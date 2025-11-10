Slack Agentic AI'nın Özellikleri ve Yetenekleri Hakkında Dürüst Bir İnceleme

Saat 10'da sonsuz Slack konuları sıralarken, üç kanal derinliğinde gömülü bir bütçe onayı ararken, manuel sohbet arkeolojisinin her hafta saatlerimi boşa harcadığını fark ettim.

Slack'in yeni agentic AI, çalışma alanınızdan ayrılmadan cevapları ortaya çıkararak, yanıtları taslak haline getirerek ve rutin soruları otomasyon ile gerçekleştirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Bu kılavuzda, Slack'in neler sunduğunu, nasıl çalıştığını ve bu yatırımı takımınızın ş akışına uygun olup olmadığını öğreneceksiniz.

Anahtar Noktalar

Slack Agentic AI, çalışma alanı bağlamını kullanarak yanıtları anında alır.

Agentforce uygulamaları, doğal dil ile doğrudan Slack'te görevleri otomasyon sağlar.

AI özellikleri izinlere saygı gösterir ve gizli veriler üzerinde eğitim yapmaz.

Salesforce ile entegrasyonlar, Slack'e benzersiz bir kurumsal avantaj sağlar.

Slack, Agentic AI'yı sunuyor mu?

Evet. Slack, AI ajanları ve insan takımlarının yan yana işbirliği yaptığı, konuşmaları otonom işin arayüzü olarak ele alan birleşik bir çalışma alanı olarak pozisyonlanmaktadır.

Şirket, bu vizyonu Mayıs 2023'te Slack GPT aracılığıyla hayata geçirdi, ardından Dreamforce 2025'te "agentic işletim sistemi" stratejisini duyurarak genişletti.

Salesforce , Satış, BT ve İK için Agentforce uygulamalarını doğrudan Slack kanallarına entegre ederek, takımların bir temsilciden CRM verilerini almasını veya doğal dil kullanarak destek talebini çözmesini sağladı.

Yeniden tasarlanan Slackbot artık kişiselleştirilmiş bir AI asistanı olarak çalışırken, Channel Expert ajanı şirketinizin konuşma geçmişini ve bağlantılı bilgi tabanlarını arayarak soruları yanıtlar.

Bu mimari, Slack'i bir mesajlaşma aracından Salesforce verileri, üçüncü taraf entegrasyonları ve özel AI ş Akışları için bir konuşma ön yüzüne dönüştürür.

Nasıl İşe Yarar?

Slack'in ajanları, çalışma alanında halihazırda akış içinde olan konuşma bağlamından yararlanır. Birisi bir kanalda veya DM'de bir soru yazdığında, AI ilgili konu dizilerini, bağlantılı uygulamaları ve Salesforce kayıtlarını tarayarak saniyeler içinde bir yanıt oluşturur.

Bir satış temsilcisi "Acme anlaşmasının durumu nedir?" diye sorabilir ve Agentforce Sales, ayrı bir sekme açmadan en son CRM notlarını, satış aşamasını ve sonraki adımları alır.

Bir BT temsilcisi, izinlere uyarak şirketin bilgi tabanından yararlanarak şifre sıfırlama taleplerini veya politika sorularını doğrudan kanalda yanıtlar.

Teknik katman, Slack'in Gerçek Zamanlı Arama API MCP'si üzerinde çalışır ve AI sistemlerine sohbet geçmişine, dosyalara ve entegre veri kaynaklarına güvenlikli erişim sağlar. OpenAI ve Anthropic'in üçüncü taraf LLM'leri, kurumsal erişim kontrolleri dahilinde kalarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilir.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Yakın zamanda yapılan bir sprint planlaması görüşmesi sırasında, bir ürün müdürü #yolharitasi kanalında "Kurumsal katmanı için fiyatlandırmayı kesinleştirdik mi?" diye sordu.

