8 Sáng tạo công nghệ thay đổi cuộc sống mà bạn có thể cảm ơn phụ nữ

Ném một con chip vi mạch vào một đám đông ngẫu nhiên, bạn chắc chắn sẽ gặp ai đó đã nghe nói về những người như Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell hoặc Mark Zuckerberg.

Nếu ném một chiếc máy tính để bàn từ năm 1994 vào đám đông, sẽ là một điều kỳ diệu nếu nó va vào ai đó đã từng nghe nói đến Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown hoặc Radia Perlman — huống chi là biết họ đã đóng góp gì cho thế giới.

"Nhưng, Mandy," bạn có thể nói, "Bạn đang so sánh những phụ nữ đó với những người đàn ông đã giúp phát minh ra bóng đèn điện, Microsoft, điện thoại đầu tiên và Facebook. Có thể những phụ nữ này không nổi tiếng bằng vì họ chưa phát minh ra thứ gì đó thay đổi cuộc chơi."

Về điều đó, tôi muốn nói: Bạn thực sự không biết sự phân biệt giới tính đã ảnh hưởng đến lịch sử thế giới như thế nào—đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới công nghệ. 😇

Nhưng đó là một chủ đề hoàn toàn khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào những bộ óc tài ba của phụ nữ đứng sau một số công nghệ hiện đại phổ biến nhất và tìm hiểu chính xác con đường gập ghềnh đã được mở ra như thế nào cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ ngày nay!

Tạm biệt, Câu lạc bộ của các chàng trai!

Nhìn lại lịch sử của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, chúng ta có thể thấy một số đỉnh cao và thung lũng khá đáng kinh ngạc. Hãy xem dòng thời gian ghi chú tiến độ của những phụ nữ sáng tạo kể từ thế kỷ 18:

🧮 Thế kỷ 18: Nhà toán học và thiên văn học người Pháp Nicole-Reine Lepautre đã dự đoán chính xác thời điểm quay trở lại của sao chổi Halley bằng cách tính toán thời gian của một nhật thực…bằng tay.

💡 Thế kỷ 19: Ada Lovelace trở thành nhà lập trình máy tính đầu tiên.

📻 Đầu những năm 1900: Luận án của Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory (Câu hỏi về số bước hữu hạn trong lý thuyết đa thức lý tưởng) là chìa khóa để thiết lập các thuật toán đặt nền tảng cho đại số máy tính hiện đại.

📺 Giữa thế kỷ 20: 75% trong số 10.000 thành viên của nhóm giải mã mật mã trong Thế chiến II là phụ nữ. Chúng ta cũng chứng kiến vô số phụ nữ sáng tạo trong các lĩnh vực STEM, lập trình máy tính, kỹ thuật và toán học.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mọi thứ đã rẽ sang một hướng… bất ngờ đối với phần lớn phụ nữ trong ngành công nghệ kể từ thập niên 1970 ở phần cuối bài viết này; nhưng trước tiên, hãy cùng tôn vinh những nữ thiên tài đã tỏa sáng trong thời kỳ bùng nổ sáng tạo của phụ nữ và tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cho đến ngày nay.

1: WiFi hiện đại, Bluetooth và GPS

Tín dụng ảnh: Forbes.com

Tôi biết bạn đang nghĩ gì: Trời ơi, cô ấy trông như một ngôi sao Hollywood, chứ không phải một chuyên gia công nghệ!

Và người phụ nữ tài năng này lại có cả hai! Hedy Lamarr được biết đến nhiều hơn với công việc trên màn ảnh, nhưng đằng sau hậu trường, cô là một nhà phát minh được thúc đẩy bởi lòng yêu nước.

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu leo thang đến mức đáng sợ, Hedy, một người nhập cư Áo, đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tìm cách giúp đỡ quân đội Mỹ bằng một việc có ý nghĩa hơn nhiều so với việc nhảy múa trên sân khấu trong một chương trình USO.

Là một người đam mê công nghệ suốt đời, Hedy đã học về quân đội bằng cách sử dụng ngư lôi điều khiển bằng radio, loại ngư lôi này có thể dễ dàng bị nhiễu sóng hoặc lệch hướng. Cô nghĩ ra ý tưởng tạo ra một tín hiệu nhảy tần số không thể bị nhiễu sóng, bảo vệ vũ khí hiệu quả khỏi sự can thiệp của kẻ thù. Cô mang kế hoạch của mình đến cho người bạn là nghệ sĩ piano George Antheil, và cùng nhau, họ đã tạo ra và đăng ký bản quyền cho phiên bản đầu tiên của công nghệ truyền thông phổ tần số nhảy tần số, còn được gọi là công nghệ truyền dẫn không dây.

