A ClickUp kifejezések és funkciók végső útmutatója

Világszerte több százezer csapat használja a ClickUp-ot annak teljesítménye és rugalmassága miatt. De megértjük... néha ez a teljesítmény egy kis zavart is okozhat. 🤔

Ha valaha is érezte magát túlterheltnek, és feltette magának a kérdést: „Hol kezdjem, és mit jelent ez az egész?”, akkor mi segítünk! 🦸

Ez a cikk fontos kifejezéseket és fogalmakat ismertet, hogy a kezdetektől fogva profi ClickUp-felhasználóként indulhass.

Akár a rejtett funkciók megismerése, akár a feladatkezelés szintjének emelése, akár az adminisztrátori funkciók megismerése érdekel, ez a kategóriákba rendezett szótár az Ön számára ideális forrás! ✨

Ha egy adott kifejezésről szeretnél többet megtudni, csak kattints a linkre, és megtekintheted a részleteket, például hol találod meg és hogyan használd!

ClickUp

Felhasználói szerepkörök, adatvédelem és jogosultságok

Tulajdonos : olyan szerepkör, amely jelzi, hogy ez a felhasználó hozta létre a munkaterületet, és a legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkezik azzal kapcsolatban. Az adminisztrátorok feladatkörén túl a tulajdonosok: 1) kezelhetik a számlázási ügyeket, 2) megváltoztathatják a munkaterület tulajdonjogát, és 3) törölhetik a munkaterületet.

admin : a tulajdonos után a második legmagasabb rangú szerepkör. A tagok összes feladatkörén túl az adminok: 1) integrációkat, importokat és exportokat kezelhetnek; 2) számlázási ügyeket intézhetnek; és 3) tagokat adhatnak hozzá.

tag : olyan szerepkör, amelyben a felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek a munkaterület összes nyilvános eleméhez, és feladatok, nézetek, listák, mappák, terek és irányítópultok létrehozására jogosultak. A tagok emellett: 1) megtekinthetik és szerkeszthetik az egyéni mezőket, 2) megtekinthetik az időbecsléseket és az időkövetést, 3) címkéket hozhatnak létre és törölhetnek, 4) megoszthatják és szerkeszthetik a adatvédelmi beállításokat, 5) láthatják a munkaterületen lévő összes felhasználót, 6) vendégeket adhatnak hozzá, 7) hozzáférhetnek a nyilvános terekhez és hozzáadhatók a privát terekhez.

nem tudnak: 1) térképeket megtekinteni vagy csatlakozni hozzájuk; 2) térképeket, mappákat vagy listákat létrehozni; 3) a munkaterületen mindenkihez hozzáférni; 4) célokat létrehozni vagy hozzárendelni; 5) címkéket szerkeszteni; 6) felhasználókat hozzáadni a munkaterülethez; 7) irányítópultokat létrehozni; és 8) adatokat megosztani vagy szerkeszteni. Vendég : olyan szerepkör, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akiknek csak bizonyos elemekhez kell hozzáférniük a munkaterületen. A vendégek1) térképeket megtekinteni vagy csatlakozni hozzájuk; 2) térképeket, mappákat vagy listákat létrehozni; 3) a munkaterületen mindenkihez hozzáférni; 4) célokat létrehozni vagy hozzárendelni; 5) címkéket szerkeszteni; 6) felhasználókat hozzáadni a munkaterülethez; 7) irányítópultokat létrehozni; és 8) adatokat megosztani vagy szerkeszteni.

Engedélyek : testreszabható beállítások, amelyek meghatározzák, hogy az egyes felhasználók mit tehetnek és mit nem tehetnek a ClickUp-on belül.

Adatvédelem : lehetőség arra, hogy egy teret, mappát, listát, feladatot vagy dokumentumot ne tegyen elérhetővé minden vagy bizonyos felhasználók számára egy munkaterületen belül.

Csomagok

tárolás : fájltárolás; a fizetős csomagok korlátlan fájltárolást biztosítanak

használat : fizetős csomag funkciójának korlátozott bemutatása

Hierarchia

Munkaterület : a ClickUp hierarchia legfelső szintje, amely magában foglalja a szervezeten belüli összes személyt, az összes teret és az azokban található összes elemet.

Tér : a ClickUp hierarchia második szintje, amely mappákat és listákat tartalmaz.

Mappa : a ClickUp hierarchia opcionális eleme, amely a Spaces-en belül található, és a feladatok listájának szervezésére szolgál.

Lista : egy konténer a feladatok számára, amelyeknek egy térben kell lenniük, és opcionálisan mappákban is elhelyezhetők.

feladat : végrehajtható elemek, amelyek státuszok segítségével nyílt állapotból befejezett állapotba kerülnek. Ezeket listák tartalmazzák fő feladat : a legfelső szintű feladat, amely alfeladatokat tartalmaz alfeladat : egy további réteg, amely egy feladatban további specifikusabb összetevőket tesz lehetővé beágyazott alfeladatok : további rétegek, amelyek egy alfeladat alá adhatók hozzá, ha a Beágyazott alfeladat ClickApp engedélyezve van. Jelenleg a felhasználók legfeljebb 7 szintű beágyazott alfeladatokat használhatnak.

