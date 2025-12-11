Nepříjemná pravda o vyspělosti v oblasti AI: Proč 99 % společností postupuje špatně

„Pouze 1 % společností se domnívá, že dosáhlo zralosti v oblasti AI. Přesto 98 % z nich tvrdí, že naléhavost zavedení AI roste.“
Tato propast nesouvisí pouze s technologií. Jde o způsob uvažování.
Viděl jsem to na vlastní oči na nedávném summitu prodeje, kde mi dva vedoucí pracovníci otevřeně řekli: „Je nám přes 40 a jsme zvyklí na své způsoby – je těžké uvažovat o změnách. “
Mezitím jejich mladší kolegové již testovali pracovní postupy, experimentovali s agenty a automatizovali své první úspěchy.
Tehdy mi to došlo: připravenost na AI nemá téměř nic společného s nástroji, ale vše společné s ochotou čelit nepříjemným pravdám.
Rozdíl v znalostech je ohromující
Provedli jsme průzkum mezi znalostními pracovníky ohledně jejich postupů v oblasti AI a údajů o jejich implementaci. Situace je ještě znepokojivější:
- Pouze 12 % organizací uvádí plnou integraci AI
- 38 % vůbec nepoužívá AI ve svých každodenních pracovních postupech.
To není malý rozdíl. To je propast.
Horší je, že většina projektů v oblasti umělé inteligence nepřežije pilotní fázi:
- Téměř dvě třetiny podniků nejsou schopny uvést pilotní projekty do ostrého provozu.
- Téměř polovina v roce 2025 zcela opustila projekty v oblasti AI.
Proč? Protože lidé nevědí, jak tyto nástroje používat. Hlavní důvody neúspěchu hovoří za vše:
- Mezery ve znalostech: 71,7 %
- Technické výzvy: 70 %
- Nedostatek školení: 67 %
Samozřejmě existuje skepse. Nelze očekávat úspěch, když jsou týmům předány výkonné nástroje bez kontextu, koučování nebo jasnosti.
Je to jako dát někomu, kdo dosud používal pouze pero a papír, notebook a očekávat, že bude vědět, jak ovládat operační systém, otevírat aplikace, posílat e-maily a psát v programu Word.
Bez školení, podpory nebo ukázání možností není divu, že se potýkají s problémy.
Většina lidí si myslí, že AI je jen ChatGPT
Většina lidí si stále myslí, že AI znamená pouze požádat ChatGPT o přeformulování e-mailu. To je vše.
Zeptejte se kolem sebe a uslyšíte stále to samé: „Pomáhá mi psát e-maily“ nebo „Odpovídá na moje otázky“.
To je základní podmínka.
Málokdo si uvědomuje, že AI dokáže plánovat práci, optimalizovat zdroje, omezit rozptýlení práce a dokonce proaktivně upozorňovat na úzká místa – pokud je hluboce integrována do reálného pracovního prostředí.
Náš výzkum ukazuje, jak úzké je současné vnímání:
- 35 % používá AI hlavně pro základní úkoly.
- 12 % využívá pokročilou automatizaci
- 10 % využívá optimalizaci podobnou agentům
- Pouze 9 % uvádí, že jejich AI skutečně předvídá a řeší problémy sama.
Nejde o technologický problém, ale o problém s expozicí. Lidem je třeba ukázat příklady a poskytnout jim pomůcky/šablony, jak používat nástroje, které jim poskytujeme, a pak si mohou vytvořit své vlastní.
📊 Jak vyspělá je ve skutečnosti vaše strategie v oblasti umělé inteligence?Většina týmů si myslí, že jsou dále, než ve skutečnosti jsou – ale data říkají něco jiného.
Chcete rychle a upřímně zjistit, kde vaše organizace stojí?👉 Vyplňte hodnocení vyspělosti v oblasti AI a zjistěte, v jaké fázi se právě nacházíte – a co je potřeba k tomu, abyste postoupili na vyšší úroveň.
Správa a přístup jsou stále nedospělé
Pokud nedostatek znalostí způsobuje pilotům potíže, nedostatek správy AI je definitivně dorazí.
Zde je to, co pozorujeme:
Problémy s přístupem:
- 36 % zaměstnanců nemá vůbec přístup k nástrojům AI
- Pouze 14 % respondentů uvádí, že většina lidí může ve své organizaci experimentovat s AI.
Problémy s řízením:
- 53 % nemá žádnou správu nebo má pouze neformální pokyny týkající se používání AI.
Zvažte rizika.
Máte buď lidi, kteří umělou inteligenci vůbec neumí používat, nebo lidi, kteří ji používají bez jakýchkoli omezení.
Ani jeden ze scénářů vás nepřipraví na vyspělé a rozsáhlé nasazení. Potvrzují to i důvěryhodná data. V organizacích s vysokou vyspělostí 57 % obchodních jednotek důvěřuje novým řešením AI a je připraveno je používat. V organizacích s nízkou vyspělostí tento počet klesá na 14 %.
