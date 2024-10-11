5-те най-добри AI браузъра през 2025 г.

Уморени ли сте да превъртате безкрайни резултати от търсене, за да намерите нужната ви информация? Браузърите с изкуствен интелект могат да променят вашето онлайн преживяване, като ви предоставят интелигентни, персонализирани препоръки и информация.

За разлика от обикновените браузъри, AI браузърите предвиждат вашите нужди и предлагат по-бързо подходяща и актуална информация. Те предоставят персонализирани данни, като анализират вашето поведение при сърфиране и така научават вашите интереси и предпочитания.

Въпреки това, не всички браузъри са еднакви. Някои може да изискват да настроите персонализиран URL (CU), което може да бъде неудобно за много потребители. В тази публикация ще споделя моите най-добри избори за най-добрите AI браузъри, които не изискват CU. Тези браузъри предлагат мощни функции без допълнителна сложност, което ги прави достъпни за всеки.

⏰ 60-секундно резюме AI браузърите могат да променят начина, по който сърфирате, с персонализирани анализи, автоматизация и по-умни препоръки. Ето 5-те AI браузъра: Arc Max Wavebox Brave Microsoft Edge Opera ClickUp Brain, задвижван от AI, оптимизира работните процеси, подобрява сътрудничеството и увеличава производителността – всичко това в една интелигентна, безпроблемна платформа.

Какво да търсите в браузърите с изкуствен интелект?

Докато тествах AI браузърите, които са налични днес, осъзнах, че има голяма разлика между опциите. Някои са много персонализирани, докато други не предлагат толкова много опции или подробни отговори. Въз основа на моите проучвания, ето факторите, които според мен правят един AI браузър страхотен.

Възможности за персонализация: Търсете браузъри, които се адаптират към вашите предпочитания и навици. Това включва функции като персонализирани препоръки, предсказуеми търсения и персонализирани интерфейси.

Инструменти за ефективност и производителност: AI функциите, които подобряват сърфирането, управляват информацията и повишават производителността, са важни. Изберете браузър с иновативни инструменти за обобщаване, AI чат интеграции и AI функциите, които подобряват сърфирането, управляват информацията и повишават производителността, са важни. Изберете браузър с иновативни инструменти за обобщаване, AI чат интеграции и автоматизация на браузъра

Функции за сигурност: Подобрените мерки за сигурност, базирани на изкуствен интелект, са от решаващо значение. Те могат да включват усъвършенствано откриване на заплахи, защита на личните данни и режими за безопасно сърфиране.

Опции за сътрудничество: Ако работите по екипни проекти, обмислете браузъри, предназначени за споделяне и сътрудничество. Функции като съвместно сърфиране, споделени бележки и интегрирани комуникационни инструменти могат да бъдат полезни.

Интеграция с други инструменти: Уверете се, че браузърът се интегрира безпроблемно с други инструменти и платформи, които използвате, като софтуер за управление на проекти, клиенти за електронна поща и услуги за съхранение в облак.

Потребителски интерфейс и опит: Удобният за ползване интерфейс, който е интуитивен и лесен за навигация, може да направи голяма разлика в опита ви при сърфиране в интернет. Търсете браузъри, които използват най-модерни технологии, за да предложат изчистен дизайн и лесен достъп до AI функции.

Докато разглеждаме най-добрите AI инструменти за сърфиране, нека видим как те променят взаимодействието ни с интернет.

5-те най-добри AI браузъра, които можете да използвате

Ето петте AI браузъра, които се откроиха тази година. Всеки от тях има уникални функции, които революционизират сърфирането в интернет и помагат за повишаване на производителността по различни начини.

1. Arc Max

чрез Arc Max

Arc Max може да бъде вашият избор за ежедневни задачи благодарение на AI асистента си Max. Функцията за 5-секундно преглеждане ви позволява бързо да прецените съдържанието на линковете, без да кликвате върху тях, което ви спестява време и ви помага да избегнете нерелевантни страници.

Той също така позволява AI-задвижвани взаимодействия директно в интерфейса на браузъра.

Функцията „Ask on Page“ ви позволява да задавате въпроси относно прочетеното съдържание, като получавате незабавно обяснение, без да напускате уеб страницата. Този метод на интегриране на AI помощ предлага по-непосредствена и контекстуална поддръжка.

Най-добрите функции на Arc Max

Използвайте функцията за заснемане на екрана на живо с опции за персонализиране

Активирайте вградения блокиращ реклами и проследяващи елементи за по-голяма поверителност.

