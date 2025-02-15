Топ 13 алтернативи на Google Slides

Да гледаш един и същ шаблон за стотен път може да направи дори и най-вълнуващата презентация скучна. Ако си мислиш: „Трябва да има по-добър начин“, не си сам.

Преподавателите, които разработват уроци, професионалистите, които подготвят презентации, и екипите, които сътрудничат по идеи, често се нуждаят от инструменти, които надхвърлят основните функции.

Макар Google Slides да е популярен избор, той не винаги предлага гъвкавостта или функциите, които отговарят на вашите уникални нужди.

Нека разгледаме 13 алтернативи на Google Slides, които могат да променят начина, по който създавате презентации. 🧑‍💻

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри алтернативи на Google Slides, които можете да опитате: ClickUp (Най-доброто за създаване на съвместни презентации и работни процеси)

Canva (най-доброто за визуално впечатляващи презентации)

Beautiful. ai (Най-доброто за дизайн, базиран на изкуствен интелект)

Prezi (най-доброто за нелинейно разказване на истории)

Powtoon (най-доброто за анимирани презентации)

Microsoft PowerPoint (най-добър за гъвкавост)

Pitch (най-доброто за съвременно сътрудничество)

Mentimeter (най-доброто за интерактивни презентации)

Keynote (най-подходящ за потребители на екосистемата на Apple)

LibreOffice Impress (най-доброто за ентусиастите на отворения код)

Visme (най-доброто за интерактивни и базирани на данни презентации)

Gamma (най-доброто за гъвкаво разказване на истории, подкрепено от изкуствен интелект)

Zoho Show (най-доброто решение за безпроблемно сътрудничество в екип)

Ограничения на Google Slides

Google Slides, макар и широко използван, има няколко ограничения, които могат да попречат на неговата използваемост:

Несъответствия във форматирането: Настройването на форматирането в различните слайдове може да бъде разочароващо, тъй като промените не винаги се прилагат последователно през целия процес на презентацията.

Липса на разширени функции: За по-сложни презентации Google Slides не разполага с функции като подробни инструменти за създаване на диаграми, разширена визуализация на данни или интерактивни елементи.

🔍 Знаете ли, че... Google Slides първоначално се е наричал „Google Presentations“ през 2007 г. През 2012 г. е преименуван на „Slides“, за да се приведе в съответствие с брандинга на Google за неговия пакет за продуктивност.

Алтернативи на Google Slides на един поглед

За да ви помогнем да се ориентирате в избора, ето кратък преглед на някои от най-добрите алтернативи на Google Slides. 👇

Инструмент Отличителна характеристика Най-подходящи за ClickUp Персонализирани шаблони, бели дъски и инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, всичко на едно място. Сътрудничество при презентации и работни процеси Canva Обширна библиотека с шаблони и медийни ресурси Визуално впечатляващи презентации Beautiful. ai Интелигентни шаблони и настройки на оформлението, задвижвани от изкуствен интелект Бързи, професионални презентации Prezi Нелинейно платно с възможност за мащабиране Динамични презентации с разказ Powtoon Инструменти, фокусирани върху анимацията, за привлекателни видео презентации Проекти за обучение, образование и маркетинг Microsoft PowerPoint Многофункционални функции с офлайн и онлайн съвместимост Традиционни мултимедийни презентации Презентация Сътрудничество в реално време и интеграция на данни Модерни презентации, базирани на екипна работа Mentimeter Интерактивно гласуване и ангажиране на аудиторията в реално време Фасилитатори и преподаватели Keynote Усъвършенствани анимации и безпроблемна интеграция в екосистемата на Apple Потребители на устройства на Apple и високи изисквания към дизайна LibreOffice Impress Отворено решение с широка съвместимост Икономични презентации Visme Визуално съдържание, базирано на данни, с интерактивност Визуални елементи за маркетинг, образование и бизнес Gamma Адаптивен формат за разказване на истории на базата на карти Свежи и гъвкави дизайни на презентации Zoho Show Стабилна съвместна работа с безпроблемна интеграция на приложението Zoho Екипи, които използват пакета за продуктивност на Zoho

🔍 Знаете ли, че... Най-ранните „презентации“ могат да бъдат проследени до древните цивилизации. Подобно на съвременните слайдшоута, египтяните са използвали йероглифи по стените, за да разказват истории и да предават послания.

13-те най-добри алтернативи на Google Slides, които можете да използвате

Google Slides е солидна опция, но понякога се нуждаете от нещо повече, за да направите презентациите си по-забележителни.

От по-добри опции за дизайн до по-гладко сътрудничество, някои инструменти могат да ви предложат точно това, което ви липсва. Ето 13 алтернативи, които ще вдъхнат живот на вашите презентации. 🛟

1. ClickUp (най-добър за създаване на презентации и работни процеси за съвместна работа)

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, създадено да помага на екипите да бъдат организирани и да работят по-ефективно. То събира всичко на едно място – от управление на задачи до управление на знания, комуникация в реално време и много други, всичко това подкрепено от изкуствен интелект.

Когато става дума за създаване на презентации, ClickUp се отличава с разнообразие от инструменти, които улесняват сътрудничеството и опростяват дизайна. Нека ги разгледаме. 👀

На първо място, шаблоните за презентации на ClickUp предлагат прост, но ефективен начин за създаване на изпипани, професионални презентации. Те са напълно персонализируеми, така че можете да ги адаптирате според нуждите си.