Feladatok részletes elemzése

Főoldal

Főoldal : panorámakép a ma, holnap, lejárt vagy nem ütemezett feladatokról. Itt érhetők el az emlékeztetők, a LineUp, a főoldali naptár és a főoldali napirend is. LineUp : a feladatok prioritási sorrendje minden felhasználó számára.

Nézetek

Kritikus út : ez a funkció meghatározza a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa, mely feladatok ütemezhetők át anélkül, hogy ez hatással lenne a nagyobb határidőkre.

Kapacitás : a Workload nézetben egyedülálló mérési forma, amely a becsült idő, a feladatok vagy a Sprint pontok alapján meghatározhatja és szabályozhatja az adott felhasználónak kiosztott munkamennyiséget.

A nézetek részletes ismertetése

Automatikus mentés : egy funkció, amely lehetővé teszi a nézetváltozások folyamatos mentését és karbantartását.

Számítás : az oszlop összegének, tartományának vagy átlagának kiszámítására szolgáló funkció a Lista nézetben vagy a Táblázat nézetben.

Kedvencek : egy funkció, amelynek segítségével a gyakran használt vagy fontos nézeteket könyvjelzővel jelölheted meg a gyors hozzáférés érdekében.

szűrő : olyan funkció, amely lehetővé teszi a nézet hatókörének szűkítését egy adott feladat(ok) csoportjára

Csoportosítás : olyan mechanizmus, amelynek segítségével a feladatok meghatározott párosítások szerint jeleníthetők meg.

keresés : egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokra keressenek a ClickUp munkaterületén

Rendezés : a feladatok megjelenítésének sorrendjét a megadott szűrők és csoportosítások keretein belül lehet beállítani.

Sablonok

Sablon : olyan funkció, amely lehetővé teszi a feladatok, listák, mappák, terek, dokumentumok és egyéb elemek mentését és újrafelhasználását a munkaterület különböző szintjein.

Állapot sablonok : egy funkció, amely lehetővé teszi az állapotok mentését és újrafelhasználását a munkaterület különböző szintjein.

Dokumentumok

Dokumentumok : egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat, wikiket és tudásbázisokat hozzanak létre a ClickUp bármely részén. Minden dokumentum rugalmas, megosztható és korlátlan számú oldalt tartalmazhat. Banner : egy /Slash parancs, amely segít megkülönböztetni a feladatokban és a dokumentumokban szereplő elemeket. Markdown : a szöveg további stílusozásának lehetősége olyan területeken, mint a megjegyzések, a feladatleírások és a dokumentumok.

Célok

Cél : magas szintű tárolók a kapcsolódó kulcsfontosságú eredmények gyűjteményeihez, úgynevezett célok Célok : mérhető eredmények, amelyek teljesülése esetén a cél is teljesül

ClickApps

Munkaterület beállítások és funkciók

Hitel : egy alkalmazáson belüli pénznem, amely automatikusan alkalmazásra kerül a munkaterület következő tranzakciójára.

Frissítés : a munkaterület magasabb szintű fizetős csomagra való áttérése.

próbaverzió (ingyenes próbaverzió) : ingyenes próbaverzió, amelynek célja, hogy megtapasztalhassa fizetős csomagjaink varázsát.

seat : a munkaterületen belül a tagok és vendégek számára rendelkezésre álló és/vagy betöltött helyek száma

Automatizálás

Automatizálás : olyan funkció, amely lehetővé teszi a felhasználó és/vagy felhasználói csoport számára, hogy triggerek, feltételek és műveletek kombinációit állítsák be az ismétlődő műveletek vagy folyamatok automatizálásának elősegítése érdekében. Feltételek : olyan kritériumok, amelyeknek teljesülniük kell az automatizálás futtatásához . Trigger : az a kritérium, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy az automatizálás elinduljon. Műveletek : azok a műveletek, amelyek az automatizálás elindulása után történnek.

Műszerfalak és widgetek

Egyéni mezők

Gyors szerkesztési funkciók

drag-and-drop : egy hatékony funkció, amely lehetővé teszi a feladatok, szövegblokkok és még sok más átrendezését a munkaterületen.

Rich text szerkesztés : számos funkció, amelynek célja a ClickUp-on keresztül történő csapatmunkát elősegítő kommunikáció javítása. Ezek közül néhány funkció a /Slash parancsok, a markdown gyorsbillentyűk, a szintaxis kiemelés, a színek, a bannerek és még sok más. /Slash parancsok : egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számos szöveg- és formázási opcióhoz hozzáférjenek egy perjel (/) és azt követő 60+ gyorsbillentyű parancs beírásával.

/Slash parancsok : egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számos szöveg- és formázási opcióhoz hozzáférjenek egy perjel (/) beírásával, amelyet 60+ gyorsparancs követ.

Proofing : egy funkció, amely lehetővé teszi megjegyzések hozzáadását, hozzárendelését és megoldását bármely PNG, GIF, JPEG, WEBP vagy PDF fájlhoz a ClickUp-on belül.