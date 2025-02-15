A 13 legjobb Google Slides alternatíva

Ha századik alkalommal nézi ugyanazt a sablont, még a legizgalmasabb prezentáció is unalmassá válhat. Ha Ön is úgy gondolja, hogy „kell lennie egy jobb megoldásnak”, akkor nem Ön az egyetlen.

Az órákat tervező oktatók, a prezentációkat előkészítő szakemberek és az ötleteken együtt dolgozó csapatok gyakran olyan eszközökre van szükségük, amelyek túlmutatnak az alapvető funkciókon.

Bár a Google Slides népszerű választás, nem mindig kínál olyan rugalmasságot vagy funkciókat, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek.

Fedezzük fel a 13 Google Slides alternatívát, amelyek megváltoztathatják a prezentációk készítésének módját. 🧑‍💻

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb Google Slides alternatíva, amelyet kipróbálhat: ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló prezentációk és munkafolyamatok létrehozásához)

Canva (A legjobb vizuálisan lenyűgöző prezentációkhoz)

Beautiful. ai (A legjobb AI-alapú tervezéshez)

Prezi (a legjobb nem lineáris történetmeséléshez)

Powtoon (a legjobb animált prezentációkhoz)

Microsoft PowerPoint (a legjobb sokoldalúság szempontjából)

Pitch (A legjobb a modern együttműködéshez)

Mentimeter (a legjobb interaktív prezentációkhoz)

Keynote (a legjobb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)

LibreOffice Impress (a legjobb nyílt forráskódú rajongók számára)

Visme (a legjobb interaktív és adatközpontú prezentációkhoz)

Gamma (a legjobb AI-alapú, rugalmas történetmeséléshez)

Zoho Show (A legjobb a zökkenőmentes csapatmunka számára)

A Google Slides korlátai

A Google Slides, bár széles körben használják, számos korlátozással jár, amelyek akadályozhatják a használhatóságát:

Formázási következetlenségek: A diák formázásának módosítása frusztráló lehet, mivel a változások nem mindig alkalmazódnak következetesen a prezentáció egészében.

Fejlett funkciók hiánya: A bonyolultabb prezentációkhoz a Google Slides nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint a részletes diagramkészítő eszközök, a fejlett adatmegjelenítés vagy az interaktív elemek.

🔍 Tudta? A Google Slides 2007-ben eredetileg „Google Presentations” néven indult. 2012-ben „Slides”-re változtatták a nevét, hogy összhangba kerüljön a Google termelékenységi csomagjának márkanevével.

A Google Slides alternatívái egy pillantásra

Hogy segítsünk a választásban, íme egy rövid áttekintés a legjobb Google Slides alternatívákról. 👇

Eszköz Kiemelkedő funkció A legjobb ClickUp Testreszabható sablonok, táblák és AI-alapú eszközök egy helyen Együttműködésen alapuló prezentációk és munkafolyamatok Canva Kiterjedt sablon- és médiaeszköz-könyvtár Vizuálisan lenyűgöző prezentációk Beautiful. ai AI-alapú intelligens sablonok és elrendezés-beállítások Gyors, professzionális prezentációk Prezi Nem lineáris, nagyítható vászon Dinamikus történetmesélő prezentációk Powtoon Animációra fókuszáló eszközök vonzó videó prezentációkhoz Képzés, oktatás és marketing projektek Microsoft PowerPoint Sokoldalú funkciók offline és online kompatibilitással Hagyományos multimédiás prezentációk Pitch Valós idejű együttműködés és adatintegráció Modern, csapatalapú prezentációk Mentimeter Interaktív szavazás és valós idejű közönségbevonás Moderátorok és oktatók Keynote Kifinomult animációk és zökkenőmentes integráció az Apple ökoszisztémába Apple-eszközök felhasználói és magas szintű tervezési igények LibreOffice Impress Nyílt forráskódú megoldás, széles körű kompatibilitással Költséghatékony prezentációk Visme Adatvezérelt vizuális tartalom interaktivitással Marketing, oktatás és üzleti vizuális elemek Gamma Adaptív kártyaalapú történetmesélési formátum Friss és rugalmas prezentációs dizájnok Zoho Show Robusztus együttműködés a Zoho alkalmazások zökkenőmentes integrációjával A Zoho termelékenységi csomagját használó csapatok

🔍 Tudta? A legkorábbi „prezentációk” az ókori civilizációkig nyúlnak vissza. A modern diavetítésekhez hasonlóan az egyiptomiak is hieroglifákat használtak a falakon, hogy történeteket meséljenek és üzeneteket közvetítsenek.

A 13 legjobb Google Slides alternatíva

A Google Slides egy megbízható választás, de néha szükség van valami többre, hogy prezentációi kiemelkedjenek a többi közül.

A jobb tervezési lehetőségektől a zökkenőmentesebb együttműködésig, egyes eszközök pontosan azt kínálják, ami hiányzik Önnek. Íme 13 alternatíva, amelyekkel prezentációi életre kelhetnek. 🛟

1. ClickUp (a legjobb együttműködési prezentációk és munkafolyamatok létrehozásához)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettségben és a hatékonyabb munkavégzésben. Az AI segítségével mindent egy helyre hoz, a feladatkezeléstől a tudásmenedzsmenten át a valós idejű kommunikációig és még tovább.

A prezentációk készítése terén a ClickUp kiemelkedik azzal, hogy számos olyan eszközt kínál, amelyek megkönnyítik az együttműködést és egyszerűvé teszik a tervezést. Nézzük meg ezeket! 👀

Először is, a ClickUp prezentációs sablonjai egyszerű, de hatékony módszert kínálnak a kifinomult, professzionális prezentációk elkészítéséhez. Teljesen testreszabhatók, így igényeinek megfelelően alakíthatja őket.

Például egy oktató könnyedén elkészítheti az óravázlatot, hozzáadva képeket, szöveget és jegyzeteket, hogy felkeltse a diákok érdeklődését. Hasonlóképpen, egy projektmenedzser is felhasználhatja ezeket a sablonokat a feladatok frissítéseinek, ütemterveknek és legfontosabb eredményeknek a beillesztéséhez, miközben minden összhangban marad.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp prezentációs sablonja segít megtervezni, megszervezni és kezelni prezentációit.