Например, преподавател може лесно да създаде презентация с план на урока, като добави визуални елементи, текст и бележки, за да ангажира учениците. По същия начин проектният мениджър може да използва един от тези шаблони, за да включи актуализации на задачите, графици и ключови резултати, като същевременно поддържа всичко в синхрон.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за презентации на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате, организирате и управлявате презентациите си.

Шаблонът за презентации на ClickUp предлага предварително проектирани слайдове, които отговарят на различни стилове и нужди на презентациите.

Можете лесно да персонализирате презентацията си, за да я адаптирате към аудиторията си, независимо дали става дума за официална бизнес среща, творческа презентация или образователен семинар. Елегантният и привлекателен дизайн поддържа интереса на аудиторията ви, което е от решаващо значение за ефективната комуникация.

Шаблонът включва и визуални елементи като диаграми и графики, които можете бързо да редактирате, за да отразят вашите данни.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards повишава нивото на сътрудничеството. Тези интерактивни пространства ви позволяват да творите заедно с екипа си в реално време.

Превърнете концепциите в визуални презентации, докато сътрудничите с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

Можете да добавяте изображения, да рисувате диаграми, да обсъждате идеи – всичко, от което се нуждаете, за да оживите концепциите си визуално. Например, маркетинговият екип може да начертае кампания, да добави лепящи се бележки с идеи и да сподели визуални елементи на едно място. Целият процес изглежда по-бърз и по-плавен.

Можете дори да използвате AI генератора на изображения, за да създадете изображения за вас, ако се затруднявате да превърнете мислите си в привлекателни визуални елементи.

След като всичко е подготвено, можете лесно да превърнете бялата дъска в презентация.

ClickUp Brain

След това има и ClickUp Brain, инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който помага за генерирането и усъвършенстването на вашето съдържание. Тази функция предлага текст, усъвършенства писането и дори провокира нови идеи въз основа на това, което вече сте създали.

Създавайте и усъвършенствайте съдържанието на презентациите си с ClickUp Brain за по-бързо и по-умно създаване на съдържание.

Така че, ако сте преподавател, който работи по план за урок, този AI инструмент за презентации може да ви помогне да създадете ясно и интересно съдържание, което е съобразено с темата. Или пък професионалист, който създава предложение, може да използва Brain, за да подобри посланията, като се увери, че тонът отговаря на нуждите на аудиторията.

ClickUp Docs

Прегледайте генерираното съдържание на презентацията в ClickUp Docs.

И не забравяйте за ClickUp Docs. Можете лесно да пишете и редактирате съдържание в Docs, а след това да вмъкнете текста в Whiteboards за безпроблемно сътрудничество.

Например, можете да напишете първоначалния проект на ключовите точки на презентацията си в Docs и да накарате екипа си да работи върху Whiteboards, за да създаде крайния продукт.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте презентациите си: Използвайте персонализирани шаблони, за да създадете професионални и специфични за аудиторията слайдове.

Опростете създаването на съдържание: Повишете производителността с Повишете производителността с AI създаване на съдържание чрез ClickUp Brain, което ви помага да изготвите и усъвършенствате презентационния материал.

Комбинирайте инструменти без усилие: Вградете Docs в Whiteboards, за да обедините структурирано съдържание с визуални елементи.

Представяйте данните ефективно: Добавяйте и редактирайте визуални елементи като диаграми и графики, за да улесните разбирането на сложната информация.

Споделяйте лесно работата си: Разпространявайте презентации или ги експортирайте за удобен достъп и споделяне.

Ограничения на ClickUp

Не включва разширени анимации или преходи.

Функции като бележки на лектора или преглед на слайдовете по време на презентации на живо не са налични в платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обичам ClickUp! Използвал съм много инструменти за управление на работните процеси по проектите си и други подобни, но никой от тях не е отговарял на нуждите ми толкова добре, колкото ClickUp. Той има всичко, от което се нуждаете (тъй като е приложението за всичко, свързано с работата), и отговаря на всички ваши лични и професионални нужди. Моите любими са шаблоните (как да не ги обичам!) и Docs.

Обичам ClickUp! Използвал съм много инструменти за управление на работните процеси по проектите си и други подобни, но никой от тях не е отговарял на нуждите ми толкова добре, колкото ClickUp. Той има всичко, от което се нуждаете (тъй като е приложението за всичко, свързано с работата), и отговаря на всички ваши лични и професионални нужди. Моите любими са шаблоните (как да не ги обичам!) и Docs.

🧠 Интересен факт: Първият проектор за слайдове, наречен „магическа фенер“, е изобретен през 17 век. Той използвал светлина, стъклени слайдове и лещи за прожектиране на изображения, което го прави предшественик на днешните цифрови слайдове.

2. Canva (най-доброто за визуално впечатляващи презентации)

чрез Canva

Canva дава приоритет на дизайна, което я прави предпочитана платформа за визуално атрактивни презентации. С обширната си библиотека от шаблони и лесни за употреба инструменти, Canva позволява дори на хора, които не са дизайнери, да създават съдържание на професионално ниво.

Освен презентации, Canva е цялостна екосистема за дизайн, която е идеална за публикации в социалните медии, маркетингови материали и др.

Най-добрите функции на Canva

Достъп до обширна библиотека с над 500 000 шаблона за създаване на бизнес презентации, публикации в социални медии и други дизайни.

Разгледайте безплатни и премиум стокови снимки, видеоклипове и графики, за да подобрите визуалната привлекателност на вашите дизайни.

