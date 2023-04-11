CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

V rubrice „CatchUp with the Crew“ vám přinášíme pohled do zákulisí společnosti ClickUp. Seznámíte se s naším týmem, zjistíte, co nás motivuje, a lépe pochopíte, proč je ClickUp tak jedinečným místem pro práci.
Tento týden si poslechneme našeho hlavního front-endového inženýra Marcina Warpechowského!
Jméno: Marcin WarpechowskiPozice: Hlavní front-end inženýrKdy jsem nastoupil do ClickUp: Leden 2023
Proč jste se připojil k ClickUp?
Než jsem nastoupil do ClickUp, byl jsem zakladatelem softwarové společnosti, takže jsem měl zkušenosti s inženýrstvím a vedením týmu, dodávkami a budováním projektů, ale v malém měřítku. To, co mě přivedlo k práci v ClickUp, byla moje zvědavost ohledně práce ve společnosti, která se rozrůstá.
Co děláte v ClickUp?
Pracujeme v malých týmech, které mají na starosti konkrétní funkce, a já pracuji mezi nimi. Zkrátka se ponořím do problému s úmyslem najít řešení pro více týmů. Například jsem zkoumal výkon a uživatelský zážitek v určitých oblastech našeho uživatelského rozhraní a některé z mých zjištění byly nové, zatímco jiné byly známé problémy čekající na řešení.
Kontaktoval jsem několik týmů, abych potvrdil své hypotézy o těchto oblastech, a získal jsem spoustu zpětné vazby, kterou jsem dále zpracoval. Vytvořil jsem sedm dokumentů pro interní použití s pokyny pro budoucí vývoj a nyní spolupracuji s týmy na jejich implementaci.
Povězte nám, jak vypadá váš typický den.
Moje dny se točí kolem posouvání dlouhodobých projektů vpřed – hlavně navazování vztahů, setkávání se s lidmi a pomáhání jim dostat se na stejnou vlnu. Z týdne na týden se to mění, ale obvykle se zabývám vytvářením prototypu nebo ověřováním koncepce řešení, které pak předám svým kolegům, aby je implementovali do svých projektů.
Jak byste popsal kulturu ve společnosti ClickUp? Čím se liší od jiných pracovních míst, která jste měl?
Kultura je úžasná. Než jsem nastoupil do ClickUp, mluvil jsem s několika lidmi, kteří zde pracovali, a to, co mě přesvědčilo, byla přátelskost týmu. ClickUp mi připadá jako globální rodina bez hranic a stejně jako v dobře fungující rodině se zde všichni navzájem podporují a respektují.
Máme jasný dlouhodobý cíl, který nás motivuje, ale cesta k němu je dynamická. Každý týden přináší nové výzvy a příležitosti.
Co se vám na vaší práci líbí nejvíc?
Tento produkt se mi velmi líbí. Zajímám se o oblast projektového řízení a spolupráce, ale zejména se mi líbí implementace ClickUp. Inspiruje mě to k práci, protože chci, aby se platforma, kterou všichni v ClickUp denně používáme, stále zlepšovala. Také se mi líbí, že se inženýři podílejí na plánování.
Co se vám na inženýrském týmu líbí nejvíc?
Vždy jsme na stejné vlně, a pokud ne, rychle se na ní sjednotíme! Je nám jasné, že náš úspěch závisí na týmové práci, a v ClickUp si inženýři všech úrovní vyměňují informace, nápady a osvědčené postupy. Také vyjadřujeme své pochybnosti a v případě potřeby žádáme o pomoc.
Jaké vlastnosti podle vás charakterizují úspěšného zaměstnance ClickUp?
Rychle jsem pochopil, že abych byl úspěšný, musím navázat vztahy se svým týmem a poznat všechny jeho členy. Téměř všichni v mém týmu pracují na dálku, ale necítíme se jako cizinci. Všichni se navzájem velmi podporují.
Každý, kdo se uchází o práci v ClickUp, by si měl prostudovat hodnoty naší společnosti a zvážit, zda s nimi souhlasí, protože naše společnost je každodenně uplatňuje a upřednostňuje!
Zajímavosti!Oblíbené jídlo: Thajské jídloNejoblíbenější televizní seriál: „Curb Your Enthusiasm“ a „Rick and Morty“Nejlepší film, který si můžete pustit znovu a znovu: „Airplane!“Oblíbená zmrzlina: Pistáciová, pokud nejsem na Sicílii, tam je to citronová!Oblíbená víkendová aktivita: Výlety s rodinouNejčastěji používaný emoji: 😊 (jako můj smajlík)