A ClickUp prezentációs sablon előre megtervezett diákat kínál, amelyek különböző prezentációs stílusokhoz és igényekhez igazodnak.

Könnyedén testreszabhatja prezentációját a közönségéhez, legyen szó formális üzleti megbeszélésről, kreatív bemutatóról vagy oktatási szemináriumról. A letisztult, vonzó dizájn fenntartja a közönség érdeklődését, ami elengedhetetlen a hatékony kommunikációhoz.

A sablon olyan vizuális elemeket is tartalmaz, mint diagramok és grafikonok, amelyeket gyorsan szerkeszthet, hogy tükrözzék az adatait.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards új szintre emeli az együttműködést. Ezek az interaktív terek lehetővé teszik, hogy Ön és csapata valós időben együtt alkossanak.

Alakítsa koncepcióit vizuális prezentációkká, miközben együttműködik csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.

Képeket adhat hozzá, folyamatábrákat rajzolhat, ötleteket gyűjthet – bármit, amire szüksége van, hogy koncepcióit vizuálisan életre kelthesse. Például egy marketingcsapat egy helyen vázolhat fel egy kampányt, ötleteket gyűjthet post-it cetlikre, és megoszthatja a vizuális elemeket. Az egész folyamat gyorsabbnak és zökkenőmentesebbnek tűnik.

Ha nehezen tudja gondolatai vonzó vizuális formába önteni, akkor akár az AI képgenerátort is használhatja képek létrehozásához.

Miután mindent felvázolt, könnyedén átalakíthatja a Whiteboardot prezentációvá.

ClickUp Brain

Aztán ott van még a ClickUp Brain, egy AI-alapú eszköz, amely segít a tartalom létrehozásában és finomításában. Ez a funkció szövegeket javasol, finomítja az írást, és akár új ötleteket is felvet a már létrehozott tartalom alapján.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban és okosabban hozhat létre és finomíthat prezentációs tartalmakat.

Ha tehát oktatóként óravázlatot készít, ez az AI eszköz prezentációkhoz segíthet Önnek a témához illeszkedő, világos és vonzó tartalom megfogalmazásában. Vagy ha Ön egy ajánlatot készítő szakember, a Brain segítségével javíthatja üzeneteit, biztosítva, hogy azok hangvétele megfeleljen a közönség igényeinek.

ClickUp Docs

Tekintse meg a generált prezentációs tartalmat a ClickUp Docs-ban.

Ne feledkezzen meg az ClickUp Docs-ról sem. A Docs-ban könnyedén írhat és szerkeszthet tartalmakat, majd a szöveget beágyazhatja a Whiteboards-ba a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Például megírhatja a prezentáció legfontosabb pontjainak első vázlatát a Docs-ban, majd a csapatával a Whiteboards-on dolgozhatnak a végleges termék elkészítésén.

A ClickUp legjobb funkciói

Tegye hatékonyabbá prezentációit: Használjon testreszabható sablonokat professzionális és a közönség igényeinek megfelelő diák készítéséhez.

Egyszerűsítse a tartalomkészítést: Növelje termelékenységét Növelje termelékenységét a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával történő tartalomkészítésével , amely segít a prezentációs anyagok megírásában és finomításában.

Eszközök egyszerű kombinálása: ágyazza be a Docs-ot a Whiteboards-ba, hogy a strukturált tartalmat vizuális elemekkel egyesítse.

Adatok hatékony bemutatása: Adjon hozzá és szerkesszen vizuális elemeket, például diagramokat és grafikonokat, hogy a komplex információk könnyebben érthetőek legyenek.

Munkáit könnyedén megoszthatja: Prezentációit terjesztheti vagy exportálhatja, hogy azokhoz kényelmesen hozzáférhessen és megoszthassa őket.

A ClickUp korlátai

Nem tartalmaz fejlett animációkat vagy átmeneteket.

Az élő prezentációk során olyan funkciók, mint a beszélő megjegyzései vagy a diák előnézetei, nem érhetők el a platformon belül.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Számos eszközt használtam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs.

Imádom a ClickUp-ot! Számos eszközt használtam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs.

🧠 Érdekesség: Az első diavetítő, az úgynevezett varázslatos lámpa, a 17. században került feltalálásra. Fényt, üvegdiákat és lencséket használt a képek vetítéséhez, így a mai digitális diák elődjének tekinthető.

2. Canva (a legalkalmasabb vizuálisan lenyűgöző prezentációkhoz)

via Canva

A Canva a tervezés-első gondolkodásmódot helyezi előtérbe, így ez a platform a vizuálisan vonzó prezentációk első számú választása. Hatalmas sablonkönyvtárával és felhasználóbarát eszközeivel a Canva lehetővé teszi, hogy még a nem tervezők is professzionális színvonalú tartalmakat hozzanak létre.

A prezentációkon túl a Canva egy átfogó tervezési ökoszisztéma, amely ideális közösségi média bejegyzésekhez, marketing anyagokhoz és egyebekhez.

A Canva legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 500 000 sablonból álló kiterjedt könyvtárhoz üzleti prezentációk, közösségi média bejegyzések és egyéb tervek készítéséhez.

Fedezze fel az ingyenes és prémium stock fotókat, videókat és grafikákat, hogy javítsa tervei vizuális vonzerejét.

A márkakészlet funkció segítségével építsen ki következetes márkaidentitást, biztosítva, hogy prezentációi összhangban legyenek a vállalati irányelvekkel és vizuális témákkal.

Készítsen és szerkesszen terveket útközben a Canva teljes funkcionalitású mobilalkalmazásával, amely rugalmasságot kínál azoknak a felhasználóknak, akiknek távoli munkavégzésre van szükségük.

Rögzítse prezentációit előadó nézetben, hogy kifinomult és vonzó tartalmat nyújthasson közönségének.

A Canva korlátai

A korlátozott fejlett animációs lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg azoknak a felhasználóknak, akiknek nagyfokú interaktivitást igénylő prezentációkra van szükségük.