Създайте последователна идентичност на марката, като използвате функцията за комплект за марката, за да се уверите, че презентациите ви са в съответствие с фирмените насоки и визуалните теми.

Създавайте и редактирайте дизайни, докато сте в движение, с напълно функционалното мобилно приложение на Canva, което предлага гъвкавост за потребители, които трябва да работят дистанционно.

Записвайте презентации с изглед на говорителя, за да предоставите на аудиторията си изпипано и увлекателно съдържание.

Ограничения на Canva

Ограничените разширени опции за анимация може да не са подходящи за потребители, които се нуждаят от високо интерактивни презентации.

Организирането на файловете може да се превърне в хаос за честите потребители с голям брой проекти.

Основните опции за визуализация на диаграми и данни може да не отговарят на нуждите на презентациите с голям обем данни.

Цени на Canva

Безплатно завинаги

Canva Pro: 15 USD/месец на потребител

Canva Teams: 10 USD/месец на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Canva?

Обичам, че мога бързо да създавам професионално изглеждащи графики без усилие. Широката гама от шаблони, снимки и опции за персонализиране улесняват създаването на уникални дизайни за всичко, от което се нуждая, за лесно прилагане в социалните медии, презентации или лични проекти. Страхотно е също, че мога да го използвам на телефона или лаптопа си, така че да мога да проектирам, докато съм в движение.

Обичам, че мога бързо да създавам професионално изглеждащи графики без усилие. Широката гама от шаблони, снимки и опции за персонализиране улесняват създаването на уникални дизайни за всичко, от което се нуждая, за лесно прилагане в социалните медии, презентации или лични проекти. Страхотно е също, че мога да го използвам на телефона или лаптопа си, така че да мога да проектирам, докато съм в движение.

3. Beautiful. ai (Най-доброто за дизайн, базиран на изкуствен интелект)

Beautiful. ai използва изкуствен интелект, за да опрости дизайна на презентациите, като автоматизира оформлението, форматирането и решенията за дизайна.

С интелигентната си функционалност за слайдове платформата гарантира професионален резултат, без да изисква напреднали умения за дизайн. Подходът й, базиран на изкуствен интелект, е идеален за потребители, които дават приоритет на скоростта и ефективността в процеса на създаване на презентации.

Най-добрите функции на Beautiful. ai

Създавайте презентации без усилие с интелигентни шаблони, базирани на изкуствен интелект, които автоматично нагаждат оформлението, за да се побере съдържанието ви.

Проследявайте ангажираността на зрителите с вградени аналитични инструменти и инструменти за проследяване на зрителите, които предоставят ценна информация за поведението на вашата аудитория.

Визуализирайте ефективно данните с автоматично форматирани диаграми и графики, които гарантират яснота и професионализъм.

Получавайте предложения за слайдове, базирани на изкуствен интелект, според типа на вашето съдържание, които ще ви насочат към професионален дизайн.

Достъп до историята на версиите, за да управлявате ефективно редакциите и да се връщате към предишни дизайни, когато е необходимо.

Ограничения на Beautiful. ai

Опциите за персонализиране са ограничени в сравнение с традиционните инструменти за дизайн, което ограничава творческата гъвкавост.

Разнообразието от шаблони е по-ограничено, което може да ограничи избора на дизайн.

Опциите за експортиране в безплатната версия са ограничени, което ограничава достъпа до висококачествени резултати.

Цени на Beautiful. ai

Pro: 12 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Проекти ad hoc: 45 долара

Beautiful. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Beautiful. ai?

Харесвам AI Bot, който създава красиви слайдове с чудесни визуални ефекти. Това позволява да се създаде цяла презентация за кратко време. Той е по-добър от другите платформи поради многобройните налични шаблони и точността. Предложенията за съкращаване или промяна на тона на текста също са плюс.

Харесвам AI Bot, който създава красиви слайдове с чудесни визуални ефекти. Това позволява да се създаде цяла презентация за кратко време. Той е по-добър от другите платформи поради многобройните налични шаблони и точността. Предложенията за съкращаване или промяна на тона на текста също са плюс.

💡 Професионален съвет: Когато става дума за дизайн на слайдове, по-малко е по-добре. Използвайте минимално количество текст и се фокусирайте върху ключовите точки. Целете се към яснота и простота, за да не претоварвате аудиторията си.

4. Prezi (най-подходящ за нелинейно разказване на истории)

чрез Prezi

Prezi предефинира форматите на презентациите с интерфейс за мащабиране и подход за пространствено разказване на истории.

Вместо да преминавате от слайд на слайд, Prezi ви позволява да изследвате динамично платно, където темите се свързват визуално. Този формат е особено ефективен за създаване на нелинейни, увлекателни презентации, които се адаптират към взаимодействията с аудиторията.

Най-добрите функции на Prezi

Създавайте увлекателни, нелинейни презентации, като използвате мащабиращото платно на Prezi, за да свържете идеи и да покажете взаимоотношенията визуално.

Навигирайте динамично между теми и подтеми, предлагайки гъвкаво преживяване за разказване на истории, съобразено с нуждите на аудиторията.

Преобразувайте съществуващите PowerPoint слайдове в Prezi презентации, за да придадете на традиционното си съдържание модерен, интерактивен вид.

Записвайте видео презентации с виртуални фонове за отдалечени екипи или споделяне онлайн.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom, което позволява интерактивни презентации на живо.

