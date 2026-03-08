Jak sledovat bezpečnost kampusu pomocí umělé inteligence

Americké kampusy nahlásily v roce 2023 celkem 22 212 trestných činů, což představuje 13% nárůst oproti předchozímu roku, a každá instituce, která dostává finanční prostředky podle Titulu IV, musí tyto údaje sledovat a zveřejňovat podle zákona Clery Act. Agent AI zabudovaný do platformy pro řízení projektů může automatizovat sledování hlášení incidentů, kalendáře dodržování zákona Clery Act, správu případů podle Titulu IX, údržbu nouzových plánů a absolvování bezpečnostních školení, čímž promění roztříštěné procesy dodržování předpisů v jeden operační systém.
Níže najdete připravený AI agent, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro bezpečnost kampusu. Než jej však použijete, je dobré se podívat na provozní problémy, které má tento systém řešit. Pro většinu bezpečnostních týmů kampusu není problémem nedostatek nástrojů. Jde o manuální koordinační práci rozdělenou mezi dispečerské systémy, tabulky, spisy, e-mailové konverzace a kalendáře dodržování předpisů.
Kdo by měl používat toto nastavení bezpečnosti kampusu
Toto nastavení je určeno pro vedoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti kampusu, pracovníky odpovědné za dodržování zákona Clery, koordinátory podle zákona Title IX, týmy pro řízení mimořádných situací, týmy pro behaviorální intervence, správce školení a provozní pracovníky odpovědné za dokumentaci, koordinaci a hlášení činností v oblasti bezpečnosti kampusu. Je zvláště užitečné pro instituce, které již mají zavedené operační systémy, ale stále se spoléhají na manuální procesy pro správu lhůt pro dodržování předpisů, vyšetřování, absolvování školení a připravenost na mimořádné situace.
Problém: Vaše bezpečnostní kancelář kampusu se potýká s federálními nařízeními a tabulkami.
Pokud spravujete bezpečnost kampusu, nezajišťujete pouze bezpečnost lidí. Provádíte také operace související s dodržováním federálních předpisů. Zákon Clery Act vyžaduje, aby každá instituce spadající pod Title IV zveřejňovala výroční zprávu o bezpečnosti (ASR) s tříletými statistikami kriminality, zveřejňovala bezpečnostní politiky, vydávala včasná varování a vedla veřejný deník kriminality. Title IX vyžaduje sledování, vyšetřování a řešení stížností na sexuální obtěžování a násilí. Zprávy o požární bezpečnosti, inventáře nebezpečných materiálů, koordinace hodnocení hrozeb a plány připravenosti na mimořádné situace přidávají další vrstvy.
Trest za nedodržení předpisů je přísný. Penn State byla za porušení zákona Clery Act pokutována částkou 2,4 milionu dolarů, což je nejvyšší pokuta v historii tohoto zákona. Kromě pokut riskují instituce ztrátu financování podle Titulu IV, což by pro většinu škol znamenalo existenční problém. Podle zprávy RAND o bezpečnosti kampusu však omezené zdroje, včetně omezených finančních prostředků a času zaměstnanců, představují významnou překážku pro udržování a zlepšování strategií bezpečnosti a ochrany v různých institucích.
Většina bezpečnostních úřadů na kampusech sleduje incidenty pomocí kombinace systémů CAD, tabulek, e-mailů a papírových formulářů. Geografické klasifikace Clery vyžadují ruční mapování. Časové lhůty podle Title IX jsou spravovány v případových spisech. Dodržování školení spadá do kompetence personálního oddělení. Nouzové plány jsou každoročně revidovány (pokud si na to někdo vzpomene). Informace existují, ale jsou roztříštěny mezi systémy, které mezi sebou nekomunikují. Právě tento druh roztříštěnosti vede k selháním při podávání zpráv, nedodržení termínů a nálezům při auditech.
Jak to vyřešila CU Anschutz: Kampus CU Anschutz na Coloradské univerzitě nahradil pět starších systémů ClickUpem pro více než 170 uživatelů ve svém centralizovaném IT týmu. Ruční vykazování kleslo na nulu.