Důvěra se nevytváří přes noc. Získává se transparentností, podporou a jasnými pravidly. Když lidé nerozumí tomu, jak AI zapadá do jejich práce, nebo hůře, bojí se, že ji použijí špatně, váhají s jejím používáním. A bez přijetí není možné dosáhnout škálovatelnosti.
Fragmentovaná infrastruktura brzdí pokrok v oblasti AI
I motivované týmy selhávají, pokud jsou jejich systémy roztříštěné.
Data:
- 54 % uvádí, že mají převážně roztříštěné systémy.
- 49 % zřídka nebo nikdy nesdílí kontext mezi týmy.
- 43 % respondentů uvádí, že vyhledávání informací je obtížné nebo nejednotné.
Na fragmentované infrastruktuře nelze vybudovat vyspělé schopnosti AI. AI potřebuje kontext. Pokud jsou vaše data roztříštěna mezi desítky nástrojů, vaše AI uvidí pouze nepatrný zlomek reality. To posiluje naši víru v konvergované pracovní prostředí AI.
Co se stane, když AI získá úplný kontext?
Většina týmů experimentuje s AI izolovaně. Systémy jako ClickUp BrainGPT fungují pouze tehdy, když jsou základní pracovní postupy propojené, strukturované a viditelné. Když AI vidí skutečnou práci, diskuse kolem ní a rozhodnutí, která za ní stojí, dochází ke změně:
Přestává fungovat jako asistent pro psaní a začíná se chovat jako analytik. Může odhalit trendy, které týmy přehlédly, upozornit na skryté překážky a ukázat vedoucím pracovníkům, jak ve skutečnosti funguje práce v jejich organizaci. Přidejte k tomu funkci Talk-to-Text a najednou rychlost získávání poznatků není omezena vaší schopností psát na klávesnici; můžete v reálném čase sdělit své myšlenky, otázky a rozhodnutí a nechat systém zpracovat zbytek.
Proto zralost v oblasti AI nespočívá v tom, mít více modelů, ale mít více kontextu.
Drtivá většina je stále v pilotním režimu
Drtivá většina týmů je stále na počátku své zralosti v oblasti AI – často uvízla v izolovaných pilotních experimentech, které se nikdy nerozšířily.
Bez sdíleného kontextu nebo propojených systémů narazí i ty nejlepší modely na strop.
Pro správné fungování AI je důležitý kontext. Pokud jsou data roztříštěna mezi nesouvisícími nástroji, vaše AI vidí pouze fragmenty – a roztříštěný kontext vede k roztříštěným výsledkům.
Skutečný pokrok proto přináší koordinovaná strategie AI založená na jednotné infrastruktuře, jasném řízení a jediném zdroji pravdivých informací. Když kontext proudí napříč nástroji a týmy, AI nejen pomáhá, ale také urychluje.
Problém měření, o kterém nikdo nechce mluvit
Tady je pravda, kterou téměř nikdo nepřiznává:
Většina organizací nemá ponětí, zda jejich investice do AI fungují:
- 47 % vůbec neměří dopad AI
- Pouze 10 % používá metriky založené na datech a výsledcích
To není jen varovný signál – je to překážka. Pokud nemůžete měřit úspěch, nemůžete prokázat návratnost investic. Pokud nemůžete prokázat návratnost investic, nemůžete získat podporu vedení. A bez podpory vedení zůstane AI navždy v pilotním režimu.
Pilotní očistec není neškodný.
Organizace v prvních dvou fázích zralosti AI měly finanční výsledky pod průměrem odvětví. Naopak podniky ve fázích 3 a 4 měly podle výzkumu MIT finanční výsledky výrazně nad průměrem odvětví.
Rozdíl ve výkonu není nepatrný. Je to rozdíl mezi zaostáváním za konkurencí a dominancí na trhu. Proto je právě teď tak důležité poctivé hodnocení.
Proč jsou agentické pracovní postupy lepší než lepší výzvy
Jedním z největších omylů v oblasti podnikové AI je v současné době přesvědčení, že vyspělost vyplývá z lepších podnětů. Není tomu tak. Vyspělost vyplývá ze systémů, které jsou schopny provádět strukturované akce, nikoli pouze generovat text.
Agentní pracovní postupy jsou důležité, protože snižují kognitivní zátěž, která brání týmům v přechodu z pilotního režimu. Namísto spoléhání se na jednotlivce, kteří si musí pamatovat jednotlivé kroky, nástroje jako ClickUp Agents posouvají úkoly vpřed nebo interpretují data, agenti zpracovávají procedurální práci na pozadí.
Nenahrazují lidi, ale stabilizují pracovní postupy kolem nich, takže jejich zavádění je snazší, nikoli obtížnější. Pro většinu organizací je právě tato změna tím, co nakonec posouvá AI od experimentování k realizaci.