Ограничения на Prezi

Изисква по-стръмна крива на обучение в сравнение с традиционните инструменти.

Прекомерната употреба на ефекти за движение може да доведе до дезориентация на зрителите, особено в сложни презентации.

Управлението на сложни презентации може да се превърне в предизвикателство, тъй като платното става препълнено.

Цени на Prezi

Индивидуален: Стандартен: 5 $/месец Плюс: 15 $/месец Премиум: 25 $/месец

Стандартен: 5 $/месец

Плюс: 15 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Студенти и преподаватели: EDU Plus: 4 $/месец EDU Pro: 8 $/месец EDU Teams: 19 $/месец на потребител

EDU Plus: 4 $/месец

EDU Pro: 8 $/месец

EDU Teams: 19 $/месец на потребител

Бизнес: Плюс: 15 $/месец Премиум: 25 $/месец Екипи: 39 $/месец на потребител

Плюс: 15 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Teams: 39 $/месец на потребител

Стандартен: 5 $/месец

Плюс: 15 $/месец

Премиум: 25 $/месец

EDU Plus: 4 $/месец

EDU Pro: 8 $/месец

EDU Teams: 19 $/месец на потребител

Плюс: 15 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Teams: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Prezi

G2: 4. 2/5 (5100+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2210+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Prezi?

Лесен за използване и се представя добре пред клиентите. Обичам факта, че променя опциите за презентация, за да ви даде преходи, избледняване и изчезване, увеличаване и намаляване, и е чудесен начин да ангажирате клиентите, тъй като движението ги привлича, а софтуерът е изчистен и интуитивен.

Лесен за използване и се представя добре пред клиентите. Обичам факта, че променя опциите за презентация, за да ви даде преходи, избледняване и изчезване, увеличаване и намаляване, и е чудесен начин да ангажирате клиентите, тъй като движението ги привлича, а софтуерът е изчистен и интуитивен.

🔍 Знаете ли? Терминът „Смърт от PowerPoint“ стана популярен в началото на 2000-те години, за да опише прекалено дългите и незаинтересоващи презентации. Той вдъхнови вълна от обучения за това как да се създават по-убедителни слайдове.

5. Powtoon (най-доброто за анимирани презентации)

чрез Google Workspace

Powtoon предоставя възможностите на анимационно студио на обикновените потребители, превръщайки статичните презентации в динамично видео съдържание. Използвайки професионални инструменти и готови ресурси, Powtoon ви позволява да създавате анимирани презентации за обучение, образование и маркетинг.

Това е надежден избор за проекти, при които традиционните слайдове може да не са достатъчно ефективни.

Най-добрите функции на Powtoon

Изберете от богата библиотека с анимирани герои, реквизит и шаблони, пригодени за различни индустрии и случаи на употреба.

Преобразувайте текст в аудио с функцията за преобразуване на текст в реч, достъпна на няколко езика за глобална аудитория.

Контролирайте анимациите с прецизност чрез редактиране на базата на времева линия, което предлага гъвкавост и персонализация за сложни проекти.

Синхронизирайте автоматично движенията на устните на анимираните герои с гласовите коментари, като подобрите качеството на съдържанието си.

Добавете музика и звукови ефекти от професионална библиотека, за да обогатите презентациите и видеоклиповете си.

Ограничения на Powtoon

Изисква значително време за усвояване на напреднали анимационни техники, особено за начинаещи.

Създаването на сложни анимации може да отнеме много време, което ограничава практическата им приложимост за бързи проекти.

Липсват стабилни функции за сътрудничество в реално време, което може да забави работния процес на екипа.

Плановете от по-ниско ниво ограничават качеството на експортиране, което може да не отговаря на професионалните стандарти.

Цени на Powtoon

Lite: 50 $/месец

Професионална версия: 190 $/месец

Бизнес: 125 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Powtoon

G2: 4. 4/5 (230+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Powtoon?

Един от най-атрактивните елементи е, че можем да започнем да използваме Powtoon, без да е необходимо да имаме познания за използването на инструмента, тъй като той е много интуитивен, а ако сте използвали друг тип софтуер за анимация, Powtoon със сигурност ще ви е много познат, освен че можете да го използвате в облака, което означава, че всяка промяна и всяка актуализация се запазват директно, което минимизира загубата на информация.

Един от най-атрактивните елементи е, че можем да започнем да използваме Powtoon, без да е необходимо да имаме познания за използването на инструмента, тъй като той е много интуитивен, а ако сте използвали друг тип софтуер за анимация, Powtoon със сигурност ще ви е много познат, освен че можете да го използвате в облака, което означава, че всяка промяна и всяка актуализация се запазват директно, което минимизира загубата на информация.

6. Microsoft PowerPoint (най-добър за многофункционалност)

чрез Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint е широко признат избор за софтуер за презентации, предлагащ цялостен набор от функции както за прости слайдшоута, така и за мултимедийни презентации. Като оригиналният инструмент за презентации, неговите офлайн възможности и богат набор от инструменти го правят практичен и надежден избор за потребители от различни индустрии, подходящ както за начинаещи, така и за опитни професионалисти.

Най-добрите функции на Microsoft PowerPoint

Създавайте презентации с контроли за слайд майстор и шаблони, като гарантирате последователен дизайн във всички слайдове.

Използвайте усъвършенствани анимации и преходи, за да добавите интерактивност и да задържите вниманието на аудиторията си.

Визуализирайте сложни данни с графики SmartArt и набор от опции за диаграми, пригодени за бизнес или академични презентации.