Anna Alex, ředitelka technologických služeb kampusu:
Morálka týmu se zlepšila, protože lidé chtějí řešit problémy, ne vytvářet kontingenční tabulky.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení základních operačních systémů, ale o odstranění manuální koordinace kolem nich. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení bezpečnosti kampusu uvnitř vaší platformy pro řízení projektů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve vaší vlastní kanceláři pro bezpečnost kampusu? Začněte s níže uvedeným pokynem a přizpůsobte jej potřebám vaší instituce, personálnímu obsazení a požadavkům na dodržování předpisů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve vaší kanceláři pro bezpečnost kampusu? Začněte s níže uvedeným pokynem a přizpůsobte jej potřebám vaší instituce, personálnímu obsazení a požadavkům na dodržování předpisů.
Výzva: Vytvořte si pomocí umělé inteligence pracovní prostor pro sledování bezpečnosti na kampusu
Zkopírujte tento pokyn, vložte jej do ClickUp Brain, abyste si vytvořili svého vlastního ClickUp Super Agenta, vyplňte údaje o své instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro bezpečnost kampusu se sledováním incidentů, kalendáři dodržování předpisů, správou školení a vším ostatním.
Výsledkem by měl být solidní první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchie úkolů, logiky termínů a kontrolních bodů pro dodržování předpisů. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal rozloze vašeho kampusu, požadavkům na podávání zpráv a provoznímu modelu.
Výzva:
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jakmile je váš návrh agentury vygenerován, dalším krokem je jeho přeměna na praktický pracovní prostor, který může vaše OSP využívat každý den.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Než nastavíte svůj prostor, shromážděte informace, které váš tým již používá ke správě bezpečnostních operací na kampusu. Obvykle se jedná o kategorie incidentů, geografické reference Clery, milníky případů podle Titulu IX, seznamy školení, termíny přezkoumání nouzových plánů, bezpečnostní personál a všechny systémy, které se v současné době používají pro dispečink, záznamy, dodržování předpisů nebo správu případů. Čisté vstupní údaje zajistí, že vaše automatizace, řídicí panely a eskalační pracovní postupy budou mnohem spolehlivější.
- Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru Nastavte vyhrazený prostor s názvem Bezpečnost a dodržování předpisů na kampusu. Přidejte složky, které odpovídají vašim operačním oblastem: Incident Management (Řízení incidentů) pro přijímání, vyšetřování, záznamy o trestných činech a roční statistiky, Clery Compliance (Dodržování zákona Clery) pro přípravu ASR, včasná varování, záznamy o nouzových oznámeních a hlášení o požární bezpečnosti, Title IX (Hlava IX) pro aktivní případy, podpůrná opatření a sledování řešení, Emergency Preparedness (Připravenost na mimořádné situace) pro údržbu EOP, cvičení na stole, testy oznamovacího systému a plány budov a Training & Certification (Školení a certifikace) pro absolvování povinných školení o bezpečnosti a dodržování předpisů.
- Nakonfigurujte vlastní pole pro každý incident a úkol v rámci případu Přidejte vlastní pole do šablon incidentů, případů a dodržování předpisů, aby každý záznam obsahoval základní údaje, které váš tým potřebuje k rychlému jednání a přesnému hlášení. Zahrňte pole pro číslo incidentu, geografickou polohu podle zákona Clery, klasifikaci trestného činu, úroveň ohrožení, přiděleného vyšetřovatele, regulační termín, stav dodržování předpisů a typ školení. Tato konzistentní struktura zvyšuje spolehlivost dashboardů, automatizací a sledování termínů.
- Vložte výzvu do ClickUp Brain Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výše uvedenou výzvu. Vyplňte proměnné, včetně názvu instituce, typu instituce, počtu obyvatel kampusu, počtu bezpečnostních pracovníků, počtu CSA, aktuálních nástrojů a klíčových výzev v oblasti dodržování předpisů. Využijte vygenerovaný výstup k vytvoření prvního návrhu systému sledování incidentů, kalendářů dodržování předpisů, pracovních postupů pro případy a logiky automatizace, a poté jej vylepšete pro provoz vašeho kampusu.