Използвайте командната лента за бърза навигация и персонализирани преки пътища.

Лесно превключвайте между профилите с функцията „Spaces“

Ограничения на Arc Max

Някои потребители може да изпитат трудности при усвояването им поради уникалния интерфейс.

Мобилната версия (Arc Search) не разполага с някои функции на настолната версия.

Цени на Arc Max

Безплатно

Arc Максимални оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

2. Wavebox

чрез Wavebox

Wavebox има уникален подход към организирането на онлайн работата. Той разделя ежедневните приложения и уебсайтове в отделни пространства, което ви помага да управлявате различни проекти и клиенти.

AI асистентът на браузъра разпознава контекста. Той е достъпен на всяка страница и предлага подходяща помощ въз основа на текущото приложение или раздела. Можете да го използвате, за да обобщавате уеб страници, да генерирате отговори по имейл и да отстранявате грешки в кода, без да сменяте контекста.

Освен това, навигацията на Wavebox, фокусирана върху приложенията, значително намалява претрупването с раздели, като гарантира, че нямате отворени прекалено много раздели. Групирането на приложенията в страничната лента прави преминаването между задачите по-ефективно, особено когато работите с няколко акаунта на една и съща услуга.

Най-добрите функции на браузъра Wavebox

Използвайте контейнери за бисквитки за сигурно изолиране на приложения

Извършвайте безпроблемно многозадачност с поддръжка на разделен екран

Бързо навигиране в браузъра с персонализирани клавишни комбинации

Изберете от над 2500 персонализирани интеграции на приложения

Ограничения на браузъра Wavebox

Първоначалният процес на настройка отнема малко време.

Документацията трябва да бъде по-лесна за ползване от потребители без технически познания.

Цени на браузъра Wavebox

Основни: Безплатни

Wavebox Pro: 8,33 $/месец (плаща се годишно)

Екипи: 12,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за браузъра Wavebox

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

3. Brave

чрез Brave

Отличителна черта на този браузър е неговата политика за поверителност. Когато използвате модели, хоствани от Brave, вашите чатове изчезват, след като приключите – няма останали данни, за които да се притеснявате.

Този подход, при който на първо място е поставена поверителността, се разпростира и върху CodeLLM на Brave. Ако имате нужда от помощ при кодирането, AI инструмент, който може да отговаря на въпроси, свързани с програмирането, директно в браузъра, може да ви бъде много полезен.

Brave ви позволява да изберете кой AI модел да използвате, като всеки от тях има ясна информация за поверителността. По този начин имате пълен контрол над AI взаимодействията си, което не винаги е така при други браузъри.

Най-добрите функции на Brave

Използвайте „AI Summarizer“ за бързи прозрения относно резултатите от уеб търсенето.

Използвайте вградената функция за блокиране на реклами и проследяващи елементи за безпроблемно сърфиране.

Достъп до оригинални уеб страници с функцията De-AMP

Изберете от няколко опции за AI модели (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Ограничения на Brave

Някои AI функции имат ограничения за използване в безплатната версия.

За достъп до определени AI модели е необходим премиум абонамент.

Цени на Brave

Безплатни за използване

Leo Premium: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Brave

G2: 4,6/5 (над 450 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

4. Microsoft Edge

чрез Microsoft Store

Виртуалният асистент на Microsoft Edge, Copilot, базиран на изкуствен интелект, е перфектен пример за това как свързаният изкуствен интелект може да подобри ежедневните задачи при сърфиране.

Можете да го помолите да промени настройките или да изведе историята на сърфирането ви, което е по-интуитивно от навигирането в менютата.

Това гласово управление се отнася и за външния вид на браузъра. Можете да използвате AI генератора на теми, за да създадете персонализирани дизайни, като опишете какво искате, което прави сърфирането по-лично и ефективно.

Най-добрите функции на Microsoft Edge

Използвайте интеграцията на търсачката Bing, задвижвана от AI

Обобщавайте уеб страници и PDF файлове с AI

Групирайте разделите с AI за по-добра организация

Заснемайте екранни снимки и уеб съдържание с вградени инструменти

Ограничения на Microsoft Edge

На някои потребители им отнема повече време да свикнат с функциите на Copilot.