İki haftalık mesajları geriye doğru kaydırmak yerine, soruyu Slack'in AI arama çubuğuna yazdılar.

Üç saniye içinde, Kanal Uzmanı, finans departmanının kullanıcı başına yıllık 550 dolarlık ücreti onayladığı tam konuyu, fiyatlandırma tablosu ve yasal onay bağlantıları ile birlikte ortaya çıkardı.

Temel süreç tutarlı bir model izler:

Kullanıcı bir soru yayınlar veya bir kanalda AI ajanı çağırır

Agent, ilgili konular, dosyaları ve Salesforce veya Google Drive gibi entegre uygulamaları tarar.

Slack'in izin katmanı, sonuçları kullanıcının mevcut erişim haklarına göre filtreler.

Agent, beş saniye içinde kaynak alıntıları ile birlikte kısa ve öz bir cevap verir.

Kullanıcı daha ayrıntılı bilgi için tıklayabilir veya özeti kabul edip iş yapmaya devam edebilir.

Aynı akış, birisi anlaşma durumunu sorduğunda, şifre sıfırlama işlemini çözdüğünde veya bir politika belgesini izlediğinde de geçerlidir.

Temsilci, talep eden kişinin zaten görebildiği bilgileri gösterir, böylece güvenliği korurken yanıt süresini dakikalarca beklemekten saniyelere indirir.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumu

Slack, takımların halihazırda kullandığı araçlara bağlantılıdır. Einstein GPT, Salesforce'tan canlı CRM verilerini alır, böylece satış temsilcileri kanallarından ayrılmadan anlaşma durumu veya satış süreci güncellemeleri hakkında bilgi alabilirler.

Slack Marketplace, Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox ve Notion'dan AI uygulamaları ekleyerek, bu hizmetlerin Slack arayüzünde doğrudan sorulara yanıt vermesini sağlar. Enterprise Search, birisi sorgu yaptığında Google Drive, Box, Jira ve Outlook'u tarayarak bunu daha da ileriye taşır.

AI, hem Slack konu dizilerini hem de harici dosyaları kontrol eder, ardından her şeyi alaka düzeyine göre tek bir sonuç kümesinde sıralar. ş Akışı otomasyon tarafını yönetir, OpenAI veya Anthropic'e komutlar iletir ve çeviriler veya bilet özetleri gibi şeyler için sonuçları kanallara geri gönderir.

Bileşen iş fonksiyonu Slackbot (AI destekli) Rutin sorulara anında yanıtlar Kanal Uzmanı Takım bilgisine dayalı bağlamsal öneriler Agentforce uygulamaları CRM güncellemeleri, bilet çözümü, veri alma Gerçek Zamanlı Arama API'si Konuşma verilerine güvenlikli, izinli erişim

Bu açık ekosistem, Slack'i çeşitli araçlar için birleştirici bir katman olarak pozisyonlandırır, bağlam değiştirmeyi azaltır ve konuşmanın yapıldığı her yerde yanıtları ortaya çıkarır.

Topluluk Buzz & Erken Kullanıcı Duyguları

Slack'in agentic AI'sına yönelik ilk tepkiler, meraklılar ve şüpheciler arasında bir bölünme olduğunu ortaya koyuyor.

Bir yandan, ileri düzey kullanıcılar asenkron iş akışını ve sorunsuz entegrasyonları övüyor. Öte yandan, maliyet bilincine sahip yöneticiler, bu özelliklerin fiyat artışını haklı çıkardığını sorguluyor.