- Nastavte automatizace pro průběžnou správu Vytvořte automatizace, aby bezpečnost kampusu fungovala bez nutnosti neustálého ručního sledování. Pomocí pravidel generujte denní záznamy o trestných činech, eskalujte blížící se termíny podle Title IX, spouštějte úkoly obnovy školení, vytvářejte pracovní toky pro výroční zprávy o bezpečnosti a informujte vedoucí pracovníky pro hodnocení hrozeb, když jsou označeny naléhavé případy.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s jednou oblastí dodržování předpisů, například hlášením Clery, Title IX nebo sledováním školení, než systém zavedete v rámci celého provozu bezpečnosti kampusu. Menší pilotní projekt pomůže vašemu týmu vylepšit struktury úkolů, pravidla automatizace a oprávnění před rozšířením.
Doporučená vlastní pole pro úkoly v oblasti bezpečnosti kampusu
Tyto oblasti vytvářejí konzistentní provozní záznamy o incidentech, úkolech souvisejících s dodržováním předpisů, vyšetřováních a školicích pracovních postupech.
|Oblast
|Typ
|Účel
|Počet incidentů
|Krátký text
|Jedinečný identifikátor případu nebo incidentu
|Geografie Clery
|Rozbalovací nabídka
|Na kampusu, Ubytování na kampusu, Veřejný majetek, Mimo kampus
|Klasifikace trestných činů
|Rozbalovací nabídka
|Trestný čin, trestný čin podle zákona VAWA, zločin z nenávisti, zatčení, disciplinární řízení
|Úroveň ohrožení
|Rozbalovací nabídka
|Nízká, střední, vysoká, bezprostřední
|Pověřený vyšetřovatel
|Lidé
|Vedoucí vyšetřovatel nebo správce případu
|Regulační termín
|Datum
|Federální nebo institucionální termín pro přijetí opatření
|Stav dodržování předpisů
|Rozbalovací nabídka
|Na dobré cestě, Ohroženo, Po termínu
|Typ školení
|Rozbalovací nabídka
|CSA Clery, Title IX, aktivní střelec, nebezpečné látky, první pomoc, požární bezpečnost
📘 Přečtěte si také: Prohlédněte si všechny typy vlastních polí a rozhodněte se, která pole nejlépe vyhovují vašemu workflow v oblasti grantů.
Příklady základní automatizace pro bezpečnost kampusu
Po nastavení vlastních polí vytvořte automatizace, které zajistí plynulý průběh incidentů, termínů a pracovních postupů souvisejících s dodržováním předpisů bez opakovaného ručního sledování.
|Kdy…
|Poté…
|Nová zpráva o incidentu je vytvořena s klasifikací trestných činů podle zákona Clery
|Automaticky generujte denní záznamy o trestných činech a informujte odpovědnou osobu za dodržování zákona Clery.
|Termín pro vyšetření případu podle Titulu IX končí za 7 dní
|Postupujte k koordinátorovi podle Title IX a změňte stav dodržování předpisů na „Ohroženo“.
|Platnost školení CSA vyprší za 30 dní
|Zašlete zaměstnancům připomenutí o obnovení a vytvořte úkol školení.
|Termín pro vypracování výroční zprávy o bezpečnosti, který je stanoven na 1. června, byl dosažen
|Vytvořte strom úkolů pro přípravu ASR s podúkoly a termíny do 1. října.
|Případ hodnocení hrozby je označen jako vysoký nebo bezprostřední.
|Okamžitě informujte předsedu BIT nebo TAT a vytvořte úkol pro mimořádnou schůzi.
