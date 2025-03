Der Unterschied zwischen Funktionstests und nicht-funktionellen Tests

Jeder Qualitätssicherungsfachmann kennt den Druck, der durch enge Fristen und komplexe Features entsteht. Sie haben die Fehler beseitigt und die App funktioniert reibungslos, aber die Frage bleibt: Wird sie in der realen Welt bestehen? Was ist, wenn ein Anstieg der Benutzer dazu führt, dass Ihre App abstürzt? Oder verwirrt Ihr schickes neues Feature die Benutzer, anstatt sie zu begeistern? Das ist die Lücke zwischen funktionalen Tests und nicht-funktionalen Tests.

Funktionstests stellen sicher, dass Ihr Code das tut, was er soll. Nicht-funktionale Tests? Dabei geht es um Leistung, Sicherheit und Benutzererfahrung – die Dinge, die über Erfolg oder Misserfolg von Software in der Produktion entscheiden. Lassen Sie uns die Grundlagen von funktionalen und nicht-funktionalen Tests untersuchen und wie beide Ihren Testprozess verbessern können.

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die Unterschiede zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests auf den Punkt gebracht: |

| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Fokus | Validiert die spezifischen Funktionen und Features der Software | Bewertet Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und andere Qualitätsmerkmale | | Zweck | Stellt sicher, dass die Software die beabsichtigten Aktionen korrekt ausführt | Stellt sicher, dass die Software die gewünschten Leistungs- und Benutzererfahrungsstandards erfüllt |

| Umfang | Testet einzelne Funktionen oder Features, oft isoliert | Testet das allgemeine Systemverhalten, einschließlich der Art und Weise, wie es mit verschiedenen Bedingungen umgeht | | Testart | Umfasst Unit-Tests, Integrationstests und Systemtests | Umfasst Lasttests, Leistungstests, Stresstests und Sicherheitstests | | Ausführung | Wird in der Regel vor nicht-funktionalen Tests durchgeführt. | Wird nach Funktionstests durchgeführt, um die Gesamtleistung der Software zu verfeinern |

| Anforderung | Basiert auf spezifischen funktionalen Anforderungen, die von Clients bereitgestellt werden | Basiert auf nicht-funktionalen Anforderungen wie Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit | | Ausgabevalidierung | Überprüft, ob bestimmte Funktionen die erwarteten Ergebnisse liefern | Misst die Fähigkeit der Software, Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen aufrechtzuerhalten | | Durchführbarkeit manueller Tests | Einfacher manuell durchzuführen unter Verwendung vordefinierter Testfälle | Erfordert oft spezielle tools und Umgebungen für effektive Tests |

Als die App für alles bei der Arbeit erfüllt [Funktionstests stellen sicher, dass jede Funktion einer Softwareanwendung wie in der Anforderungsspezifikation definiert funktioniert und alle funktionalen Anforderungen erfüllt. Dieser Prozess basiert auf Black-Box-Testmethoden, die sich auf Eingaben und erwartete Ergebnisse konzentrieren, ohne den internen Code zu analysieren. Tester stellen Testdaten bereit, simulieren Benutzeraktionen und überprüfen, ob die Testergebnisse mit dem erwarteten Verhalten übereinstimmen. Funktionstests tragen wesentlich zu ## Schlüsselunterschiede zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests Sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Tests sind für die Bereitstellung eines hochwertigen Softwareprodukts unerlässlich.

Während funktionale Tests sicherstellen, dass die Kernfunktionen wie erwartet funktionieren, validieren nicht-funktionale Tests Aspekte wie Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und stellen so sicher, dass Ihre Software unter realen Bedingungen effizient arbeitet. Sehen wir uns die Schlüsselunterschiede zwischen den beiden an: | Parameter | Funktionale Tests | Nicht-funktionale Tests |

| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Fokus | Validiert die spezifischen Funktionen und Features der Software | Bewertet Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und andere Qualitätsmerkmale | | Zweck | Stellt sicher, dass die Software die beabsichtigten Aktionen korrekt ausführt | Stellt sicher, dass die Software die gewünschten Leistungs- und Benutzererfahrungsstandards erfüllt |

| Umfang | Testet einzelne Funktionen oder Features, oft isoliert | Testet das allgemeine Systemverhalten, einschließlich der Art und Weise, wie es mit verschiedenen Bedingungen umgeht | | Testart | Umfasst Modultests, Integrationstests und Systemtests | Umfasst Lasttests, Leistungstests, Stresstests und Sicherheitstests | | Ausführung | Wird in der Regel vor nicht-funktionalen Tests durchgeführt. | Wird nach Funktionstests durchgeführt, um die Gesamtleistung der Software zu verfeinern |

| Anforderung | Basiert auf spezifischen funktionalen Anforderungen von Clients | Basiert auf nicht-funktionalen Anforderungen wie Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit | | Ausgabevalidierung | Prüfen, ob bestimmte Funktionen die erwarteten Ergebnisse liefern | Misst die Fähigkeit der Software, Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen aufrechtzuerhalten | | Durchführbarkeit manueller Tests | Einfacher manuell durchzuführen unter Verwendung vordefinierter Testfälle | Erfordert oft spezielle tools und Umgebungen für effektive Tests |

