Tóm tắt cuốn sách Think and Grow Rich: Những điểm chính và đánh giá

Trong gần 90 năm qua, Think and Grow Rich của Napoleon Hill đã trở thành một trong những cuốn sách tự giúp đỡ bản thân phổ biến nhất trên toàn thế giới. Xuất bản vào năm 1937 sau cuộc Đại Suy thoái, cuốn sách đã bán được hơn 70 triệu bản cho đến nay.

Cuốn sách này được coi là cuốn sách tuyệt vời cho những người muốn thu hút và phát triển sự giàu có và thành công. Nếu bạn chưa đọc và đang băn khoăn liệu nó có đáng đọc hay không, chúng tôi đã hoàn thành bài tập về nhà cho bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ không chỉ nghiên cứu tóm tắt cuốn sách Think and Grow Rich; chúng ta sẽ thảo luận về các cách khác nhau để bạn có thể áp dụng các nguyên tắc được đề cập trong cuốn sách trực tiếp vào cuộc sống của mình.

Nhưng trước đó, nếu bạn quan tâm đến việc đọc thêm các bản tóm tắt sách như thế này, hãy xem và đánh dấu bộ sưu tập 25 bản tóm tắt sách về năng suất phải đọc (bao gồm "Think and Grow Rich") của chúng tôi tại một nơi. Bạn có thể lưu, chỉnh sửa, đánh dấu và thậm chí xuất nó từ ClickUp Docs.

Tải xuống ngay 25 bản tóm tắt sách về năng suất phải đọc trong một tài liệu. Bạn có thể đánh dấu, chỉnh sửa, xuất và chia sẻ với bất kỳ ai

Bạn đã sẵn sàng để khai phá tiềm năng ẩn chứa bên trong? Hãy bắt đầu!

⏰ Tóm tắt 60 giây Think and Grow Rich là một cuốn sách kinh điển vượt thời gian về sự giàu có và thành công, bán được hơn 70 triệu bản kể từ năm 1937. Napoleon Hill đã nghiên cứu 500 triệu phú tự lập và xác định 13 nguyên tắc để đạt được thành công về tài chính, cảm xúc và tinh thần. Điểm chính:

Kiểm soát tiềm thức của bạn: Sử dụng tự gợi ý để phát triển tư duy hướng đến thành công

Khao khát thúc đẩy thành công: Một mục tiêu mạnh mẽ, duy nhất được hỗ trợ bởi một kế hoạch rõ ràng là điều cần thiết

Tầm quan trọng của các nhóm Mastermind: Hãy bao quanh mình bằng những người có cùng chí hướng, cùng mục tiêu

Kiên trì là chìa khóa: Vượt qua trở ngại bằng quyết tâm và niềm tin vào tầm nhìn của bạn

Thất bại là bước đệm: Học hỏi từ thất bại và đưa ra những quyết định sáng suốt, có căn cứ

Tư duy định hình thành công: Suy nghĩ tích cực giúp phá vỡ những niềm tin giới hạn và đạt được mục tiêu Áp dụng các nguyên tắc này với ClickUpClickUp giúp cá nhân và nhóm thiết lập, theo dõi và đạt được các mục tiêu tài chính và nghề nghiệp bằng cách sử dụng các công cụ năng suất như mẫu cài đặt mục tiêu, phần mềm lập ngân sách và các tính năng cộng tác. 📌 Cảm hứng? Hãy bắt đầu áp dụng những bài học này ngay hôm nay! 🚀

Tóm tắt "Think and Grow Rich" trong nháy mắt

Hill bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một điều tra viên đặc biệt cho một tạp chí kinh doanh. Cuộc phỏng vấn với nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Mỹ Andrew Carnegie đã thúc đẩy ông nghiên cứu cuộc sống, thói quen và thái độ của những người thành công.

Sau khi nghiên cứu cuộc đời của năm trăm triệu phú tự lập, ông đã phát triển triết lý Định luật thành công, trong đó nêu ra mười ba bước để đạt được sự giàu có (về mặt cảm xúc, tinh thần và tài chính).

