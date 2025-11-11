IBM Agentic AI nedir ve daha akıllı iş yapmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Her hafta, operasyon takımları birbirinden bağımsız araçlar arasında görevleri koordine etmek için saatler kaybediyor.

Üç tedarik zinciri analistinin altı farklı platformdan gelen verileri manuel olarak uzlaştırmasını izledikten sonra, rutin devir teslim işlemlerinde ne kadar zaman kaybedildiğini izlemeye başladım.

IBM'in yeni agentic AI yetenekleri, koordinasyonu otonom ajanların üstlenmesini sağlayarak bu saatleri geri kazanmayı vaat ediyor.

Bu kılavuz, IBM'in gerçekte neler sunduğunu, nasıl işlediğini ve sisteminize uygun olup olmadığını adım adım anlatır.

Anahtar Noktalar

IBM'in ajan tabanlı yapay zekası, bağlam farkında, çoklu ajan koordinasyonu ile ş akışlarını otomasyon.

AgentOps, politikaları uygular ve ajan davranışını gerçek zamanlı olarak izler.

Önceden oluşturulmuş konektörler, eski ve modern sistemler arasında entegrasyon süresini kısaltır.

IBM Agentic AI sunuyor mu?

IBM, Ekim 2025'te TechXchange konferansında kapsamlı ajan AI yeteneklerini tanıttı ve watsonx Orchestrate'i otonom kurumsal stratejisinin merkezine pozisyonlandırdı.

Platform, IBM ve üçüncü taraf ortaklardan 500'den fazla önceden oluşturulmuş araç ve alana özgü ajanı bir araya getirir.

Tek amaçlı otomasyon komut dosyalarının aksine, Orchestrate, ajanların güvenilir ve güvenlikli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerçek zamanlı izleme ve politika uygulama sağlayan yerleşik bir gözlemlenebilirlik ve yönetişim katmanı olan AgentOps'u içerir.

IBM, bu lansmanı görev otomasyonundan gerçek otonomiye geçiş olarak tanımlıyor. Bu geçişte ajanlar, bağlamı dikkate alan kararlar alıyor ve sürekli insan denetimi olmadan çok adımlı ş akışlarını yürütüyor.

Nasıl İşe Yarar?

Watsonx Orchestrate, veri kaynaklarınızı, iş mantığınızı ve AI modellerinizi otonom ş akışlarına bağlayan bir koordinasyon merkezi olarak çalışır.

Bir kullanıcı veya sistem bir görevi tetikleyici olduğunda, Orchestrate bu görevi uygun ajana yönlendirir. Ajan, doğal dil anlayışını kullanarak isteği yorumlar, bağlı uygulamalardan gerekli bağlamı alır, gerekli eylemleri gerçekleştirir ve yapılandırılmış sonuçları döndürür.

Platform, tek ajan görevlerini ve çoklu ajan koordinasyonunu destekler. Çoklu ajan koordinasyonunda, birkaç uzman ajan işbirliği yaparak tekliften nakite veya olay triyajına kadar karmaşık süreçleri tamamlar.

Temel Bileşenler ve Fonksiyonları

Bileşen iş fonksiyonu AgentOps Gerçek zamanlı izleme, denetim izleri, politika uygulaması Langflow Entegrasyonu Geliştirici olmayanlar için kod gerektirmeyen sürükle ve bırak ajan oluşturucu Ajan Geliştirme Kiti Python/OpenAPI SDK özel ajan oluşturma için Ağ Zekası Telekom ağlarında otonom anomali tespiti ve çözümü Granite LLM'ler Ajanların muhakeme yeteneğini destekleyen IBM'in temel modelleri

Bu modüler mimari, yaygın görevler için önceden oluşturulmuş ajanlarla başlamanıza ve ardından ihtiyaçlarınız değiştikçe platformu özel mantıkla genişletmenize olanak tanır.

Yönetim katmanı paralel olarak çalışır ve politika ihlallerini veya beklenmedik davranışları üretim sistemlerine ulaşmadan önce işaretler.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Orta boyutlu bir perakendeci, 1.900 mağaza konumunda adaylarla iletişimi yönetmek için Orchestrate ajanlarını kullanmaya başladı. Otomasyon öncesinde, franchise yöneticileri haftada üç saatini adayları manuel olarak filtrelemek, e-postalar hazırlamak ve görüşme programları yapmakla geçiriyordu.

Ajan artık özgeçmişleri analiz ediyor, uygunluk durumlarını çapraz referanslıyor, kişiselleştirilmiş mesajlar hazırlıyor ve görüşme zamanlarını doğrudan takvimlere kaydediyor. Tüm süreç üç dakikadan kısa sürede tamamlandı.

