Lelkes, de tapasztalatlan:

Ha még nem épített ügynököket, akkor lehet, hogy tanulási görbe lesz.

Teljes körű utasítások nélkül potenciális hibákkal és hatékonysági problémákkal találkozhat.

A kritikus munkafolyamatok nem szakosodott ügynököknek való átadása időveszteséget jelenthet, ahelyett, hogy időt takarítana meg.

A legfrissebb adatok szerint a szervezetek mindössze 40%-a bízik az AI-ügynökökben a feladatok és folyamatok önálló kezelése terén. A többség óvatos marad, hangsúlyozva az ügynökök által vezetett folyamatok nagyobb átláthatóságának és az erős etikai biztosítékok szükségességét az alkalmazás elterjedésének elősegítése érdekében.

Nyilvánvaló, hogy a tudásmunkásoknak nem csak digitális asszisztensekre van szükségük. Saját, speciális digitális alkalmazottakra van szükségük, akik készek végrehajtani, alkalmazkodni és nagyon specifikus eredményeket elérni a csapatuk számára.

A ClickUp új Certified Agents megoldja ezt a problémát szakértelemmel, megbízhatósággal és bizalommal, így Ön magabiztosan automatizálhat és nyugodtan bővíthet.

Ismerje meg a ClickUp Certified Agents szolgáltatást

A Certified Agents megbízható, termeléskész AI-társak, amelyeket a ClickUp szakértői fejlesztettek ki és szigorúan ellenőriztek.

Ezek nem csak „intelligens botok”. Szorosan beépülnek a Converged AI Workspace munkaterületébe, teljesítményük és hatékonyságuk optimalizált, és korlátlan kreditekkel rendelkeznek, így áraik állandóak és kiszámíthatóak.

Az ügynökök valódi értéke abból fakad, hogy tudják, milyen típusú ügynököt kell bevetni egy adott helyzetben: gondoljon rá úgy, mint a munkához legmegfelelőbb eszköz kiválasztására. A DIY ügynökök egyszerű, ismétlődő munkáknál brillíroznak, de ha nagy a tét, akkor a legjobb választás egy tanúsított ügynök, aki speciális készségekkel és szilárd tudásbázissal rendelkezik.

Bárki létrehozhat egyszerű asszisztens ügynököt, a Certified Agents ügynökök azonban kifejezetten a legösszetettebb feladatok és munkafolyamatok kezelésére lettek kifejlesztve, teljes kontextusban, hogy azonnal hatást gyakoroljanak.

Bár a BYO (Build Your Own) ügynökök vonzónak tűnhetnek, használat alapú árazásuk miatt a költségek a méretnöveléssel együtt az egekbe szökhetnek. A Certified Agents ezzel szemben korlátlan teljesítményt kínál, meglepetésszámlák nélkül, így félelem nélkül, szabadon automatizálhat.

Saját ügynök létrehozása olyan, mint egy gyakornok felvétele. A Certified Agents olyan, mint egy MBA-val rendelkező személy felvétele – készen állnak arra, hogy megbízhatóan, nagy léptékben eredményeket érjenek el.

A ClickUp Certified Agents legfontosabb megkülönböztető jellemzői

Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp Certified Agents részletekre figyelő csapattagok, akik tízszeres teljesítményt nyújtanak.

Pontosan végzik el a feladatokat, pontosan követik az Ön folyamatát, és következetes, kiváló minőségű eredményeket szállítanak. Így tettük ezt lehetővé:

Mesterséges intelligencia szakértők által fejlesztve

A Certified Agents a ClickUp világszínvonalú AI- és munkafolyamat-csapatainak terméke. Szakértőink a világ leginnovatívabb vállalatai számára fejlesztettek ki ügynököket, megtanulva, mi működik (és mi nem) a valós világban. Ez a mélyreható szakértelem a prompt engineering, az LLM kiválasztás és a munkafolyamat-tervezés terén azt jelenti, hogy minden Certified Agent készen áll a nagyközönség előtt való bemutatkozásra.

A McKinsey Agentic AI Advantage jelentése szerint: „Tíz vállalatból közel nyolc jelenti, hogy generatív mesterséges intelligenciát használ, de ugyanennyien jelzik, hogy ez nem jár jelentős eredményekkel. Gondoljon erre úgy, mint a „generációs AI paradoxonra”. Ennek a paradoxonnak a középpontjában a „horizontális” (vállalat-szintű) copilotok és chatbotok – amelyek gyorsan terjedtek, de diffúz, nehezen mérhető eredményeket hoznak – és a több átalakító „vertikális” (funkció-specifikus) felhasználási esetek közötti egyensúlyhiány áll, amelyek körülbelül 90 százaléka továbbra is kísérleti fázisban van. ”

Fejlett prompt engineering

A megbízhatóság és a pontosság nem képezi tárgyalási alapot. A Certified Agents fejlett prompt engineeringet használ, kihasználva a megfelelő LLM modelleket minden egyes feladathoz. Ez biztosítja, hogy automatizálásaid ne csak intelligens, hanem következetesen hatékonyak is legyenek, függetlenül attól, hogy munkameneteid mennyire bonyolultak.

Állítson be triggereket, és a ClickUp AI-ügynökei elvégzik a munkát Ön helyett.

Nincs használat alapú árazás

A Certified Agents segítségével soha nem kell attól tartania, hogy elfogynak a kreditjei vagy váratlan költségekkel kell szembesülnie. Az árak nem a kreditfelhasználás alapján kerülnek meghatározásra. A ClickUp Agents összes funkcióját korlátlan használattal és kiszámítható számlázással veheti igénybe. Ez forradalmi változást jelent azoknak a csapatoknak, amelyek pénzügyi aggodalmak nélkül szeretnék bővíteni az automatizálást.

Márka és folyamatok betartása

Márkája és folyamatai egyediek, és ügynökei is ezt kell tükrözzék. A tanúsított ügynökök képzésben részesülnek, hogy betartsák márkájának irányelveit és belső folyamatait, és a legjobb gyakorlatokat kodifikálják, hogy minden tevékenységükben biztosítsák a következetességet és a minőséget.

Zökkenőmentes rendszerintegráció

A ClickUp Insights felmérése szerint a tudásmunkások 45%-a fontolgatta az automatizálás használatát, de még nem tett lépéseket ebben az irányban.

Az olyan tényezők, mint a korlátozott idő, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség, megakadályozhatják az embereket abban, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. A Certified Agents megoldja ezt a dilemmát, mert közvetlenül a ClickUp-on belül működik.

Ezek az intelligens eszközök mély integrációval és fejlett kontextussal rendelkeznek, hogy összekapcsolják és automatizálják a műveleteket az összes üzleti rendszerében. Legyen szó CRM-ről, marketingről, IT-ről vagy HR-ről, a Certified Agents biztosítja, hogy a megfelelő trigger és műveletek a megfelelő időben történjenek, lebontva a szilókat és elősegítve a valódi működési konvergenciát.

Biztonság és védelem

Az adatbiztonság minden Certified Agent alapvető eleme. Adatait soha nem használják fel vagy tárolják nem megfelelő módon. A Certified Agents a ClickUp ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik, így megfelelnek a vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi szabványoknak, így Ön nyugodtan automatizálhatja az érzékeny munkafolyamatokat.

Folyamatos fejlesztés

Az AI világa gyorsan fejlődik, és a Certified Agents is. Folyamatosan frissülnek, ahogy a bevált gyakorlatok és az AI képességei fejlődnek. Minden interakció, minden visszajelzés lehetőséget jelent a Certified Agents számára, hogy okosabbá, hatékonyabbá és értékesebbé váljanak az Ön vállalkozása számára.

Használati példák: A Certified Agents életre keltése

Az ügynöki munkafolyamatok hozzáadása nem jelenti azt, hogy több eszközt vagy integrációt kell hozzáadnia a technológiai rendszeréhez.

Ha minden részleg különböző alkalmazásokat használ, a munka szétszórtá válik, ami megnehezíti a nyomon követést, az együttműködést és a valós helyzet áttekintését. Ez a munkafolyamatok szétszóródása lassítja a csapatok munkáját és zavart kelt.

A ClickUp, mint konvergált AI munkaterület, összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot, hogy 100%-os kontextust biztosítson, egy helyet teremtve az emberek és az ügynökök közös munkájához.

A platformon belül a Certified Agents programozói egyedi igények szerint alakítják ki az egyes csapatok változatos munkafolyamat-igényeit, a marketingtől a mérnöki munkáig. Nézzük meg a használati eseteket:

Marketingcsapatok

Kampányjelentési ügynökök: automatikusan összegyűjti, elemzi és összefoglalja automatikusan összegyűjti, elemzi és összefoglalja a marketingkampányok végrehajtását és teljesítményét, így a marketingesek a stratégiára koncentrálhatnak

Tartalomgeneráló ügynökök: Dinamikusan hozzon létre kezdeti tartalomvázlatokat, amelyek mindig megfelelnek a vállalata stílusirányelveinek.

Tartalom-minőségbiztosítási ügynökök: A tartalom előállítási folyamatában ellenőrzik a tartalmat a márka és a szabályoknak való megfelelés szempontjából, biztosítva, hogy minden eszköz üzenete megfelelő és kockázatmentes legyen.

