Lindy Agentic AI'yı Zapier veya n8n'den ayıran nedir?

Anahtar Noktalar

Lindy, doğal dil komutları kullanarak görevlerin otomasyonu için ajans AI sunar.

Ajanları, karmaşık ofis ş akışlarını yönetmek için mantık ve entegrasyonları birleştirir.

Lindy, kod gerektirmeyen kurulum ve derin uygulama entegrasyonları ile 1.600'den fazla aracı destekler.

Kullanıcılar, sınırlar dahilinde özerk olarak hareket eden AI ajanları sayesinde haftada saatlerce zaman kazanır.

Lindy, Agentic AI sunuyor mu?

Evet, Lindy kod gerektirmeyen ajan platformu aracılığıyla ajans AI sunar. Lindy ajanları, doğal dil komutları kullanarak e-posta sıralama, toplantı planlama ve müşteri desteği gibi görevleri otomatikleştirir.

Platform, Mart 2023'te piyasaya sürüldü ve ajanlarını "yarı otonom" olarak pozisyona yerleştiriyor. Bu, kullanıcıların hedefleri ve sınırları belirlerken, ajanların uygulamayı gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Bu yaklaşım, tamamen otonom davranıştan ziyade güvenlik ve şeffaflığı önceliklendirir, bu da onu kontrol ve öngörülebilirliğin önemli olduğu ş akışlarını yöneten takımlar için uygun hale getirir.

Nasıl İşe Yarar?

Bir şey olduğunda – bir e-posta geldiğinde, bir form gönderildiğinde veya bir toplantı sona erdiğinde – ajan devreye girer.

Verileri okur ve Anthropic'in Claude'unu kullanarak bağlamı anlar ve bir sonraki yapılacak işte ne yapılacağına karar verir. Ardından e-postalar gönderir, veritabanlarını günceller, görevler oluşturur veya diğer araçları tetikleyici.

Platform, doğal dil komutlarını 1.600'den fazla uygulamaya derin entegrasyonlarla birleştirir. Agent Builder'ı kullanarak istediğinizi sade bir İngilizceyle tarif edersiniz ve Lindy bunu yürütülebilir bir ş akışına dönüştürür. Kod gerekmez.

Ajan daha sonra sürekli çalışarak görevleri paralel olarak yerine getirir; bu, siz uyurken birden fazla web sayfasını aynı anda araştırabileceği, düzinelerce e-posta yanıtını bir kerede taslaklayabileceği veya yüzlerce potansiyel müşteriyi değerlendirebileceği anlamına gelir.

Yerleşik güvenlik önlemleri arasında onay adımları, denetim izleri ve yedek mantık bulunur. Bu önlemler, temsilcilerin özerk bir şekilde çalışırken sınırlar içinde kalmalarını sağlar.

En iyi yanı, "basit ama katı" ( Zapier gibi ) ve "esnek ama kod ağırlıklı" ( n8n gibi ) seçenekler arasında seçim yapmanız gerekmemesidir.

Lindy, bir orta yol bulmayı hedefler: veriler hakkında akıl yürütmek için yeterince akıllı, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların oluşturabileceği kadar basit.

ş Akışının gücü, paralelleştirmede yatmaktadır. Bir Lindy ajanı, aynı anda birden fazla web sayfasını araştırabilir, düzinelerce e-postanın yanıtlarını paralel olarak taslaklayabilir veya bir kişinin birkaç taneyi işleyebileceği sürede yüzlerce potansiyel müşteriyi değerlendirebilir.

Bu hız avantajı, temsilciler gece veya hafta sonları çalıştığında daha da artar.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Satış operasyonlarında yetersiz kalan bir büyüme takımına sahip bir BT hizmetleri firması olan Interlaced'i ele alalım. E-posta ve takvim uygulamalarına dağılmış toplantı notları birikmişti ve CRM'lerinde net bir özet yoktu. Manuel kayıt tutma, kişi başına haftada dört ila beş saat sürüyordu.

Takım, kod yazmadan bir haftadan kısa bir sürede Lindy satış operasyonları ajanını devreye aldı. Ajan şu anda:

Satış toplantısının ne zaman bittiğini algılar (takvimden gelen tetikleyiciyle). Toplantı tutanağını veya açıklamasını alır. Katılımcılar, anlaşma aşaması, sonraki adımlar gibi anahtar ayrıntıları çıkarır. Notları Salesforce'a otomatik olarak kaydeder. Potansiyel müşteriye takip e-posta taslağı hazırlar. Konuşulmuşsa bir sonraki görüşmeyi planlar.