Bu ş Akışı, erken benimseyenlerin uçtan uca otomasyona geçmeden önce iyi tanımlanmış süreçlerde hızlı kazançlara öncelik verdiği ajan AI pazarındaki modelleri yansıtmaktadır.

Anahtar fark, rakiplerin yönetişim ve entegrasyonlar derinliğini nasıl ele aldıklarında yatmaktadır.

IBM'i farklı kılan nedir?

IBM, onlarca yıllık kurumsal mimari deneyimini ajan tabanlı yapay zekaya taşıyor ve bu, yönetişim, güvenlik ve ana bilgisayar uyumluluğuna verdiği önemle kendini gösteriyor.

Yeni girenler hız ve dağıtım kolaylığına odaklanırken, IBM Orchestrate'i tam denetim izleri, uyumluluk hızlandırıcıları ve ajanları IBM Z gibi eski sistemlere doğrudan bağlantı özelliğine ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarladı.

Platformun açık Agent Connect çerçevesi, geliştiricilerin standart API'leri kullanarak harici AI araçlarını veya özel ajanları bağlamasına olanak tanır, böylece merkezi gözlemlenebilirliği korurken tedarikçiye bağımlılığı ortadan kaldırır.

Anahtar Güçlü Yönleri ve Avantajları

AgentOps, düzenlemelere tabi sektörlerdeki denetim gerekliliklerini karşılayan yaşam döngüsü şeffaflığını sağlar.

Ana bilgisayar tabanlı ajanlar, IBM Z sistemlerinde orta katman yazılımı olmadan işlemleri gerçekleştirebilir.

İlk kurulumun karmaşıklığı, hafif SaaS alternatiflerine kıyasla benimsenmesini yavaşlatabilir.

Fiyatlandırma, ajan örnekleriyle ölçeklenir ve yüksek hacimlerde maliyetli hale gelebilir.

Platformun sağlamlığı, hızlı denemelerden çok güvenilirlik ve uyumluluğu önceliklendiren kurumsal işletmeler için caziptir.

Bu farklılıkları anlamak, Orchestrate'in mevcut teknoloji ortamınıza nasıl uyum sağladığını değerlendirmek için ayar oluşturur.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumu

Watsonx Orchestrate, mevcut uygulamalarınızı değiştirmeden bağlantı kurar.

Platform, Salesforce, Microsoft 365, Workday, SAP ve yüzlerce diğer kurumsal araç için yerel entegrasyonlarla birlikte gelir ve ajanların özel API çalışması yapmadan verileri okumasına, eylem tetikleyicilerini tetiklemesine ve yığınınız genelinde kayıtları güncellemesine olanak tanır.

Platform/Ortak Entegrasyon Türü Salesforce Çift yönlü senkronizasyonlu önceden oluşturulmuş CRM konektörü Microsoft 365 Yerel Takımlar/Outlook ajan iletişimi SAP Tedarik zinciri ve satın alma ajanı modülleri IBM Sterling Sipariş yönetimi ve envanter optimizasyonu Coupa Harcama analizi ve otonom kaynak bulma ajanları

Ana bilgisayara bağımlı kuruluşlar için Model Context Protocol katmanı, ajanları Db2, CICS ve IMS ortamlarına bağlantı kurarak, daha önce özel geliştirici erişimi gerektiren temel iş mantığının otomasyonunu sağlar.

Mayıs 2025'te piyasaya sürülen Agent Catalog, iş ortaklarının alan adı özel ajanları yayınlamasına olanak tanıyarak bu ekosistemi genişletir.

Örnek S&P Global, Orchestrate'i Market Intelligence paketine entegre ediyor ve tedarik ve sigorta ş akışları için özel risk verilerini kullanan yeni ajanlar sunuyor.

Bu bağlantı modeli, uygulama sürecindeki sürtüşmeleri azaltır, ancak başarı yine de dikkatli bir uygulama planlaması ve paydaşların desteğine bağımlıdır.

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

Erken benimseyenler, IBM'in ajan AI araçlarının vaatleri ve öğrenme eğrisi hakkında açıkça görüşlerini dile getiriyorlar.

G2 incelemelerinde, kurumsal kullanıcılar Slack, Salesforce ve ServiceNow ile sorunsuz entegrasyonları övüyor ve ajanlar yapılandırıldıktan sonra doğal dil anlayışının görev düzenlemesini sezgisel hale getirdiğini not ediyor.

Güvenlik ve uyumluluk özellikleri sürekli olarak bahsediliyor ve bir yorumcu, yönetişim kontrollerinin rakip platformlara göre "çok daha sağlam" olduğunu vurguluyor.