A fájlok szervezése zavarossá válhat azoknak a gyakori felhasználóknak, akik nagyszámú projekttel dolgoznak.

Az alapvető diagram- és adatmegjelenítési lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg az adatigényes prezentációk követelményeinek.

Canva árak

Örökre ingyenes

Canva Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Canva Teams: 10 USD/hó felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy gyorsan professzionális megjelenésű grafikákat hozhatok létre anélkül, hogy érezni kellene. A sablonok, fotók és testreszabási lehetőségek széles választéka megkönnyíti az egyedi dizájnok létrehozását mindenhez, amire szükségem van a közösségi média, prezentációk vagy személyes projektek megvalósításához. Az is nagyszerű, hogy a telefonomon vagy laptopomon is használhatom, így útközben is tervezhetek.

Imádom, hogy gyorsan professzionális megjelenésű grafikákat hozhatok létre anélkül, hogy érezni kellene. A sablonok, fotók és testreszabási lehetőségek széles választéka megkönnyíti az egyedi dizájnok létrehozását mindenhez, amire szükségem van a közösségi média, prezentációk vagy személyes projektek megvalósításához. Az is nagyszerű, hogy a telefonomon vagy laptopomon is használhatom, így útközben is tervezhetek.

3. Beautiful. ai (A legjobb AI-alapú tervezéshez)

A Beautiful. ai mesterséges intelligenciát használ a prezentációk tervezésének egyszerűsítésére, az elrendezések, formázások és tervezési döntések automatizálására.

Az intelligens diákfunkcióval a platform professzionális megjelenést biztosít anélkül, hogy fejlett tervezési ismeretekre lenne szükség. Az AI-alapú megközelítés ideális azoknak a felhasználóknak, akik a prezentációkészítés során a sebességet és a hatékonyságot tartják szem előtt.

A Beautiful. ai legjobb funkciói

Készítsen könnyedén prezentációkat az AI-alapú intelligens sablonokkal, amelyek automatikusan igazítják a tartalomhoz a elrendezést.

Kövesse nyomon a nézők elkötelezettségét a beépített elemzési és nézőkövető eszközökkel, amelyek értékes betekintést nyújtanak a közönség viselkedésébe.

Az automatikusan formázott táblázatok és diagramok segítségével hatékonyan ábrázolhatja az adatokat, biztosítva az egyértelműséget és a professzionalizmust.

Kapjon AI-vezérelt diajavaslatokat a tartalom típusának megfelelően, amelyek professzionális megjelenésű tervezéshez vezetik Önt.

Hozzáférhet a verziótörténethez, hogy hatékonyan kezelje a szerkesztéseket, és szükség esetén visszatérhessen a korábbi tervezésekhez.

A Beautiful.ai korlátai

A testreszabási lehetőségek a hagyományos tervezőeszközökhöz képest korlátozottak, ami korlátozza a kreatív rugalmasságot.

A sablonok választéka kevésbé széleskörű, ami korlátozhatja a tervezési lehetőségeket.

Az ingyenes verzió exportálási lehetőségei korlátozottak, ami korlátozza a kiváló minőségű kimenetekhez való hozzáférést.

Beautiful. ai árak

Pro: 12 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Ad hoc projektek: 45 dollár

Beautiful. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Beautiful. ai-ról a valódi felhasználók?

Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ez lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt teljes prezentációt készítsünk. A számos rendelkezésre álló sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.

Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ez lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt teljes prezentációt készítsünk. A számos rendelkezésre álló sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.

💡 Profi tipp: A diák tervezésénél a kevesebb több. Használjon minimális szöveget, és összpontosítson a legfontosabb pontokra. Törekedjen a világosságra és az egyszerűségre, hogy ne terhelje túl a közönséget.

4. Prezi (a legjobb nem lineáris történetmeséléshez)

via Prezi

A Prezi újragondolja a prezentációs formátumokat a nagyító felülettel és a térbeli történetmesélés megközelítésével.

A Prezi segítségével nem kell diáról diára lépni, hanem egy dinamikus vásznon fedezheti fel a témákat, amelyek vizuálisan kapcsolódnak egymáshoz. Ez a formátum különösen hatékony nem lineáris, vonzó prezentációk készítéséhez, amelyek alkalmazkodnak a közönség interakcióihoz.

A Prezi legjobb funkciói

Készítsen vonzó, nem lineáris prezentációkat a Prezi nagyítóvászonjának segítségével, hogy összekapcsolja az ötleteket és vizuálisan bemutassa a kapcsolatokat.

Dinamikusan navigálhat a témák és al témák között, így rugalmas, a közönség igényeire szabott történetmesélési élményt kínálhat.

Konvertálja meglévő PowerPoint-diáit Prezi-prezentációkká, hogy hagyományos tartalmának modern, interaktív megjelenést adjon.

Videóprezentációk rögzítése virtuális háttérrel távoli csapatok számára vagy online megosztáshoz

Zökkenőmentesen integrálható olyan videokonferencia-eszközökkel, mint a Zoom, lehetővé téve az interaktív élő prezentációkat.

A Prezi korlátai

A hagyományos eszközökhöz képest meredekebb tanulási görbét igényel.

A mozgáshatások túlzott használata zavarhatja a nézőket, különösen komplex prezentációk esetén.

A komplex prezentációk kezelése kihívást jelenthet, mivel a vászon egyre zsúfoltabbá válik.

Prezi árak

Egyéni: Standard: 5 USD/hó Plus: 15 USD/hó Premium: 25 USD/hó

Standard: 5 USD/hó

Plusz: 15 USD/hó

Prémium: 25 USD/hó

Diákok és oktatók: EDU Plus: 4 USD/hó EDU Pro: 8 USD/hó EDU Teams: 19 USD/hó felhasználónként

EDU Plus: 4 USD/hó

EDU Pro: 8 USD/hó

EDU Teams: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Plus: 15 USD/hó Prémium: 25 USD/hó Csapatok: 39 USD/hó felhasználónként

Plusz: 15 USD/hó

Prémium: 25 USD/hó

Csapatok: 39 USD/hó felhasználónként

Standard: 5 USD/hó

Plusz: 15 USD/hó

Prémium: 25 USD/hó

EDU Plus: 4 USD/hó

EDU Pro: 8 USD/hó

EDU Teams: 19 USD/hó felhasználónként

Plusz: 15 USD/hó

Prémium: 25 USD/hó

Csapatok: 39 USD/hó felhasználónként

Prezi értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2210+ értékelés)

Mit mondanak a Prezi-ről a valódi felhasználók?