Sonuç: Manuel veri girişinde haftada 5 saatten fazla zaman tasarrufu ve daha temiz CRM kayıtları. Şirketin CEO'su, bu çözümün ham toplantı tutanaklarını sorunsuz bir şekilde yapılandırılmış CRM güncellemelerine dönüştüren ilk çözüm olduğunu not etti.

Bu örnek, anahtar bir rekabet avantajı olduğunu gösteriyor: Lindy, hem muhakeme hem de entegrasyonlar gerektiren görevlerde mükemmeldir. "Bir e-postayı okumak, anlamını belirlemek ve ardından üç sistemi güncellemek" gerekiyorsa, Lindy bunu minimum kurulumla halleder.

Giden SDR'ler gibi özel araçlar, ham potansiyel müşteri hacmi açısından daha üstün olabilir, ancak Lindy başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir genişlik sunar.

Lindy'yi farklı kılan nedir?

Lindy'nin pozisyona dayalı konumlandırması, 'AI-native' ş Akışı otomasyonunu vurgular. Zapier'in koşul-dayalı IFTTT mantığından ("eğer X ise, o zaman Y") farklı olarak, Lindy ajanları belirsizlikleri ele almak için Claude'un muhakeme yeteneğini kullanır.

Örnek, bir Zapier otomasyonu, bir e-postanın "acil" olup olmadığını kontrol ederek yönlendirebilir. Lindy ajanı e-postayı okur, bağlamı ve tonu anlar ve gerçek içeriğe göre aciliyetini belirler.

Topluluk geri bildirimleri, ajan tarzı görevler için bu gücü doğrularken, bazı ödünler de ortaya koymaktadır:

Güçlü yönleri:

Haftalar değil, dakikalar içinde iş ajanları oluşturur.

Kod gerektirmeyen arayüz, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için zorlukları azaltır.

LLM destekli akıl yürütme, belirsiz, bağımlılık gösteren görevleri çözer.

Uzantı, yaygın kullanım örneklerini hızla başlatır.

Avantajlar ve dezavantajlar:

Google hizmetlerine (Gmail, Sheets, Docs) önceden yoğun bağımlılık.

Henüz n8n veya Zapier kadar olgunlaşmamış, tamamen API ağırlıklı komut dosyası oluşturma için.

Özel araçlar (örneğin, dışa dönük iletişim için özel AI SDR'ler) dar nişlerde Lindy'den daha iyi performans gösterebilir.

Erken ekosistem, eski platformlara göre daha az özel konektör anlamına gelir.

Erken dönem kullanıcılarından biri, Lindy'nin tipik ofis otomasyonu için "çoğunlukla işlediğini" ancak özel dışa dönük potansiyel müşteri bulma araçlarına kıyasla "genel amaçlı" olduğunu not etti.

Bir başkası ise esnekliğini övdü, ancak maliyetlerin kontrolden çıkmasını önlemek için karmaşık döngülerde kredi kullanımını izlemenin önemli olduğunu belirtti.

Farklılık şu şekilde özetlenebilir: Ş akışınızın %70'i muhakeme ve entegrasyonlardan oluşuyorsa, Lindy muhtemelen sizin için en uygun seçenektir. Ş akışınızın %90'ı ham API çağrıları veya %100'ü özel işlemlerden (ör. özel müşteri adayı oluşturma) oluşuyorsa, farklı bir araç tercih etmeniz daha uygun olabilir.

Lindy Entegrasyonu ve Ekosistem Uyumu

Lindy, takımınızın halihazırda kullandığı araçlara bağlantıyı kurar. Platform, Pipedream ortaklığıyla desteklenen 7.000'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon aracılığıyla 1.600'den fazla uygulamayı destekler. Bu, en yaygın SaaS araçlarının özel kod gerektirmeden erişilebilir olduğu anlamına gelir.

Platform Entegrasyon Türü Gmail, Google Takvim, Google E-Tablolar E-posta, zamanlama ve veri depolama için yerel bağlayıcılar. Slack Uyarılar gönderin, özetler yayınlayın, kanal komutlarından tetikleyiciyi harekete geçirin. Salesforce, HubSpot Etkinlikleri kaydedin, anlaşmaları güncelleyin, iletişim verilerini alın. Stripe, PayPal İşlem verilerini alın, ödemeye tetikleyici. OpenAI, Anthropic Gerekirse, özel LLM çağrılarıyla ajanları genişletin. Web API'leri (Autopilot aracılığıyla) Lindy, API sınırlarının ötesinde herhangi bir web uygulamasını tıklayabilir, yazabilir ve kazıyabilir.