👀 Wussten Sie schon? Wenn Sie weniger als /href/ https://info.kobiton.com/test-automation-2020-survey?ref=dogq.io 10 % Ihres Budgets für die Automatisierung von Tests /%href/ ausgeben, liegen Sie deutlich hinter Ihren Mitbewerbern zurück. ## Tools für die Durchführung funktionaler und nicht-funktionaler Tests

Die Auswahl der richtigen /href/ https://clickup.com/blog/agile-testing-tools// Agile-Testtools /%href/ ist für die Gewährleistung der Qualität und Zuverlässigkeit von Anwendungen unerlässlich. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über beliebte Tools für funktionale und nicht-funktionale Tests. ### Beliebte Tools für Funktionstests

Funktionale Testtools helfen dabei, sicherzustellen, dass die Software gemäß den Anforderungen funktioniert und die Features korrekt funktionieren. Hier sind einige der beliebtesten funktionalen Testtools: * /href/ https://www.selenium.dev/ Selenium /%href/ : Ein Open-Source-Tool zur Automatisierung von Webanwendungstests über mehrere Browser und Betriebssysteme hinweg. Es unterstützt fortgeschrittenes Scripting in Sprachen wie Java und Python und ist daher eine beliebte Wahl für komplexe Webtests

/href/ https://smartbear.com/product/testcomplete/ TestComplete /%href/ : Dieses GUI-Testtool unterstützt die Automatisierung von Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungstests. Es bietet Skriptfunktionen und lässt sich nahtlos in CI/CD-Pipelines integrieren, wodurch es sich ideal für UI-Tests eignet /href/ https://saucelabs.com/ Sauce Labs /%href/

: Eine Cloud-basierte Plattform, die browser- und geräteübergreifende Tests mit Real-Device-Funktionen unterstützt. Sie wird häufig für End-to-End-Tests verwendet und lässt sich gut in beliebte https://clickup.com/blog/ai-collaboration-tools//-Tools für die Zusammenarbeit integrieren /%href/ undefined : Eine Plattform zur Automatisierung ohne Code, mit der Teams Tests mithilfe visueller Flussdiagramme erstellen können. Sie eignet sich für das Testen von Web- und Desktop-Apps, insbesondere für Teams mit begrenzten Programmierkenntnissen /href/ https://appium.io/docs/en/2.1/ Appium /%href/

: Ein Open-Source-Framework für die Automatisierung von Tests für native, hybride und mobile Web-Apps. Es unterstützt plattformübergreifende Tests und lässt sich in Cloud-Dienste integrieren, um eine breitere Abdeckung zu gewährleisten. ### Beliebte nicht-funktionale Test-Tools Nicht-funktionale Test-Tools bewerten die Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit einer Anwendung unter verschiedenen Bedingungen. Hier sind einige der beliebtesten nicht-funktionalen Test-Tools: undefined : Ein Open-Source-Tool für Last- und Leistungstests. Es hilft bei der Analyse der Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit einer Anwendung unter unterschiedlichen Workloads /href/ https://www.opentext.com/products/loadrunner-professional LoadRunner /%href/ : Ein robustes Tool für Leistungstests, das hohe Benutzerlasten simuliert, um Engpässe zu identifizieren und die Skalierbarkeit von Anwendungen zu bewerten undefined : Ideal für Agile- und DevOps-Umgebungen, automatisiert NeoLoad die Lasttests für APIs und Apps und lässt sich in CI/CD-Tools integrieren /href/ https://loadster.app/ Loadster /%href/

