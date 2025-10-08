Giải thích về Giải pháp Trí tuệ Nhân tạo Salesforce Agentic

Có nhiều công ty đang triển khai AI và cung cấp các giải pháp sáng tạo tùy chỉnh cho khách hàng, và Salesforce nổi bật trong số các lựa chọn đó.

Salesforce Agentforce định nghĩa lại lao động số bằng cách cho phép các doanh nghiệp triển khai các tác nhân AI tự động có khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định và thực hiện các công việc trên các lĩnh vực bán hàng, dịch vụ và tiếp thị.

Với hệ sinh thái tích hợp được xây dựng trên nền tảng Atlas Reasoning Engine và Data Cloud, nó mang đến một phương pháp tiếp cận đột phá cho tự động hóa doanh nghiệp.

Đầu tiên, liệu Salesforce có thực sự là nhà cung cấp AI có khả năng tương tác (agentic AI) không?

Điểm khóa

Salesforce Agentforce triển khai trí tuệ nhân tạo tự động hóa trong các hoạt động kinh doanh.

Sử dụng Atlas Reasoning Engine để tự động hóa quá trình ra quyết định thông minh.

Data Cloud cung cấp tích hợp dữ liệu doanh nghiệp thống nhất, không sao chép.

Giám sát toàn diện và bảo mật thông qua kiến trúc AI mô-đun.

Salesforce có cung cấp Agentic AI không?

Đúng vậy, Salesforce cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua nền tảng Agentforce. Salesforce Agentforce là nền tảng lao động kỹ thuật số cho phép các doanh nghiệp xây dựng và triển khai các tác nhân AI tự động hóa quy mô lớn.

Ra mắt vào tháng 9 năm 2024 và cập nhật vào tháng 6 năm 2025, Agentforce kết hợp Trình xử lý lý luận Atlas, Data Cloud, các hành động được xây dựng sẵn và Trình tạo đại lý không cần mã để tạo ra các đại lý có thể phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định và thực hiện các công việc trong các quy trình làm việc của bán hàng, dịch vụ và tiếp thị.

Bộ giải pháp toàn diện này giúp Salesforce giữ vị trí nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp, vượt xa các chatbot đơn giản để cung cấp các "nhân viên kỹ thuật số" thực sự.

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu cách hệ thống tiên tiến này hoạt động bên trong.

Tổng quan nhanh về khả năng: Bộ giải pháp Salesforce Agentic Suite

Bộ giải pháp Salesforce Agentic Suite tích hợp nhiều thành phần kỹ thuật để cung cấp một nền tảng phát triển và triển khai đại lý thống nhất.

Mỗi tính năng được xây dựng dựa trên các tính năng khác để tạo nên một hệ sinh thái thống nhất cho các hoạt động tự động.

Khả năng Chi tiết Lập kế hoạch & Điều phối Atlas Reasoning Engine với bộ lập kế hoạch mô-đun, bộ chọn hành động và các mô-đun phản ánh Bộ nhớ & Lưu trữ bối cảnh Lớp dữ liệu thống nhất Data Cloud với truy cập không sao chép đến dữ liệu CRM, ERP và dữ liệu từ bên thứ ba Gọi công cụ hơn 100 hành động được xây dựng sẵn thông qua các kết nối với Salesforce luồng, MuleSoft, Slack và máy chủ MCP Rào cản & Chính sách Kiến trúc an toàn từ thiết kế với danh sách trắng công cụ, trình kiểm tra đầu ra và gắn thẻ danh tính Khả năng quan sát và giám sát Trung tâm Lệnh với khả năng theo dõi chi tiết theo bước, chỉ số đo lường và hỗ trợ OpenTelemetry

Bộ tính năng toàn diện này cho phép các doanh nghiệp xây dựng các đại lý sẵn sàng cho sản xuất, tích hợp mượt mà với các hệ thống kinh doanh hiện có.

