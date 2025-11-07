Oracle Agentic AI: Operasyonlarınızda Eksik Halka mı?

Satın alma takımınızın basit bir fatura onayı için üç gün beklediğini, finans takımının ise manuel mutabakatlarla boğulduğunu hayal edin.

Şimdi, bu görevleri dakikalar içinde yerine getiren, ş akışlarınızı öğrenen ve insan müdahalesi olmadan departmanlar arasında koordinasyonu sağlayan akıllı ajanları hayal edin.

Oracle, tam da bu dönüşümü vaat eden bir platformla Mart 2025'te ajan AI alanına girdi.

Aşağıda, Oracle agentic AI'nın nasıl işlediğini, onu diğerlerinden ayıran özelliklerini ve orta ölçekli pazar ve kurumsal takımlar için otomasyon vaadini yerine getirip getirmediğini inceliyoruz.

Anahtar Noktalar

Oracle, ek lisans maliyeti olmadan ajan AI'yı doğrudan Fusion Cloud'a entegre eder.

AI Agent Studio, kurumsal verileri ve kuralları kullanarak kod gerektirmeyen ş Akışı otomasyonu sağlar.

Ortaklardan sağlanan önceden oluşturulmuş ajanlar, kurulum süresini kısaltır ve sıkı uyumluluk incelemelerinden geçer.

MCP ve A2A protokolleri, platformlar arası ve büyük ölçekli ajan işbirliği için güvenlik sağlar.

Oracle, Agentic AI sunuyor mu?

Evet. Oracle, Mart 2025'te CloudWorld London'da AI Agent Studio'yu piyasaya sürdü ve ajan yeteneklerini doğrudan Fusion Bulut Uygulamaları'na entegre etti.

Platform, Fusion aboneleri için ek lisans maliyeti olmaksızın ERP, HCM, tedarik zinciri ve müşteri deneyimi modüllerinde halihazırda işleyen 50'den fazla önceden oluşturulmuş ajanla birlikte sunulur.

Agent Studio, iş kullanıcıların sürükle ve bırak şablonları kullanarak özel ajanlar oluşturabileceği, çoklu ajan iş akışlarını düzenleyebileceği ve Cohere Command R+ veya Meta Llama 3 gibi modellerden seçim yapabileceği, kod gerektirmeyen bir oluşturucu olarak fonksiyon görür.

Oracle, bu ajanları eski sistemlerin üzerine yapay zeka katmanı eklemek yerine Fusion verilerine, iş kurallarına ve güvenlik politikalarına yerel erişimle oluşturdu. Bu mimari seçim, Oracle ajanlarına üçüncü taraf araçların API çağrıları yoluyla yeniden oluşturması gereken anlık bağlamı sağlar.

Bu sürüm, Oracle'ı Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio ve ServiceNow'un ajan tabanlı ürünleriyle doğrudan rekabet haline getiriyor, ancak Oracle'ın paket stratejisi, tüketim ücreti veya kullanıcı başına eklenti ücreti alan rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Nasıl İşe Yarar?

Oracle'ın ajan platformu, temel olarak ajan oluşturma ile yürütme işlemlerini birbirinden ayırır.

Agent Studio, ajanın hedefini tanımladığınız görsel bir tuval sağlar; örnek, "bütçe mevcut olduğunda 5.000 doların altındaki satın alma siparişlerini otomatik olarak onayla".

Ardından, ajana bir dizi beceri atarsınız. Bu beceriler, Hesap, Bütçeleme veya Tedarikçi Yönetimi gibi Fusion modüllerine önceden oluşturulmuş API bağlayıcılarıdır.

Ajan, çok adımlı bir plan oluşturur, gerekli API'leri sırayla çağırır, sonuçları onay kurallarınıza göre değerlendirir ve görev tamamlandı veya sınır durumlarını bir insan gözden geçiricisine iletir.

Oracle platformu, arka planda üst düzey talimatları ayrı eylemler halinde parçalayan bir akıl yürütme motoru kullanır.

Bir kullanıcı bir ajandan "geçen ayın gider raporlarını mutabakatını yapmasını" isterse, ajan gider modülünü eşleşmeyen makbuzlar için sorgu, kredi kartı işlemlerini çapraz referanslar, anomalileri işaretler ve bir özet rapor hazırlar.