Các kỹ thuật phổ rộng được tích hợp vào công nghệ Bluetooth và GPS và tương tự như các phương pháp được sử dụng trong các phiên bản cũ của Wi-Fi.

2. Khám phá không gian

Tín dụng ảnh: The Guardian

Nếu bạn đã xem bộ phim Hidden Figures năm 2016, bạn sẽ biết rằng Taraji P. Henson đã thủ vai Katherine Johnson, người phụ nữ thực sự được mệnh danh là "máy tính con người" và trở thành nhà toán học đáng tin cậy nhất - bất kể nam hay nữ - tại NASA.

Năm 1953, Katherine bắt đầu làm việc tại đơn vị Máy tính Khu vực Tây NACA. Vì tổ chức này bị phân biệt chủng tộc vào thời điểm đó, các đồng nghiệp của Katherine đều là những phụ nữ Mỹ gốc Phi tài giỏi như cô, họ hoàn thành các phép tính toán phức tạp bằng tay cho các kỹ sư của chương trình.

Katherine vượt trội hơn tất cả trong việc tính toán quỹ đạo bay bằng tay; về cơ bản, cô sử dụng toán học phức tạp để đảm bảo các phi hành gia đến không gian an toàn và trở về. Thành công lớn đầu tiên của cô là chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên của Mỹ vào năm 1961. Năm 1962, khi NACA trở thành NASA và máy tính bắt đầu tính toán quỹ đạo, phi hành gia John Glenn yêu cầu Johnson đích thân xác minh rằng máy tính điện tử mới đã lập kế hoạch chuyến bay của anh chính xác. Công việc của Katherine cũng rất quan trọng trong việc cứu nhiệm vụ Apollo 13 suýt gặp thảm họa.

Nói một cách đơn giản, nếu không có Katherine Johnson, việc khám phá không gian như ngày nay rất có thể sẽ kém phát triển hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Các tỷ phú mãi mãi mang ơn bà.

3. Lập trình máy tính

Tín dụng ảnh: Vassar

Trước hết, cần phải biết rằng người phụ nữ này không chỉ là một thiên tài công nghệ, cô còn là một đô đốc hải quân. Grace Murray Hopper đã thực hiện hàng tấn các phép tính vô giá cho nỗ lực chiến tranh trong Thế chiến II, nhưng thành tựu nghề nghiệp lớn nhất của cô được coi là phát minh ra lập trình máy tính điện tử như chúng ta biết ngày nay.

Hãy tưởng tượng: bạn đang ở trong một phòng làm việc lớn ở Harvard, với 10% diện tích sàn là không gian trống và 90% là máy tính. Bạn sẽ nhìn thấy chiếc máy Mark I huyền thoại, một chiếc máy tính nặng 5 tấn, tiền thân của máy tính hiện đại, mà Grace đã viết cuốn sách hướng dẫn lập trình đầu tiên.

Thông tin thú vị #1: Cô ấy đã đặt ra các thuật ngữ "bug" và "debugging" khi phải thực sự loại bỏ con bướm khỏi các mạch điện phức tạp của Mark.

Đô đốc Hopper cũng là lập trình viên trưởng của UNIVAC, máy tính kỹ thuật số hoàn toàn điện tử đầu tiên. Điều này đã dẫn cô đến việc đồng phát triển COBOL, một ngôn ngữ máy tính (giống như Javascript hoặc Python) mà Bill Gates đã triển khai với Microsoft vào năm 1978.

Thông tin thú vị #2: Cô là người đã đặt ra câu nói: "Thà xin tha thứ còn hơn xin quyền truy cập. " Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ cô ấy.

4. Hệ thống bảo mật gia đình hiện đại và CCTV

Tín dụng ảnh: Dòng thời gian

Đi dạo qua bất kỳ khu dân cư trung lưu nào ở ngoại ô, hầu hết mọi ngôi nhà đều có biển báo trước cửa cảnh báo những kẻ xấu trong khu vực rằng ngôi nhà này được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật.

Quay trở lại Queens, New York vào những năm 1960. Một bà nội trợ tên là Marie Van Brittan Brown đã chờ đợi rất lâu để cảnh sát phản hồi cuộc gọi của cô — một tình huống thường xuyên xảy ra và gây bức xúc ở các khu vực chủ yếu là người da đen trong khu vực cô sinh sống. Cô nghĩ rằng phải có một cách tốt hơn để cảm thấy an toàn hơn ở nhà và liên lạc với chính quyền mà không phải lo lắng về sự thiên vị của họ. Và thế là, hệ thống an ninh gia đình đầu tiên ra đời.