Könnyen használható és jól mutat az ügyfelek előtt. Imádom, hogy megváltoztatja a prezentációs lehetőségeket, így átmenetek, be- és kifutások, nagyítás és kicsinyítés állnak rendelkezésre, és remek módja az ügyfelek figyelmének lekötésének, mivel a mozgás vonzza őket, és a szoftver tiszta és intuitív.

Könnyen használható és jól mutat az ügyfelek előtt. Imádom, hogy megváltoztatja a prezentációs lehetőségeket, így átmenetek, be- és kifutások, nagyítás és kicsinyítés állnak rendelkezésre, és remek módja az ügyfelek figyelmének lekötésének, mivel a mozgás vonzza őket, és a szoftver tiszta és intuitív.

🔍 Tudta? A „Death by PowerPoint” kifejezés a 2000-es évek elején vált népszerűvé, és a túl hosszú és unalmas prezentációkat írja le. Ez inspirálta a vonzóbb diák készítéséről szóló képzések hullámát.

5. Powtoon (a legjobb animált prezentációkhoz)

A Powtoon animációs stúdió funkciókat kínál a mindennapi felhasználóknak, statikus prezentációkat dinamikus videotartalmakká alakítva. Professzionális szintű eszközök és előre elkészített eszközök segítségével a Powtoon lehetővé teszi animált prezentációk készítését képzés, oktatás és marketing célokra.

Ez egy megbízható választás olyan projektekhez, ahol a hagyományos diák nem elég hatékonyak.

A Powtoon legjobb funkciói

Válasszon a különböző iparágakhoz és felhasználási esetekhez igazított animált karakterek, kellékek és sablonok kiterjedt könyvtárából.

A szöveget hanggá alakíthatja a szöveg-beszéd funkcióval, amely több nyelven is elérhető a globális közönség számára.

Az idővonal alapú szerkesztéssel pontosan vezérelheti az animációkat, ami rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál komplex projektekhez.

Szinkronizálja automatikusan az animált karakterek szájmozgását a hangalámondással, javítva ezzel tartalmának minőségét.

Adjon hozzá zenét és hanghatásokat egy professzionális minőségű könyvtárból, hogy gazdagabbá tegye prezentációit és videóit.

A Powtoon korlátai

A fejlett animációs technikák elsajátítása jelentős időt igényel, különösen a kezdők számára.

A komplex animációk létrehozása időigényes lehet, ami korlátozza azok praktikus alkalmazhatóságát gyors projektek esetén.

Nincs robusztus valós idejű együttműködési funkciója, ami lassíthatja a csapat munkáját.

Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák az export minőségét, ami nem feltétlenül felel meg a szakmai elvárásoknak.

Powtoon árak

Lite: 50 USD/hó

Professzionális: 190 USD/hó

Üzleti: 125 USD/hó (éves számlázás)

Powtoon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a Powtoonról a valódi felhasználók?

Az egyik legvonzóbb elem, hogy a Powtoon használatához nincs szükség a szerszám használatának ismeretére, mivel használata nagyon intuitív, és ha már használt más típusú animációs szoftvert, akkor a Powtoon biztosan nagyon ismerős lesz Önnek, ráadásul a felhőben is használható, ami azt jelenti, hogy minden változás és frissítés közvetlenül mentésre kerül, ami minimálisra csökkenti az információvesztést.

Az egyik legvonzóbb elem, hogy a Powtoon használatához nincs szükség a szerszám használatának ismeretére, mivel használata nagyon intuitív, és ha már használt más típusú animációs szoftvert, akkor a Powtoon biztosan nagyon ismerős lesz Önnek, ráadásul a felhőben is használható, ami azt jelenti, hogy minden változás és frissítés közvetlenül mentésre kerül, ami minimálisra csökkenti az információvesztést.

6. Microsoft PowerPoint (a legjobb sokoldalúság szempontjából)

via Microsoft PowerPoint

A Microsoft PowerPoint egy széles körben elismert prezentációs szoftver, amely átfogó funkciókat kínál mind egyszerű diavetítések, mind multimédiás prezentációkhoz. Az OG prezentációs eszközként offline képességei és kiterjedt eszköztára praktikus és megbízható választássá teszik a különböző iparágak felhasználói számára, kezdőktől a tapasztalt szakemberekig.

A Microsoft PowerPoint legjobb funkciói

Készítsen prezentációkat a diamester és a sablonvezérlők segítségével, biztosítva az összes dia egységes tervezését.

Használjon fejlett animációkat és átmeneteket az interaktivitás növelése és a közönség figyelmének fenntartása érdekében.

Komplex adatokat ábrázolhat SmartArt grafikákkal és üzleti vagy tudományos prezentációkhoz szabott diagramopciók széles választékával.

Válasszon a már létező prezentációs sablonok széles választékából!

Kezelje hatékonyan prezentációit a beépített előadó nézet segítségével, amely jegyzeteket, időzítést és navigációs eszközöket tartalmaz.

Dolgozzon offline módban a robusztus asztali funkciók segítségével, amelyek internetkapcsolat nélkül is zavartalan hozzáférést biztosítanak.

A Microsoft PowerPoint korlátai

A nagy vagy multimédiás tartalommal teli prezentációk fájlméret-korlátozásai befolyásolhatják a teljesítményt.

A macOS és Windows felhasználók közötti fájlmegosztás során platformok közötti kompatibilitási problémák merülhetnek fel.

A Microsoft PowerPoint árai

Egyszeri vásárlás: 179,99 USD

Microsoft PowerPoint értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4225+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20 670+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft PowerPointról a valódi felhasználók?

