Как да проследявате безопасността в кампуса с помощта на изкуствен интелект

Университетските кампуси в САЩ са докладвали 22 212 престъпления през 2023 г., което е с 13% повече от предходната година, и всяка институция, получаваща финансиране по Title IV, трябва да проследява и разкрива тези данни съгласно Закона на Клери. AI агент, вграден в платформа за управление на проекти, може да автоматизира проследяването на доклади за инциденти, календарите за спазване на Закона на Клери, управлението на случаи по Title IX, поддържането на планове за извънредни ситуации и завършването на обучения по безопасност, превръщайки разпръснатите процеси по спазване на изискванията в една оперативна система.

По-долу е копие на AI агент, което можете да поставите в ClickUp, за да създадете цялостно работно пространство за безопасност на кампуса за минути. Но преди да го използвате, е полезно да разгледате оперативната разпръснатост, която този вид система има за цел да коригира. За повечето екипи за безопасност на кампуса проблемът не е липсата на инструменти. Проблемът е ръчната координационна работа, разпределена между диспечерски системи, електронни таблици, досиета, имейл кореспонденция и календари за съответствие.

Кой трябва да използва тази настройка за безопасност на кампуса

Тази настройка е предназначена за ръководители по безопасността на кампуса, служители по спазване на изискванията на Clery, координатори по Title IX, екипи за управление на извънредни ситуации, екипи за поведенческа интервенция, администратори на обучения и оперативен персонал, отговорен за документиране, координиране и отчитане на работата по безопасността на кампуса. Тя е особено полезна за институции, които вече разполагат с оперативни системи, но все още разчитат на ръчни процеси за управление на сроковете за спазване на изискванията, разследвания, завършване на обучения и готовност за извънредни ситуации.

Ако отговаряте за безопасността в кампуса, вие не само пазите хората. Вие управлявате федерална операция за спазване на нормативните изисквания. Законът Clery изисква всяка институция по Title IV да публикува годишен доклад за сигурността (ASR) с тригодишни статистически данни за престъпленията, да разкрива политиките за сигурност, да издава навременни предупреждения и да поддържа публичен дневен регистър на престъпленията. Title IX изисква проследяване, разследване и разрешаване на жалби за сексуален тормоз и насилие. Докладите за пожарна безопасност, инвентаризацията на опасни материали, координацията на оценката на заплахите и плановете за готовност при извънредни ситуации добавят още слоеве.

Наказанието за неспазване е строго. Penn State беше глобен с 2,4 милиона долара за нарушения на Закона Clery, което е най-голямата глоба в историята на закона. Освен глобите, институциите рискуват да загубят финансирането по Title IV, което би било фатално за повечето училища. Все пак, според доклад на RAND за безопасността в университетските кампуси, ограничените ресурси, включително ограниченото финансиране и работното време на персонала, представляват значителни предизвикателства за поддържането и подобряването на стратегиите за безопасност и сигурност в институциите.

Повечето служби за безопасност в кампуса проследяват инциденти чрез комбинация от CAD системи, електронни таблици, имейли и хартиени формуляри. Географските класификации на Clery изискват ръчно картографиране. Графиците по Title IX се управляват в досиета по случаи. Съответствието с обучението се съхранява в HR. Аварийните планове се преразглеждат ежегодно (ако някой си спомни). Информацията съществува, но е фрагментирана в системи, които не комуникират помежду си. Точно този вид фрагментиране води до пропуски в отчитането, пропуснати срокове и констатации при одити.

Как CU Anschutz реши този проблем: Кампусът CU Anschutz на Университета на Колорадо замени пет стари системи с ClickUp за над 170 потребители в централизирания си ИТ екип. Ръчното отчитане спадна до нула. Анна Алекс, директор на отдела за технологични услуги в кампуса: Моралът на екипа се повиши, защото хората искат да решават проблеми, а не да създават пивотни таблици. Това е възможността, която се предлага тук. Не се заместват основните оперативни системи, а се премахва ръчната координационна работа около тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща конфигурация за безопасност на кампуса във вашата платформа за управление на проекти. Искате ли да тествате подобен модел във вашия офис за безопасност на кампуса? Започнете с подсказката по-долу и я адаптирайте към нуждите на вашата институция по отношение на площ, персонал и съответствие.

