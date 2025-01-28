Топ 10 алтернативи на React за фронтенд разработчици през 2025 г.

Вече не е необходимо да пишете код от нулата, за да създадете фантастични потребителски интерфейси. Вместо това можете да използвате отворена Javascript библиотека като React, за да изберете желаните компоненти и да ги съберете заедно.

React е библиотека с отворен код на Javascript, предназначена за създаване на потребителски интерфейси. Макар да не е платформа, тя може да ви помогне да разработвате уеб приложения – като че ли създавате потребителски интерфейс от градивни елементи. React предоставя елементите, позволява ви да ги съберете всички заедно и ги подрежда. Можете да използвате React Native и за създаване на мобилни приложения.

React и React Native са стандартът за създаване на потребителски интерфейси. Все пак, те не са единствените на пазара – алтернативите на React предлагат различни рамки, инструменти и функции, които могат да се харесат на някои разработчици.

Научете повече за това, какво трябва да търсите в алтернативите на React, и десетте най-добри опции, които да опитате тази година.

Какво да търсите в алтернативите на React?

Когато разглеждате алтернативи на React, трябва да имате предвид няколко неща:

Обхват на проекта ви: Определете дали проектът ви е малък или голям по мащаб. Някои алтернативи на React са идеални за по-малки проекти, докато други предоставят цялостна рамка за по-големи приложения. Също така е добре да вземете предвид вашите изисквания за производителност, тъй като някои алтернативи на React могат да осигурят по-добри предимства по отношение на производителността благодарение на леките пакети и ефективното рендиране.

Нуждите на вашия екип: Оценете опита на вашия екип с JavaScript фреймворкове. Кривата на обучение може да варира, но придобиването на нови умения може да бъде от полза за бъдещи проекти. Обмислете предпочитанията на вашите разработчици за контрол над потребителския интерфейс – някои алтернативи на React ви дават пълен контрол, докато други предлагат минимална гъвкавост.

Желаните от вас функции: Екосистемите, предлагани от алтернативите на React, са различни и ще трябва да знаете какво ви харесва (и какво не) когато започнете да търсите алтернатива. Някои се гордеят с динамични общности и обширни набори от инструменти, които предоставят повече възможности за разработка. Уверете се, че избраната алтернатива отговаря на специфичните нужди на вашия проект.

10-те най-добри алтернативи на React, които можете да използвате

1. Lit

Чрез Lit

Lit е лека алтернатива на React за създаване на уеб компоненти. За разлика от React, тя не предоставя цялостна рамка, но предлага инструменти за създаване на страхотен потребителски интерфейс.

Lit предлага алтернативи на React компонентите, които са модулни и лесни за поддръжка, с ефективна DOM манипулация. Има по-лека структура и по-ниска крива на обучение в сравнение с React.

Най-добрите функции на Lit

Невероятно лек, така че ще имате по-добро време за зареждане и производителност, което го прави отличен избор за малки и средни проекти.

Отлична съвместимост с различни браузъри за гъвкаво и лесно поддържано уеб разработване

На пръв поглед простият интерфейс предлага и разширени опции, включително шаблони и персонализирани методи за жизнен цикъл.

Ограничения на Lit

Това е много по-малка (но все още растяща!) общност от React, така че ще имате по-малко инструменти и опции, с които да експериментирате.

Цени на Lit

Безплатно

Оценки и рецензии за Lit

G2: 4. 1/5 (10+ отзива)

2. Inferno

Чрез GitHub

Inferno е лека Javascript библиотека, подобна на React. Тя предлага вградено сървърно рендиране (SSR) с значителни предимства по отношение на производителността при натоварване. Фокусът на Inferno върху производителността означава, че тя рендира по-бързо от React, особено при динамични уеб интерфейси с много компоненти.

Най-добрите функции на Inferno

Основните характеристики на Inferno дават приоритет на производителността, а бързите скорости на рендиране го правят привлекателен за по-големи уеб приложения.

Малки размери на пакетите и ултра-бързо зареждане на страниците благодарение на вграденото сървърно рендериране.

Inferno вече предлага вградени анимационни функции и поддръжка.

Ограничения на Inferno

Тъй като това е по-нова екосистема за разработка, много от инструментите все още са в процес на разработка, така че ще трябва да проявите търпение.

Цени на Inferno

Поддръжник: 5 долара на месец

Спонсор: 100 долара на месец

Приема еднократни или периодични дарения в други размери

Оценки и рецензии за Inferno

Н/Д

3. Svelte

Чрез Svelte

Svelte е прогресивна JavaScript платформа за създаване на уеб приложения. Една от ключовите характеристики на тази лека платформа е, че компилира кода ви по време на изграждането, което води до по-малки пакети за по-бърза работа.