Önceden oluşturulmuş bağlayıcıların ötesinde, Lindy özel veya dahili sistemler için API çağrılarını ve webhook'ları destekler. Agents Hub ve Community forumu, takımların kanıtlanmış ajanların paylaşımına ve ortak ajansların (Seven Zero Ventures gibi) Lindy çözümlerini oluşturup yeniden satarak erişimini genişletmesine olanak tanır.

Bu ekosistem pozisyonu, Lindy'nin tüm yığınınızı değiştirmeye çalışmadığı anlamına gelir; parçaları akıllıca birbirine bağlar ve aralarındaki yapıştırma işini otomasyonla gerçekleştirir.

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

Kullanıcılar genellikle Lindy'nin kullanım kolaylığı ve verimlilik artışından oldukça memnun olduklarını bildiriyorlar, ancak geri bildirimlerde not edilmesi gereken bazı nüanslar da ortaya çıkıyor.

"Lindy AI, birçok kişiye tipik ofis görevlerini çok karmaşık olmayan ama aynı zamanda pratik bir şekilde otomasyon olanağı sunuyor. Çoğunlukla sorunsuz işliyor; diğerlerine göre daha az sorun çıkarıyor gibi görünüyor," diye not etti erken benimseyenlerden biri.

Lindy'nin Google hizmetlerine "aşırı bağımlı" olduğunu (Gmail, Takvim ve Google Dokümanlar izinlerini önceden talep eder) ve bazen yeni bir görev başlatmak için yaklaşık 20 saniye sürdüğünü belirttiler.

Reddit'in r/SaaS platformunda bir kullanıcı şöyle paylaşım yapmış: "Lindy harika ama benim için biraz genel amaçlı gibi geldi." Bu kullanıcı, özel araçların sıkı dışa dönük müşteri adayları bulmak için daha fazla potansiyel müşteri bulduğunu, Lindy'nin ise özel bir odaklanma olmadan e-postaları ve takipleri koordine etmek için daha geniş, her işi yapan bir otomasyon sağlayıcısı olduğunu fark etmiş.

Kod gerektirmeyen oluşturucu tartışmalarında Lindy, "daha fazla AI tabanlı ancak ekosistem olgunluğunda henüz erken aşamada" olarak övgü topladı ve n8n'e kıyasla saf API tabanlı otomasyonda geride kalırken, ajan tarzı görevlerde üstünlük sağladı.

İleri düzey kullanıcılar, Zapier'in basit akışlar için 'sadece işlediğini' ve n8n'in derin kontrol sağladığını, Lindy'nin ise zeka ve çok adımlı muhakeme gerektiren kullanım durumlarında öne çıktığını not etti.

Yaratıcı topluluk üyeleri, Reddit gönderilerini otomasyonla gerçekleştirmekten çoklu ajan ş akışlarını düzenlemeye kadar çeşitli püf noktaları paylaştı.

Popüler bir ipucu: Web eylemleri için Lindy'nin "Otomatik Pilot" modunu kullanın ve bir ajanın herhangi bir web uygulamasında tıpkı bir insan gibi tıklama ve yazma işlemleri yapmasını sağlayın. Bu, platformlar arasında çapraz içerik paylaşımına ve API'ler olmadan gösterge panellerinden veri almaya olanak tanır.

Diğerleri, karmaşık döngülerde kredi kullanımını izlemeye dikkat ederken, bir akış pahalı hale gelebileceği durumlarda Lindy'nin hatırlatıcılarını övüyor.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

Lindy'nin gidişatı, basit görev otomasyonunun ötesinde bir hırsı gösteriyor. Son zamanlardaki anahtar dönüm noktaları, şirketin yönünü gösteriyor:

28 Mart 2025 – Mobil Uygulama Lansmanı

Lindy, iOS ve Android uygulamalarını piyasaya sürerek "cebinizde AI çalışanları"nı getirdi. Bu güncelleme (kullanıcıların en çok talep ettiği özellik), takımların hareket halindeyken ajanlarla etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Lindy'ye sesli komut vererek toplantılar planlayabilir veya telefondan içerikleri özetleyebilirsiniz. Ajanlar görevleri tamamlandıktan sonra gerçek zamanlı bildirimler kullanıcıları bilgilendirir.