Kurumsal uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar, benimsenme sürecini beklenenden daha hızlı hale getirdi.

Öğrenme eğrisi gerçektir, ancak yönetişim özellikleri bu çabayı haklı çıkarır.

"Değerlendirme ölçütlerini ayarladıktan sonra ajan güvenilirliği önemli ölçüde arttı."

IBM çalışanları arasında bir Reddit konuında farklı deneyimler paylaşıldı. Bir kullanıcı Agent Lab kullanıcı arayüzünü sezgisel olarak nitelendirirken, başka bir kullanıcı aynı ürünü kullanıp kullanmadıklarını sorguladı ve kullanılabilirliğin kullanım durumunun karmaşıklığına göre değiştiğini ima etti.

Temmuz 2025'te düzenlenen bir AMA'da, IBM'in watsonx Orchestrate alanı, ajan arıza modları hakkında keskin sorular yanıtladı. Katılımcılardan biri, LLM tabanlı ajanların "genellikle, arızalandığını bile fark etmek zor olacak şekilde çarpıcı bir şekilde arızalandığını" not ederek, daha iyi gözlemlenebilirlik ve değerlendirme araçlarına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bu samimi tartışmalar, IBM'in gerçek dünyadaki sürtüşme noktalarını temel alarak yinelemeler yaptığını ve bu da pratik sonuçları abartılı reklamlardan daha öncelikli tutma konusundaki kamuoyuna yönelik mesajlarıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Yol haritası da bu pragmatik odaklanmayı yansıtıyor.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

IBM'in kısa vadeli yol haritası, teknik engelleri azaltmaya ve sektöre özgü ajan kitaplıklarını genişletmeye odaklanmaktadır.

Şu anda teknik önizleme aşamasında olan Langflow görsel oluşturucu, 2025 Ekim ayı sonunda genel kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sayede, iş kullanıcıları kod yazmadan çoklu ajan ş akışları oluşturabilecek.

Aralık 2025'te, Project Infragraph gizli beta sürümüne girerek, hibrit bulut kaynakları arasında birleşik bir gözlemlenebilirlik grafiği sunacak ve sonunda otonom altyapı yönetimi için Red Hat Ansible, OpenShift ve Turbonomic'e bağlantı kuracak.

IBM İş Değer Enstitüsü, 2027 yılına kadar yöneticilerin %67'sinin AI ajanlarının ş akışlarında bağımsız kararlar alacağını beklediğini öngörmektedir. Bu oran bugün sadece %24'tür.

IBM'in CTO'su, "Kurumsal AI ajanlarını güvenli bir şekilde ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir güven katmanı oluşturuyoruz. Bu, pazarın liderleri deneylerden ayıracak olan nokta olacak" dedi.

Bu bakış açısı, ajans AI pilot uygulamalardan büyük ölçekli üretime geçerken, yönetişim ve güvenilirliğin ilk hareket edenin hızından daha önemli olacağına dair IBM'in öngörüsünü yansıtıyor.

IBM Agentic AI'nın maliyeti nedir?

IBM, watsonx Orchestrate'i IBM Cloud veya AWS üzerinde yönetilen bir SaaS olarak sunar ve dağıtım ölçeğine uygun kademeli fiyatlandırma uygular.

Essentials planı, ajan örneği başına aylık yaklaşık 500 $'dan başlar ve temel AI ve LLM yetenekleri, kod gerektirmeyen ajan oluşturucu, düzenleme özellikleri ve entegrasyonlar ve araçlar kataloğuna erişim içerir.

Standart plan, özel fiyatlandırma kullanır ve gelişmiş iş akışı otomasyonu, karar belgesi işleme ve gelişmiş kurumsal entegrasyon desteği ekler.

30 günlük ücretsiz deneme sürümü, yakında çıkacak özelliklere erken erişim dahil olmak üzere, değerlendirme için tüm özelliklere erişim sağlar.

Temel abonelik dışında, kuruluşlar özel konektörlere ihtiyaç duyuyorsa entegrasyonlar hizmetleri için bütçe ayırmalı, yüksek hacimli ajan iş yükleri için maliyet hesaplaması yapmalı ve iş kullanıcılarını Langflow oluşturucu ve AgentOps gösterge panolarına alıştırmak için eğitim almalıdır.

IBM, önceden oluşturulmuş ajanların, kurumsal kuruluşların sıfırdan oluşturmaya kıyasla %70 daha hızlı dağıtım yapmasını sağladığını iddia ediyor.

Fiyatlandırma modeli, ajanları birden fazla departmana yaymayı plan kuruluşlar için avantajlıdır, çünkü bu durumda örnek başına maliyetler verimliliğe bağlı olarak azalır.