Ý tưởng cốt lõi của bản tóm tắt Think and Grow Rich là nếu bạn có thể kiểm soát tâm trí, bạn có thể kiểm soát số phận của mình. Mỗi chương đều chứa đựng những hiểu biết sâu sắc thay đổi cách bạn nghĩ về tiền bạc, con người, tâm lý và bản thân, bất kể nghề nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì.

Hill nhấn mạnh rằng mặc dù mọi người đều hiểu mục đích của tiền bạc, nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không mang lại sự giàu có. Để đạt được điều đó, cần có một khát vọng mạnh mẽ để sở hữu tài sản.

Hơn nữa, việc tích lũy kiến thức thôi là chưa đủ, dù đó là kiến thức chung học được ở trường hay chuyên môn sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Điều quan trọng là phải áp dụng kiến thức đó vào những tình huống phù hợp để mang lại lợi ích.

Cuốn sách còn đi sâu vào việc ý chí là yếu tố quan trọng như thế nào trong hành trình đến thành công. Những trở ngại chắc chắn sẽ xuất hiện — những người thành công biết cách vượt qua chúng và tiếp tục nỗ lực.

Hill cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn một người bạn đời thực sự hỗ trợ mong muốn và sự theo đuổi của bạn.

Những bài học trong Think and Grow Rich đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho hàng ngàn thành công kể từ khi ra mắt và những khái niệm cũ vẫn tiếp tục được ưa chuộng rộng rãi ngày nay, đặc biệt là trong giới chuyên gia tài chính.

Những điểm chính từ cuốn sách Think and Grow Rich của Napoleon Hill

Dưới đây là một số bài học quý giá mà cuốn sách này mang lại:

1. Sức mạnh của tâm trí vô thức

Theo nhiều cách, tiềm thức của bạn là nơi quyết định số phận của các mục tiêu của bạn. Bạn có thể hình thành những niềm tin và cách tiếp cận mới tích cực bằng cách mở khóa tiềm thức của mình, và đó là nơi tự gợi ý phát huy tác dụng.

Nó bao gồm việc tự nói chuyện với bản thân và thúc đẩy bản thân tập trung suy nghĩ vào những gì bạn muốn đạt được. Điều này có thể giúp bạn phát triển niềm tin vào bản thân và làm những việc cần thiết để biến mong muốn của bạn thành hiện thực, cho dù đó là mong muốn về tài chính hay những mong muốn khác.

2. Thành công bắt đầu từ khát vọng

Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn cần có một mong muốn mãnh liệt và duy nhất để đạt được nó, cùng với một kế hoạch cụ thể về cách bạn sẽ thực hiện. Bạn phải đặt ra các chỉ số KPI tài chính để đo lường tiến độ của mình.

Đừng phân tán sự tập trung của bạn với nhiều mục đích và đừng coi thất bại tạm thời là hậu quả tiêu cực — thay vào đó, nó ngụ ý rằng kế hoạch của bạn còn thiếu một điều gì đó. Hầu hết mọi người đều thiếu một chiến lược hợp lý để tích lũy tài sản.

Dưới đây là năm bước thực tế để bắt đầu:

Hãy tập trung tâm trí vào mục tiêu chính xác mà bạn muốn đạt được; đặt ra mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được

Xác định điều bạn sẵn sàng trao đổi để đạt được điều mình mong muốn

Đặt ra một ngày hoặc thời hạn cụ thể để đạt được mục tiêu đó

Lập một kế hoạch cụ thể và thực hiện ngay lập tức

Lặp lại câu khẳng định này hai lần mỗi ngày để củng cố niềm tin của bạn

Hãy nhớ rằng, ước mơ của bạn có thể mất vài năm để thành hiện thực, vì vậy bạn phải thành thật và chân thành mong muốn những gì bạn đang nỗ lực đạt được. Chỉ khi đó, bạn mới có thể kiên trì theo đuổi. Hãy tránh xa những cảm xúc tiêu cực.

3. Đầu tư vào các nhóm chuyên gia

Trong cuốn sách, Hill nói về cách não bộ con người có thể thu nhận "sóng tư tưởng" từ các bộ não khác qua không trung, tương tự như cách thức hoạt động của đài phát thanh. Ông nói về cách sử dụng cảm xúc để cải thiện khả năng tiếp nhận các sóng tư tưởng phù hợp của tâm trí.

