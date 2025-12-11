Неудобната истина за зрелостта на изкуствения интелект: защо 99% от компаниите грешат

„Само 1% от компаниите смятат, че са достигнали зрялост в областта на изкуствения интелект. Въпреки това 98% казват, че спешността за внедряване на изкуствен интелект нараства.“

Тази разлика не се отнася само до технологията. Тя се отнася до нагласата.

Видях това с очите си наскоро на среща на върха за продажбите, когато двама висши ръководители ми казаха направо: „Ние сме над 40 години и сме затънали в навиците си – трудно е да мислим за промени.“

Междувременно по-младите им колеги вече тестваха работни процеси, експериментираха с агенти и автоматизираха първите си успехи.

Тогава разбрах: готовността за изкуствен интелект има много малко общо с инструментите – и всичко общо с готовността да се изправим пред неудобните истини.

Разликата в знанията е огромна

Матрица за трансформация на изкуствения интелект

Проведохме проучване сред специалисти с познания за техните практики в областта на изкуствения интелект и данните за тяхното прилагане. Историята става още по-тревожна:

Само 12% от организациите съобщават за пълна интеграция на изкуствения интелект

38% изобщо не използват изкуствен интелект в ежедневните си работни процеси.

Това не е малка разлика. Това е пропаст.

Още по-лошо, по-голямата част от AI проектите не преминават пилотната фаза:

Почти две трети от предприятията не могат да въведат пилотни проекти в реална употреба .

Почти половината са се отказали напълно от проектите си в областта на изкуствения интелект през 2025 г.

Защо? Защото хората не знаят как да използват инструментите. Основните причини за неуспеха говорят сами за себе си:

Пропуски в знанията: 71,7%

Технически предизвикателства: 70%

Липса на обучение: 67%

Разбира се, има скептицизъм. Не можете да очаквате успех, когато на екипите се предоставят мощни инструменти без контекст, обучение или яснота.

Това е като да дадете лаптоп на човек, който е използвал само хартия и химикал, и да очаквате той да знае как да работи с операционната система, да отваря приложения, да изпраща имейли и да пише в Word.

Без обучение, подкрепа или демонстрация на възможностите, не е изненадващо, че те се борят.

Повечето хора мислят, че изкуственият интелект е само ChatGPT

Повечето хора все още мислят, че изкуственият интелект се състои само в това да помолите ChatGPT да преформулира имейл. Това е всичко.

Попитайте наоколо и ще чуете едно и също: „Помага ми да пиша имейли“ или „Отговаря на въпросите ми“.

Това е залогът.

Малцина осъзнават, че изкуственият интелект може да планира работата, да оптимизира ресурсите, да намали разрастването на работата и дори да сигнализира проактивно за пречки – ако е дълбоко интегриран в реалната работна среда.

Нашето проучване показва колко ограничено е настоящото възприятие:

35% използват AI главно за основни задачи

12% използват усъвършенствана автоматизация

10% използват оптимизация от типа на агентите

Само 9% казват, че тяхната изкуствена интелигентност действително предвижда и решава проблеми самостоятелно.

Това не е технологичен проблем, а проблем с излагането. На хората трябва да се покажат примери и да се предоставят помощни средства/шаблони за това как да използват инструментите, които предоставяме, и тогава те могат да започнат да създават свои собствени.

Колко зряла е вашата стратегия за изкуствен интелект в действителност?Повечето екипи мислят, че са по-напред, отколкото са в действителност, но данните показват друго.

Управлението и достъпът все още са незрели

Ако липсата на знания поставя пилотите в затруднено положение, липсата на управление на изкуствения интелект довършва работата.

Ето какво наблюдаваме:

Проблеми с достъпа:

36% от служителите изобщо нямат достъп до AI инструменти

Само 14% казват, че повечето хора могат да експериментират с изкуствен интелект в тяхната организация.

Проблеми с управлението:

53% нямат управление или имат само неформални насоки за използването на изкуствен интелект.

Помислете за риска.

Имате или хора, които изобщо не могат да използват AI, или хора, които го използват без ограничения.