Marie đã vạch ra kế hoạch cho một nguyên mẫu hệ thống video và âm thanh có thể liên lạc với cảnh sát hoặc nhân viên cấp cứu chỉ bằng một nút bấm, không cần gọi điện. Với sự giúp đỡ của chồng, Marie đã giành được bằng sáng chế cho hệ thống này vào năm 1969.

Phát minh của bà Van Brittan Brown là phát minh đầu tiên của loại này dành cho người tiêu dùng và trở thành nền tảng duy nhất cho giám sát video, khóa cửa điều khiển từ xa, nút báo động, nhắn tin tức thời cho nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và cảnh sát, cũng như liên lạc thoại hai chiều.

5. Thuật toán máy tính

Tín dụng ảnh: Lookfar

Nếu bạn thích thơ, bạn có thể đã nghe nói về Lord Byron. Ông là một nhân vật nổi bật trong trường phái lãng mạn Anh, nhưng ngay cả ông cũng không thể tưởng tượng được rằng đứa con "hợp pháp" duy nhất của mình lại để lại một di sản sánh ngang với ông.

Chúng ta đang nói về Ada Lovelace, sinh năm 1815. Ada lớn lên với niềm đam mê toán học, máy móc và biến những ý tưởng tưởng tượng thành những phát minh thực tiễn. Cha cô thậm chí còn gọi cô là " Công chúa của các hình bình hành". Đó là sự hài hước đặc trưng của Byron.

Quay trở lại năm 1833 tại một bữa tiệc. Nhà phát minh tên là Charles Babbage đang khoe thứ mà ngày nay chúng ta gọi là máy tính đa năng đầu tiên. Ông nói về khả năng tính toán vượt trội của nó, nhưng những người tham dự bữa tiệc hoàn toàn bối rối về cách thức hoạt động của nó. Ngoại trừ Ada.

Nói tóm lại, Ada đã làm việc với Babbage để "dịch" cách thức hoạt động của máy, so sánh nó với máy dệt Jacquard. Giống như máy dệt lụa có thể tự động tạo ra hình ảnh bằng cách sử dụng một chuỗi thẻ đục lỗ, động cơ của Babbage dệt các mẫu đại số. Cô cũng giải thích cách nó có thể thực hiện một số phép tính mà cô đã viết, khiến cô được nhiều người coi là nhà lập trình máy tính đầu tiên và là người phát minh ra "thuật toán"

6. Viễn thông hiện đại

Tín dụng ảnh: MIT

Shirley Ann Jackson là phụ nữ da màu đầu tiên ở Hoa Kỳ nhận bằng tiến sĩ, nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Đó là năm 1973 và cô vừa nhận bằng Tiến sĩ Vật lý hạt nhân. Cô mô tả mình quan tâm đến "các tính chất điện tử, quang học, từ tính và vận chuyển của các hệ thống bán dẫn mới". Tôi không thể hiểu được, nhưng tôi lạc đề rồi.

Vào cuối sự nghiệp, Jackson đã tiến hành một số thí nghiệm vật lý lý thuyết thành công, mang lại những nghiên cứu khoa học đột phá về sóng mật độ điện tích. Nghiên cứu mà bà giúp phát triển đã dẫn trực tiếp đến việc phát minh ra máy fax, điện thoại cảm ứng, tế bào sợi quang, tế bào năng lượng mặt trời và công nghệ đằng sau ID người gọi và cuộc gọi chờ.

Là một người hướng nội, người sẽ không bao giờ nhấc điện thoại nếu không có ID người gọi, tôi sẽ không là gì nếu không có Shirley Ann Jackson.

7. Lập trình cho người mới bắt đầu

Tín dụng ảnh: Prog.World

Khi nghĩ đến một lập trình viên máy tính, bạn có thể sẽ không hình dung ra một nữ tu sĩ Công giáo nhỏ bé. Sơ Mary Kenneth Keller đã thực sự thề nguyện kết hôn với Chúa Giêsu vào năm 1940, nhưng không có quy định nào cấm cô trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính.

Chị Keller tiếp tục công việc tại trung tâm khoa học máy tính chỉ dành cho nam giới ở Dartmouth để theo đuổi niềm đam mê công nghệ của mình. Tại trường đại học, chị đã giúp tạo ra ngôn ngữ lập trình BASIC, một kỹ thuật mã hóa nhấn mạnh vào các ký hiệu, rất hữu ích cho người mới bắt đầu.