Akıl yürütme döngüsü, seçilen büyük dil modeli ile birlikte Oracle Cloud Infrastructure üzerinde çalışır, böylece kurumsal, ajan mantığını yeniden yazmadan Cohere'den OpenAI GPT-4o'ya geçmek gibi model değişiklikleri yapabilirler.

Bileşen İş Fonksiyonu AI Agent Studio Ajan ş Akışlarını tasarlamak ve onay kurallarını tanımlamak için kod gerektirmeyen oluşturucu Fusion API Katmanı Aracı yazılım olmadan ERP, HCM, SCM ve CX verilerine doğrudan erişim Çoklu LLM Yönlendirici OCI'da barındırılan OpenAI, Anthropic, Cohere, Google ve Meta modellerine destek Ajan Pazarı Fusion ortamınıza yerel olarak dağıtılan, sertifikalı iş ortakları tarafından oluşturulan ajanlar

Pazar yeri özellikle ilgi çekicidir.

Ekim 2025'e kadar Oracle, stüdyoyu Deloitte ve IBM gibi ortaklardan yüzlerce sektöre özel ajanı içerecek şekilde genişletti. Her ajan, Oracle tarafından yayınlanmadan önce güvenlik, doğruluk ve belge verimliliğini kapsayan 21 maddelik bir uyumluluk incelemesinden geçer.

Bu inceleme, test edilmemiş otomasyonun üretim finans veya İK sistemlerine uygulanması riskini azaltır.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Haftada 200 satın alma siparişini yöneten orta boyutlu bir sağlık tedarikçisini düşünün.

Oracle'ın ajan AI'sı kullanılmaya başlanmadan önce, satın alma analistleri sabahları PO öğeleri satırlarını faturalara eşleştirerek, bütçe kullanılabilirliğini kontrol ederek ve e-posta konularıyla onayları yönlendirerek geçiriyorlardı. Cerrahi eldivenler için acil bir siparişin nihai onayı alınana kadar üç gün geçmişti.

Piyasadan Oracle'ın Requisition-to-Contract Agent uygulamasını yükledikten sonra, ş akışı önemli ölçüde kısaldı:

Talep oluşturma: Bir bölüm başkanı, Fusion Procurement'ta bir satın alma talebi gönderir. Ajan doğrulama: Ajan, envanter seviyelerini kontrol eder, bütçe kodlarını doğrular ve tedarikçinin uyum durumunu gerçek zamanlı olarak onaylar. Otomatik yönlendirme: 5.000 doların altındaki siparişler için, ajan otomatik olarak onaylar ve bir satın alma siparişi oluşturur. Daha yüksek tutarlar için, önceden doldurulmuş bir gerekçe notu ile CFO'ya iletir. Sürekli öğrenme: Ajan, belirli departmanlarda tekrarlayan bütçe aşımlarını işaretler ve her çeyrekte revize edilmiş onay eşikleri önerir.

Satın alma analisti artık tedarikçi görüşmeleri ve stratejik kaynak bulmaya odaklanırken, ajan rutin onayların yüzde 80'ini hallediyor. Bu model, finans kapanış süreçleri, çalışanların işe alım kontrol listeleri ve müşteri hizmetleri biletlerinin önceliklendirilmesinde de tekrarlanıyor.

Bu verimlilik artışı doğal bir soruyu akla getiriyor: Birden fazla satıcı ajan AI sunuyorsa, neden Oracle'ı seçmelisiniz?

Oracle'ı farklı kılan nedir?

Oracle'ın en önemli farkı, yerel Fusion entegrasyonudur.

Rakipler genellikle kurumsal verilere erişmek için özel API geliştirme veya üçüncü taraf konektörler gerektirir. Oracle ajanları, ERP'nizle aynı güvenlik çevresi içinde bulunur ve rol tabanlı erişim denetimlerini otomatik olarak devralır.

Bir ajan tahmin için finansal verileri çektiğinde, o roldeki insan kullanıcılar için geçerli olan aynı veri maskeleme kurallarına uyar. Ayrı bir izin katmanı veya yinelenen yönetişim politikaları yoktur.

İkinci bir avantaj ise çoklu model esnekliğidir.

Bazı platformlar sizi kendi özel modellerine bağlarken, Oracle Oracle Cloud Infrastructure üzerinde çalışan OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini ve hatta xAI modellerini destekler.