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi spojují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Co agent pokrývá v rámci celého životního cyklu bezpečnosti kampusu
Agent AI pro bezpečnost kampusu není sledovací systém ani nástroj pro nouzové vysílání. Jedná se o systém, který běží ve vašem pracovním prostoru pro správu projektů a provádí strukturovanou koordinační práci zaměřenou na dodržování předpisů, kterou váš tým v současné době provádí ručně: sledování incidentů, správa termínů Clery, dokumentace případů Title IX a zajištění dodržování předpisů v oblasti školení.
|Fáze životního cyklu
|Co agent dělá
|Co nahrazuje
|Hlášení incidentů
|Zaznamenává podrobnosti incidentů pomocí geografického značení Clery, automaticky klasifikuje podle typu trestného činu, generuje denní záznamy o trestných činech a sestavuje tříleté průběžné statistiky.
|Papírové formuláře, seznamy trestných činů ve formě tabulek, ruční sestavování ročních údajů
|Soulad s Cleryho zákonem
|Spravuje celý časový plán výroby ASR od června do 1. října, sleduje včasná varovná rozhodnutí, dokumentuje testy nouzového oznamování.
|Připomenutí v kalendáři, koordinace s místními orgány činnými v trestním řízení prostřednictvím e-mailu, termíny
|Správa Title IX
|Sleduje případy od podání stížnosti až po vyřešení s dodržováním termínů v každé fázi, spravuje podpůrná opatření, dokumentuje odvolání.
|Izolované spisy, ruční sledování časové osy, nekonzistentní dokumentace
|Připravenost na mimořádné situace
|Plánuje a sleduje cvičení, spravuje cykly přezkoumávání EOP, ověřuje testy oznamovacího systému, udržuje plány budov.
|Roční kontrola, která se provádí pouze tehdy, když si na ni někdo vzpomene, zastaralé stavební plány
|Dodržování školení
|Sleduje absolvování školení pro jednotlivé osoby ve všech požadovaných kategoriích, zasílá upomínky na obnovení, generuje zprávy o dodržování předpisů podle oddělení.
|Sledování pomocí tabulek, zjištění opožděných školení během auditů
|Hodnocení hrozeb
|Spravuje případy BIT/TAT od postoupení až po uzavření s klasifikací úrovně ohrožení, dokumentací zásahů a sledováním vzorců.
|Doporučení zasílaná e-mailem, poznámky ze schůzek ve sdílených discích, žádné systematické sledování výsledků
📘 Přečtěte si také: Zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedená výzva funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte výzvu pro vaši instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (komplexní kampus, více než 20 000 obyvatel)
|Použijte celý pokyn v nezměněné podobě. Přidejte sledování bezpečnosti laboratoří a inventáře nebezpečných materiálů. Přidejte koordinaci dodržování předpisů v oblasti výzkumu (biologická bezpečnost, radiační bezpečnost, chemická hygiena). Počítejte s více geografickými oblastmi Cleryho zákona napříč satelitními kampusy a zdravotnickými zařízeními.
|R2 univerzita (středně velký kampus, 10 000–20 000 obyvatel)
|Zjednodušte hodnocení hrozeb na standardní pracovní postup BIT. Omezte bezpečnost laboratoří pouze na oddělení s výzkumnými laboratořemi. Zaměřte se na připravenost na mimořádné situace v hlavních budovách kampusu. Přidejte plánování bezpečnosti sportovních akcí pro dny zápasů.
|Primárně vysokoškolská instituce (kampus s ubytováním, 2 000–10 000 obyvatel)
|Důraz na bezpečnost v ubytovacích zařízeních (statistiky Cleryho týkající se ubytování na kampusu se vykazují samostatně). Přidejte koordinaci chování studentů/soudních záležitostí. Zaměřte školení na dodržování předpisů na zaměstnance ubytovacích zařízení. Zahrňte bezpečnost při studiu v zahraničí a řízení rizik při cestování.
|Komunitní vysoká škola (dojíždějící studenti, více kampusů)
|Zjednodušte sekce týkající se bezpečnosti v obytných prostorách (většina z nich nemá žádné ubytovací prostory). Zaměřte se na bezpečnost parkovišť a budov. Přidejte mapování geografických údajů Clery pro více lokalit, protože každá lokalita může mít odlišné požadavky na podávání zpráv. Upřednostněte koordinaci dodržování předpisů v oblasti finanční pomoci, protože obě kanceláře slouží stejným studentům.