Gerçek kullanıcıların yorumları:

"Kullanıcı başına aylık 10 dolarlık eklenti ve Slack bunu tüm şirket için zorunlu kılıyor. Ekibimizin çoğu bu özellikleri kullanmıyor bile." ( Reddit

"Yüksek maliyetine karşılık çok az özellik var. Anlamsız. Şaka gibi." ( Reddit

"Slack'te bir temsilciye mesaj göndermek hızlı ve sezgiseldir. Asenkron yapısı muhteşemdir." ( Reddit

Bu alıntılar daha geniş bir eğilimi yansıtıyor: Slack ve Salesforce'u zaten yoğun olarak kullanan takımlar anında yatırım getirisi elde ederken, daha az kullananlar haftada sadece birkaç kez kullanabilecekleri AI için kurumsal ücretler ödemekten çekiniyor. Slack fiyatlandırma kademelerini iyileştirip daha ayrıntılı özellik kontrolleri ekledikçe, bu eğilim olumlu yönde değişebilir.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

Slack'in ürün zaman çizelgesi, konuşma yapay zekasından tam otomasyona kadar net bir geçişi gösterir.

2023 yılında şirket, Slack GPT'yi tanıttı ve konu özetleri ve arama yanıtları için beta sürümünü kullanıma sundu. Şubat 2024'te bu özellikler genel kullanıma sunuldu, ardından 2025 ortasında Business+ ve Enterprise+ planları piyasaya sürüldü.

Eylül 2025'te Dreamforce'ta Slack, Agentforce uygulamaları ve geliştirici araçları (Gerçek Zamanlı Arama API'si, Model Bağlam Protokolü) ile birlikte kapalı beta sürümünde "agentic OS" vizyonunu tanıttı.

Gelecekte, Slack'in Gerçek Zamanlı API'sı 2026'nın başlarında genel kullanıma sunulacak ve herhangi bir geliştiricinin üretim düzeyinde bağlam farkında ajanlar oluşturmasına olanak tanıyacak.

Gelecekteki güncellemeler arasında proaktif koçluk ajanları, akıllı proje yönetimi botları ve yılların konuşma verilerini kullanan daha zengin otomasyon özellikleri yer alabilir.

Salesforce'un 2025 yılında kullanım tabanlı AI kredilerine geçmesi, 2026 yılına kadar Slack müşterilerinin sabit kullanıcı başına ücret ödemek yerine, temsilci etkileşimleri için kapasite (kredi) satın alabileceklerini de ima ediyor.

Bu esnek model, bütçe baskısını hafifletebilir ve özel ajanlarla denemeler yapılmasını teşvik edebilir.

Slack Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Slack'in AI fiyatlandırması, şirketin kullanıcı başına 10 dolarlık bağımsız eklentisini kaldırıp gelişmiş AI'yı kullanıcı başına aylık 15 dolar (12,50 dolardan artış) olan Business+ planına dahil etmesiyle Ağustos 2025'te değişti.

Tüm ücretli paketler artık konuşma özetleri ve toplantı notları gibi temel AI özelliklerini içerir, ancak AI arama yanıtları, kanal özetleri, dosya özetleri ve çeviriler gibi tam özellikler için İş+ veya daha üstü bir paket gerekir.

Enterprise Search ve daha derin Salesforce entegrasyonlarını bir araya getiren yeni Enterprise+ planı, iletişim-satış fiyatlandırmasına sahiptir ve genellikle daha geniş Salesforce AI Cloud bulutunun bir parçası olarak satılır.

Hesaplama yükü ve entegrasyonlar hizmetleri toplama eklenir.

Agentforce temsilcileri API kredilerini tüketir ve özel ş akışları oluşturan takımlar, Model Context Protocol bağlantılarını yapılandırmak için geliştirici saatlerine ihtiyaç duyabilir.

Salesforce'un Agentforce 1 paketini (kullanıcı başına yıllık 550 $) kullanan kuruluşlar, Slack Enterprise+ erişimini de ücretsiz olarak alırlar, bu da ek harcamaları telafi edebilir.

2025 Haziran'dan önce 10 dolarlık eklentiyi satın alan eski müşteriler, bir sonraki yenileme tarihine kadar bu eklentiyi kullanmaya devam edebilir, ancak yeni alıcılar revize edilmiş plan yapısını benimsemek zorundadır.