Takımlar, fatura çıkarma ve doğal dil sorgu için hangi modelin en iyi performansı gösterdiğini test edebilir ve görevleri buna göre yönlendirebilir. Platform, belirteç kullanımını izler ve maliyetleri modele göre dağıtır, böylece finans departmanı AI harcamalarının tam olarak nereye yoğunlaştığını görebilir.

Diğer anahtar güçlü yönleri şunlardır:

Fusion API'leri için sıfır özel kod : Ajanlar, tüm modüllere kullanıma hazır olarak erişir.

Ortak ekosistem ölçeği : Accenture, Deloitte ve IBM'de Agent Studio konusunda eğitim almış : Accenture, Deloitte ve IBM'de Agent Studio konusunda eğitim almış 32.000'den fazla sertifikalı geliştirici

Yerleşik yönetişim: Her ajan kararlarını kaydeder, böylece denetimler kolaylaşır.

Ancak bunun karşılığında Oracle'ın ekosistem odaklılığı vardır. Yığınınız büyük ölçüde Salesforce veya SAP'ye dayalıysa, Oracle'ın doğal avantajları azalır. Agent Studio, Fusion Cloud'a zaten commit olan veya geçiş planlayan kuruluşlar için en parlak şekilde öne çıkar.

Entegrasyon derinliği çok önemlidir, bu nedenle Oracle'ın daha geniş teknoloji ortamına nasıl bağlantı kurduğunu inceleyelim.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumluluğu

Oracle, Agent Studio'yu Fusion içinde iş yapacak şekilde tasarladı, ancak kurumsal işletmelerin hibrit ortamlar kullandığını da göz önünde bulundurdu.

Platform, ajanların SharePoint, Snowflake veya Databricks gibi harici veri kaynaklarını özel bağlantı kurmadan sorgulamasına olanak tanıyan yeni bir standart olan Model Context Protocol (MCP) protokolünü destekler.

Üç aylık tahminleri derleyen bir ajan, Fusion ERP'den geçmiş satış verilerini alabilir, bunları harici bir analiz deposundaki pazar eğilimi verileriyle birleştirebilir ve tek bir ş Akışında senaryo modelleri oluşturabilir.

Çok satıcılı ajan koordinasyonu için Oracle, Agent2Agent (A2A) konektörlerini kullanır.

Oracle Fusion'daki bir satın alma temsilcisinin, IBM watsonx Orchestrate üzerinde çalışan bir lojistik temsilcisine bir nakliye görevini devrettiğini hayal edin.

A2A çerçevesi, PO sayısı, teslimat tarihi ve taşıyıcı tercihi gibi bağlam bilgilerini sistemler arasında güvenli bir şekilde aktarır. Her ajan kendi güvenlik sınırını korur, ancak aktarım kullanıcı için şeffaftır.

Entegrasyon Noktası Uygunluk Doğası Oracle Fusion Bulut Miras alınan güvenlik ve iş kuralları ile doğrudan API erişimi Üçüncü Taraf Ajanlar (IBM, Salesforce) Güvenlik kimlik bilgisi deposu ile MCP ve A2A konektörleri aracılığıyla veri alışverişi Çoklu LLM Sağlayıcıları (OpenAI, Anthropic, Google) Birleştirilmiş gözlemlenebilirlik gösterge paneli ile OCI üzerinden model yönlendirme Ortak Pazarı Sertifikalı ajanlar, tek tıklamayla kurulumla Fusion ş akışlarına yerel olarak dağıtılır.

Pazar yeri doğrudan Fusion Applications'a entegre edilmiştir, böylece BT yöneticileri ERP arayüzünden ayrılmadan üçüncü taraf ajanları tarayabilir, test edebilir ve dağıtabilir.

Oracle, onaylamadan önce her bir pazar yeri temsilcisini uyumluluk, güvenlik ve performansı kapsayan 21 maddelik bir kontrol listesi ile doğrular. Bu kontrol, üretim sistemlerine yetkisiz otomasyonun girme riskini azaltır.

Entegrasyonlar halledildikten sonra, takımlar operasyonları kesintiye uğratmadan ajan AI'yı nasıl devreye alırlar?