Изберете от разнообразна гама от готови шаблони за презентации.

Управлявайте презентациите си ефективно с вградения изглед на презентатора, включващ бележки, времеви показатели и инструменти за навигация.

Работете офлайн с мощни настолни функции, които осигуряват непрекъснат достъп дори без интернет връзка.

Ограничения на Microsoft PowerPoint

Ограниченията за размера на файловете за големи или мултимедийни презентации могат да повлияят на производителността.

При споделяне на файлове между потребители на macOS и Windows могат да възникнат проблеми с междуплатформената съвместимост.

Цени на Microsoft PowerPoint

Еднократна покупка: 179,99 $.

Оценки и рецензии за Microsoft PowerPoint

G2: 4. 2/5 (4225+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 670 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint е подходящ за създаване на проекти, които да се използват с друг софтуер, като Captivate или Articulate 360, за да се създаде уеб-базирано съдържание за обучителни модули. Той е по-малко подходящ, ако трябва да използвате слайдове с различни размери за презентацията си, тъй като има тенденция да изкривява следващия слайд в проекта.

Microsoft PowerPoint е подходящ за създаване на проекти, които да се използват с друг софтуер, като Captivate или Articulate 360, за да се създаде уеб-базирано съдържание за обучителни модули. Той е по-малко подходящ, ако трябва да използвате слайдове с различни размери за презентацията си, тъй като има тенденция да изкривява следващия слайд в проекта.

🧠 Интересен факт: PowerPoint, пуснат на пазара през 1987 г., революционизира начина, по който се създават презентациите. Преди това повечето презентации разчитаха на физически слайдове или прозрачни фолиа на прожекционни апарати.

7. Pitch (Най-доброто за съвременно сътрудничество)

чрез Pitch

Pitch предлага софтуер за презентации, проектиран за съвременните работни места, който комбинира инструменти за сътрудничество с усъвършенствани функции за дизайн. Сътрудничеството в реално време и интеграцията на данни го правят практичен избор за екипи, които работят върху презентации или доклади за клиенти, фокусирани върху данни ( ).

Той включва и набор от персонализирани шаблони, които помагат на екипите да създават бързо професионални презентации, спестявайки време за дизайн. Интеграцията му с инструменти като Slack и Google Drive осигурява безпроблемно управление на работния процес.

Най-добри функции

Сътрудничество в реално време с проследяване на курсора на живо, което позволява безпроблемна работа в екип.

Записвайте и представяйте асинхронно с вградени инструменти за видеозапис, спестявайки време на заетите екипи.

Организирайте работните процеси на екипа с интелигентни работни пространства, осигуряващи ефективен контрол на достъпа и организация.

Свържете се с източници на данни, за да интегрирате данни на живо директно в презентациите, като поддържате съдържанието актуализирано.

Съхранявайте и организирайте ефективно всичките си презентации с вградена система за управление на ресурсите.

Ограничения на Pitch

По-малко опции за шаблони и функции за персонализиране в сравнение с по-утвърдените конкуренти

Усъвършенстваните процеси за интегриране на данни може да изискват време и усилия за усвояване.

Ограничената функционалност на мобилното приложение затруднява редактирането в движение

Някои разширени функции все още са в процес на разработка.

Цени на Pitch

Безплатно

Pro: 25 $/месец

Бизнес: 100 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pitch?

Много по-лесно е да се създават персонализирани, атрактивни презентации, отколкото с Google Slides или PPT. По-лесно е да се използват персонализирани шрифтове и да се задават шаблони, а решетката прави слайдовете много по-атрактивни визуално в сравнение с други инструменти. Функциите за управление на проекти са приятно допълнение.

Много по-лесно е да се създават персонализирани, атрактивни презентации, отколкото с Google Slides или PPT. По-лесно е да се използват персонализирани шрифтове и да се задават шаблони, а решетката прави слайдовете много по-атрактивни визуално в сравнение с други инструменти. Функциите за управление на проекти са приятно допълнение.

💡 Професионален съвет: Структурирайте презентацията си като история: увлекателно начало, ясна среда и силно заключение. Този подход помага да се поддържа интереса на аудиторията и прави посланието ви по-запомнящо се.

8. Mentimeter (Най-доброто за интерактивни презентации)

чрез Mentimeter

Mentimeter превръща презентациите в интерактивни преживявания, като позволява участие на аудиторията в реално време. Чрез анкети на живо, викторини или облаци от думи, той помага на презентаторите да ангажират аудиторията по динамичен начин, което го прави идеален за преподаватели, лектори на конференции и фасилитатори.

Освен това Mentimeter поддържа широка гама от устройства, така че участниците могат да се включат и да участват, използвайки своите телефони, таблети или лаптопи, без да е необходима специална настройка. Тази гъвкавост го прави особено полезен за хибридни или отдалечени настройки.

Най-добрите функции на Mentimeter

Събирайте обратна връзка в реално време с интерактивни анкети и викторини, като подобрявате ангажираността на аудиторията.

Създавайте визуално впечатляващи облаци от думи и скали за мнения, добавяйки разнообразие към презентациите си.

Показвайте незабавни визуализации на отговорите на аудиторията за опростено тълкуване на данните.

Използвайте различни формати на въпроси, за да персонализирате презентациите според различните цели.

Експортирайте данни за взаимодействието за анализ, като гарантирате полезни заключения от обратната връзка на аудиторията.

