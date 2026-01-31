Smrt podle kalendáře: Brutální realita neefektivnosti schůzek v roce [rok]

Schůzky měly podpořit spolupráci, ale pro mnoho z nás se staly ztrátou času.
S nabitými kalendáři a klesající produktivitou je na čase si položit otázku: Pomáhají schůzky skutečně posunout práci vpřed, nebo jen překážejí?
Náš nejnovější výzkum se zabývá stavem schůzek na pracovišti – odhaluje, jak často se konají, jak dlouho trvají a s jakými největšími problémy se profesionálové potýkají.
Zde jsou naše zjištění.
⏰ Klíčové body
❗️63 % profesionálů se účastní alespoň 1 schůzky týdně – 19 % se účastní 8 nebo více schůzek❗️25 % schůzek má 8 nebo více účastníků, což ztěžuje spolupráci❗️47 % schůzek trvá déle než 45 minut, což přispívá k únavě a ztrátě produktivity❗️34 % pracovníků uvádí, že největším problémem je absence jasného programu, což vede ke ztrátě času❗️Téměř 30 % schůzek by mohlo být nahrazeno asynchronní prací, ale týmy se stále spoléhají na diskuse v reálném čase.
TL;DR? Schůzky jsou běžnou záležitostí, ale jejich hodnota není vždy zřejmá. Podívejme se na data podrobněji.
🧠 Zajímá vás, jak jsme dospěli k těmto výsledkům? Přečtěte si na blogu ClickUp, jak provádíme dobrovolné průzkumy.
📅 Kolik schůzek v průměru absolvujeme?
Zatímco drtivá většina profesionálů se účastní 1–3 schůzek týdně, téměř 40 % se účastní 4 nebo více schůzek.
Překvapivých 19 % respondentů se účastní 8 nebo více schůzek týdně – což představuje značnou časovou investici, která vyvolává otázku: jsou všechny tyto schůzky opravdu nutné?
👥 Velikost schůzek má význam
Menší schůzky bývají efektivnější, přesto se asi 25 % všech schůzek účastní 8 nebo více osob.
Zatímco téměř polovina schůzek se týká pouze jednoho až tří účastníků, mnoho týmů stále bojuje s přeplněnými schůzkami, které snižují efektivitu spolupráce.
⏳ Schůzky, které se vlečou
Více než polovina všech schůzek trvá 45 minut nebo déle, přičemž 20 % z nich trvá alespoň hodinu.
Zatímco některé diskuse vyžadují hlubší rozhovory, zdlouhavé schůzky často přispívají spíše k únavě než k produktivitě. Pouze malé procento schůzek (12 %) trvá méně než 15 minut, což naznačuje, že většina schůzek by mohla být zefektivněna.
⚠️ Největší problémy při schůzkách
Nejčastější stížností profesionálů je absence jasného programu, přičemž 34 % z nich uvádí, že je to jejich největší frustrace.
Bez jasně stanoveného účelu se schůzky mohou rychle stát nekoncentrovanými a neproduktivními. Dalším významným problémem je nedostatečné dodržování dohodnutých kroků, přičemž více než čtvrtina respondentů uvádí, že schůzky často končí bez konkrétních akčních bodů. Tyto neefektivnosti se sčítají a vedou ke ztrátě času celého týmu.
🔄 Které schůzky by mohly být místo toho asynchronní?
Přibližně 30 % respondentů se domnívá, že denní porady a týdenní schůzky o aktuálním stavu projektu by mohly být řešeny asynchronně.
Mnoho týmů si uvědomuje, že ne všechny schůzky vyžadují diskusi v reálném čase. Projektové schůzky, individuální schůzky a dokonce i schůzky s klienty by mohly těžit z asynchronních formátů, které omezují zbytečná přerušení a dávají týmům více času na soustředěnou práci.
📝 Jak si týmy dělají poznámky?
Navzdory rozmachu digitálních nástrojů se téměř 50 % profesionálů při schůzkách stále spoléhá na ručně psané poznámky.
Bez strukturovaného přístupu k dokumentaci hrozí, že klíčová rozhodnutí a úkoly budou zapomenuty. Zatímco někteří dávají přednost digitálním poznámkovým blokům, pouze malé procento respondentů průzkumu (12 %) používá k automatizaci tohoto procesu poznámkové bloky využívající umělou inteligenci. Zároveň 12 % respondentů průzkumu přiznává, že si nepořizuje poznámky, což vyvolává obavy ohledně uchovávání informací a následných kroků po schůzkách.