A Microsoft PowerPoint kiválóan alkalmas olyan projektek létrehozására, amelyeket más szoftverekkel, például a Captivate vagy az Articulate 360 programokkal együtt használhat webes tartalmak létrehozásához képzési modulokhoz. Kevésbé alkalmas, ha különböző méretű diákat kell használnia a prezentációjához, mivel ez torzíthatja a projekt következő diáját.

A Microsoft PowerPoint kiválóan alkalmas olyan projektek létrehozására, amelyeket más szoftverekkel, például a Captivate vagy az Articulate 360 programokkal együtt használhat webes tartalmak létrehozásához képzési modulokhoz. Kevésbé alkalmas, ha különböző méretű diákat kell használnia a prezentációjához, mivel ez torzíthatja a projekt következő diáját.

🧠 Érdekesség: Az 1987-ben megjelent PowerPoint forradalmasította a prezentációk készítésének módját. Ezt megelőzően a legtöbb prezentáció fizikai diákra vagy átlátszó fóliákra támaszkodott, amelyeket írásvetítőn vetítettek ki.

7. Pitch (A legjobb a modern együttműködéshez)

via Pitch

A Pitch olyan prezentációs szoftvert kínál, amelyet a mai munkahelyek igényeinek megfelelően terveztek, és amely együttműködési eszközöket kombinál fejlett tervezési funkciókkal. Valós idejű együttműködési és adatintegrációs funkciói praktikus megoldást kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek adatközpontú ügyfélprezentációkon vagy jelentéseken dolgoznak.

Számos testreszabható sablon is rendelkezésre áll, amelyek segítségével a csapatok gyorsan elkészíthetik professzionális prezentációikat, így időt takarítva meg a tervezésen. A Slack és a Google Drive eszközökkel való integrációja zökkenőmentes munkafolyamat-kezelést biztosít.

A legjobb funkciók

Valós időben együttműködhet a kurzor élő követésével, ami zökkenőmentes csapatmunkát tesz lehetővé.

A beépített videofelvételi eszközökkel aszinkron módon rögzítheti és bemutathatja prezentációit, ezzel időt takarítva meg a leterhelt csapatok számára.

Szervezze meg a csapat munkameneteit intelligens munkaterületekkel, biztosítva a hatékony hozzáférés-ellenőrzést és szervezést.

Csatlakozzon adatforrásokhoz, hogy élő adatokat integráljon közvetlenül a prezentációkba, így tartva a tartalmat naprakészen.

A beépített eszközkezelő rendszerrel hatékonyan tárolhatja és rendszerezheti összes prezentációját.

Pitch korlátozások

Kevesebb sablonopció és testreszabási funkció a már befutott versenytársakhoz képest.

A fejlett adatintegrációs folyamatok elsajátítása időt és erőfeszítést igényelhet.

A mobilalkalmazás korlátozott funkcionalitása befolyásolja a mobil szerkesztést

Néhány fejlett funkció még fejlesztés alatt áll.

Árak

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó

Üzleti: 100 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Pitch-ről a valódi felhasználók?

Sokkal könnyebb személyre szabott, vonzó prezentációkat készíteni, mint a Google Slides vagy a PPT segítségével. Könnyebb egyedi betűtípusokat használni és sablonokat beállítani, és a rács sokkal vizuálisan vonzóbb diákat eredményez, mint más eszközök. A projektmenedzsment funkciók is remek kiegészítők.

Sokkal könnyebb személyre szabott, vonzó prezentációkat készíteni, mint a Google Slides vagy a PPT segítségével. Könnyebb egyedi betűtípusokat használni és sablonokat beállítani, és a rács sokkal vizuálisan vonzóbb diákat eredményez, mint más eszközök. A projektmenedzsment funkciók is remek kiegészítők.

💡 Profi tipp: Építse fel prezentációját úgy, mint egy történetet: vonzó kezdettel, világos középrésszel és erős befejezéssel. Ez a megközelítés segít fenntartani a közönség érdeklődését, és emlékezetesebbé teszi üzenetét.

8. Mentimeter (a legjobb interaktív prezentációkhoz)

via Mentimeter

A Mentimeter interaktív élménnyé alakítja a prezentációkat azáltal, hogy lehetővé teszi a közönség valós idejű részvételét. Akár élő szavazások, kvízek vagy szófelhők segítségével, a Mentimeter segít a prezentátoroknak dinamikusan bevonni a közönséget, így ideális oktatók, konferenciaelőadók és moderátorok számára.

Ezenkívül a Mentimeter számos eszközt támogat, így a résztvevők különleges beállítások nélkül csatlakozhatnak és részt vehetnek telefonjukon, táblagépükön vagy laptopjukon. Ez a rugalmasság különösen hasznos hibrid vagy távoli környezetben.

A Mentimeter legjobb funkciói

Gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket interaktív szavazásokkal és kvízekkel, növelve ezzel a közönség elkötelezettségét.

Készítsen vizuálisan hatásos szófelhőket és véleményi skálákat, hogy változatossá tegye prezentációit.

A közönség reakcióinak azonnali megjelenítése az adatok egyszerűbb értelmezése érdekében.

Többféle kérdésformátumot használva testreszabhatja a prezentációkat a különböző célokhoz.

Exportálja az interakciós adatokat elemzés céljából, így biztosítva a közönség visszajelzéseiből nyerhető hasznos információkat.

A Mentimeter korlátai

Az alapvető tervezési testreszabási korlátozások korlátozhatják a kreatív szabadságot.

Az alapcsomagoknál a közönség mérete korlátozza a részvételt

A Mentimeter árai

Szakembereknek:

Ingyenes

Alap: 17,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Oktatási célokra:

Ingyenes

Alap: 12,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Campus: Egyedi árazás

Mentimeter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Mentimeterről a valódi felhasználók?

A havi csapatértekezleteken a Mentimeter alkalmazást használom. Ez egy remek eszköz a csoport felkészítésére és arra, hogy mindenki hozzájárulhasson a találkozó további részéhez. Néhány hónapban a Menti által biztosított sablonokat és előre elkészített diákat használom. Más hónapokban pedig egy gyors prezentációt készítek egyedi vagy csapatspecifikus kérdésekkel. Mindkét módszer rendkívül egyszerű és minimális erőfeszítést igényel (de maximális szórakozást nyújt).