Ограничения на Mentimeter

Ограниченията при персонализирането на основния дизайн могат да ограничат творческата свобода.

Размерът на аудиторията в основните планове налага ограничения за участие

Цени на Mentimeter

За професионалисти:

Безплатно

Основен: 17,99 $/месец на потребител

Pro: 24,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

За образование:

Безплатно

Основен: 12,99 $/месец на потребител

Pro: 14,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Кампус: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mentimeter

G2: 4,7/5 (над 610 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Mentimeter?

Използвам Mentimeter по време на месечните ни екипни разговори. Това е чудесен инструмент за разгряване на групата и за да накара всички да допринесат за останалата част от срещата. Някои месеци използвам шаблоните и предварително създадените слайдове, предоставени от Menti. Други месеци създавам бърза презентация с персонализирани или специфични за екипа въпроси. И двата метода са изключително прости и изискват минимални усилия (но създават максимално забавление).

Използвам Mentimeter по време на месечните ни екипни разговори. Това е чудесен инструмент за разгряване на групата и за да накара всички да допринесат за останалата част от срещата. Някои месеци използвам шаблоните и предварително създадените слайдове, предоставени от Menti. Други месеци създавам бърза презентация с персонализирани или специфични за екипа въпроси. И двата метода са изключително прости и изискват минимални усилия (но създават максимално забавление).

🤝 Приятелско напомняне: Използвайте слайдовете си като ръководство, а не като сценарий. Общувайте директно с аудиторията си и разяснявайте точките, които представяте, вместо просто да четете съдържанието.

9. Keynote (най-подходящ за потребители на екосистемата на Apple)

чрез Keynote

Keynote работи безпроблемно с екосистемата на Apple, което улеснява създаването на презентации с изтънчен и професионален вид. Богатата библиотека с анимационни инструменти ви помага да добавяте движение и ефекти без много усилия, а интуитивният интерфейс улеснява работата, докато вие се концентрирате върху идеите си.

Освен това, благодарение на сътрудничеството с iCloud и съвместимостта с всички устройства на Apple, това е отличен избор, ако цените дизайна и лекотата на използване.

Най-добрите функции на Keynote

Дизайнирайте презентации с кинематографични ефекти, използвайки усъвършенствани анимации и Magic Move, за да анимирате обекти и да създавате плавни, професионални презентации.

Подобрете презентациите си с инструменти за типография и брандиране, специално проектирани да произвеждат висококачествени, визуално привлекателни резултати.

Добавете интерактивни анимации на диаграми, за да оживите данните и да направите сложната информация по-лесна за разбиране.

Персонализирайте фигури и вектори с усъвършенствани инструменти за редактиране, за да имате пълен творчески контрол и да създадете уникални, съобразени с вашите нужди визуални елементи.

Предавайте презентациите си директно на Apple TV за гъвкаво представяне и презентирайте безжично, без да се притеснявате за кабели или връзки.

Ограничения на Keynote

Ограничава функционалността до устройства на Apple, с изключение на потребители, които не използват Apple.

При конвертиране на файлове някои разширени функции може да не се прехвърлят, което може да повлияе на функционалността или дизайна на презентацията.

По-малък избор от шаблони в сравнение с някои други платформи, което може да ограничи разнообразието при започването на нов проект.

Цени на Keynote

Безплатно

Оценки и рецензии за Keynote

G2: 4. 4/5 (520+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (135+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Keynote?

Не съм голям фен, но малките неща, които ми харесват, са 1) дългият списък с възможни анимации (които преди бяха уникални, но в момента стават все по-тривиални); 2) възможността да отваряте собственическите Keynote файлове, които може би все още имате някъде; 3) цената (безплатно за потребители на MacOS); и 4) фактът, че може автоматично да анимира съществуващи презентации и да създава филмови клипове.

Не съм голям фен, но малките неща, които ми харесват, са 1) дългият списък с възможни анимации (които преди бяха уникални, но в момента стават все по-тривиални); 2) възможността да отваряте собственическите Keynote файлове, които може би все още имате някъде; 3) цената (безплатно за потребители на MacOS); и 4) фактът, че може автоматично да анимира съществуващи презентации и да създава филмови клипове.

💡 Професионален съвет: Изберете изображения с висока резолюция, които подкрепят вашето послание. Визуално привлекателното изображение може да бъде по-ефективно от блок текст и да ви помогне да задържите вниманието на аудиторията.

10. LibreOffice Impress (най-доброто за ентусиастите на отворения код)

чрез LibreOffice Impress

LibreOffice Impress е инструмент за презентации с отворен код, който предлага солиден набор от функции, без да изисква абонамент. Това е практичен вариант за тези, които искат да избегнат текущи разходи, като същевременно имат достъп до основни функции за презентации.

Impress е съвместим с различни файлови формати, което улеснява импортирането и експортирането на презентации от различни платформи. Това е добър избор за всеки, който цени контрола над своите данни, тъй като не разчита на съхранение в облак, а съхранява всичко локално.

Най-добрите функции на LibreOffice Impress

Възползвайте се от отворения код, за да създавате и редактирате презентации без никакви разходи или абонаменти.

Включете разнообразни инструменти за рисуване и мултимедия директно в презентациите си за творчески и персонализирани дизайни.

Персонализирайте анимационните траектории и ефекти, за да направите презентациите си по-динамични, като предлагате привлекателни визуални елементи, които подхождат на съдържанието ви.