Цени на Microsoft Edge

Безплатно

Copilot Pro: 20 $/месец

Copilot за Microsoft 365: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Edge

G2: 4. 2/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 450 отзива)

5. Opera

чрез Opera

AI асистентът на Opera, Aria, има някои отличителни характеристики. В режим „Създаване“ можете да обучите Aria да пише в личния ви стил. Това може да направи изготвянето на имейли и публикации в социалните медии по-естествено и съобразено с вашия стил, когато използвате браузъра Opera.

Интерфейсът на командния ред за Aria (Cmd/Ctrl + /) е друга отличителна функция. Той ви позволява бърз достъп до AI помощ, без да преминавате към страничната лента, като поддържа работния ви процес гладък и без прекъсвания.

Най-добрите функции на Opera

Защитете личните си данни с вграден VPN

Интегрирайте директно с приложения за съобщения като WhatsApp и Telegram.

Обобщете уеб страници с AI, като използвате бутона „Съкратете“.

Персонализирайте страничната си лента за лесен достъп до често използваните услуги.

Преминавайте лесно между работен и личен режим

Пестете батерията на лаптопите с режим за пестене на батерията

Ограничения на Opera

Ограничени AI функции в сравнение с някои конкуренти

Някои AI функции работят само ако имате Opera акаунт.

Цени на Opera

Безплатно

Оценки и рецензии за Opera

G2: 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Докато разглеждахме браузърите с AI функции, един инструмент, чиито AI функции привлякоха вниманието ми, е ClickUp. Въпреки че е инструмент за управление на проекти, той предлага повече AI функции, които опростяват работния процес, генерират съдържание, подобряват сътрудничеството и повишават общата продуктивност.

С AI асистента си ClickUp Brain, ClickUp е наистина приложението, което ви предлага всичко необходимо за работата!

Автоматизирайте работния си процес с ClickUp Brain

ClickUp Brain предлага няколко функции, базирани на изкуствен интелект, които могат да се конкурират със специализираните браузъри с изкуствен интелект. Ето някои от тях:

AI Knowledge Manager:

База знания с възможност за търсене: съхранява и организира знанията на вашия екип, като ги прави лесно достъпни.

Контекстуално разбиране: Разбира контекста на вашите запитвания и предоставя подходяща информация.

Обработка на естествен език: Позволява ви да задавате въпроси на обикновен език.

AI Project Manager:

Автоматизация на задачите: Автоматизира повтарящите се задачи, спестява време и намалява грешките.

Резюмета, генерирани от AI: Генерира резюмета на дискусии по проекти, срещи и документи.

Интелигентни препоръки: Предлага задачи, приоритети и крайни срокове въз основа на данните от проекта.

AI Writer for Work:

Създаване на съдържание: Помага при писането на имейли, доклади и документи.

Предложения за стил и тон: Предлага предложения за подобряване на стила и тона на писането ви.

Проверка на граматиката и правописа: Помага ви да откривате и коригирате грешки

Интеграция с други AI инструменти:

Интеграция с OpenAI: Работи безпроблемно с езиковия модел GPT-3 на OpenAI за разширени AI възможности.

Интеграции с трети страни: Могат да се интегрират с други AI инструменти за подобряване на функционалността.

ClickUp Brain, с фокус върху управлението на проекти и сътрудничеството, е ценен инструмент за екипи, които искат да оптимизират работните си процеси и да подобрят производителността си.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте знанията си в папки и етикети

Споделяйте знания с членовете на екипа и външни сътрудници

Интегрирайте с други функции на ClickUp, като задачи и проекти.

Експортирайте знания в различни формати, като PDF или CSV.

Задайте напомняния, за да проследите важната информация

Проследявайте използването и анализите, за да измерите въздействието на вашата база от знания.

Ограничения на ClickUp

Няма опции за геймификация за тези, които я харесват

Опцията за проследяване на времето може да бъде подобрена.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки потребител на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Повишете производителността си с AI

Докато експериментирах с тези AI браузъри и инструменти, осъзнах, че не става въпрос за замяна на стария ви браузър с нов, а за откриване на инструменти, които добавят контекст и подобряват работата ви по начини, които може би не сте обмисляли преди.

Макар да не е браузър, ClickUp Brain ми показа как AI може да бъде интегриран в ежедневните задачи, правейки неща като писане и управление на проекти да изглеждат лесни.

Моят съвет: Когато избирате AI инструменти, които да подобрят начина ви на работа, помислете как те могат да допълнят това, което вече правите. Най-полезните от тях не само решават проблеми или отговарят на въпроси, но и отварят нови, по-ефективни и по-влиятелни начини на работа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как ще промени работата ви!