A havi csapatértekezleteken a Mentimeter alkalmazást használom. Ez egy remek eszköz a csoport felkészítésére és arra, hogy mindenki aktívan részt vegyen a találkozó további részében. Néhány hónapban a Menti által biztosított sablonokat és előre elkészített diákat használom. Más hónapokban pedig egy gyors prezentációt készítek egyedi vagy csapatspecifikus kérdésekkel. Mindkét módszer rendkívül egyszerű és minimális erőfeszítést igényel (de maximális szórakozást nyújt).

🤝 Baráti emlékeztető: Használja a diáit útmutatóként, ne forgatókönyvként. Lépjen közvetlen kapcsolatba a közönséggel, és fejtsen ki részletesen a bemutatott pontokat, ahelyett, hogy egyszerűen csak felolvasná a tartalmat.

9. Keynote (a legjobb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)

via Keynote

A Keynote zökkenőmentesen működik az Apple ökoszisztémájában, így könnyen készíthető vele professzionális, kifinomult megjelenésű prezentációk. A gazdag animációs eszközök könyvtára segítségével könnyedén hozzáadhat mozgásokat és effektusokat, az egyszerű felület pedig megkönnyíti a munkát, így Ön az ötleteire koncentrálhat.

Ráadásul az iCloud együttműködési funkcióval és az Apple-eszközökkel való kompatibilitással ez egy remek választás, ha fontosnak tartja a dizájnt és a könnyű használatot.

A Keynote legjobb funkciói

Készítsen filmhatású prezentációkat fejlett animációk és a Magic Move segítségével, amellyel objektumokat animálhat és folyékony, professzionális prezentációkat hozhat létre.

Tegye prezentációját még jobbá a tipográfia és a márkaépítés eszközeivel, amelyek kifejezetten a kiváló minőségű, vizuálisan vonzó eredmények elérése érdekében lettek kifejlesztve.

Adjon hozzá interaktív diagramanimációkat, hogy az adatok élettel teli legyenek, és a bonyolult információk könnyebben érthetőek legyenek.

Testreszabhatja az alakzatokat és vektorokat fejlett szerkesztőeszközökkel, hogy teljes kreatív ellenőrzést gyakorolhasson az egyedi, személyre szabott vizuális elemek tervezése során.

Tegye közvetlenül az Apple TV-re prezentációit a rugalmas megjelenítés érdekében, és tartson vezeték nélküli prezentációkat anélkül, hogy kábelekkel vagy csatlakozásokkal kellene foglalkoznia.

A Keynote korlátai

A funkcionalitás Apple-eszközökre korlátozódik, a nem Apple-felhasználók kizárásával.

A fájlok konvertálásakor előfordulhat, hogy egyes fejlett funkciók nem kerülnek át, ami befolyásolhatja a prezentáció funkcionalitását vagy tervezését.

Más platformokhoz képest kisebb sablonválaszték, ami korlátozhatja a változatosságot új projekt indításakor.

Keynote árak

Ingyenes

Keynote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (135+ értékelés)

Mit mondanak a Keynote-ról a valódi felhasználók?

Nem vagyok nagy rajongója, de a kis dolgok, amiket szeretek, a következők: 1) a lehetséges animációk hosszú listája (ami régen egyedülálló volt, de jelenleg egyre triviálisabbá válik); 2) a lehetőség, hogy megnyithassa a saját Keynote fájljait, amelyek még mindig valahol a gépen vannak; 3) az ár (MacOS felhasználók számára ingyenes); és 4) az a tény, hogy automatikusan animálhatja a meglévő prezentációkat és filmklipeket hozhat létre.

Nem vagyok nagy rajongója, de a kis dolgok, amiket szeretek, a következők: 1) a lehetséges animációk hosszú listája (ami régen egyedülálló volt, de jelenleg egyre triviálisabbá válik); 2) a lehetőség, hogy megnyithassa a saját Keynote fájljait, amelyek még mindig valahol a gépen vannak; 3) az ár (ingyenes a MacOS felhasználók számára); és 4) az a tény, hogy automatikusan animálhatja a meglévő prezentációkat és filmklipeket hozhat létre.

💡 Profi tipp: Válasszon olyan nagy felbontású képeket, amelyek alátámasztják üzenetét. A vizuálisan vonzó képek hatékonyabbak lehetnek, mint egy szövegblokk, és segítenek fenntartani a közönség figyelmét.

10. LibreOffice Impress (a legjobb nyílt forráskódú rajongók számára)

via LibreOffice Impress

A LibreOffice Impress egy nyílt forráskódú prezentációs eszköz, amely előfizetés nélkül is széles körű funkciókat kínál. Praktikus megoldás azok számára, akik el akarják kerülni a folyamatos költségeket, de mégis hozzáférni szeretnének a prezentációkhoz szükséges alapvető funkciókhoz.

Az Impress kompatibilis különböző fájlformátumokkal, így könnyen importálhat és exportálhat prezentációkat különböző platformokról. Jó választás azok számára, akik fontosnak tartják az adatok feletti ellenőrzést, mivel nem támaszkodik felhőalapú tárolásra, hanem mindent helyben tárol.

A LibreOffice Impress legjobb funkciói

Használja ki a nyílt forráskódú kialakítás előnyeit, és készítsen és szerkesszen prezentációkat költségek és előfizetések nélkül.

Kreatív és személyre szabott tervezés érdekében építsen be különféle rajz- és médiaeszközöket közvetlenül a prezentációiba.

Testreszabhatja az animációs útvonalakat és effektusokat, hogy prezentációi dinamikusabbak legyenek, és a tartalomhoz illő, vonzó vizuális elemeket kínáljanak.

Jelenítse meg prezentációit több monitoron, hogy növelje az irányítást, és kifinomultabb, rugalmasabb prezentációs élményt nyújtson.

Exportálja prezentációit PDF formátumban, megőrizve az animációkat, így biztosítva, hogy tartalma különböző eszközökön is egységes megjelenésű legyen.