Показвайте презентациите на няколко монитора, за да увеличите контрола си и да предоставите по-изтънчено и гъвкаво преживяване при представянето.

Експортирайте презентациите си като PDF файлове, като запазите анимациите, за да се уверите, че съдържанието ви изглежда еднакво на различни устройства.

Ограничения на LibreOffice Impress

Интерфейсът може да изглежда по-малко изпипан, което може да повлияе на потребителското преживяване, особено за тези, които са свикнали с по-интуитивни платформи.

Липсата на силни функции за сътрудничество в облака може да ограничи работните процеси на екипа и сътрудничеството в реално време.

Актуализациите на функциите и новите версии може да отнемат повече време, тъй като платформата разчита на разработката, задвижвана от общността.

Цени на LibreOffice Impress

Безплатно

Оценки и рецензии за LibreOffice Impress

G2: 4/5 (25+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (2190+ отзива)

Какво казват реалните потребители за LibreOffice Impress?

Когато за първи път изпробвах LibreOffice, ми се стори като прилична алтернатива на MS Office, поне за моите нужди. Първото ми впечатление обаче не беше много добро. На първо място, не работи много гладко! Малко забавя, или не знам как да го опиша.

Когато за първи път изпробвах LibreOffice, ми се стори като прилична алтернатива на MS Office, поне за моите нужди. Първото ми впечатление обаче не беше особено добро. На първо място, не работи много гладко! Малко забавя, или не знам как да го опиша.

💡 Професионален съвет: Твърде много шрифтове могат да направят презентацията ви хаотична. Използвайте един шрифт за заглавията и друг за основния текст, или трети за подчертаване.

11. Visme (Най-доброто за интерактивни и базирани на данни презентации)

чрез Visme

Visme преодолява разликата между презентации, инфографики и интерактивно съдържание, като предлага инструменти за създаване на визуално привлекателни и динамични материали. Неговата гъвкавост го прави идеален за маркетинг специалисти, преподаватели и бизнес професионалисти, които се стремят да поддържат интереса на аудиторията в различни формати.

Многофункционалността му гарантира, че може да отговори на нуждите на различни индустрии и типове потребители, което го прави предпочитан инструмент за създаване на ефективно, привличащо вниманието съдържание в различни формати.

Най-добрите функции на Visme

Създавайте динамични и визуално привлекателни презентации с усъвършенствани джаджи за визуализация на данни.

Добавете кликаеми елементи и анимации, за да превърнете статичните слайдове в интерактивно съдържание за участие на аудиторията.

Достъп до обширна библиотека със стокови медии, за да обогатите презентациите си и да добавите професионални визуални елементи, които допълват вашето послание.

Оптимизирайте дизайните за различни устройства, като използвате адаптивни оформления на съдържанието, които автоматично настройват дизайна ви за различни размери на екрана.

Хоствайте презентации в интернет или ги вграждайте директно в уебсайтове за безпроблемна интеграция, без да се налага да използвате допълнителен софтуер или да изтегляте файлове.

Ограничения на Visme

По-големите презентации могат да причинят забавяне на производителността, което може да повлияе на стандартизацията на процесите и общата ефективност по време на процеса на създаване.

Безплатният план има ограничения по отношение на функции като достъп до шаблони, опции за изтегляне и включване на водни знаци, което може да повлияе на цялостния професионален вид на презентацията.

Липсват вградени инструменти за редактиране на видео, което налага на потребителите да редактират видеоклиповете във външен софтуер, преди да ги добавят към презентациите.

Цени на Visme

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,6/5 (над 420 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (710+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Visme?

Visme е чудесно решение за нашия екип от 8 маркетинг специалисти за създаване и споделяне на графики, презентации и други маркетингови материали. Мога да си представя, че би било ефективно и за по-голям маркетинг отдел в предприятие. Цената му е малко висока, когато екипът ви се разраства, а понякога по-новите членове на екипа ни се затрудняват да се научат да работят с инструмента.

Visme е чудесно решение за нашия екип от 8 маркетинг специалисти за създаване и споделяне на графики, презентации и други маркетингови материали. Мога да видя, че би било ефективно и за по-голям маркетинг отдел в предприятие. Става малко скъпо, когато екипът ви се разраства, а понякога по-новите членове на екипа ни се затрудняват да се научат да работят с инструмента.

12. Gamma (най-доброто за гъвкаво разказване на истории, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез Gamma

Gamma представя нов начин за създаване на презентации чрез адаптивен формат на базата на карти, който съчетава разказването на истории с визуално въздействие. Този иновативен инструмент е предназначен за професионалисти, които търсят нов подход към дизайна и структурата на слайдовете.

Дизайнът му позволява плавни преходи между съдържанието, което дава възможност на потребителите да създадат естествен и увлекателен разказ. Гъвкавостта на системата с картички гарантира, че потребителите могат лесно да се съсредоточат върху една концепция, без да претрупват екрана с прекалено много информация.

Най-добрите функции на Gamma

Организирайте идеите и съдържанието си с помощта на гъвкава система на базата на карти, която се настройва автоматично според вашия стил на презентиране.

Включете мултимедия безпроблемно, подобрявайки разказа с видеоклипове, изображения и други елементи за по-ангажиращо преживяване на аудиторията.

Използвайте предложенията за оформление, базирани на изкуствен интелект, за да създадете презентации, които подчертават вашето послание по визуално привлекателен начин.

Структурирайте сложно или плътно съдържание с разгъваеми секции, за да поддържате презентацията си ясна и лесна за следване.