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

Oracle'ın AI Agent Studio'suna ilk tepkiler, ihtiyatlı iyimserlik ile bekleyip görme şüpheciliği arasında bölündü.

Reddit'in r/GenAI4all bölümünde bir kullanıcı, "Kulağa hoş geliyor, ancak ş akışlarını gerçekten kolaylaştırmıyorsa, bu sadece yapay zeka konusunda bir abartıdır" diye yazdı. Başka bir yorumcu ise, "90'lı yıllardan beri Oracle ürünlerine güvenmiyorum ve şimdi de güvenmeye başlamayı düşünmüyorum" dedi. " Üçüncü bir kullanıcı ise "Gerçek bir kazanç sağlamadan sadece daha fazla tıklama ve gösterge paneli ekliyorsa, bu fazladan adımlar içeren bir AI'dır" dedi.

Kurumsal müşteriler farklı bir hikaye anlatıyor: gerçek uygulamalar, şüphecilerin sadece vaatler gördüğü yerde ölçülebilir sonuçlar gösteriyor.

Choctaw Nation'ın BT Direktörü Emily Crow şunları paylaştı: "Halihazırda 40'tan fazla üretken yapay zeka özelliğini benimsedik ve çalışanlarımızı daha iyi desteklemek ve operasyonel verimliliği artırmak için Oracle'ın yapay zeka ajanlarından daha fazla yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Üretim distribütörü Milwaukee Tool, siparişlerin yerine getirilmesinde orantılı personel artışı olmadan çift haneli büyümeyi sürdürmeyi Oracle'ın yerleşik ajanlarına kredi verdi.

Sektör analistleri burada potansiyel görüyor, ancak boş çek yazmıyorlar.

IDC'den Mickey North Rizza, "AI Agent Marketplace'in lansmanı ile Oracle çubuğu yükseltiyor ve kurumsalların AI odaklı otomasyonu benimsemesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor" diyerek iyimser görünümünü dile getirdi.

Bu görüş, Oracle'ın entegre yaklaşımının, rakiplerin eski sistemlere yapay zeka eklerken hala mücadele ettikleri gerçek sorunları çözdüğü konusunda analistlerin genel görüşünü yansıtıyor.

Dikkat edilmesi gereken nokta, veri hijyeni zayıf veya süreç sahipliği belirsiz olan kuruluşlar için yüksek kalan uygulama riskidir.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

Oracle, rakipleri aradaki farkı kapatmadan önce ajan AI alanındaki pozisyonunu sağlamlaştırmak için hızlı hareket ediyor. Yol haritasını üç önemli dönüm noktası belirliyor.

2026 yılının başında Oracle, Fusion Applications için doğal dil ana sayfası olan Ask Oracle'ı tanıtacak.

Menülerde gezinmek yerine, kullanıcılar "10.000 doların üzerindeki tüm vadesi geçmiş faturaları göster" gibi istekleri yazıyor veya söylüyor ve sistem eyleme geçirilebilir gösterge panelleri sunuyor.

Bu arayüz, ajan önerilerini proaktif olarak ortaya çıkarır; örnek, harcama eğilimleri tahminlerden saptığında bütçe yeniden tahsisatı önerir.

Oracle, 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar, 50.000 AMD Instinct MI450 GPU ile başlayarak, Bulut Altyapısı üzerinde devasa bir AI Süper Kümesi başlatmayı planlıyor.

Bu küme, karmaşık ajan iş akışları çalıştıran müşteriler için model eğitimi ve yüksek verimli çıkarımları destekleyecektir. Bu yatırım, Oracle'ın AWS, Azure ve Google ile birinci sınıf bir yapay zeka hesaplama sağlayıcısı olarak rekabet etme hedefini vurgulamaktadır.

En çok konuşulan konu, Oracle'ın OpenAI ile yaptığı, bulut kapasitesi açısından potansiyel değeri 300 milyar dolar olan beş yıllık anlaşmadır.

2027 yılına kadar tam olarak hayata geçirilirse, OpenAI Oracle'ın en büyük bulut müşterilerinden biri olacak ve kurumsal Fusion müşterileri, OCI'da barındırılan en son teknoloji temel modellerden yararlanacak.

Bu ortaklık, GPT-4 veya gelecekteki modelleri kullanan Oracle özel müşterileri için tercihli fiyatlandırma imkanı da sağlayabilir.