Bạn là ai phụ thuộc vào những người xung quanh bạn. Có một nhóm cố vấn đáng tin cậy sẽ giúp bạn duy trì trách nhiệm, được những người cùng chí hướng cổ vũ và có cơ hội duy nhất để khai thác kỹ năng và quan điểm của họ.

Về cơ bản, hãy bổ sung kỹ năng của bạn bằng kỹ năng của những người có cùng chí hướng và tiếp thu kiến thức chuyên môn cũng như sự tự tin cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

Các nhóm Mastermind không chỉ để tạo ra trách nhiệm lẫn nhau. Các thành viên có nhiều khả năng và quan điểm khác nhau nhưng có động lực chung và mục đích rõ ràng

4. Rèn luyện sự kiên trì

Chúng ta được dạy rằng sự bướng bỉnh là một điều xấu. Tuy nhiên, theo Hill, những người thành công nhất biết cách đưa ra quyết định mà họ tin tưởng và sau đó kiên trì thực hiện.

Nếu bạn tin rằng điều gì đó sẽ thành công, không có lý do gì để thay đổi ý định chỉ vì ai đó nói điều tiêu cực hoặc bạn gặp phải trở ngại. Hãy tin tưởng vào bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu hoặc mục đích của mình. Giữ cho suy nghĩ của bạn luôn tích cực.

5. Đừng sợ thất bại

Thất bại thường là kết quả của sự thiếu quyết đoán và sự trì hoãn. Hill nói rằng nếu bạn muốn đạt được thành công thực sự, bạn phải học cách tin tưởng vào phán đoán của mình, giữ kín ý kiến của mình và đưa ra những quyết định cụ thể cho sự phát triển của bản thân.

Mục tiêu là không để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai (ngoại trừ những đóng góp có giá trị từ nhóm cố vấn của bạn).

6. Có suy nghĩ tích cực

Napoleon Hill tin tưởng mạnh mẽ rằng có tư duy đúng đắn có thể giúp bạn đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn.

Điều này rất quan trọng để vượt qua những rào cản mà ý thức thường đặt ra dưới dạng những quan niệm định sẵn, giả định hoặc niềm tin giới hạn xung quanh việc đặt mục tiêu.

Bằng cách liên tục suy nghĩ đúng đắn và hình dung ra giấc mơ mà bạn đang nỗ lực đạt được, bạn có thể vượt qua những cảm xúc như sợ hãi và thiếu tự tin, đồng thời thu hút những rung động cần thiết để xây dựng sự giàu có và thành công.

Sử dụng các mẫu cài đặt mục tiêu để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, xác định các cột mốc và đảm bảo bạn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.

Clickup cung cấp các mẫu sẵn có để cài đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ

💡📚 Thích đọc cuốn sách này? Bạn cũng sẽ thích bộ sưu tập 25 cuốn sách về năng suất phải đọc của chúng tôi. Bạn có thể lưu, chỉnh sửa, đánh dấu và thậm chí xuất ra.

Những trích dẫn nổi tiếng từ "Think and Grow Rich"

Có một số câu đáng nhớ trong cuốn sách. Dưới đây là một số câu yêu thích của chúng tôi từ bản tóm tắt Think and Grow Rich:

Nếu bạn không thấy sự giàu có trong trí tưởng tượng sáng tạo của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong số dư ngân hàng của mình.

Nếu bạn không thấy sự giàu có trong trí tưởng tượng sáng tạo của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong số dư ngân hàng của mình.

Trích dẫn này nhấn mạnh khả năng đặc biệt của con người trong việc tạo ra và thực hiện những ý tưởng mới bằng sức mạnh của trí tưởng tượng.

Theo Hill, có hai loại trí tưởng tượng:

Một trong số đó là trí tưởng tượng tổng hợp, giúp tạo ra những kết hợp mới từ những ý tưởng và khái niệm đã có sẵn

Nguyên tắc thứ hai là trí tưởng tượng sáng tạo, giúp thu nhận các rung động từ không gian và kết nối với thứ mà Hill gọi là "Trí tuệ vô hạn", để tạo ra những ý tưởng và khái niệm mới

Cả hai loại trí tưởng tượng đều quan trọng để đạt được những ước mơ sâu sắc nhất của bạn.

