A ClickUp kifejezések és funkciók végső útmutatója

Evan Gerdisch
2021. június 16.

Világszerte több százezer csapat használja a ClickUp-ot annak teljesítménye és rugalmassága miatt. De megértjük... néha ez a teljesítmény egy kis zavart is okozhat. 🤔

Ha valaha is érezte magát túlterheltnek, és feltette magának a kérdést: „Hol kezdjem, és mit jelent ez az egész?”, akkor mi segítünk! 🦸

Ez a cikk fontos kifejezéseket és fogalmakat ismertet, hogy a kezdetektől fogva profi ClickUp-felhasználóként indulhass.

Akár a rejtett funkciók megismerése, akár a feladatkezelés szintjének emelése, akár az adminisztrátori funkciók megismerése érdekel, ez a kategóriákba rendezett szótár az Ön számára ideális forrás! ✨

Ha egy adott kifejezésről szeretnél többet megtudni, csak kattints a linkre, és megtekintheted a részleteket, például hol találod meg és hogyan használd!

ClickUp

Felhasználói szerepkörök, adatvédelem és jogosultságok

  • Tulajdonos: olyan szerepkör, amely jelzi, hogy ez a felhasználó hozta létre a munkaterületet, és a legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkezik azzal kapcsolatban. Az adminisztrátorok feladatkörén túl a tulajdonosok: 1) kezelhetik a számlázási ügyeket, 2) megváltoztathatják a munkaterület tulajdonjogát, és 3) törölhetik a munkaterületet.
  • admin: a tulajdonos után a második legmagasabb rangú szerepkör. A tagok összes feladatkörén túl az adminok: 1) integrációkat, importokat és exportokat kezelhetnek; 2) számlázási ügyeket intézhetnek; és 3) tagokat adhatnak hozzá.
  • tag: olyan szerepkör, amelyben a felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek a munkaterület összes nyilvános eleméhez, és feladatok, nézetek, listák, mappák, terek és irányítópultok létrehozására jogosultak. A tagok emellett: 1) megtekinthetik és szerkeszthetik az egyéni mezőket, 2) megtekinthetik az időbecsléseket és az időkövetést, 3) címkéket hozhatnak létre és törölhetnek, 4) megoszthatják és szerkeszthetik a adatvédelmi beállításokat, 5) láthatják a munkaterületen lévő összes felhasználót, 6) vendégeket adhatnak hozzá, 7) hozzáférhetnek a nyilvános terekhez és hozzáadhatók a privát terekhez.
  • Vendég: olyan szerepkör, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akiknek csak bizonyos elemekhez kell hozzáférniük a munkaterületen. A vendégek nem tudnak: 1) térképeket megtekinteni vagy csatlakozni hozzájuk; 2) térképeket, mappákat vagy listákat létrehozni; 3) a munkaterületen mindenkihez hozzáférni; 4) célokat létrehozni vagy hozzárendelni; 5) címkéket szerkeszteni; 6) felhasználókat hozzáadni a munkaterülethez; 7) irányítópultokat létrehozni; és 8) adatokat megosztani vagy szerkeszteni.
  • Engedélyek: testreszabható beállítások, amelyek meghatározzák, hogy az egyes felhasználók mit tehetnek és mit nem tehetnek a ClickUp-on belül.
  • Adatvédelem: lehetőség arra, hogy egy teret, mappát, listát, feladatot vagy dokumentumot ne tegyen elérhetővé minden vagy bizonyos felhasználók számára egy munkaterületen belül.

Csomagok

  • Unlimited Plan: fizetős csomag, amely korlátlan tárhelyet, irányítópultokat, Gantt-nézetet és még sok mást tartalmaz.
  • Üzleti terv: fizetős terv, amely tartalmazza a munkaterhelés-nézetet, az idővonal-nézetet, megnövelt exportálási lehetőségeket, havi 10 000 automatizálást és még sok mást.
  • Business Plus csomag: fizetős csomag, amely a Free Forever, Unlimited és Business csomagok összes funkcióját tartalmazza, emellett csapatmegosztást, több listában szereplő alfeladatokat, egyéni szerepkörök létrehozását és jogosultságokat, kibővített API-t és még sok mást.
  • Enterprise Plan: fizetős csomag, amely magában foglalja a White Labeling szolgáltatást, megnövelt API-korlátokat, dedikált ügyfélkapcsolati menedzsert és még sok mást.
Hierarchia