Това е възможността, която се предлага тук. Не се заместват основните оперативни системи, а се премахва ръчната координационна работа около тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща конфигурация за безопасност на кампуса във вашата платформа за управление на проекти. Искате ли да тествате подобен модел във вашия офис за безопасност на кампуса? Започнете с подсказката по-долу и я адаптирайте към нуждите на вашата институция по отношение на площ, персонал и съответствие с изискванията.

Искате ли да тествате подобен модел във вашия офис за безопасност на кампуса? Започнете с подсказката по-долу и я адаптирайте към нуждите на вашата институция по отношение на площ, персонал и съответствие.

Подсказка: Създайте работно пространство за проследяване на безопасността в кампуса с помощта на изкуствен интелект

Копирайте този подсказ, поставете го в ClickUp Brain, за да създадете свой собствен ClickUp Super Agent, попълнете данните на вашата институция и ще получите цялостно работно пространство за безопасността на кампуса с проследяване на инциденти, календари за съответствие, управление на обучения и всичко останало.

Резултатът трябва да ви даде солиден първи проект на вашата оперативна структура, включително йерархия на задачите, логика на крайните срокове и контролни точки за съответствие. След това вашият екип може да го персонализира, за да съответства на вашия университетски кампус, изискванията за отчитане и оперативния модел.

Архитект на работната среда за безопасност в кампуса

Подсказка:

→ Готови ли сте да създадете своя първи Супер агент? Отворете ClickUp Brain и поставете горния подкана, за да създадете персонализиран Super Agent за вашето работно пространство.

След като бъде създаден вашият агентски план, следващата стъпка е да го превърнете в практичен работен пространство, което вашият OSP може да използва всеки ден.

Как да го настроите в ClickUp (4 стъпки)

Преди да настроите пространството си, съберете информацията, която екипът ви вече използва за управление на операциите по безопасността в кампуса. Обикновено това включва категории инциденти, географски препратки по закона Clery, важни събития по дела по Title IX, списъци за обучение, дати за преглед на планове за извънредни ситуации, персонал по безопасността и всички системи, които се използват в момента за диспечерски услуги, записи, съответствие или управление на дела. Започването с чисти данни прави автоматизацията, таблата за управление и работните потоци за ескалация много по-надеждни.

Създайте структура на работното си пространство Създайте специално пространство, наречено „Безопасност и съответствие в кампуса“. Добавете папки, които съответстват на вашите оперативни области: „Управление на инциденти“ за приемане, разследвания, регистри на престъпления и годишни статистики, „Съответствие с Clery“ за подготовка на ASR, навременни предупреждения, регистри за извънредни ситуации и доклади за пожарна безопасност, „Title IX“ за активни случаи, подкрепящи мерки и проследяване на решения, „Подготовка за извънредни ситуации“ за поддръжка на EOP, учения, тестове на системата за уведомяване и планове за сгради, както и „Обучение и сертифициране“ за завършване на задължителното обучение по безопасност и съответствие. Конфигурирайте персонализирани полета за всеки инцидент и задача по случай Добавете персонализирани полета към вашите шаблони за инциденти, случаи и съответствие, така че всеки запис да включва основните подробности, от които вашият екип се нуждае, за да действа бързо и да докладва точно. Включете полета за номер на инцидента, географско местоположение по закона Clery, класификация на престъплението, ниво на заплаха, назначен разследващ, регулаторен краен срок, статус на съответствие и тип обучение. Тази последователна структура прави таблата, автоматизациите и проследяването на крайните срокове много по-надеждни. Поставете подсказката в ClickUp Brain Отворете ClickUp Brain в новото си пространство и поставете подсказката от по-горе. Попълнете променливите, включително името на институцията, типа на институцията, броя на населението в кампуса, броя на персонала по безопасността, броя на CSA, текущите инструменти и основните предизвикателства по отношение на съответствието. Използвайте генерирания резултат, за да създадете първи проект на вашата система за проследяване на инциденти, календари за съответствие, работни потоци по случаи и логика за автоматизация, след което го усъвършенствайте за дейността на вашия кампус. Настройте автоматизации за текущо управление Създайте автоматизации, за да поддържате работата по безопасността на кампуса без постоянни ръчни последващи действия. Използвайте правила, за да генерирате ежедневни записи в регистъра за престъпления, да ескалирате наближаващи крайни срокове по Title IX, да стартирате задачи за подновяване на обучението, да създавате работни потоци за годишния доклад за сигурността и да уведомявате ръководителите по оценка на заплахите, когато бъдат сигнализирани спешни случаи.