Projektmenedzsment

Projektkoordinátor ügynökök: Feladatok kiosztása, a haladás figyelemmel kísérése és a kockázatok jelzése – a projektek nyomon követése manuális felügyelet nélkül

Projektjelentési ügynökök: Egyedi projektjelentéseket és standupokat készítenek, így a vezetők azonnal láthatják Egyedi projektjelentéseket és standupokat készítenek, így a vezetők azonnal láthatják a stratégiai kezdeményezések végrehajtását.

Projektdokumentációs ügynökök: Készítsen és frissítsen projektdokumentációt, hogy az ismeretek mindig naprakészek és hozzáférhetők legyenek.

IT és üzemeltetés

Ticket Triage Agents: Kategorizálja, továbbítsa és ajánljon megoldásokat a támogatási jegyekhez, gyorsítva Kategorizálja, továbbítsa és ajánljon megoldásokat a támogatási jegyekhez, gyorsítva a hibák megoldásának idejét.

Rendszerfigyelő ügynökök: Figyeljék az üzemszüneteket és indítsák el az incidens munkafolyamatokat, minimalizálva az állásidőt

SLA ügynökök: Gondoskodnak arról, hogy a feladatok az SLA-k keretein belül kerüljenek osztályozásra és megoldásra, védve ezzel hírnevét és biztosítva a legmagasabb szintű ügyfélszolgálatot

Mérnöki munka és termék

Kódellenőrző ügynökök: Elemezze a kódot hibák, szabványoknak való megfelelés és lehetséges optimalizálások szempontjából.

Kiadáskezelő ügynökök: koordinálja a bevezetési ütemterveket, értesítse az érdekelt feleket, és kövesse nyomon az összes kiadás előtti és utáni feladat elvégzését koordinálja a bevezetési ütemterveket, értesítse az érdekelt feleket, és kövesse nyomon az összes kiadás előtti és utáni feladat elvégzését a termékbevezetések során.

Funkcióprioritizáló ügynökök: Elemezze a felhasználói visszajelzéseket és adatokat, hogy ajánlásokat tegyen a funkciófejlesztés prioritásaira vonatkozóan.

Funkciók dokumentálása: PRD-k, tervezési dokumentumok és kiadási megjegyzések vázlatának elkészítése, a csapatok összehangolásának biztosítása

HR és új munkatársak beillesztése

Új munkavállalók beillesztése: Segítsen új munkavállalóinak a beállításban, Segítsen új munkavállalóinak a beállításban, a képzésben és a szabályok betartásában, biztosítva ezzel a zökkenőmentes kezdetet.

Policy FAQ Agents: Azonnal válaszoljon a HR-politikával kapcsolatos kérdésekre, ezzel csökkentve a HR-csapatok terheit és támogatva a munkavállalókat.

Miért fontosak a Certified Agents?

Ha nem bízná a legfontosabb munkáját egy gyakornokra, akkor ne bízza azt egy alapszintű ügynökre sem. A Certified Agents szakértelemmel, megbízhatósággal és biztonsággal rendelkezik, amire vállalkozásának szüksége van a magabiztos automatizáláshoz.

De ennél is több: a Certified Agents az AI-átalakulás útjának motorja. Ők a híd a Work Sprawl káosza – az eszközök, folyamatok és információk széttagoltsága, amely lassítja a csapatok munkáját – és a Converged AI Workspace egyértelműsége között.

Ösztönözze üzleti növekedését az egymástól független munkavégzésről az Ambient AI-ra való áttéréssel

Az összes funkció egyetlen intelligens platformra történő központosításával:

Szüntesse meg a szilókat, és hozzon létre 100%-os kontextust az egész munkájában

Győződjön meg arról, hogy az AI és az ügynökök teljes képet kapnak, hogy azonnal hatást tudjanak gyakorolni.

Térjen át a fragmentált, manuális folyamatokról egy egységes, intelligens platformra, ahol az emberek és az AI zökkenőmentesen működnek együtt.

Az eredmény? Új szintű termelékenység, elkötelezettség és innováció a csapatokban és a szervezetben.

A küldetés: konvergencia, AI-átalakulás és a munka jövője

A Certified Agents több, mint egyszerű mesterséges intelligencia. Ők a digitális munkatársak következő generációja, amelyet kifejezetten a konvergencia korszakára terveztek. Segítségükkel véget vethet a munka szétszóródásának, és megvalósíthatja a konvergált mesterséges intelligencia munkaterület ígéretét: egy platform, az összes munkája, 100%-os kontextus és mesterséges intelligencia, amely valóban megérti az üzleti tevékenységét.

Ez a ClickUp küldetésének középpontja: segíteni minden szervezetnek a valódi AI-átalakulás elérésében. Nem további eszközök hozzáadásával, hanem az összes fontos elem egyetlen intelligens munkaterületbe történő összevonásával.

A Certified Agents fejlett, megbízható digitális csapattagok. Magasabb termelékenységet, jobb megfelelést és nyugalmat biztosítanak, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.