Споделяйте презентациите си чрез активни връзки, които се актуализират автоматично, позволявайки на екипа или аудиторията ви винаги да имат достъп до най-актуалната версия, без да е необходимо да препращате файловете отново.

Ограничения на гамата

Ограничената офлайн функционалност може да представлява предизвикателство за потребителите в отдалечени райони.

Сравнително нова платформа с по-малко шаблони в сравнение с утвърдените конкуренти.

Gamma не поддържа анимиране на отделни елементи на слайдове, което може да ограничи динамичното представяне на съдържанието.

Гама цени

Безплатно

Pro: 8 $/месец

Екип: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Gamma

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gamma?

Gamma е доста добра за създаване на презентации, ако искате нещо по-различно от обичайните опции. Системата, базирана на карти, е приятна промяна, която улеснява създаването и адаптирането на слайдовете ви в движение. Предложенията на изкуствения интелект помагат при оформлението, така че не е нужно да се притеснявате за дизайна, а освен това е чудесна за работа с колеги в реално време. Въпреки това, опциите за шаблони са малко ограничени и не можете да анимирате отделни елементи на слайда, което е разочароващо.

Gamma е доста добра за създаване на презентации, ако искате нещо различно от обичайните опции. Системата на базата на карти е приятна промяна, която улеснява създаването и адаптирането на слайдовете ви в движение. Предложенията на изкуствения интелект помагат при оформлението, така че не е нужно да се притеснявате за дизайна, а освен това е чудесна за работа с колеги в реално време. Въпреки това, опциите за шаблони са малко ограничени и не можете да анимирате отделни елементи на слайда, което е разочароващо.

13. Zoho Show (Най-доброто за безпроблемно сътрудничество в екип)

чрез Zoho Show

Zoho Show съчетава удобни за ползване дизайнерски функции с надеждни инструменти за сътрудничество, което го прави силен конкурент за презентационни проекти, фокусирани върху екипната работа. Интеграцията му с екосистемата на Zoho предоставя допълнителни предимства за тези, които вече използват техния набор от приложения.

Освен това Zoho Show предлага голямо разнообразие от шаблони и опции за персонализиране, които могат да помогнат на екипите да създават презентации, които са както функционални, така и визуално привлекателни. То също така позволява лесно съхранение и споделяне в облака.

Най-добрите функции на Zoho Show

Работете на различни устройства с облачни функции и поддръжка на мобилни приложения, което ви позволява да имате достъп и да актуализирате презентациите си отвсякъде.

Редактирайте и преглеждайте съдържанието съвместно с контрол на достъпа въз основа на роли, като гарантирате, че членовете на екипа могат да допринасят, като същевременно запазвате контрол над това кой може да вижда/променя съдържанието.

Вградете мултимедия като видеоклипове, GIF файлове и връзки директно в слайдовете, превръщайки презентациите си в интерактивни преживявания, които завладяват и ангажират аудиторията ви.

Интегрирайте безпроблемно с други приложения на Zoho, създавайки пакет за продуктивност, който оптимизира работния процес и поддържа всичко организирано.

Ограничения на Zoho Show

По-малка библиотека с шаблони в сравнение с другите основни конкуренти

Ограничените разширени функции за дизайн може да не са подходящи за потребители, които търсят сложни възможности за персонализиране.

Офлайн функционалността е ограничена без предварителна настройка за синхронизация.

Опциите за експортиране понякога могат да компрометират точността на форматирането.

Цени на Zoho Show

Безплатно за до 25 потребители

Премиум: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Show

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Show?

Zoho Show е много лесен за използване и поддържа почти всички видове устройства. Можете лесно да споделяте важни офис презентации в облака отвсякъде. Освен това поддържа дистанционни презентации и Powerpoint файлове. Лесно е да създавате, споделяте и променяте презентации, а освен това работи много бързо. Харесва ми начинът, по който мога да споделям важни офис PPT презентации, докато съм на мобилния си телефон, използвайки Zoho Show.

Zoho Show е много лесен за използване и поддържа почти всички видове устройства. Можете лесно да споделяте важни офис презентации в облака отвсякъде. Освен това поддържа дистанционни презентации и Powerpoint файлове. Лесно е да създавате, споделяте и променяте презентации, а освен това работи много бързо. Харесва ми начинът, по който мога да споделям важни офис PPT презентации, докато съм на мобилния си телефон, използвайки Zoho Show.

🤝 Приятелско напомняне: Преди да започнете презентацията, тествайте оборудването си, за да се уверите, че всичко работи безпроблемно – особено мултимедийните елементи като видеоклипове или аудио файлове.

ClickUp за най-добрата ви презентация досега

Създаването на впечатляващи презентации не трябва да бъде досаден процес. Независимо дали сте преподавател, който изготвя планове за уроци, професионалист, който представя предложение, или екип, който работи съвместно по презентация, подходящите инструменти могат да направят голяма разлика.

С толкова много алтернативи на Google Slides, със сигурност ще намерите решение, което напълно отговаря на вашите нужди. Сред тях ClickUp е най-добрата платформа „всичко в едно“ за презентации, безпроблемно сътрудничество и управление на работния процес. Нейните персонализирани шаблони, AI функции и интерактивни бели дъски предефинират възможностите на инструментите за презентации.

ClickUp не само ви помага да създавате презентации – той променя начина, по който планирате, проектирате и сътрудничите.

Защо да се задоволявате с по-малко? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