Нито един от двата сценария не ви подготвя за зряло и мащабно внедряване. Данните за доверието потвърждават това. В организации с висока зрялост 57% от бизнес единиците имат доверие и са готови да използват нови AI решения. В организации с ниска зрялост този процент спада до 14%.

Доверието не се изгражда за една нощ. То се печели чрез прозрачност, подкрепа и ясни правила. Когато хората не разбират как AI се вписва в работата им или, по-лошо, се страхуват да не сгрешат, те се колебаят да го използват. А без внедряване няма мащаб.

Фрагментираната инфраструктура спира напредъка на изкуствения интелект

Дори мотивираните екипи се провалят, когато системите им са разпръснати.

Данните:

54% съобщават, че системите им са предимно разпръснати

49% рядко или никога не споделят контекста между екипите

43% казват, че намирането на информация е трудно или непоследователно.

Не можете да изградите зрели AI възможности върху фрагментирана инфраструктура. AI се нуждае от контекст. Ако вашите данни са разпръснати в десетки инструменти, вашият AI ще вижда само малка част от истината. Това засилва нашата вяра в конвергентното AI работно пространство.

Какво се случва, когато изкуственият интелект разполага с пълен контекст? Повечето екипи експериментират с изкуствен интелект изолирано. Когато изкуственият интелект може да види реалната работа, дискусиите около нея и решенията, които стоят зад нея, нещо се променя: Той престава да действа като асистент за писане и започва да се държи като анализатор. Може да разкрие тенденции, които екипите са пропуснали, да подчертае скрити пречки и да покаже на лидерите реалността на това как работата се движи в тяхната организация. Ето защо зрелостта в областта на изкуствения интелект не се изразява в наличието на повече модели, а в наличието на повече контекст.

Преобладаващото мнозинство все още е в пилотен режим

По-голямата част от екипите все още са в началото на своето развитие в областта на изкуствения интелект – често затънали в изолирани пилотни експерименти, които никога не се разрастват.

Без споделен контекст или свързани системи дори най-добрите модели достигат тавана си.

Контекстът е важен за доброто функциониране на изкуствения интелект. Когато данните са разпръснати в несвързани инструменти, изкуственият интелект вижда само фрагменти, а фрагментираният контекст води до фрагментирани резултати.

Ето защо истинският напредък идва от координирана стратегия за изкуствен интелект, изградена върху унифицирана инфраструктура, ясно управление и единен източник на информация. Когато контекстът се разпространява между инструментите и екипите, изкуственият интелект не само помага, но и ускорява процесите.

Проблемът с измерването, за който никой не иска да говори

Ето истината, която почти никой не признава:

Повечето организации нямат представа дали инвестициите им в изкуствен интелект дават резултат:

47% изобщо не измерват въздействието на изкуствения интелект

Само 10% използват показатели, базирани на данни и резултати

Това не е просто предупредителен сигнал – това е пречка. Ако не можете да измерите успеха, не можете да докажете възвръщаемостта на инвестициите. Ако не можете да докажете възвръщаемостта на инвестициите, не можете да получите подкрепата на ръководството. А без подкрепата на ръководството изкуственият интелект остава завинаги в пилотен режим.

Пилотният чистилище не е безвреден.

Организациите в първите две фази на зрялост в областта на изкуствения интелект са имали финансови резултати под средните за сектора. За разлика от тях, предприятията във фази 3 и 4 са имали финансови резултати значително над средните за сектора, според проучване на MIT.

Разликата в производителността не е незначителна. Тя е разликата между изоставането от конкурентите ви и доминирането на пазара. Ето защо честната оценка е толкова важна в момента.

Защо агентни работни потоци > По-добри подсказки Едно от най-големите погрешни схващания в областта на изкуствения интелект в предприятията в момента е, че зрелостта се постига с по-добри подсказки. Това не е така. Тя се постига с системи, които могат да предприемат структурирани действия, а не само да генерират текст. Агентските работни потоци са важни, защото намаляват когнитивната натовареност, която задържа екипите в пилотен режим. Вместо да разчитат на отделни лица да запомнят стъпките, системите прокарват задачите напред или интерпретират данните, а агентите се занимават с процедурната работа на заден план. Те не заместват хората, а стабилизират работния процес около тях, така че внедряването им става по-лесно, а не по-трудно. За повечето организации именно тази промяна е това, което най-накрая превръща изкуствения интелект от експеримент в реалност.

Какво наистина работи: моделът на силния шампион

Всяка успешна трансформация, която съм виждал, имаше едно общо нещо.

Силен вътрешен шампион.

По този начин се разви и самата ClickUp преди въвеждането на изкуствения интелект: бързи победи → видим успех → органично разрастване.

С изкуствения интелект залогът е още по-голям. Не става въпрос само за смяна на инструменти, а за промяна в мисленето.

Вие не просто замествате ръчните стъпки, а преосмисляте начина, по който се извършва работата. С ClickUp обикновено трябва да убедите някой, който е използвал друг подобен инструмент за управление на проекти, защо ClickUp е по-добър.

С изкуствения интелект става въпрос за промяна в начина, по който мислят за това как работят: по-добър начин.

За мнозина това е плашещ скок. Може да се възприема като заплаха.

Трябва да разглеждаме трансформацията като възможност за подобрение, а не като премахване на работни места или поставяне под въпрос на стойността на някого.

Аз го определям като супер-усилване на човешкия работник, а екипите и ръководството трябва да създадат тази визия и култура отгоре, за да направят организацията напълно зряла в областта на изкуствения интелект, която постоянно се усъвършенства и развива начина, по който работи, особено при толкова бързото развитие на изкуствения интелект.

Приемането на промените е истинското препятствие

Да бъдем честни: културата е най-трудната част.

33% от организациите съобщават за активна съпротива срещу промените

Само 19% се адаптират бързо към промените и мащабират новите AI инструменти

Това е истинското препятствие за повечето компании.

Помните ли онези хора, за които споменах на срещата на върха за продажбите? Онези, които са затънали в старите си навици?

Казах им:

Не го оценявайте, докато не видите как ще ви помогне и ще улесни ежедневната ви работа. Позволете на нашите екипи да ви обучат как да го внедрите най-добре, дайте ни вашия работен процес и ние ще ви покажем как можете да го трансформирате.

И след това:

Не искате да сте последният екип, който все още използва Lotus Notes. Или сгъваем телефон. Или все още разпечатва календарни покани.

Технологията се развива и вие ще искате да бъдете част от тази промяна; в противен случай вие или вашата организация ще загубите значението си.

Моят съвет към лидерите: Позволете на експертите да ви покажат какво е възможно

Ако сте лидер, който се колебае да се изправи пред неудобната диагностика на напредъка си в областта на изкуствения интелект, ето какво бих ви казал.

Не е нужно да го правите сами.

Позволете ни – вашите партньори, експерти и агенти – да ви покажем изкуството на възможното. Можем да ви помогнем да дадете тласък на вашата организация с нашите сертифицирани агенти и експертни ресурси, за да можете да започнете бързо.

Три критични действия:

Обучете своите служители. Осигурете им инструменти и увереност – не само достъп. Насърчавайте култура на експериментиране. Позволете на екипите да се провалят бързо и да се повтарят по-бързо. Разчитайте на вашите технологични партньори. Ние сме видели какво работи (и какво не). Позволете ни да ви помогнем да прескочите етапа на обучението.

Разликата между зрялостта на изкуствения интелект и инвестициите в него става все по-голяма. Само 13% от компаниите днес са напълно готови да се възползват от потенциала на изкуствения интелект, което е спад от 14% преди година, според проучване на Cisco. Междувременно 98% от анкетираните съобщават, че спешността да внедрят изкуствен интелект е нараснала. Това не е устойчиво.

Компаниите, които ще спечелят, не са тези с най-големите бюджети за изкуствен интелект.

Те са тези, които са готови да:

Оценете честно къде се намират

Инвестирайте в подпомагане и обучение

Установете реално управление

Ангажирайте се с необходимата работа

Технологията е готова. Въпросът е дали вашата организация е готова да се изправи пред истината за това къде всъщност се намирате и да положи усилия, за да запълни празнината.

Ето и окончателната, неприятна истина: вашите конкуренти правят тази оценка в момента.

И тези, които действат решително днес, ще бъдат тези, които ще завземат пазарния дял утре.