4 způsoby, jak zefektivnit schůzky
Schůzky už nějakou dobu nefungují – je jich příliš mnoho, trvají příliš dlouho a často jsou zbytečné. Zde je návod, jak mohou organizace obnovit produktivitu a vytvořit kulturu soustředěné a efektivní práce.
✅ Žádný program, žádná schůzka: Pokud schůzka nemá jasný program, neměla by se konat. Každá schůzka musí mít účel, konkrétní body k diskusi a požadované výsledky. Sdílejte tyto informace předem, aby se účastníci mohli připravit – jinak je to jen ztráta času.
✅ Zachovejte stručnost: Více lidí v místnosti neznamená lepší rozhodnutí. Zapojte pouze ty, kteří jsou pro diskusi klíčoví. Pro všechny ostatní postačí shrnutí nebo záznam.
✅ Výchozí nastavení asynchronní komunikace: Před naplánováním schůzky se zeptejte: Lze to vyřešit pomocí sdíleného dokumentu, hlasové poznámky nebo nástroje pro správu projektů? Pokud je odpověď ano, schůzku vynechte. Asynchronní aktualizace respektují čas, který každý věnuje soustředění, a zároveň udržují práci v pohybu.
✅ Nechte administrativu na AI: Využijte asistenty s umělou inteligencí k automatizaci pořizování poznámek, shrnování klíčových bodů a sledování úkolů. Zajistíte tak odpovědnost a eliminujete potřebu následných schůzek, které slouží pouze k objasnění toho, co bylo projednáno.
Odstraněním zbytečných schůzek a zefektivněním těch nezbytných mohou týmy získat zpět čas na hlubokou a smysluplnou práci.
Jak může ClickUp pomoci?
Práce nefunguje. Schůzky se konají v jednom nástroji, následné kroky v jiném a úkoly se ztrácejí v chaosu, což vede k zmatkům, nejasnostem a ztrátě času. To je příklad rozptýlené práce, která vede k nekonečným schůzkám, protože nikdo nemůže najít „ten SOP, který Cark vytvořil v roce 2024“.
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě ClickUp tento problém řeší tím, že spojuje schůzky, úkoly a asynchronní aktualizace do jednoho plynulého pracovního postupu.
🏁 Lepší poznámky a ještě lepší následné krokyNikdy neztrácejte přehled o klíčových rozhodnutích nebo dalších krocích. ClickUp AI Notetaker automaticky generuje shrnutí schůzek, zdůrazňuje klíčové body a upozorňuje na úkoly, které je třeba provést. Poté ClickUp Brain pomáhá generovat následné úkoly a označuje správnou osobu, aby nic neuniklo.
🏁 Méně schůzek, plynulejší diskuseProměňte konverzace v akční položky, aniž byste museli plánovat další hovor. Funkce Assigned Comments (Přiřazené komentáře) v ClickUp vám umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly přímo z komentářů, dokumentů, ClickUp Chat a dalších zdrojů, takže projekty mohou pokračovat bez zbytečných kontrol.
🏁 Asynchronní, ale integrovanéVynechte statusové schůzky a místo toho posílejte asynchronní video aktualizace. ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet obrazovku a hlasové zprávy, což usnadňuje koordinaci týmů, aniž by docházelo k narušení soustředění. Jeho funkce, jako je přepis (umožňuje ClickUp Brain) a časová razítka, zvyšují přehlednost tím, že nahrávky převádějí na prohledávatelný text a umožňují členům týmu přejít na klíčové momenty, díky čemuž jsou aktualizace přístupnější a efektivnější!
Díky centralizaci schůzek, následných kroků a asynchronní komunikace ClickUp eliminuje chaos, takže týmy mohou trávit méně času mluvením a více času prací.
🤖 Požádejte svého kolegu z AI, aby určil další kroky, vytvořil plán a sdílel aktualizace
Sdílejte své poznámky ze schůzek z aplikace ClickUp Notetaker se svým super agentem a nechte ho vypracovat kompletní plán následných kroků. Může navrhnout plán, vytvořit dokumentaci, označit správné osoby, stanovit termíny a mnoho dalšího!
Začít je velmi snadné! 👇🏼
🚀 Skoncujte s neefektivními schůzkami ještě dnes
Chcete omezit zbytečné schůzky a zvýšit produktivitu? Začněte tím, že zavedete asynchronní spolupráci, zefektivníte programy schůzek a využijete nástroje založené na umělé inteligenci. Díky několika drobným změnám se váš tým může zbavit přetížení schůzkami a soustředit se na smysluplnou práci.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a věnujte více času činnostem, které vám přinášejí radost!