Създайте специален пространство, наречено „Безопасност и съответствие в кампуса“. Добавете папки, които съответстват на вашите оперативни области: „Управление на инциденти“ за приемане, разследвания, регистри на престъпления и годишни статистики, „Съответствие с Clery“ за подготовка на ASR, навременни предупреждения, регистри за извънредни ситуации и доклади за пожарна безопасност, „Title IX“ за активни случаи, подкрепящи мерки и проследяване на решения, „Подготовка за извънредни ситуации“ за поддръжка на EOP, учения на маса, тестове на системата за уведомяване и планове за сгради, както и „Обучение и сертифициране“ за завършване на задължителното обучение по безопасност и съответствие.

Добавете персонализирани полета към шаблоните си за инциденти, случаи и съответствие, така че всеки запис да включва основните подробности, от които екипът ви се нуждае, за да действа бързо и да докладва точно. Включете полета за номер на инцидента, географско положение по закона Clery, класификация на престъплението, ниво на заплаха, назначен разследващ, регулаторен краен срок, статус на съответствие и тип обучение. Тази последователна структура прави таблата, автоматизациите и проследяването на крайните срокове много по-надеждни.

Отворете ClickUp Brain в новото си пространство и поставете горния текст. Попълнете променливите, включително името на институцията, типа на институцията, броя на населението в кампуса, броя на персонала по безопасността, броя на CSA, текущите инструменти и основните предизвикателства по отношение на съответствието. Използвайте генерирания резултат, за да създадете първи проект на вашата система за проследяване на инциденти, календари за съответствие, работни потоци по случаи и логика за автоматизация, след което го усъвършенствайте за дейността на вашия кампус.

Създайте автоматизации, за да поддържате безопасността в кампуса без постоянни ръчни проверки. Използвайте правила, за да генерирате ежедневни записи в регистъра за престъпления, да ескалирате наближаващи крайни срокове по Title IX, да стартирате задачи за подновяване на обучението, да създавате работни потоци за годишния доклад за сигурността и да уведомявате ръководителите по оценка на заплахите, когато бъдат сигнализирани спешни случаи.

💡 Професионален съвет: Започнете с една област на съответствие, като например отчитане по закона Clery, Title IX или проследяване на обучения, преди да внедрите системата в цялата операция по безопасност на кампуса. По-малък пилотен проект помага на екипа ви да усъвършенства структурите на задачите, правилата за автоматизация и разрешенията, преди да преминете към мащабиране.

Препоръчителни персонализирани полета за задачи, свързани с безопасността в кампуса

Тези полета създават последователен оперативен архив на инциденти, задачи за съответствие, разследвания и работни процеси за обучение.

Област Тип Цел Брой инциденти Кратък текст Уникален идентификатор на случая или инцидента География на Clery Падащо меню В кампуса, Жилища в кампуса, Обществена собственост, Извън кампуса Класификация на престъпленията Падащо меню Наказателно престъпление, престъпление по VAWA, престъпление от омраза, арест, дисциплинарно препращане Ниво на заплаха Падащо меню Ниска, умерена, висока, непосредствена Назначен разследващ Хора Водещ следовател или мениджър по случая Краен срок за регулиране Дата Федерален или институционален краен срок за действие Статус на съответствие Падащо меню На път, В риск, Просрочено Вид обучение Падащо меню CSA Clery, Title IX, Активен стрелец, Опасни материали, Първа помощ, Пожарна безопасност

Основни примери за автоматизация за безопасността на университетския кампус

След като настроите персонализираните си полета, създайте автоматизации, които поддържат инцидентите, крайните срокове и работните процеси за съответствие без повторно ръчно проследяване.