A LibreOffice Impress korlátai

A felület kevésbé kifinomultnak tűnhet, ami befolyásolhatja a felhasználói élményt, különösen azok számára, akik intuitívabb platformokhoz vannak szokva.

Az erős felhőalapú együttműködési funkciók hiánya korlátozhatja a csapat munkamenetét és a valós idejű együttműködést.

A funkciók frissítései és az új verziók megjelenése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a platform a közösség által vezérelt fejlesztésre támaszkodik.

LibreOffice Impress árak

Ingyenes

LibreOffice Impress értékelések és vélemények

G2: 4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2190+ értékelés)

Mit mondanak a LibreOffice Impressről a valódi felhasználók?

Amikor először kipróbáltam a LibreOffice-t, úgy tűnt, hogy legalábbis az én igényeimnek megfelelő alternatívája az MS Office-nak. Az első benyomásom azonban nem volt túl jó. Először is, nem túl gördülékeny! Kicsit laggos, vagy nem is tudom, hogyan írjam le.

Amikor először kipróbáltam a LibreOffice-t, úgy tűnt, hogy legalábbis az én igényeimnek megfelelő alternatívája az MS Office-nak. Az első benyomásom azonban nem volt túl jó. Először is, nem túl gördülékeny! Kicsit laggos, vagy nem is tudom, hogyan írjam le.

💡 Profi tipp: Túl sok betűtípus kaotikus hatást kelthet a prezentációban. Használjon egyet a címsorokhoz, egyet a szöveghez, és egy harmadikat a kiemelésekhez.

11. Visme (a legjobb interaktív és adatközpontú prezentációkhoz)

via Visme

A Visme áthidalja a prezentációk, infográfiák és interaktív tartalmak közötti szakadékot, és olyan eszközöket kínál, amelyekkel vizuálisan vonzó és dinamikus anyagok hozhatók létre. Sokoldalúsága ideálisvá teszi marketingesek, oktatók és üzleti szakemberek számára, akik különböző formátumokban szeretnék fenntartani a közönség érdeklődését.

Sokoldalúsága biztosítja, hogy különböző iparágak és felhasználótípusok igényeit is kielégítse, így ideális eszköz hatékony, figyelemfelkeltő tartalmak létrehozásához többféle formátumban.

A Visme legjobb funkciói

Készítsen dinamikus és vizuálisan vonzó prezentációkat fejlett adatmegjelenítő widgetekkel.

Kattintható elemek és animációk hozzáadásával alakíthatja statikus diáit interaktív tartalommá, amely bevonja a közönséget.

Hozzáférés egy kiterjedt média-könyvtárhoz, amely gazdagítja prezentációit és professzionális minőségű vizuális elemeket ad hozzá, amelyek kiegészítik üzenetét.

Optimalizálja a tervezést több eszközre is, olyan reszponzív tartalomelrendezésekkel, amelyek automatikusan igazítják a tervezést a különböző képernyőméretekhez.

Tartson prezentációkat az interneten, vagy ágyazza be őket közvetlenül weboldalakba a zökkenőmentes integráció érdekében, mindezt további szoftverek vagy letöltések nélkül.

A Visme korlátai

A nagyobb prezentációk teljesítménycsökkenést okozhatnak, ami befolyásolhatja a folyamatok szabványosítását és az általános hatékonyságot a létrehozási folyamat során.

Az ingyenes csomagban vannak korlátozások olyan funkciók tekintetében, mint a sablonokhoz való hozzáférés, a letöltési lehetőségek és a vízjelek beillesztése, amelyek befolyásolhatják a prezentáció általános professzionális megjelenését.

Nincs natív videószerkesztő eszköz, ezért a felhasználóknak külső szoftverben kell szerkeszteniük a videókat, mielőtt azokat a prezentációkhoz hozzáadnák.

A Visme árai

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (710+ értékelés)

Mit mondanak a Visme-ről a valódi felhasználók?

A Visme kiválóan alkalmas 8 fős marketinges csapatunk számára grafikák, prezentációk és egyéb marketinganyagok létrehozására és megosztására. Úgy vélem, hogy nagyobb, vállalati marketingosztályok számára is hatékony lenne. A csapat növekedésével kissé drágává válik, és időnként az új csapattagok nehezen sajátítják el a szerszám használatát.

A Visme kiválóan alkalmas 8 fős marketinges csapatunk számára grafikák, prezentációk és egyéb marketinganyagok létrehozására és megosztására. Úgy vélem, hogy nagyobb, vállalati marketingosztályok számára is hatékony lenne. A csapat növekedésével kissé drágává válik, és időnként az új csapattagok nehezen sajátítják el a szerszám használatát.

12. Gamma (a legjobb AI-alapú, rugalmas történetmeséléshez)

via Gamma

A Gamma egy új módszert mutat be a prezentációk készítésére egy adaptív, kártyalapú formátumon keresztül, amely ötvözi a történetmesélést a vizuális hatással. Ez az innovatív eszköz azoknak a szakembereknek szól, akik új megközelítést keresnek a diák tervezéséhez és felépítéséhez.

A tervezés zökkenőmentes átmenetet biztosít a tartalmak között, így a felhasználók természetes és vonzó narratív áramlást hozhatnak létre. A kártyarendszer rugalmassága biztosítja, hogy a felhasználók egyszerre egy koncepcióra koncentrálhassanak, anélkül, hogy a képernyőt túl sok információval terhelnék.

A Gamma legjobb funkciói

Rendezze ötleteit és tartalmát egy rugalmas, kártyalapú rendszer segítségével, amely automatikusan alkalmazkodik a prezentációs stílusához.

Multimédiás tartalmakat is zökkenőmentesen beépíthet, videókkal, képekkel és egyéb eszközökkel gazdagítva történeteit, hogy még vonzóbbá tegye a közönség számára az élményt.

Használja az AI-alapú elrendezési javaslatokat, hogy olyan prezentációkat készítsen, amelyek vizuálisan vonzó módon emelik ki üzenetét.

Szervezze meg a komplex vagy sűrű tartalmat összecsukható szakaszokkal, hogy prezentációja világos és könnyen követhető legyen.