Có một phẩm chất mà một người phải sở hữu để thành công, đó là sự rõ ràng về mục tiêu, sự hiểu biết về điều mình muốn và khát khao cháy bỏng để đạt được nó.

Có một phẩm chất mà một người phải sở hữu để thành công, đó là sự rõ ràng về mục tiêu, sự hiểu biết về điều mình muốn, và khát khao cháy bỏng để đạt được nó.

Khao khát là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Bạn phải có một niềm đam mê mãnh liệt để trở nên giàu có, và một niềm tin vững chắc rằng bạn có thể trở nên giàu có với một kế hoạch hành động rõ ràng. Niềm tin là liều thuốc duy nhất được biết đến để chống lại thất bại. Hình dung và tin tưởng vào việc đạt được những gì bạn mong muốn. Hãy làm việc đó với niềm tin, điều này sẽ giúp bạn biến những giấc mơ thành hiện thực hoặc thành tiền bạc. Thường xuyên khẳng định hoặc gợi ý cho tiềm thức của bạn để củng cố niềm tin của bạn. Sự giàu có không đáp ứng mong muốn. Nó đáp ứng những kế hoạch cụ thể, được hỗ trợ bởi những mong muốn cụ thể, thông qua sự kiên trì không ngừng. Một điểm quan trọng trong tóm tắt cuốn sách Think and Grow Rich là những người thành công nhất có điểm chung là khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định mà không để ý đến những ảnh hưởng tiêu cực từ những người xung quanh. Câu trích dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động. Không có giới hạn nào đối với tâm trí, ngoại trừ những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra. Tâm trí tiềm thức của bạn là sợi dây kết nối giữa tâm trí hữu hạn của con người và trí tuệ vô hạn của tâm trí vũ trụ. Bằng cách giải phóng sức mạnh của nó, bạn có thể nhận được những hiểu biết cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu bạn có thể tưởng tượng được, bạn có thể đạt được.

Khao khát là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Bạn phải có một niềm đam mê mãnh liệt để trở nên giàu có, và một niềm tin vững chắc rằng bạn có thể trở nên giàu có với một kế hoạch hành động rõ ràng.

Niềm tin là liều thuốc duy nhất được biết đến để chống lại thất bại.

Niềm tin là liều thuốc duy nhất được biết đến để chống lại thất bại.

Hình dung và tin tưởng vào việc đạt được những gì bạn mong muốn. Hãy làm việc đó với niềm tin, điều này sẽ giúp bạn biến những giấc mơ thành hiện thực hoặc thành tiền bạc. Thường xuyên khẳng định hoặc gợi ý cho tiềm thức của bạn để củng cố niềm tin của bạn.

Sự giàu có không đáp ứng mong muốn. Nó đáp ứng những kế hoạch cụ thể, được hỗ trợ bởi những mong muốn cụ thể, thông qua sự kiên trì không ngừng.

Sự giàu có không đáp ứng mong muốn. Nó đáp ứng những kế hoạch cụ thể, được hỗ trợ bởi những mong muốn cụ thể, thông qua sự kiên trì không ngừng.

Một điểm quan trọng trong tóm tắt cuốn sách Think and Grow Rich là những người thành công nhất có điểm chung là khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định mà không để ý đến những ảnh hưởng tiêu cực từ những người xung quanh. Câu trích dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động.

Không có giới hạn nào đối với tâm trí, ngoại trừ những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra.

Không có giới hạn nào đối với tâm trí, ngoại trừ những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra.

Tâm trí tiềm thức của bạn là sợi dây kết nối giữa tâm trí hữu hạn của con người và trí tuệ vô hạn của tâm trí vũ trụ. Bằng cách giải phóng sức mạnh của nó, bạn có thể nhận được những hiểu biết cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu bạn có thể tưởng tượng được, bạn có thể đạt được.