Cách Salesforce Agentforce Công Việc Bên Trong

Kiến trúc kỹ thuật của Salesforce Agentforce hoạt động thông qua sáu lớp tích hợp, mỗi lớp thực hiện một công việc riêng để cung cấp khả năng tự động hóa của các đại lý.

Atlas Reasoning Engine lập kế hoạch chuỗi công việc bằng cách sử dụng điều phối mô-đun Action Selector chọn các công cụ phù hợp từ thư viện kết nối có sẵn data Cloud là nhà cung cấp* dữ liệu doanh nghiệp thống nhất với truy cập không sao chép Các hành động được xây dựng sẵn kích hoạt Salesforce luồng, MuleSoft và các dịch vụ của bên thứ ba Các rào cản bảo vệ đảm bảo tuân thủ thông qua danh sách trắng công cụ và trình kiểm tra đầu ra Trung tâm Lệnh theo dõi hiệu suất thời gian thực với khả năng theo dõi chi tiết từng bước

Cách tiếp cận nhiều lớp này đảm bảo rằng các nhân viên có thể phân tích các tình huống kinh doanh phức tạp đồng thời duy trì các tiêu chuẩn bảo mật và khả năng quan sát cấp doanh nghiệp.

Giá cả và Giấy phép: Salesforce tính phí như thế nào cho Agentic AI

Giá của Salesforce Agentforce chưa được công bố công khai, với nền tảng này có thể được tích hợp vào các kế hoạch Einstein 1 và Customer 360 thay vì được bán như một sản phẩm độc lập.

Công ty thường cung cấp các tổ chức phát triển miễn phí cho giai đoạn thử nghiệm ban đầu, tuy nhiên các tính năng của Agentforce có thể bị giới hạn trong các phiên bản dùng thử.

Các mô hình định giá dự kiến kết hợp chi phí thực thi theo từng đại lý với phí sử dụng đám mây Data Cloud, trong khi các kết nối đối tác có thể yêu cầu đăng ký riêng biệt.

Bản cập nhật tháng 6 năm 2025 đã giới thiệu Trung tâm Lệnh, hơn 100 hành động mới và các kết nối MCP mà không đề cập đến chi phí bổ sung.

Cách tiếp cận tích hợp này phản ánh chiến lược của Salesforce trong việc tích hợp các khả năng tự động hóa vào hệ sinh thái nền tảng rộng lớn của mình.

Điểm mạnh khóa và những hạn chế quan trọng của Salesforce Agentic AI

Salesforce Agentforce thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật, giúp nó nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng cho các tác vụ tự động.

Hệ thống Atlas Reasoning Engine cung cấp khả năng lập kế hoạch mô-đun tiên tiến, trong khi nền tảng Data Cloud thống nhất loại bỏ các silo dữ liệu thông qua truy cập không sao chép vào các hệ thống doanh nghiệp.

Hình ảnh: Salesforce

Công cụ tạo đại lý Agent Builder với giao diện thấp (low-code) giúp đơn giản hóa quá trình tạo đại lý, trong khi Trung tâm Điều khiển (Command Center) cung cấp khả năng giám sát cấp doanh nghiệp với tính năng theo dõi chi tiết từng bước.

Tuy nhiên, tính độc quyền của Atlas Reasoning Engine có thể giới hạn tính minh bạch và khả năng tùy chỉnh so với các khung mở.

Ngoài ra, việc phụ thuộc vào máy chủ MCP của đối tác có thể làm chậm dòng thời gian tích hợp, và hệ sinh thái ở giai đoạn đầu vẫn cần thời gian để phát triển.

Dữ liệu vẫn bị giới hạn trong hệ sinh thái Salesforce, yêu cầu sử dụng MuleSoft hoặc các kết nối của bên thứ ba để truy cập cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Các giới hạn này cần được xem xét kỹ lưỡng so với những ưu điểm của nền tảng khi đưa ra các quyết định kỹ thuật.