  • Munkaterület: a ClickUp hierarchia legfelső szintje, amely magában foglalja a szervezeten belüli összes személyt, az összes teret és az azokban található összes elemet.
  • Tér: a ClickUp hierarchia második szintje, amely mappákat és listákat tartalmaz.
  • Mappa: a ClickUp hierarchia opcionális eleme, amely a Spaces-en belül található, és a feladatok listájának szervezésére szolgál.
  • Lista: egy konténer a feladatok számára, amelyeknek egy térben kell lenniük, és opcionálisan mappákban is elhelyezhetők.
Feladatok részletes elemzése

  • felelős: egy felhasználó és/vagy felhasználói csoport, akiknek feladata egy feladat elsődleges végrehajtása
  • melléklet: bármely, a ClickUpba feltöltött fájl. Mellékleteket lehet hozzáadni feladatokhoz, dokumentumokhoz és csevegési nézetekhez.
  • ellenőrzőlista: egyszerű teendők, amelyek nem igényelnek feladatot vagy alfeladatot
  • megjegyzés: egy kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködjenek egy adott témában, például egy feladatban vagy dokumentumban.
  • Határidő: az a dátum, amikor egy feladat, alfeladat vagy delegált emlékeztető esedékessé válik.
  • megemlítés: az @ szimbólum használata egy felhasználó, csapat, feladat vagy dokumentum hivatkozására a ClickUp-on belül
  • Összevonás (feladatok): egy funkció, amely lehetővé teszi két feladat összevonását; ezt a funkciót általában akkor használják, ha két feladat redundánsan hasonló, vagy ha két gondolat később a vártnál szorosabban kapcsolódik egymáshoz.
  • mozgatás (feladatok): a feladat helyének megváltoztatására szolgáló funkció
  • Pulse: élő áttekintés: egy funkció, amely automatikus tevékenységi jelentéseket generál, amelyek gépi tanulást alkalmaznak, hogy megtudják, mire koncentrálsz jelenleg a leginkább.
  • ismétlődés: a feladatok ismétlődő ütemezésének beállítási lehetősége
  • kezdési dátum: a feladat vagy alfeladat megkezdésének dátuma
  • Állapot: a feladatok által végigjárt lépések, más néven munkafolyamatok
  • Feladatok függőségei: egy funkció, amely lehetővé teszi, hogy könnyen láthatóvá tegye és meghatározza, mely feladatok blokkolják vagy várnak másokra.
  • Feladatleírás: a feladat célját és egyéb releváns információkat leíró része.
  • előzmények (feladat leírása): a feladat leírásának korábbi verzióinak megtekintése
  • Időkövetés: számos funkció, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a ClickUp-on belül vagy azzal együtt kövesse nyomon az időt.
  • Időbecslések: egy ClickApp, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rögzítsék és nyomon kövessék a feladatok elvégzéséhez szükséges időre vonatkozó részletes becsléseket.
  • watcher: olyan felhasználók, akik egy feladatot „figyelnek” (vagy „követnek”). Ezek az emberek értesítést kapnak, amikor a figyelt feladatok frissülnek.
  • Feladat tálca: egy hely, ahol az összes minimalizált feladatot tárolják, hogy a felhasználó bármikor könnyen visszatérhessen hozzájuk.

Főoldal

  • Főoldal: panorámakép a ma, holnap, lejárt vagy nem ütemezett feladatokról. Itt érhetők el az emlékeztetők, a LineUp, a főoldali naptár és a főoldali napirend is.
  • LineUp: a feladatok prioritási sorrendje minden felhasználó számára
  • LineUp: a feladatok prioritási sorrendje minden felhasználó számára