|Odborná/povolání (jedna budova nebo malý kampus)
|Zjednodušte dodržování základních požadavků Cleryho zákona, požární bezpečnost a základní připravenost na mimořádné situace. Zaměřte školení na bezpečnost na pracovišti (OSHA) pro odborné programy. Omezte hodnocení hrozeb na základní postupy pro předávání případů. Přidejte sledování bezpečnosti klinických/externích pracovišť pro programy zdravotní péče.
Řiďte bezpečnostní operace na kampusu z jednoho místa
Týmy zajišťující bezpečnost kampusu nemají potíže proto, že by jim chyběla odpovědnost. Potíže mají proto, že kritická práce je rozložena mezi příliš mnoho systémů, termínů a požadavků na podávání zpráv. S ClickUp Brain, Custom Fields a Automations může vaše instituce proměnit sledování incidentů, dodržování Cleryho zákona, koordinaci Title IX, připravenost na mimořádné situace a správu školení v jeden opakovatelný operační systém.
Cílem není nahradit vaše dispečerské nástroje, platformy pro řešení případů nebo institucionální systémy záznamů. Cílem je snížit manuální koordinační práci s nimi spojenou, zlepšit přehlednost časových harmonogramů dodržování předpisů a zajistit, aby důležité následné kroky neunikly pozornosti. Začněte s výše uvedeným pokynem, přizpůsobte jej struktuře vašeho kampusu a vytvořte nastavení, které váš tým může skutečně používat každý den. Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky týkající se sledování bezpečnosti kampusu pomocí umělé inteligence
Ano. AI agenti nevydávají právní rozhodnutí o klasifikaci trestných činů. Prosazují pracovní postupy v oblasti dodržování předpisů: když je nahlášen a klasifikován incident, agent automaticky vygeneruje denní záznam do protokolu trestných činů, označí geografickou oblast Clery, přidá jej do průběžných tříletých statistik a sleduje časový harmonogram výroby ASR. Rozhodnutí o klasifikaci stále činí pracovník odpovědný za dodržování předpisů Clery, ale administrativní sledování je automatizované.
Ne. Pracovní prostor AI agenta funguje společně s vašimi dispečerskými a systémy pro správu záznamů. Údaje o incidentech z vašeho CAD se přenášejí do pracovního prostoru pro sledování dodržování předpisů. Agent nenahrazuje vaše operační nástroje. Stává se vrstvou pro dodržování předpisů a správu projektů, kde váš tým sleduje termíny, spravuje případy a generuje zprávy na základě těchto operačních dat.
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování v klidu i při přenosu. Data případů podle Title IX mohou být omezena pouze na koordinátora Title IX a přidělené vyšetřovatele. Žádná data nejsou používána k trénování modelů umělé inteligence.
Agent udržuje nepřetržitý auditní záznam: každé rozhodnutí o klasifikaci incidentu, každé včasné varování (včetně zdokumentovaných důvodů pro nevydání), každý milník případu podle Titulu IX a každý záznam o absolvování školení. Když dojde k přezkoumání programu, důkazy jsou již uspořádány podle oblasti dodržování předpisů, takže není nutné je několik týdnů rekonstruovat. Podívejte se také, jak agenti AI podporují institucionální výzkum během přezkoumávání akreditačních údajů.
Ano. R1 s lékařským centrem, satelitními kampusy a řeckými ubytovnami má výrazně složitější geografii Clery než škola s jednou budovou. Proměnné vám umožňují nakonfigurovat systém pro konkrétní rozložení vašeho kampusu. Základní požadavky (ASR do 1. října, denní záznamy o trestných činech, včasná varování, nouzová oznámení) jsou však stejné bez ohledu na velikost instituce. Podívejte se také, jak pracovní postupy správy grantů sdílejí podobné struktury kalendáře dodržování předpisů.