Oracle Yapay Zeka Direktörü Clay Magouyrk, ajan yapay zekanın üç yıl içinde tüm bulut uygulamalarımızda yaygınlaşacağını ve Oracle'ın SaaS'ını sürekli öğrenen, otonom bir operasyon platformuna dönüştüreceğini öngördü.

Bu iddialı planları göz önünde bulundurarak, Oracle agentic ai'yi büyük ölçekte çalıştırmanın maliyeti ne olacaktır?

Oracle Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Oracle, geleneksel yapay zeka lisanslamasının yüksek maliyetini ortadan kaldırmak için fiyatlandırmayı yeniden yapılandırdı. AI Agent Studio, mevcut Fusion Bulut özel müşterileri için ek ücret ödemeden sunulmaktadır.

Aboneliğinizin desteklediği kadar çok sayıda özel ajan oluşturup, dağıtıp ve çalıştırabilirsiniz; ajan başına ücret ödemeniz gerekmez. Bu paket, bazı rakiplerin her otomasyon ş Akışı için uyguladığı küçük meblağlı ücretleri ortadan kaldırır.

Fusion'dan bağımsız olarak Oracle Cloud Infrastructure'da ajanları barındırmak isteyen özel müşteriler için, OCI Generative AI Agents hizmeti, işlenen 10.000 karakter başına (giriş ve çıkış birlikte) 0,003 ABD doları ücret alır.

2.000 karakterlik bir satın alma siparişini işleyen ve 500 karakterlik bir özet oluşturan tipik bir ajan konuşması, 2.500 karakter tüketir ve işlem başına yaklaşık 0,00075 $ maliyet getirir. Büyük ölçekte, aylık 100.000 işlem işleyen bir kurumsal, yaklaşık 75 $ işlem ücreti öder.

Ek maliyetler, geri alma ile güçlendirilmiş üretim için bilgi tabanı depolamadan (GB-saat başına 0,0084 $) ve belgeleri ajanın bağlamına yüklerken veri alımından (10.000 karakter başına 0,0003 $) kaynaklanmaktadır.

Özel model ince ayarları için özel GPU kapasitesine ihtiyaç duyan kuruluşlar, OCI Generative AI Service Dedicated hosting hizmetini AI birim saati başına yaklaşık 12 ABD doları karşılığında rezerve edebilirler. Oracle, yeni OCI kullanıcılarına 300 ABD doları tutarında kredi ile 30 günlük ücretsiz deneme imkanı sunmaktadır.

Fusion ortamınız özel veri eşlemeleri veya eski sistem köprüleri gerektiriyorsa, entegrasyonlarda gizli maliyetler ortaya çıkma eğilimindedir.

Accenture ve Deloitte gibi Oracle iş ortakları danışmanlık saatlerini ayrı olarak faturalandırır, bu nedenle iç takımınız Agent Studio sertifikasına sahip değilse, profesyonel hizmetler için ajan proje bütçenizin yüzde 10 ila 20'sini hesaba katın.

Önemli nokta: Oracle'ın fiyatlandırması şeffaf ve rekabetçidir, özellikle de ajan başına lisans tuzağından kaçınan Fusion özel müşterileri için. Tüketime dayalı ücretler kullanımla orantılı olarak artar, bu da pilot uygulamaları uygun maliyetli ve büyük ölçekli dağıtımları öngörülebilir hale getirir.

Son Düşünceler

Oracle'ın Agent Studio, Fusion Bulut'u zaten kullanıyorsanız ve üretim dağıtımından önce bir öğrenme sürecini tolere edebiliyorsanız gerçek değer sunar.

Yerel entegrasyonlar, rakiplerin dayattığı API karmaşıklığını ortadan kaldırır, ancak başarı, birçok takımın hafife aldığı veri kalitesi ve süreç netliğine bağlıdır.

Fatura onayları gibi rutin bir ş akışını 30 gün boyunca pilot olarak uygulayın, manuel temel değerlerinize göre doğruluğu ve döngü süresini izleme.

Temiz veri yönetimi ve özel iyileştirme kaynaklarına sahip Oracle commit mağazalar için, paket fiyatlandırma ve pazar ekosistemi, üçüncü taraf katmanlara göre yatırımı haklı çıkarır.