Ossza meg prezentációit automatikusan frissülő élő linkeken keresztül, így csapata vagy közönsége mindig a legfrissebb verzióhoz férhet hozzá, anélkül, hogy újra kellene küldenie a fájlokat.

Gamma korlátozások

A korlátozott offline funkcionalitás kihívásokat jelenthet a távoli területeken élő felhasználók számára.

Viszonylag új platform, kevesebb sablonnal, mint a már befutott versenytársak.

A Gamma nem támogatja az egyes diákelemek animálását, ami korlátozhatja a tartalom dinamikus bemutatását.

Gamma árazás

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Csapat: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Gamma értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gamma-ról a valódi felhasználók?

A Gamma nagyon jó prezentációk készítésére, ha valami mást szeretne a szokásos lehetőségek helyett. A kártyalapú rendszer kellemes változatosságot jelent, és megkönnyíti a diákok gyors elkészítését és módosítását. Az AI-javaslatok segítenek az elrendezésben, így nem kell aggódnia a tervezés miatt, és kiválóan alkalmas valós idejű együttműködésre a csapattársakkal. Ugyanakkor a sablonok választéka kissé korlátozott, és az egyes diákelemeket nem lehet animálni, ami kicsit bosszantó.

A Gamma nagyon jó prezentációk készítésére, ha valami mást szeretne a szokásos lehetőségek helyett. A kártyalapú rendszer kellemes változatosságot jelent, és megkönnyíti a diákok gyors elkészítését és módosítását. Az AI-javaslatok segítenek az elrendezésben, így nem kell aggódnia a tervezés miatt, és kiválóan alkalmas valós idejű együttműködésre a csapattársakkal. Ugyanakkor a sablonok választéka kissé korlátozott, és az egyes diákelemeket nem lehet animálni, ami kicsit bosszantó.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes prezentációs sablonok Slides, PPT és ClickUp formátumban

13. Zoho Show (a legjobb a zökkenőmentes csapatmunkához)

via Zoho Show

A Zoho Show felhasználóbarát tervezési funkciókat ötvöz robusztus együttműködési eszközökkel, így erős versenyzőnek számít a csapatközpontú prezentációs projektek terén. A Zoho ökoszisztémájába való integrációja további előnyöket nyújt azoknak, akik már használják az alkalmazáscsomagot.

Ezen túlmenően a Zoho Show széles választékot kínál sablonokból és testreszabási lehetőségekből, amelyek segítségével a csapatok funkcionális és vizuálisan is vonzó prezentációkat hozhatnak létre. Emellett egyszerű felhőalapú tárolást és megosztást is lehetővé tesz.

A Zoho Show legjobb funkciói

A felhőalapú funkciók és a mobilalkalmazások támogatása révén több eszközön is dolgozhat, így bárhonnan hozzáférhet prezentációihoz és frissítheti azokat.

Szerkessze és ellenőrizze a tartalmat együttműködve, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel, biztosítva, hogy a csapat tagjai hozzájárulhassanak, miközben Ön ellenőrizheti, ki tekintheti meg/módosíthatja a tartalmat.

Beágyazhat gazdag médiatartalmakat, például videókat, GIF-eket és linkeket közvetlenül a diákba, így prezentációi interaktív élménnyé válnak, amelyek magával ragadják és lekötik a közönséget.

Zökkenőmentesen integrálható más Zoho alkalmazásokkal, így egy olyan termelékenységi csomagot hozhat létre, amely racionalizálja a munkafolyamatot és mindent rendezett állapotban tart.

A Zoho Show korlátai

Másik főbb versenytársakhoz képest kisebb sablonkönyvtár

A korlátozott fejlett tervezési funkciók nem feltétlenül felelnek meg azoknak a felhasználóknak, akik komplex testreszabási lehetőségeket keresnek.

Az offline funkciók használata korlátozott, ha előzetesen nem állítod be a szinkronizálást.

Az exportálási opciók néha ronthatják a formázás pontosságát.

Zoho Show árak

Ingyenes 25 felhasználóig

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 6 USD/hó felhasználónként

Zoho Show értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Show-ról a valódi felhasználók?

A Zoho Show nagyon könnyen használható és szinte minden típusú eszközt támogat. Bármelyik helyről könnyedén megoszthatja fontos irodai prezentációit a felhőben. Emellett támogatja a távoli prezentációkat és a Powerpoint fájlokat is. Könnyű vele prezentációkat létrehozni, megosztani és módosítani, ráadásul nagyon gyorsan is működik. Tetszik, hogy a Zoho Show segítségével mobilról is megoszthatom fontos irodai PPT-prezentációimat.

A Zoho Show nagyon könnyen használható és szinte minden típusú eszközt támogat. Bármelyik helyről könnyedén megoszthatja fontos irodai prezentációit a felhőben. Emellett támogatja a távoli prezentációkat és a Powerpoint fájlokat is. Könnyű vele prezentációkat létrehozni, megosztani és módosítani, ráadásul nagyon gyorsan is működik. Tetszik, hogy a Zoho Show segítségével mobilról is megoszthatom fontos irodai PPT-prezentációimat.

🤝 Barátságos emlékeztető: A prezentáció előtt tesztelje a berendezéseit, hogy minden zökkenőmentesen működjön, különösen a multimédiás elemek, például a videók vagy hangfájlok.

Kattintson a legjobb prezentációjához

A hatásos prezentációk elkészítése nem feltétlenül unalmas folyamat. Akár oktatóként óravázlatokat készít, akár szakemberként ajánlatot ad be, akár csapatként dolgozik együtt egy prezentáción, a megfelelő eszközökkel nagy különbséget tehet.

A Google Slides alternatíváinak széles választéka közül biztosan megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást. Ezek közül a ClickUp a prezentációk, a zökkenőmentes együttműködés és a munkafolyamat-kezelés számára a legjobb all-in-one platform. Testreszabható sablonjai, AI funkciói és interaktív táblái új értelmet adnak a prezentációs eszközök lehetőségeinek.

A ClickUp nem csak a prezentációk elkészítésében segít, hanem átalakítja a tervezés, a tervezés és az együttműködés módját is.

Miért elégedjen meg kevesebbel? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