Trong khi Microsoft đã sử dụng ngôn ngữ lập trình BASIC trên các máy tính cá nhân của mình từ những năm 1970, công ty này đã phát triển dựa trên sáng tạo của Sister Mary vào năm 1991 bằng cách ra mắt Visual Basic, một ngôn ngữ lập trình vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

8. Internet

Tín dụng ảnh: The Atlantic

Đúng vậy, Internet đấy

Đúng là không có ai phát minh ra Internet. Hãy nghĩ về nó như một dự án tập thể kéo dài hàng thập kỷ, được xây dựng từng chút một — nhưng giống như bất kỳ dự án tập thể nào, một số người cuối cùng đóng góp nhiều hơn những người khác.

Hãy gặp Radia Perlman, một lập trình viên và kỹ sư máy tính người Mỹ, người đã đóng góp một thứ gọi là giao thức cây kéo dài (STP) cho "dự án nhóm"

Thưa độc giả, tôi không mong bạn biết STP là gì. Sau khi nghiên cứu về những người phụ nữ tài giỏi này, tôi thậm chí không còn chắc mình biết cây là gì nữa. Tôi sẽ để người dùng Reddit MenosDaBear giải thích ngắn gọn:

"Bạn có nhiều cách để truy cập một thứ gì đó trên mạng. Spanning tree chọn cách tốt nhất và chặn các cách khác để mọi thứ không chỉ đi vòng vòng. Sau đó, khi cách tốt nhất bị hỏng, nó sẽ mở một trong những đường dẫn khác có vai trò cơ bản đối với hoạt động của cầu nối mạng, là nền tảng của Internet. "

Công việc của Radia tự nhiên đã có tác động rất lớn đến cách mạng lưới tự tổ chức và truyền dữ liệu. Cô cũng đã cải tiến Ethernet dựa trên cây kéo dài bằng cách thiết kế TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), một hệ thống cho phép Ethernet sử dụng băng thông tối ưu, hay còn gọi là WiFi tốt hơn.

Chúng ta phải cảm ơn phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ vì nhiều tiện ích hiện đại. Nhưng điều đó chưa đủ.

Khi phụ nữ yêu cầu được phép chiếm nhiều không gian hơn trong thế giới công nghệ, chúng tôi không nói đến không gian là khoảng cách lớn giữa nam giới và nữ giới về tỷ lệ đại diện, mức lương hay cơ hội.

Vào những năm 1970, bối cảnh bắt đầu thay đổi khi cả chính phủ và ngành công nghiệp nhận ra tiềm năng to lớn của việc đặt tất cả sức mạnh vào máy tính. Phụ nữ dần bị loại bỏ khi nam giới thay thế họ bằng những chức danh tốt hơn, mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn.

Không phải phụ nữ không còn là những nhà công nghệ tài giỏi, mà là những người đàn ông nắm quyền lực bắt đầu quay trở lại vùng an toàn cũ. Trong bối cảnh máy tính chuyển từ công cụ bổ trợ sang trở thành xương sống của toàn bộ công ty, hầu hết các nhà lãnh đạo kinh doanh tin tưởng (đọc là: thuê) những người trông, nói và hành động giống họ. Và từ đó, vấn đề " bậc thang bị gãy" bắt đầu xuất hiện, khiến phụ nữ ngày nay gặp khó khăn hơn trong việc đặt chân vào công ty hơn là thăng tiến trong sự nghiệp.

Không có gì ngạc nhiên khi những năm 1980 là thời đại của những phụ nữ sải bước vào văn phòng với những chiếc đệm vai khổng lồ, giày cao gót, tóc búi cao để tăng thêm vài cm chiều cao — chiếm không gian là điều mà chúng ta đã biến thành một nghệ thuật.

Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan rằng thế giới công nghệ sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho phụ nữ. Mỗi ngày khi đăng nhập để bắt đầu công việc, tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy những phụ nữ tuyệt vời ở mọi bộ phận, mọi cấp bậc tại ClickUp. Sự hòa nhập đa chiều không chỉ là một điều "tốt đẹp" tại các công ty thực sự dành tâm huyết cho sự đổi mới: đó là một cam kết không ngừng nghỉ.

Khi ClickUp tiếp tục phát triển như một nền tảng, chúng tôi luôn tìm kiếm những người thể hiện sự năng động, tầm nhìn, đạo đức công việc và sự táo bạo của những phụ nữ mà bạn vừa đọc về. Nhấp vào đây để xem các vị trí tuyển dụng hiện tại và xem liệu bạn (hoặc ai đó bạn biết) có phù hợp không.