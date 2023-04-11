CatchUp With the Crew: Марцин Варпеховски

В „CatchUp with the Crew“ ви запознаваме с живота в ClickUp. Ще се запознаете с нашия екип, ще разберете какво ни мотивира и ще разберете по-добре какво прави ClickUp толкова уникално място за работа.

Тази седмица ще чуем от нашия главен фронтенд инженер Марцин Варпеховски!

Име: Марцин ВарпеховскиДлъжност: Главният инженер по фронтендКога се присъединих към ClickUp: Януари 2023 г.

Защо се присъединихте към ClickUp?

Преди да се присъединя към ClickUp, бях основател на софтуерна компания, така че имах инженерния опит и опит в ръководенето на екип, доставката и изграждането на проект, но в малък мащаб. Това, което ме доведе до позицията на индивидуален сътрудник в ClickUp, беше любопитството ми да работя в компания, която се разраства.

С какво се занимавате в ClickUp?

Ние работим в екипи – малки групи, които отговарят за конкретни функции – а аз работя между тях. Накратко, аз се впускам в сложни задачи с намерението да се върна с решение за няколко екипа. Например, проучвах производителността и потребителското преживяване в определени области на нашия потребителски интерфейс и някои от моите открития бяха нови, докато други бяха известни проблеми, които чакаха решение.

Свързах се с няколко екипа, за да потвърдя хипотезите си за тези области, и получих много обратна информация, която допълнително обобщих. Създадох седем документа за вътрешна употреба с насоки за бъдещо развитие и сега работя с екипите, за да ги приложим.

Разкажете ни как изглежда един типичен ден за вас.

Дните ми преминават в работа по дългосрочни проекти – предимно в установяване на връзки, срещи с хора и подпомагане на съгласуването им. Работата ми се променя от седмица на седмица, но обикновено се занимавам с изграждането на прототип или доказателство за концепцията на дадено решение, след което го предавам на колегите си, за да го приложат в своите проекти.

Как бихте описали културата в ClickUp? Какво я отличава от другите работни места, на които сте работили?

Културата е невероятна. Преди да се присъединя към ClickUp, разговарях с няколко души, които работят тук, и това, което ме убеди да приема тази работа, беше приятелското отношение на екипа. За мен ClickUp е като глобално семейство без граници и както във всяко добре функциониращо семейство, всички се подкрепят и уважават.

Имаме ясна дългосрочна цел, която ни мотивира, но пътят към нея е динамичен. Всяка седмица носи нови предизвикателства и възможности.

Какво най-много харесвате в работата си?

Обичам продукта. Много ме интересува категорията „управление на проекти и сътрудничество“, но най-вече ми харесва реализацията на ClickUp. Вдъхновен съм да върша тази работа, защото искам платформата, която всички ние използваме всеки ден в ClickUp, да продължава да се подобрява. Харесва ми също, че инженерите участват в разработването на пътната карта.

Какво най-много харесвате в инженерния екип?

Винаги сме на една вълна, а ако не сме, бързо се съгласуваме! Разбираме, че успехът ни зависи от екипната работа и в ClickUp инженерите от всички нива обменят информация, идеи и добри практики. Изразяваме и съмненията си и потърсваме помощ, когато е необходимо.

Какви качества според вас трябва да притежава един успешен служител на ClickUp?

Бързо разбрах, че за да бъда успешен, трябва да изградя отношения с екипа си и да опозная всеки един от членовете му. Почти всички в екипа ми работят дистанционно, но не се чувстваме като непознати. Всички са много подкрепящи.

Всеки, който кандидатства за работа в ClickUp, трябва да се запознае с ценностите на нашата компания и да се запита дали те са истински, защото нашата компания ги спазва и им дава приоритет всеки ден!

Забавни факти!Любима храна: тайландска кухняНай-завладяващ телевизионен сериал: „Curb Your Enthusiasm” и „Rick and Morty”Най-добър филм, който може да се гледа отново и отново: „Airplane!”Любим вкус на сладолед: фисташки, освен ако не съм в Сицилия, тогава е лимон!Любимо занимание през уикенда: Пътувания с семейството миНай-често използвана емотикона: 😊 (като моето усмихнато лице)