Áp dụng những bài học từ Think and Grow Rich với Clickup

Như bản tóm tắt Think and Grow Rich này cho thấy, bạn không thể đi xa trong lĩnh vực tài chính kinh doanh nếu không có chiến lược. Cho dù là dự báo luồng tiền mặt, quản lý ngân sách dự án, quản lý lương thưởng nhân viên hay phân tích chi phí, bạn chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu có kế hoạch hành động.

Triết lý của Hill vượt xa những lời khuyên đơn thuần về tài chính; nó nhấn mạnh sức mạnh của việc đặt mục tiêu và sự kiên trì để đạt được sự giàu có. Những lời khuyên trong cuốn sách có thể giúp các nhóm tài chính quản lý nguồn lực hiệu quả, đồng thời xác định và tận dụng các cơ hội mới.

Một nền tảng quản lý năng suất và dự án như ClickUp có thể giúp bạn và nhóm của bạn theo dõi các mục tiêu tài chính, quản lý quy trình công việc tài chính, động não và thực hiện chiến lược, v.v.

Dưới đây là cách thức:

1. Đặt ra và hình dung mục tiêu của bạn

Cho dù bạn muốn tối ưu hóa mục tiêu doanh thu, giảm chi phí kinh doanh hay cải thiện tỷ suất lợi nhuận, hãy đảm bảo rằng các mục tiêu của bạn cụ thể, có thể đo lường được và thực tế.

Ví dụ, giả sử bạn muốn giảm chi phí hoạt động xuống 10% trong năm 2024-2025. Trong trường hợp đó, mục tiêu của bạn là cụ thể (giảm 10%), có thể đo lường được (theo dõi mức giảm chi phí) và thực tế (có thể đạt được trong một khung thời gian nhất định).

Điều này phù hợp với sự nhấn mạnh của Hill về sức mạnh của khát vọng và việc có một mục tiêu rõ ràng.

Do đó, hãy sử dụng ClickUp Goals để đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng. Xác định mục tiêu sprint và mục tiêu bán hàng hàng tuần, đồng thời quản lý tất cả các mục tiêu của bạn trong các thư mục dễ sử dụng. Tạo thư mục cho OKR, thẻ điểm và các mục tiêu quan trọng khác của nhóm.

Điều chỉnh mục tiêu của nhóm, thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo hiển thị tiến độ với ClickUp Goals.

Thiết lập nhắc nhở và thông báo trên ClickUp để liên tục củng cố sự tập trung của nhóm vào những việc họ phải hoàn thành cùng nhau. Lên lịch các cuộc họp thường xuyên để thảo luận về tiến độ, điều này đưa chúng ta đến điểm tiếp theo.

2. Hành động phù hợp với mục tiêu

Hill nhấn mạnh tầm quan trọng của khát vọng mãnh liệt để đạt được điều gì đó và điều chỉnh mọi hành động để hướng tới mục tiêu đó.

Khuyến khích các thành viên trong nhóm của bạn nội tâm hóa các mục tiêu tài chính bằng cách thường xuyên xem xét và thảo luận về chúng. Gặp gỡ họ để xác nhận lại các công việc và hành động hàng ngày của họ. Đọc to bản tuyên bố đã viết. 🙌

Mẫu Cuộc họp toàn thể của ClickUp giúp theo dõi các quyết định quan trọng và các mục hành động từ các cuộc họp toàn thể, đồng thời trao quyền cho mọi người đóng góp ý tưởng và quan điểm của mình.

Tải xuống mẫu Dễ dàng quản lý hậu cần, thời gian và kế hoạch cho cuộc họp công ty tiếp theo của bạn với Mẫu cuộc họp toàn thể nhân viên của ClickUp

Với mẫu này, bạn có thể:

Cho phép điều chỉnh linh hoạt lịch trình

Tạo định dạng nhất quán để trình bày các cập nhật

Đảm bảo các chủ đề liên quan được đề cập trong cuộc họp

Tổ chức các cuộc họp hiệu quả hơn để đi đúng hướng và hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn

Phần mềm lập ngân sách cho doanh nghiệp nhỏ ClickUp theo dõi các mục tiêu tài chính, giám sát tài khoản và tính toán lợi nhuận của bạn để đảm bảo quá trình lập ngân sách được tổ chức và hiệu quả.