: Dieses Tool für Lasttests simuliert reale Verkehrsmuster, um die Skalierbarkeit zu bewerten und die Leistung von Webanwendungen und APIs zu optimieren /href/ https://www.radview.com/webload/ WebLoad Professional /%href/ : Ein vielseitiges Tool für Lasttests, das für groß angelegte Szenarien entwickelt wurde und umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Ausfallsicherheit von Anwendungen und der Reaktionszeiten bietet Auch zu lesen: undefined ### Wie ClickUp bei der Verwaltung von Testprojekten hilft Bei einem Software-Testprojekt ist das Jonglieren zwischen den Aufgaben wie das Drehen von Tellern; bei einer falschen Bewegung bricht alles zusammen! Hier hilft undefined hilft. Verwenden Sie die /href/ https://clickup.com/teams/agile Agile Project Management Software von ClickUp /%href/, um Ihren idealen Workflow zu entwerfen. Verwalten Sie den gesamten Produktlebenszyklus, von der Konzeption bis zur Markteinführung, und erstellen Sie anpassungsfähige Produkt-Workflows, die die Zusammenarbeit im Team verbessern, Übergänge vereinfachen und das einfache Freigeben von Informationen an einem zentralen Speicherort ermöglichen.

Hier sehen Sie, wie ClickUp Sie bei der Verwaltung von Testprojekten unterstützen kann. #### 🚀 Verwenden Sie ClickUp, um Testaufgaben zu organisieren und zuzuweisen. Mit /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Aufgaben /%href/ können Sie Aufgaben erstellen, organisieren und Teammitgliedern zuweisen, um in jeder Phase des Testprozesses für Klarheit und Verantwortlichkeit zu sorgen.

Verwalten Sie Projekte zum Testen von Software nahtlos mit ClickUp Aufgaben, indem Sie kritische Probleme priorisieren und lösen. Verwenden Sie undefined um den Fortschritt von "Zu erledigen" bis "Getestet" zu verfolgen und Aufgaben mit farbcodierten Ebenen zu priorisieren, um sich zuerst auf kritische Probleme zu konzentrieren. Nutzen Sie Benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details wie Testfall-Links oder Fehler-IDs einzufügen, während Sie verwandte Aufgaben verknüpfen, um Abhängigkeiten zu visualisieren und Engpässe zu vermeiden.

Durch das Hinzufügen von Aufgaben zu mehreren Listen können Sie funktionsübergreifende Workflows verwalten und sicherstellen, dass kein Detail übersehen wird. 💡 Pro-Tipp: Mit der Erweiterung für Chrome von ClickUp können Benutzer Aufgaben direkt in ihrem Browser erstellen. Sie können schnell eine neue Aufgabe erstellen oder sie zu einer vorhandenen Liste in ClickUp hinzufügen, indem Sie Text auf einer Webseite markieren. Dieses undefined ermöglicht auch das Speichern von Webseiten, Bildern und Links direkt in ClickUp Aufgaben, um sie leicht wiederzufinden. #### 🚀 Verfolgen Sie Leistungsmetriken mit ClickUp Dashboards /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ bieten Echtzeit-Einblicke in Ihre

https://clickup.com/blog/software-development-kpis// Softwareentwicklung KPIs /%href/ . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Dashboard.gif ClickUp Dashboard: Funktionale und nicht-funktionale Tests /%img/

ClickUp Dashboards bieten Ihnen einen Überblick über den Fortschritt Ihrer Testaktivitäten. Verwenden Sie anpassbare Ansichten, um kritische Metriken wie Sprint-Geschwindigkeit, Testabdeckung und Backlog-Status zu überwachen. Mit Funktionen wie Gantt-Diagrammen zur Verwaltung von Roadmaps, Workload-Ansichten zur Identifizierung von Risiken und Engpässen und Zeiterfassung für abrechenbare Arbeit kann Ihr QS-Team Aufgaben einfach priorisieren und die Leistung optimieren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-17-1400x836.png ClickUp Automatisierungen: Funktionale und nicht-funktionale Tests /%img/ Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Kommentare zu posten, Status zu ändern, Listen zu verschieben und vieles mehr

Mit über 100 vorgefertigten Vorlagen können Sie mit ClickUp gängige Workflows automatisieren, z. B. das Aktualisieren von Aufgabenstatus, das Zuweisen von Aufgaben, das Benachrichtigen von Teammitgliedern und das Verwalten von Projektübergaben. Dynamische Mitarbeiter sorgen für Flexibilität, indem sie sich automatisch an Änderungen der Teamrollen anpassen, während die Integration mit beliebten Tools wie HubSpot, GitHub und Twilio externe Prozesse rationalisiert. #### 🚀Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um bestimmte Testparameter zu verfolgen ermöglicht es Testern, Workflows zu entwerfen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und stellt sicher, dass jede Aufgabe in Echtzeit dokumentiert, priorisiert und nachverfolgt wird. Von der Verwaltung von Testfällen und der Nachverfolgung von Ergebnissen bis hin zur Koordination von Benutzerakzeptanztests und der Sicherstellung reibungsloser Integrationstests – ClickUp hat alles. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an!