Той също така елиминира необходимостта от ръчна манипулация на DOM, защото автоматично задейства актуализации на потребителския интерфейс въз основа на вашите данни. Подобно на React JS, Svelte насърчава компонентно-базираната архитектура, което прави кода ви по-организиран и лесен за поддръжка.

Най-добрите функции на Svelte

Лесни за използване от React разработчиците, позволявайки им бързо да създават потребителски интерфейси от компоненти за многократна употреба, подобно на React.

Автоматично генерира HTML кода за вас, което прави вашите приложения по-универсални с автоматично актуализиран виртуален DOM.

Удобната за ползване среда за разработка може да ви помогне при отстраняването на проблеми, докато създавате уеб приложения.

Ограничения на Svelte

Тъй като това е по-нова Javascript платформа, екосистемата около нея е по-малка, така че ще имате по-малко ресурси за създаване на уеб приложения.

Цени на Svelte

Безплатно

Оценки и рецензии за Svelte

Н/Д

4. Htmx

Чрез Htmx

Htmx е Javascript библиотека, използвана за създаване на интерактивни уеб приложения. Вместо да използва сложни инструменти и рамки за изграждане, Htmx добавя функционалност директно към вашия HTML, като поддържа бърза работа и време за зареждане. Тя е идеална за едностранични приложения или други малки проекти.

Най-добрите функции на Htmx

Лесен за използване с малко основни познания по HTML, дори ако нямате много познания по JavaScript.

Идеален за създаване на автоматично подаване на формуляри и индикатори за напредък в уеб приложения

Лесно се адаптира към различни бекенд рамки и езици, защото е независим от сървъра.

Ограничения на Htmx

Въпреки че е относително лесен за използване, по-сложните функции могат да изискват много повече време и усилия за усвояване.

Цени на Htmx

Безплатно

Htmx оценки и рецензии

Н/Д

5. Elm

Чрез Elm

Elm е функционален език за програмиране, с който се създават надеждни и лесни за поддръжка уеб приложения. Една от основните характеристики на Elm е откриването на грешки по време на компилиране, което предотвратява много проблеми при изпълнението. Elm използва концепции за функционално програмиране за по-чист и лесен за разбиране код.

Най-добрите характеристики на Elm

Улавя грешки при компилирането, предотвратявайки много проблеми с грешки при изпълнението

Отстраняването на грешки с пътуване във времето ви позволява да се върнете назад във времето в процеса си, да поправите грешка и да продължите безпроблемно напред.

Удобен за ползване компилатор с много полезни инструменти за отстраняване на грешки за уеб разработчици

Ограничения на Elm

Стръмна крива на обучение, дори за опитни разработчици

Цени на Elm

Безплатно

Оценки и рецензии за Elm

Н/Д

6. Retool

Чрез Retool

Retool е платформа за създаване на вътрешни инструменти за бизнеса. Разработчиците могат да проектират уеб приложения, които се свързват с бази данни, за да създават персонализирани табла, инструменти за управление на данни и работни потоци. Бързо създайте уеб приложение, използвайки интерфейса на платформата с функция „плъзгане и пускане“, след което добавете контрол на достъпа и криптиране на данните за нуждите на сигурността и съответствието.

Най-добрите функции на Retool

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на приложения без да се налага да пишете код от нулата.

Отлични контроли за сигурност и съответствие на данните, идеални за защита на данните на организацията

Гъвкава свързаност, за да можете да се възползвате от различни източници на данни и да създадете уникални вътрешни инструменти.

Ограничения на Retool

Изключително скучен потребителски интерфейс

Някои потребители отбелязват проблеми с производителността, когато се опитват да създават по-големи приложения.

Цени на Retool

Безплатно

Екип: 10 USD/месец за стандартен потребител + 5 USD/месец за крайни потребители

Бизнес: 50 $/месец за стандартен потребител + 15 $/месец за крайни потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Retool

G2: 4. 6/5 (180+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Retool!

7. Марко

Чрез Марко

Marko е шаблонен двигател за Javascript, проектиран за сървърно рендиране. Това е чудесна алтернатива на React, ако искате нещо, което се фокусира изцяло върху шаблоните. Marko също използва техниката виртуален DOM за по-бързо зареждане на уеб страници и предлага ефективно свързване на данни за по-лесно разработване.

Най-добрите функции на Marko

Прогресивното рендиране означава, че потребителите виждат съдържанието, когато то е готово, така че забавянето от тяхна страна е по-малко.

Страхотният редактор VSCode ви позволява да поддържате кода четлив и организиран с подчертаване на синтаксиса, автодопълване и възможност да преминавате към референцирани файлове с едно кликване.

Автоматично актуализира потребителския интерфейс въз основа на промени в данните, което улеснява управлението на разработваните проекти.