Co skutečně funguje: model silného šampiona
Všechny úspěšné transformace, které jsem viděl, měly jednu věc společnou.
Silný interní zastánce.
Takto rostla i sama společnost ClickUp před zavedením AI: rychlé výhry → viditelný úspěch → organická expanze.
S AI je v sázce ještě více. Nejde jen o změnu nástrojů – jde o změnu myšlení.
Nejde jen o nahrazení manuálních kroků, ale o nové pojetí způsobu, jakým se práce vykonává. S ClickUpem jde obvykle o to přesvědčit někoho, kdo dříve používal jiný srovnatelný nástroj pro řízení projektů, proč je ClickUp lepší.
S umělou inteligencí jde o to změnit způsob, jakým firmy přemýšlejí o tom, jak pracují: na LEPŠÍ způsob.
Pro mnohé je to děsivý skok. Může to působit jako hrozba.
Musíme transformaci vnímat jako příležitost ke zlepšení, nikoli jako zrušení pracovního místa nebo zpochybnění hodnoty člověka.
Považuji to za super-posílení lidských pracovníků a týmy a vedení musí vytvořit tuto vizi a kulturu shora, aby vedly plně vyspělou organizaci v oblasti AI, která neustále zlepšuje a vyvíjí způsob, jakým pracuje, zejména s ohledem na tak rychlý pokrok v oblasti AI.
Přijetí změn je skutečným úzkým hrdlem
Buďme upřímní: kultura je nejtěžší část.
- 33 % organizací hlásí aktivní odpor ke změnám
- Pouze 19 % se rychle přizpůsobuje změnám a škáluje nové nástroje AI
To je skutečná překážka pro většinu společností.
Vzpomínáte si na ty lidi, o kterých jsem se zmínil na Sales Summitu? Ty, kteří jsou zvyklí na své způsoby?
Řekl jsem jim:
Nesuďte to, dokud neuvidíte, jak vám to usnadní každodenní práci. Nechte naše týmy, aby vás vyškolily v tom, jak to nejlépe nasadit, sdělte nám svůj pracovní postup a my vám ukážeme, jak jej můžete transformovat.
Nesuďte to, dokud neuvidíte, jak vám to usnadní každodenní práci. Nechte naše týmy, aby vás vyškolily v tom, jak to nejlépe nasadit, sdělte nám svůj pracovní postup a my vám ukážeme, jak jej můžete transformovat.
A pak:
Nechcete být posledním týmem, který stále používá Lotus Notes. Nebo véčkový telefon. Nebo stále tiskne pozvánky z kalendáře.
Nechcete být posledním týmem, který stále používá Lotus Notes. Nebo véčkový telefon. Nebo stále tiskne pozvánky z kalendáře.
Nechcete být posledním týmem, který stále používá Lotus Notes. Nebo véčkový telefon. Nebo stále tiskne pozvánky z kalendáře.
Technologie se vyvíjí a vy budete chtít být součástí této změny, jinak se vy nebo vaše organizace stanete irelevantními.
Moje rada pro vedoucí pracovníky: Nechte odborníky, aby vám ukázali, co je možné
Pokud jste vedoucí pracovník, který váhá, zda se postavit nepříjemné diagnostice pokroku vaší AI, tady je moje rada.
Nemusíte to dělat sami.
Nechte nás – vaše partnery, odborníky a zástupce – ukázat vám, co je možné. Pomůžeme vaší organizaci nastartovat díky našim certifikovaným zástupcům a odborným zdrojům, abyste mohli rychle začít.
Tři zásadní kroky:
- Školte své zaměstnance. Vybavte je nástroji a sebedůvěrou – nejen přístupem.
- Podporujte kulturu experimentování. Nechte týmy rychle selhávat a rychleji se zlepšovat.
- Opřete se o své technologické partnery. Viděli jsme, co funguje (a co ne). Pomůžeme vám přeskočit fázi učení.
Rozdíl mezi vyspělostí v oblasti AI a investicemi do AI se stále zvětšuje. Podle výzkumu společnosti Cisco je dnes pouze 13 % společností plně připraveno využít potenciál AI, což je pokles oproti 14 % před rokem. Mezitím 98 % společností uvádí, že naléhavost zavedení AI se zvýšila. To není udržitelné.
Úspěšné nebudou společnosti s nejvyššími rozpočty na AI.
Jsou to ti, kteří jsou ochotni:
- Upřímně zhodnoťte, kde se nacházejí
- Investujte do podpory a školení
- Zaveďte skutečné řízení
- Zavázat se k práci, která je k tomu potřebná
Technologie je připravena. Otázkou je, zda je vaše organizace připravena čelit pravdě o tom, kde skutečně stojíte, a podstoupit náročnou práci, aby tuto mezeru překlenula.
Zde je konečná, nepříjemná pravda: vaši konkurenti právě teď provádějí toto hodnocení.
A ty, které dnes jednají rozhodným způsobem, budou zítra získávat podíl na trhu.