4 Ağustos 2025 – Lindy 3. 0 Yayınlandı

Önemli bir platform güncellemesi ile Agent Builder (doğal dil komutuyla ajan oluşturma), Autopilot (API sınırlarının ötesinde eylemler gerçekleştirmek için bulut bilgisayarları kullanan ajanlar) ve Team Accounts (çok kullanıcılı işbirliği ve merkezi yönetim) özellikleri tanıtıldı. Lindy 3.0, insan takımlarıyla birlikte çalışan tam yetenekli AI çalışanları vizyonuna bir adım daha yaklaştı.

27 Ağustos 2025 – Lindy Build (uygulama Oluşturucu):

Lindy, ajanların ötesine geçerek AI odaklı yazılım oluşturmaya başladı. Lindy Build, bir komut isteminden tüm web uygulamalarını (ön uç, arka uç ve veritabanı dahil) oluşturan ve kendi kodunu otomatik olarak test edip düzelten bir AI Uygulama Oluşturucu. Bu "otomatik QA" özelliği, minimum insan müdahalesi ile üretime hazır araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

3 Ekim 2025 – Gaia Voice Agent

Lindy , telefon görüşmeleri için yeni nesil bir AI ses modeli olan Gaia'yı piyasaya sürdü. Gaia, daha doğal, insan benzeri konuşmalar ve daha hızlı yanıt süreleri ( önceki çözümlerden 500 ms+ daha hızlı ) sunar. T

Bu, daha iyi müşteri desteği botları, AI resepsiyonistler ve sesle çalışan asistanlar sağlar. İlk kullanıcılar, insan temsilcilerden gelen çağrıları yönlendirerek daha sorunsuz çağrı akışları ve önemli maliyet tasarrufları elde ettiklerini bildiriyor.

2026 ve sonrasına bakıldığında, Lindy "ajan toplumları" özelliklerine (birden fazla AI ajanı arasında karmaşık koordinasyona olanak tanıyan) ve daha derin kurumsal entegrasyonlara işaret ediyor.

Şirket, küçük bir takımla 2025 yılında 10 kat ARR büyüme hedefine doğru izleme yapıyor ve daha fazla uyumluluk (SSO/SCIM desteği) ve alana özgü AI becerilerine (örneğin, muhasebe bilgisine sahip finans acenteleri) yatırım yapmayı planlıyor.

Lindy Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Lindy, ücretsiz denemeden kurumsal uygulamaya kadar ölçeklenebilen, kullanım tabanlı basit bir fiyatlandırma modeli sunar:

Ücretsiz Plan (0 $): Ayda 400 kredi. Bir ajanı denemek için idealdir; platformu commit etmeden önce test etmek için yeterli otomasyon sağlar.

Başlangıç Paketi (49 $/ay): Ayda 5.000 görev. Küçük takımlar için temel özellikler. Dahil olan 5.000 kredinin üzerindeki her 1.000 kredi için 10 $ ek ücret alınır.

İş ($299/ay): Ayda 30.000 görev. Büyüyen kuruluşlar için daha yüksek hacimli plan. Aşımlar ayrıca ekstra 1000 görev başına yaklaşık 10 $ tutar ve öncelikli destek içerir.

Kurumsal (Özel): Ölçeğinize göre sınırsız veya özel krediler. Gelişmiş güvenlik (özel veri saklama, özel örnek) ve uygulamalı oryantasyon içerir. Lindy, aylık 30 binden fazla otomasyona ihtiyaç duyan büyük kuruluşlarla iş birliği yaparak özel şartları ayarlar.

Bir kredi, bir görev yürütme veya eylemle eşittir. Uzun telefon görüşmeleri veya büyük dosya analizi gibi bazı karmaşık eylemler birden fazla kredi tüketebilir. Sesli ajan kullanımı, daha yüksek seviyelerde ayrı olarak ölçülebilir.

Premium API'lere veya hizmetlere bağlanıyorsanız, genellikle göz ardı edilen bir maliyet, altta yatan entegrasyon ücretleridir. Örnek, bazı webhook'lar veya gelişmiş Salesforce bağlantıları kendi kullanım başına maliyetleri olabilir, ancak Lindy'nin önceden oluşturulmuş entegrasyonları genellikle bunu şeffaf bir şekilde halleder.