Ограничения на Marko

Ограничени възможности за интеграция (може да се променят с разрастването на общността)

Цени на Marko

Безплатно

Оценки и рецензии на Марко

G2: 4/5 (1+ отзива)

Capterra: 5/5 (3+ отзива)

8. Vanilla JS

Чрез Vanilla JS

Vanilla JS ви позволява да използвате Javascript без външна библиотека или фреймворк. Той ви дава пълен контрол над вашия UI и благодарение на минималния javascript е една от най-бързите и леки опции. Използването на Vanilla JS обаче означава, че не се възползвате от предимствата на React библиотеката, така че ще трябва да изградите своя JS фреймворк от нулата.

Най-добрите функции на Vanilla JS

Липсата на външни Javascript библиотеки означава, че това е най-лекият фреймворк, наличен за вашите мобилни и уеб приложения.

Разработчиците имат пълен контрол над кода, така че можете напълно да персонализирате всеки негов аспект.

Идеални за разработване на проекти, които трябва да работят на по-стари браузъри и платформи.

Ограничения на Vanilla JS

Това е едно от по-старите инструменти за разработка, така че ще трябва ръчно да актуализирате кода си, за да го поддържате в съответствие с модерните стандарти за сигурност и защита на данните.

Цени на Vanilla JS

Безплатно

Оценки и рецензии за Vanilla JS

Н/Д

9. Hyperapp

Чрез GitHub

Hyperapp е минималистична Javascript библиотека за създаване на прости, лесни за поддръжка потребителски интерфейси. Тя няма строго определена структура, така че можете да запазите контрол и гъвкавост в проекта си. Лесната за използване система е идеална за нови разработчици, които искат да научат как да създават прогресивни уеб приложения.

Най-добрите функции на Hyperapp

Непрекъснато разширяваща се мрежа от библиотеки, инструменти и поддръжка благодарение на растящата общност от разработчици.

Идеален за нови JavaScript разработчици с лесен за научаване интерфейс и малка кодова база.

Голяма гъвкавост в организацията на кода, така че да можете да персонализирате архитектурата според нуждите си.

Ограничения на Hyperapp

Чудесно за малки проекти, но по-малката екосистема ограничава използваемостта му за изграждане на по-голям проект.

Цени на Hyperapp

Безплатно

Оценки и рецензии за Hyperapp

Н/Д

10. Aurelia

Via Aurelia

Aurelia е модулна Javascript рамка за създаване на модерни и динамични уеб интерфейси. Рамката се фокусира върху създаването на гъвкаво преживяване за разработчиците, като ви позволява да избирате необходимите компоненти, така че пакетите да останат малки и лесни за поддръжка.

Най-добрите функции на Aurelia

Можете да използвате JavaScript и HTML, за да създавате бързо сложни приложения.

Отлична екосистема с плъгини, инструменти за отстраняване на грешки и други за по-бързо и лесно разработване

Тя ви помага да създадете гладък потребителски интерфейс с ефективни DOM актуализации, които правят кода ви по-лесен за четене и поддръжка.

Ограничения на Aurelia

Тъй като това е по-нова платформа, в общността на Aurelia има по-малко установени най-добри практики, което може да доведе до объркване, ако проектът бъде предаден на нови разработчици.

Цени на Aurelia

Безплатно

Оценки и рецензии за Aurelia

G2: 3,9/5 (10+ отзива)

Добрата алтернатива на React е само една от съставките на вашия набор от инструменти за разработчици.

Добрата алтернатива на React е само една от съставките на вашия набор от инструменти за разработчици. Освен Javascript фреймворк или библиотека, ще ви трябват и инструменти, които помагат на екипа ви да работи съвместно и ефективно. За това има ClickUp.

ClickUp е мощна платформа за управление на проекти, идеална за разработчици и софтуерни екипи. Можете да създавате персонализирани изгледи, задачи и работни процеси, които съответстват на процеса на разработка на вашия екип. Платформата разполага с невероятни инструменти за сътрудничество, така че можете да работите в екип, независимо къде и кога работите.

ClickUp се интегрира и с вашия настоящ технологичен стек, като работи с платформи като GitHub, GitLab и Slack, така че да имате повече от любимите си инструменти в една централна платформа.

Ще харесате и AI инструментите на ClickUp! Използвайте AI за изготвяне на планове за разработка на софтуер, действие по бележки от срещи или обобщаване на сложни статии. Това е като да имате асистент, който работи усърдно до вас, за да можете да се съсредоточите върху разработката.

Независимо дали създавате малки React приложения или сложни мобилни приложения, ClickUp ви помага да останете на правилния път, като оптимизира вашите работни процеси и създава съвместно работно пространство за вашия екип.

Вижте как ClickUp помага на софтуерните екипи да работят по-умно. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и разгледайте нашите шаблони и ресурси, създадени специално за екипите за разработка.