Когато… След това… Създава се нов доклад за инцидент с класификация на престъпленията по закона Clery Автоматично генерирайте ежедневен регистър на престъпленията и уведомете служителя, отговорен за спазването на изискванията на Clery. Срокът за разследване на случай по Title IX изтича след 7 дни Ескалирайте до координатора по Title IX и променете статуса на съответствие на „В риск“. Срокът на валидност на обучението по CSA изтича след 30 дни Изпратете напомняне за подновяване на служителя и създайте задача за обучение. Крайният срок за изготвяне на годишния доклад за сигурността на 1 юни е достигнат Създайте дърво със задачи за подготовка на ASR с подзадачи и крайни срокове до 1 октомври. Случаите на оценка на заплахи се маркират като „Висока“ или „Непосредствена“ Незабавно уведомете председателя на BIT или TAT и създайте задача за спешно събрание.

Искате ли да видите как работят Super Agents в реална среда на ClickUp? Гледайте видеото по-долу, за да видите как AI-генерираните работни процеси, задачи и автоматизации се съчетават на практика.

Какво обхваща агентът през целия цикъл на безопасността в кампуса

AI агентът за безопасност на кампуса не е система за наблюдение или инструмент за изпращане на спешни сигнали. Това е система, която работи във вашата работна среда за управление на проекти и извършва структурираната, съобразена с изискванията координационна работа, която вашият екип понастоящем извършва ръчно: проследяване на инциденти, управление на сроковете по закона Clery, документиране на случаи по Title IX и осигуряване на съответствие с обучението.

Етап от жизнения цикъл Какво прави агентът Какво замества Докладване на инциденти Записва подробности за инцидентите с географско маркиране по Clery, автоматично класифицира по вид престъпление, генерира ежедневни записи в регистъра за престъпления, съставя тригодишни статистически данни. Хартиени формуляри, регистри на престъпления в електронни таблици, ръчно събиране на данни за годината Съответствие с изискванията на Clery Управлява целия график за производство на ASR от юни до 1 октомври, проследява решенията за навременни предупреждения, документира тестовете за извънредни уведомления. Напомняния в календара, координация по имейл с местните правоохранителни органи, срокове за бързи действия Управление на Title IX Проследява случаите от подаването на жалбата до разрешаването им, като налага срокове на всеки етап, управлява подкрепящи мерки, документира обжалвания. Изолирани досиета по случаи, ръчно проследяване на времевата линия, непоследователна документация Подготовка за извънредни ситуации Планира и проследява учения на маса, управлява циклите на преглед на EOP, проверява тестовете на системата за уведомяване, поддържа плановете на сградите. Годишен преглед, който се извършва само когато някой си спомни, остарели строителни планове Съответствие с изискванията за обучение Проследява завършеното обучение на всеки човек във всички задължителни категории, изпраща напомняния за подновяване, генерира отчети за съответствие по отдели. Проследяване на базата на електронни таблици, пропуснати обучения, открити по време на одити Оценка на заплахите Управлява случаи BIT/TAT от препращането до приключването с класификация на нивото на заплаха, документация за интервенция и проследяване на модели. Препратки по имейл, бележки от срещи в споделени дискове, липса на систематично проследяване на резултатите

Вариации за различни видове институции

Горната подсказка работи във всички висши учебни заведения, които използват ClickUp. Адаптирайте подсказката за вашата институция:

Тип институция Ключови промени Изследователски университет R1 (сложен университетски комплекс, над 20 000 души население) Използвайте пълния подсказващ текст така, както е. Добавете проследяване на лабораторната безопасност и инвентара на опасните материали. Добавете координация на съответствието с изискванията за научни изследвания (биологична безопасност, радиационна безопасност, химична хигиена). Очаквайте множество географски райони по закона Clery в сателитните кампуси и медицинските съоръжения. Университет R2 (средно голям университетски комплекс, 10 000–20 000 души) Опростете оценката на заплахите до стандартен BIT работен процес. Намалете лабораторната безопасност само до отделите с изследователски лаборатории. Фокусирайте готовността за извънредни ситуации върху основните сгради в кампуса. Добавете планиране на безопасността на спортни събития за дни с мачове. Предимно институция за бакалавърско образование (кампус с общежития, 2000-10 000 души население) Наблегнете на безопасността в жилищните помещения (статистическите данни на Clery за жилищните помещения в кампуса се отчитат отделно). Добавете координация на поведението на студентите/съдебните дела. Фокусирайте обучението за спазване на правилата върху персонала, отговарящ за живота в жилищните помещения. Включете безопасността при обучение в чужбина и управлението на рисковете при пътуване. Общностен колеж (кампус за пътуващи студенти, с няколко местоположения) Опростете секциите за безопасност в жилищните райони (повечето от тях нямат жилища). Фокусирайте се върху сигурността на паркингите и сградите. Добавете картографиране на Clery за няколко места, тъй като всяко място може да има различни изисквания за отчитане. Дайте приоритет на координацията за спазване на финансовата помощ, тъй като и двете служби обслужват едни и същи студенти. Професионално училище (една сграда или малък кампус) Опростете до основното спазване на Clery, пожарна безопасност и основна готовност за извънредни ситуации. Фокусирайте обучението върху безопасността на работното място (OSHA) за професионални програми. Намалете оценката на заплахите до основен работен поток за препращане. Добавете проследяване на безопасността на клинични/стажантски обекти за програми за здравни грижи.

Управлявайте операциите по безопасността на кампуса от едно място

Екипите за безопасност в кампуса не се борят, защото им липсва отговорност. Те се борят, защото критичната работа е разпределена между твърде много системи, срокове и изисквания за отчитане. С ClickUp Brain, Custom Fields и Automations вашата институция може да превърне проследяването на инциденти, спазването на Clery, координацията по Title IX, готовността за извънредни ситуации и управлението на обученията в една повтаряема оперативна система.

Целта не е да замените вашите инструменти за диспечерство, платформи за случаи или институционални системи за регистриране. Целта е да се намали ръчната координационна работа около тях, да се подобри видимостта по отношение на сроковете за съответствие и да се гарантира, че важните последващи действия не се пропускат. Започнете с горния подсказ, адаптирайте го към структурата на вашия университетски комплекс и създайте настройка, която вашият екип може да използва всеки ден. Започнете безплатно с ClickUp.

Често задавани въпроси за проследяване на безопасността в кампуса с помощта на изкуствен интелект

Да. AI агентите не вземат правни решения относно класификацията на престъпленията. Те прилагат работния процес за съответствие: когато инцидентът бъде докладван и класифициран, агентът автоматично генерира ежедневния запис в регистъра на престъпленията, маркира географското местоположение по Clery, добавя го към тригодишната статистика и проследява графика за изготвяне на ASR. Служителят, отговарящ за съответствието с Clery, все още взема решения за класификацията, но административното проследяване е автоматизирано.

Не. Работното пространство на AI агента работи заедно с вашите системи за диспечерско обслужване и управление на записи. Данните за инциденти от вашата CAD система се въвеждат в работното пространство за проследяване на съответствието. Агентът не замества вашите оперативни инструменти. Той се превръща в слой за управление на съответствието и проектите, където вашият екип проследява крайни срокове, управлява случаи и генерира отчети въз основа на тези оперативни данни.

ClickUp притежава сертификати SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 42001 и поддържа SSO, разрешения на базата на роли и криптиране в покой и при пренос. Данните по дела по Title IX могат да бъдат ограничени само до координатора по Title IX и назначените разследващи. Няма данни, които да се използват за обучение на AI модели.

Агентът поддържа непрекъсната одитна следа: всяко решение за класифициране на инцидент, всяко навременно предупреждение (включително документирани причини за неиздаване), всеки важен момент по дело по Title IX и всеки запис за завършено обучение. Когато дойде време за преглед на програмата, доказателствата вече са организирани по области на съответствие, вместо да се налага да се прекарват седмици в реконструкция. Вижте също как AI агентите подпомагат институционалните изследвания по време на прегледа на данните за акредитация.

Да. R1 с медицински център, сателитни кампуси и гръцки жилища има значително по-сложна география по закона Clery, отколкото професионално училище с една сграда. Променливите променливи ви позволяват да конфигурирате системата за вашия конкретен кампус. Основните изисквания (ASR до 1 октомври, ежедневен регистър на престъпленията, навременни предупреждения, извънредни уведомления) обаче са идентични, независимо от размера на институцията. Вижте също как работните процеси за управление на безвъзмездни средства споделят сходни структури на календара за съответствие.