Bắt đầu với Salesforce Agentic AI trong 8 bước

Việc xây dựng đại lý Salesforce đầu tiên của bạn đòi hỏi kế hoạch và cấu hình hệ thống một cách có hệ thống trên nhiều thành phần của nền tảng.

Hầu hết các nhóm có thể triển khai ban đầu trong vòng 2-4 tuần sau khi áp dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc này.

Đăng ký để tạo tổ chức phát triển Salesforce với quyền truy cập Einstein 1 Cấu hình kết nối Data Cloud với các hệ thống CRM và ERP hiện có của bạn thiết kế* quy trình làm việc cho nhân viên bằng giao diện Agent Builder không cần mã lựa chọn* các hành động đã được xây dựng sẵn từ thư viện kết nối với hơn 100 tùy chọn có sẵn Triển khai các rào cản bảo vệ và chính sách tuân thủ thông qua quản lý danh tính Triển khai các tác nhân trong môi trường sandbox để thử nghiệm ban đầu Theo dõi hiệu suất thông qua các bảng điều khiển quan sát của Command Center Mở rộng các đại lý thành công sang sản xuất với các biện pháp kiểm soát quản trị phù hợp

Dòng thời gian triển khai này cung cấp một lộ trình thực tế để triển khai vào sản xuất đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy trình kiểm thử và quản trị phù hợp.

Định hướng phát triển và triển vọng cạnh tranh của Salesforce Agentic AI

Salesforce tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các khả năng AI tự động hóa, với kế hoạch tích hợp thêm các mô hình ngôn ngữ lớn bao gồm Anthropic Claude, Gemini và AI21.

Các mục trong lộ trình phát triển tương lai bao gồm cải thiện khả năng ghi nhớ và khả năng kế hoạch của nhân viên, cùng với cấu trúc giá chi tiết hơn dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2026.

Việc mở rộng hệ sinh thái mở với hơn 30 máy chủ MCP của đối tác giúp Agentforce có vị trí cạnh tranh mạnh mẽ với AWS Bedrock AgentCore và Khung Agent của Microsoft.

Câu hỏi thường gặp

Các đại lý Agentforce có thể thực hiện các hành động tự động trên các hệ thống kinh doanh, không chỉ trả lời truy vấn. Họ sử dụng Trình xử lý lý luận Atlas để lập kế hoạch và ra quyết định.

Được phát triển trực tiếp trên nền tảng Salesforce, Agentforce truy cập dữ liệu hiện có thông qua Data Cloud và thực thi các hành động thông qua luồng Salesforce và các kết nối MuleSoft một cách mượt mà.

Agent Builder cung cấp giao diện low-code cho các agent cơ bản, tuy nhiên các triển khai phức tạp có thể yêu cầu phát triển pro-code và chuyên môn kỹ thuật về prompt.

Có, thông qua các máy chủ MCP và các kết nối đối tác bao gồm AWS, Box, Google Cloud, PayPal và Stripe, có sẵn thông qua thị trường AgentExchange.

Command Center cung cấp theo dõi chi tiết từng bước, chỉ số hiệu suất và tích hợp OpenTelemetry để giám sát toàn diện hành vi và kết quả của nhân viên.

Các bước tiếp theo và danh sách kiểm tra hành động

Salesforce Agentforce là nền tảng đã được phát triển hoàn thiện, sẵn sàng cho doanh nghiệp, cho phép triển khai các tác nhân AI tự động với khả năng suy luận phức tạp, tích hợp dữ liệu toàn diện và các tính năng giám sát mạnh mẽ.

Sức mạnh của nền tảng này nằm ở khả năng tích hợp nguyên bản với Salesforce và tính năng truy cập không cần mã, tuy nhiên các tổ chức cần đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và độ phức tạp của việc tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

Để tiếp tục quá trình đánh giá của bạn, hãy hoàn thành các công việc quan trọng sau: