Průzkum: Ohromující rizika spojená s řízením a bezpečnostní mezery v souvislosti s nekontrolovaným rozšiřováním AI

Potenciál AI je obrovský, ale pro mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT se stává noční můrou z hlediska dodržování předpisů a bezpečnosti. Abychom odhalili tuto mezeru, provedli jsme komplexní průzkum mezi více než 200 znalostními pracovníky.
Naše zjištění ukazují, že organizace investují značné prostředky, ale často bez nezbytných ochranných opatření, což vede k ohromným bezpečnostním rizikům a dalším důsledkům nekontrolovaného šíření AI.
Hlavní zjištění z našeho průzkumu:
- 79,6 % týmů nemá jasnou politiku pro neautorizované nástroje AI.
- 60 % zaměstnanců přiznává, že používá neautorizované nástroje AI, a 68 % vedoucích pracovníků ví, že k tomu dochází.
- Ve 44 % týmů není nikdo formálně odpovědný za důsledky špatných výstupů AI.
- Více než 42 % společností si není jistých, zda by dnes prošly bezpečnostním auditem dodavatele.
Toto rozšiřování AI není jen neefektivní, ale představuje také kritické riziko pro bezpečnost a odpovědnost.
Řešení spočívá v přijetí bezpečného, jednotného a auditovatelného AI, podloženého nově vznikajícími standardy, jako je ISO 42001 – první mezinárodní standard specificky pro systémy řízení umělé inteligence (AIMS).
ClickUp je hrdý na to, že patří mezi první platformy, které získaly certifikaci ISO 42001. Tato přísná certifikace dokazuje náš závazek k bezpečným, transparentním a etickým postupům v oblasti AI ve všech našich řešeních.
Splněním požadavků normy ISO 42001 zajišťuje ClickUp, že vaše organizace bude těžit z umělé inteligence, která je inovativní a zároveň v souladu s předpisy. Naše certifikace poskytuje ověřitelnou záruku, že vaše data a pracovní postupy jsou chráněny nejvyššími standardy v oboru. S ClickUpem můžete věřit, že vaše práce založená na umělé inteligenci je spravována odpovědně, což vám dává konkurenční výhodu v dnešním digitálním prostředí.
Proč je neautorizovaná AI hrozbou pro vaši společnost
Významná porušení správy dat a dodržování předpisů jsou přímým důsledkem neautorizované AI: 60 % pracovníků přiznává, že používá neautorizovanou AI, aby získalo náskok v pracovních úkolech.
Náklady se netýkají pouze potenciálních pokut, ale také narušení důvěry, ohrožení bezpečnosti dat a zásadní ztráty kontroly nad vašimi digitálními aktivy.
To vyplývá z chaotického a neřízeného přístupu k AI – bez zavedeného strukturovaného rámce správy AI:
- 49,8 % pracovníků popisuje politiku svého týmu v oblasti AI jako „divoký západ“.
- Dalších 29,8 % pracuje podle riskantního přístupu „neptej se, neříkej“.
Vedoucí pracovníci si jsou rizik vědomi, ale nemají dostatek zdrojů k jejich odstranění:
- 33,17 % respondentů se domnívá, že jejich tým rozhodně není výjimkou z těchto porušení.
- 35,12 % respondentů uvádí, že jejich tým pravděpodobně nebude výjimkou.
Aby mohli vedoucí pracovníci v oblasti IT bojovat proti této hrozbě, kterou představuje nekontrolované šíření AI, potřebují proaktivní strategii správy AI, nikoli plošné zákazy. Pro dosažení rovnováhy mezi inovacemi a kontrolou je zásadní zavést přístup ke snižování rizik v souladu s rámci jako ISO 42001.
AI bez odpovědnosti je hazard s dodržováním předpisů
Tento nedostatek kontroly vede k děsivému nedostatku odpovědnosti a reálnému strachu z toho, že budou klienti nebo regulační orgány přistiženi nepřipraveni. Bez jasné odpovědné správy AI čelí podniky rostoucím rizikům souvisejícím s dodržováním předpisů v oblasti AI a nedostatečné sledovatelnosti rozhodování založeného na AI.
Pokud jde o nechtěné důsledky špatných rad nebo zaujatých výstupů umělé inteligence, 44 % týmů uvádí, že nikdo by za ně nebyl formálně odpovědný.
Kromě tohoto znepokojivého faktu činí nekontrolované šíření AI téměř nemožným sledovat rozhodnutí AI, prokázat etické používání nebo dokonce s jistotou projít bezpečnostním auditem.
Více než 42 % týmů si není jistých, zda by dnes prošlo auditem bezpečných postupů v oblasti AI.
Proaktivní správa AI již není volitelná. Normy jako ISO 42001 poskytují kritický rámec pro transparentnost a odpovědnost, který přímo působí proti rizikům souvisejícím s rozšiřováním AI.
Posílení postavení vašich zaměstnanců bez ohrožení bezpečnosti
Zaměstnanci využívají AI, protože skutečně zvyšuje jejich produktivitu. Pokus o její úplný zákaz povede k vnitřním třenicím a pokračujícímu rozšiřování AI ve stínovém IT. Místo toho musí organizace umožnit bezpečné zavedení AI prostřednictvím jasných zásad, etických postupů v oblasti AI a přehledu o používání neautorizovaných nástrojů AI.
Celkem 82 % vedoucích pracovníků očekává stížnosti zaměstnanců, pokud by byly neautorizované stránky AI jednoduše blokovány.
Priority zaměstnanců jsou jasné:
- 42,44 % upřednostňuje rychlost a efektivitu
- 14,63 % upřednostňuje firemní politiku a bezpečnost
- 42,93 % upřednostňuje obojí
Požadují řešení, které nevyžaduje kompromis mezi rychlostí a bezpečností.
Ideální řešení skrývá složitost všech backendových LLM do jedné smlouvy s jedním dodavatelem. Dodavatel prostřednictvím svých smluv a aplikace řeší veškerou složitost nastavení jednotného standardu AI. Nemusíme se starat o všechny specifika LLM nebo modelů. Je to prostě skvělé.
To podtrhuje kritickou potřebu důvěryhodného, jednotného nástroje, který zjednodušuje správu AI pro IT a bezpečnostní týmy a umožňuje týmům inovovat bez zavádění nepřijatelných rizik.
Od chaosu k dodržování předpisů
Éra nekontrolovaného rozšiřování AI končí. Je čas vrátit moc zpět do rukou IT:
❌ STOP: Spoléhání se na ad hoc zavádění nástrojů AI a doufání v nejlepší, což umožňuje nekontrolovatelnému rozšiřování AI vytvářet neřešitelné slepé body v dodržování předpisů.
❌ STOP: Zavádění plošných zákazů AI, které brzdí produktivitu a vedou k rozvoji stínového IT.
❌ STOP: Hodnocení ad hoc nástrojů AI pro různé týmy, což znemožňuje efektivní správu.
✅ ZAČÁTEK: Implementace jednotné platformy AI, která se hladce integruje do stávajících pracovních postupů a poskytuje nezbytnou připravenost na audit, kontrolu rizik a dohled nad dodržováním předpisů – všechny základní pilíře moderních rámců správy AI.
✅ ZAČÁTEK: Upřednostněte bezpečnost AI od samého začátku. Integrujte robustní bezpečnostní opatření do své strategie AI od prvního dne, místo abyste je považovali za dodatečnou záležitost.
✅ ZAČÁTEK: Upřednostněte řešení AI, která nabízejí bezpečnost na podnikové úrovni a auditovatelnou odpovědnost, jako jsou ta, která jsou v souladu s normou ISO 42001.
Právě proto je ClickUp navržen jinak. Chápeme, že vedoucí pracovníci v oblasti IT potřebují více než jen další nástroj umělé inteligence; potřebují komplexní systém správy umělé inteligence, který je navržen tak, aby eliminoval neřízený růst a zajistil dodržování předpisů.
ClickUp nyní získal certifikaci ISO 42001 a stanovil tak nový standard pro důvěryhodnou AI na pracovišti. Tato certifikace poskytuje ověřitelnou záruku, že naše platforma nabízí zabezpečení dat, odpovědnost a odpovědné postupy v oblasti AI, které IT vedoucí zoufale potřebují, a to prostřednictvím důvěryhodného rámce správy AI, který splňuje globální normy pro dodržování předpisů.
Cesta vpřed
Rozšiřování AI představuje nebezpečnou hranici pro moderní podniky, zejména pro jejich IT vedoucí.
Podle mého názoru platí, že čím méně dodavatelů máme, tím lépe... Každý jednotlivý dodavatel znamená více času, režijních nákladů, výdajů a komplikací. To je na nic.
Důvod: Náš výzkum ukazuje, že zaměstnanci se obracejí k neautorizované AI, aby zvýšili produktivitu. Přesto však ohromující nedostatek odpovědnosti a připravenosti na audit vystavuje vaši společnost riziku katastrof v oblasti dodržování předpisů a bezpečnosti.
Co musíte udělat: Cesta vpřed nevede přes omezení, ale přes strategickou kontrolu. Řešením je konsolidace AI do jedné jednotné platformy, která poskytuje jak produktivitu, kterou zaměstnanci požadují, tak správu na podnikové úrovni, kterou potřebují vedoucí pracovníci.
Řešení ClickUp: ClickUp byl navržen tak, aby eliminoval rozšiřování AI. Jako jedna z prvních platforem, která získala certifikaci ISO 42001, nabízíme více než jen výkonnou AI; poskytujeme ověřitelný systém správy AI. Tato certifikace zaručuje, že ClickUp poskytuje bezpečnost, odpovědnost a odpovědný rámec, který promění chaos v důvěryhodnou strategickou výhodu.
Poznámka k metodice výzkumu: Data pro tuto zprávu byla shromážděna během dvou týdnů na konci července 2025. Průzkum, skládající se z 10 otázek s výběrem odpovědí, byl anonymně proveden u více než 200 účastníků. Respondenti představovali vyváženou směsici profesních rolí, od vedoucích pracovníků a manažerů po jednotlivé znalostní pracovníky a podnikatele. Kompletní metodiku a podrobné výsledky si můžete vyžádat na adrese research@clickup.com.