Nézetek

  • Tevékenység nézet: egy nézet, amely összesített képet ad az összes tevékenységről egy munkaterületen vagy egy adott helyen.
  • Táblázatos nézet: olyan nézet, amelyben a feladatok függőleges oszlopokban vannak elrendezve, és Kanban-táblaként működnek, hatékony drag-and-drop funkciókkal.
  • Box view: egy nézet, amelyben a felhasználó láthatja csapattársai munkaterhelését.
  • Naptár nézet: egy nézet, amelyben a feladatok naptárban jelennek meg.
  • Csevegés nézet: a felhasználók valós idejű beszélgetést folytathatnak a munkaterület, a tér, a mappa vagy a lista szintjén.
  • Dokumentum nézet: egy nézet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára dokumentumok, wikik és tudásbázisok létrehozását. A dokumentumok rugalmasak, megoszthatók és korlátlan számú oldalt tartalmazhatnak. A felhasználók linkelhetnek feladatokat és más dokumentumokat, beágyazhatnak URL-eket, és közvetlenül a dokumentumokban címkézhetnek felhasználókat.
  • Beágyazott nézet: olyan nézet, amelyben külső anyagok, például Google Docs, Google Calendars, Youtube, Miro és Figma beágyazhatók a munkaterület, a tér, a mappa vagy a lista szintjén.
  • Űrlap nézet: olyan nézet, amelyben felméréseket lehet létrehozni, külsőleg terjeszteni, majd a ClickUp-ban összegyűjteni, amikor az űrlapok beküldései feladatokként generálódnak.
  • Gantt-nézet: egy nézet, amelyben a függőségek vizuálisan megjeleníthetők és beállíthatók egy idővonalon
  • Kritikus út: ez a funkció meghatározza a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa, mely feladatok ütemezhetők át anélkül, hogy ez hatással lenne a nagyobb határidőkre.
  • Lista nézet: egy kötelező nézet, amelyben a felhasználók csoportosíthatják, rendezhetik és szűrhetik a feladatokat különböző listákba. Alapértelmezés szerint a feladatok státusz szerint vannak csoportosítva, de gyakorlatilag bármilyen változó szerint rendezhetők és megtekinthetők.
  • Térképnézet: olyan nézet, amelyben a helyre vonatkozó egyéni mezők vizuálisan ábrázolhatók egy térképen.
  • Mind Maps: egy nézet, amely lehetővé teszi Mind Maps létrehozását, amelyben a felhasználók az ötleteket egymással összekapcsolt információs csomópontokként vizualizálhatják. A Mind Maps felhasználható a meglévő feladatok (Tasks Mode) vagy a feladatszerkezettel nem összekapcsolt információk (Blank Mode) vizualizálására.
  • Munkaterhelés nézet: egy nézet, amelynek segítségével figyelemmel kísérheted csapatod munkaképességét és kezelheted a csapat erőforrásait
  • Kapacitás: a Workload nézetben egyedülálló mérési forma, amely az időbecslések, feladatok vagy Sprint pontok alapján meghatározhatja és szabályozhatja az adott felhasználónak kiosztott munkamennyiséget.
  • Táblázatos nézet: olyan nézet, amelyben a feladat információi táblázatos formátumban jelennek meg. Ez a nézet ideális nagy mennyiségű információ egyidejű megtekintéséhez és a kapcsolódó feladatok összekapcsolásához, mint például egy CRM vagy relációs adatbázis esetében.
  • Idővonal nézet: egy nézet, amelyben a feladatok egy idővonalon jelennek meg, hogy vizuális útitervet alkossanak.
  • Kritikus út: ez a funkció meghatározza a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa, mely feladatok ütemezhetők át anélkül, hogy ez hatással lenne a nagyobb határidőkre.
  • Kapacitás: a Workload nézetben egyedülálló mérési forma, amely a becsült idő, a feladatok vagy a Sprint pontok alapján meghatározhatja és szabályozhatja az adott felhasználónak kiosztott munkamennyiséget.

A nézetek részletes ismertetése

  • Automatikus mentés: egy funkció, amely lehetővé teszi a nézetváltozások folyamatos mentését és karbantartását.
  • Számítás: az oszlop összegének, tartományának vagy átlagának kiszámítására szolgáló funkció a Lista nézetben vagy a Táblázat nézetben.
  • Kedvencek: egy funkció, amelynek segítségével a gyakran használt vagy fontos nézeteket könyvjelzővel jelölheted meg a gyors hozzáférés érdekében.
  • szűrő: olyan funkció, amely lehetővé teszi a nézet hatókörének szűkítését egy adott feladat(ok) csoportjára
  • Csoportosítás: olyan mechanizmus, amelynek segítségével a feladatok meghatározott párosítások szerint jeleníthetők meg.
  • keresés: egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokra keressenek a ClickUp munkaterületén
  • Rendezés: a feladatok megjelenítésének sorrendjét a megadott szűrők és csoportosítások keretein belül lehet beállítani.