3. Xây dựng chiến lược quản lý tài chính

Quản lý tài chính liên quan đến việc xử lý nhiều công việc phức tạp. Hãy xây dựng một kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu của bạn, chia mục tiêu thành các công việc và nhiệm vụ cụ thể, và kiên trì thực hiện.

Ví dụ, cải thiện luồng tiền mặt của công ty bao gồm đánh giá mức tồn kho, xem xét quy trình lập hóa đơn và đàm phán lại các điều khoản thanh toán với nhà cung cấp.

Điều chỉnh kế hoạch dựa trên những gì đang hiệu quả và thực hiện thay đổi phù hợp.

Các mẫu tài chính của ClickUp giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Các mẫu ngân sách dự án và mẫu đề xuất dự án cho phép các nhóm tài chính và kế toán phân tích hiệu quả tài chính bằng các công cụ phân tích trực quan và hợp tác lập kế hoạch tài chính với các bên liên quan giữa các bộ phận.

Với các công cụ AI cho kế toán, quản lý tài khoản của tổ chức, tạo báo cáo có thể chia sẻ và để AI điền các chi tiết như một trợ lý kỹ thuật số của bạn.

Khơi dậy sự sáng tạo với đối tác brainstorming ảo ClickUp AI

4. Xây dựng liên minh "mastermind" của riêng bạn

Khai thác sức mạnh trí tuệ tập thể của nhóm bằng cách nuôi dưỡng môi trường hợp tác, nơi mọi người có thể chia sẻ ý tưởng và chuyên môn của mình. Ví dụ, bạn có thể thành lập một nhóm tối ưu hóa ngân sách để phát triển các chiến lược tiết kiệm chi phí trong toàn tổ chức.

Sử dụng Mẫu Cây Quyết Định ClickUp để xác định các điểm quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến kết quả mục tiêu của bạn, phân tích các giải pháp có sẵn và rủi ro và phần thưởng liên quan, đồng thời đưa ra quyết định với sự rõ ràng và tự tin hơn trong nhóm.

Tải xuống mẫu Mẫu Cây quyết định ClickUp giúp bạn nhanh chóng đánh giá mọi con đường và kết quả tiềm năng cho các dự án phức tạp

Đạt được mục tiêu tài chính bằng cách tập trung vào những điều đúng đắn

Điều khiến Think and Grow Rich trở thành một tác phẩm kinh điển đáng yêu là nó không chỉ dành cho độc giả nói chung. Bất kỳ ai, ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp của mình, đều có thể áp dụng Luật Thành Công vào hoàn cảnh cụ thể của mình.

Hiện nay có hàng trăm cuốn sách và khóa học tuyệt vời về cách nâng cao chất lượng cuộc sống, nhưng tất cả chúng đều có thể truy tìm nguồn gốc của niềm tin cốt lõi của mình từ những gì Hill đã nói — rằng thành công bắt đầu từ tâm trí.

Cho dù bạn đang nỗ lực thăng tiến trong sự nghiệp, tìm cách thu hút nhiều tài sản hơn hay chỉ đơn giản là điều hành một nhóm tài chính với những mục tiêu lớn để hiện thực hóa mục tiêu của công ty, cuốn sách Think and Grow Rich của Napoleon Hill là một tác phẩm kinh điển về sự khôn ngoan mà bạn sẽ luôn muốn quay lại đọc. Và nếu bạn thích bản tóm tắt Think and Grow Rich này, chúng tôi khuyên bạn cũng nên đọc bản tóm tắt về Tâm lý học tiền bạc.

ClickUp đáp ứng tất cả các nhu cầu quản lý tài chính của bạn, cho dù bạn là thành viên của nhóm tài chính hay là cá nhân muốn trở nên giàu có.

Các nhà quản lý dự án sử dụng ClickUp để làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và tiết kiệm thời gian quý báu.

Bạn có cảm hứng từ tóm tắt cuốn sách Think and Grow Rich?

Đăng ký ClickUp miễn phí để bắt đầu hành trình xây dựng sự giàu có vô hạn.