Sablonok

  • Sablon: olyan funkció, amely lehetővé teszi a feladatok, listák, mappák, terek, dokumentumok és egyéb elemek mentését és újrafelhasználását a munkaterület különböző szintjein.
  • Állapot sablonok: egy funkció, amely lehetővé teszi az állapotok mentését és újrafelhasználását a munkaterület különböző szintjein.

Dokumentumok

  • Dokumentumok: egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat, wikiket és tudásbázisokat hozzanak létre a ClickUp bármely részén. Minden dokumentum rugalmas, megosztható és korlátlan számú oldalt tartalmazhat.
  • markdown: a szöveg további stilisztikai alakításának lehetősége olyan területeken, mint a megjegyzések, a feladatleírások és a dokumentumok
Célok

  • Cél: magas szintű tárolók a kapcsolódó kulcsfontosságú eredmények gyűjteményeihez, úgynevezett célok
  • Célok: mérhető eredmények, amelyek teljesülése esetén a cél is teljesül.
  • Célok: mérhető eredmények, amelyek teljesülése esetén a cél is teljesül.

ClickApps

  • ClickApp: egy funkció, amely lehetővé teszi a munkaterület tulajdonosának vagy rendszergazdájának, hogy teljes mértékben testreszabja a csapat munkaterületen belüli élményét
Munkaterület beállítások és funkciók

  • avatár: egy kép, amely egy teret vagy felhasználói profilt ábrázol a ClickUp-on belül
  • számlázás: a felhasználó avatárja mögött található oldal, amelyen a felhasználó frissítheti munkaterületét, letöltheti vagy frissítheti korábbi számláit, és kiegészítőket rendelhet
  • exportálás: a ClickUp munkaterületén belül lévő adatok külső adathordozóra vagy formátumba történő küldésének lehetősége
  • importálás: a feladatok ClickUpba való importálásának lehetősége meglévő forrásokból, például CSV fájlból vagy natív integrációból
  • integráció: egy külső webhely vagy funkció, amelyet a ClickUp-on belüli natív használatra integráltak
  • Elrendezés: a felhasználó munkaterületének megjelenítése a munkaterület minden szintjén.
  • mód (Világos mód/Sötét mód): a Beállítások menüben található funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározzák, munkaterületük háttérszíne világos vagy sötét legyen-e.
  • Kétfaktoros hitelesítés (2FA): egy további biztonsági réteg hozzáadása, amely egy második hitelesítési formát igényel a munkaterületre való belépéshez. Kétféle módon engedélyezheti a 2FA-t a ClickUp-ban: 1) SMS-üzenet (Business+ csomagban elérhető), és 2) TOTP hitelesítő alkalmazás (minden csomagban elérhető).
Automatizálás

  • Automatizálás: olyan funkció, amely lehetővé teszi a felhasználó és/vagy felhasználói csoport számára, hogy triggerek, feltételek és műveletek kombinációit állítsák be az ismétlődő műveletek vagy folyamatok automatizálásának elősegítése érdekében.
Műszerfalak és widgetek

  • Dashboard: egy funkció, amely widgetek segítségével magas szintű áttekintést nyújt a meglévő munkaterületi adatokról. Ez a funkció felhasználható sprintkövetés, epikus feladatok, magas szintű kezdeményezések, csapattervezés és szó szerint bármi más megvalósítására és nyomon követésére, amit kreatív elméd képes kitalálni.
  • Widget (Dashboard): a Dashboardok építőelemei, amelyek értékes betekintést nyújtanak a feladatokba, sprintekbe, projektekbe, emberekbe és még sok másba.
Egyéni mezők

  • Egyéni mezők: egy ClickApp, amely lehetővé teszi, hogy különféle gazdag információkat adjunk hozzá a nézetekhez
Gyors szerkesztési funkciók

  • drag-and-drop: egy hatékony funkció, amely lehetővé teszi a feladatok, szövegblokkok és még sok más átrendezését a munkaterületen.
  • Rich text szerkesztés: számos funkció, amelynek célja a ClickUp-on keresztül történő csapatmunkát elősegítő kommunikáció javítása. Ezek közül néhány funkció a /Slash parancsok, a markdown gyorsbillentyűk, a szintaxis kiemelés, a színek, a bannerek és még sok más.
  • Proofing: egy funkció, amely lehetővé teszi megjegyzések hozzáadását, hozzárendelését és megoldását bármely PNG, GIF, JPEG, WEBP vagy PDF fájlhoz a ClickUp-on belül.
