Amazon Agentic AI kurulumuna değer mi? İşte avantajları ve dezavantajları

Anahtar Noktalar

Amazon, Bedrock AgentCore ve Quick Suite aracılığıyla ajans AI sunar.

AgentCore, yedi temel bileşen ve güçlü güvenlik kullanarak görevleri koordine eder.

Quick Suite, 1.000'den fazla araçta doğal dil kullanarak ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirir.

Fiyatlandırma kullanıma dayalıdır, ancak kurulum için AWS altyapısı hakkında derinlemesine bilgi gereklidir.

Amazon Agentic AI sunuyor mu?

Amazon, iki temel ürünle ajans AI hizmeti sunar: Amazon Bedrock AgentCore ve Amazon Quick Suite.

Bedrock AgentCore, altyapı katmanını sağlar ve geliştiricilere AI ajanlarını güvenli bir şekilde oluşturmak ve çalıştırmak için yedi temel bileşen sunar.

Quick Suite, araştırma, veri görselleştirme ve ş Akışı koordinasyonunu otomasyonla gerçekleştiren, yapay zeka destekli bir çalışma alanı olarak doğrudan bilgi çalışanlarını hedefler.

Her iki ürün de AWS Summit New York 2025'te tanıtıldı. Amazon, bu ürünleri hassas verileri ve karmaşık işlemleri yönetebilen kurumsal düzeyde çözümler olarak pozisyonlandırdı.

Şirket ayrıca Mart 2025'te özel bir Agentic AI bölümü form alarak bu pazara uzun vadeli commit gösterdi.

Bu araçlar, Amazon'un daha geniş bulut ekosisteminde yer alır ve temsilcilerin mevcut AWS hizmetlerinden yararlanmasına olanak tanırken, açık protokoller sayesinde satıcıdan bağımsız kalmasını sağlar.

Bu pozisyon önemlidir, çünkü Quick Suite'in 1.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurmasını sağlar ve AgentCore'a herhangi bir temel modelle iş yapma esnekliği verir.

Nasıl İşe Yarar?

Amazon'un agentic mimarisi, kullanıcı hedeflerini daha küçük eylemlere bölen, gerekli verileri alan ve her adımı tamamlamak için doğru API'leri çağıran bir temel model kullanır.

Bedrock AgentCore, yürütme, bellek, kimlik doğrulama ve izleme işlemlerini gerçekleştiren yedi bileşen aracılığıyla bunu koordine ederken, Quick Suite doğal dil arayüzü ekleyerek çalışanların kod yazmadan rapor talep etmelerini sağlar.

Sistem, etkileşimler arasındaki bağlamı hatırlar ve denetim izleri için her eylemi kaydeder. AgentCore Gateway, mevcut API'leri ajanla uyumlu araçlara dönüştürerek, yeniden yazma gerektirmeden eski sistemleri bağlantıya geçirmenize olanak tanır.

İşte bileşenlerin dökümü:

Bileşen İş Fonksiyonu Çalışma süresi AI süreçlerini ve görev otomasyonunu yürütür Bellek Oturum ve durum verilerini güvenlikle depolar Kimlik Kurumsal oturum açma bilgileriyle kullanıcıları kimlik doğrulama Ağ geçidi API etkileşimlerini ve entegrasyonlarını yönetir Kod Yorumlayıcı Yürütme için kodunu işler ve çevirir Tarayıcı Web tabanlı temsilci eylemlerini mümkün kılar Gözlemlenebilirlik Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle performansı izler

Tüm oturumlar, iş yüklerini izole eden ve manuel müdahaleye gerek kalmadan sıfırdan binlerce eşzamanlı kullanıcıya kadar ölçeklenebilen hafif microVM'lerde çalışır. Bu esneklik, öngörülemeyen kullanım modellerine sahip departmanlar arasında ajanları yaygınlaştırırken önemlidir.

Gerçek test, bunu pratikte gördüğünüzde ortaya çıkar, bu nedenle bu bileşenlerin nasıl iş yaptığını gösteren bir senaryoyu inceleyelim.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Her vaka için ön izin raporlarını derlemek için iki saat harcayan bir sağlık hizmetleri operasyon yöneticisini düşünün. Üç ayrı sistemden verileri topladı, sigorta uygunluğunu doğruladı ve bulguları klinik personeli için özetledi.

Manuel montaj, özellikle araçlar arasında hasta ID'lerini kopyalarken yavaş ve hataya açık bir işlemdi. Ancak AgentCore destekli bir çözümün uygulanmasından sonra, ş Akışı üç dakikanın altına düştü:

Yönetici, "Hasta ID 4721 için ön onay özeti oluştur" yazıyor. Temsilci, kimlik bilgileriyle kimlik doğrulama yapar ve EHR, faturalandırma sistemi ve ödemeci veritabanını aynı anda sorgu yapar. Sigorta kapsamını çapraz referanslar, eksik belgeleri işaretler ve kuruluşun standart biçimine uygun bir özet hazırlar. Tamamlandı rapor, erişilen tüm veri kaynaklarını gösteren bir denetim günlüğüyle paylaşılan sürücüye kaydedilir.

Ajan, rutin vakaları bağımsız olarak ele alır ve yalnızca eksik veri veya politika istisnalarıyla karşılaştığında üst düzeye taşır.

Rakipler kendi ajans platformlarını piyasaya sürerken, bu model tüm sektörlerde tekrarlanıyor ve otonom görev yürütme, bir farklılaştırıcı unsur olmaktan çıkıp temel bir beklenti haline geliyor.

Amazon'u farklı kılan nedir?

Amazon'un yaklaşımı, gösterişli tüketici özelliklerinden çok kurumsal güvene öncelik verir ve AgentCore'u, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve kamu sektörü müşterilerinin uyumluluğunu kanıtlayamayan herhangi bir sistemi reddedeceği varsayımıyla oluşturur.

Bu felsefe, her tasarım seçiminde kendini gösterir: ajanlar AWS'nin güvenlik yapısını devralır, izole VPC'ler içinde çalışır ve SOC 2 ve HIPAA gerekliliklerini karşılayan denetim izleri oluşturur.

AWS bulut ekosistemi yapısal bir avantaj sağlar. Bedrock ajanları, AWS sınırlarını terk etmeden yerel olarak Lambda fonksiyonlarını çağırır, DynamoDB'yi sorgu yapar veya Step Functions'ı tetikleyici olarak kullanırken, Quick Suite tek bir arayüz üzerinden iç ve dış kaynaklardan gelen verileri birleştirir.

Üç güçlü yönü öne çıkıyor:

AgentCore, pazardaki en uzun oturum süresini (sekiz saate kadar) destekleyerek, gece boyunca toplu işleme gibi eşzamansız ş akışlarını mümkün kılar.

Quick Suite, 50'den fazla yerel konektörle entegre olur ve Model Context Protocol'ü kullanarak Atlassian ve Asana gibi iş ortakları aracılığıyla 1.000'den fazla ek uygulamaya erişir.

Tüketime dayalı fiyatlandırma, özel müşterilerin yalnızca bilgi işlem ve çıkarım için ödeme yapması anlamına gelir, böylece diğer platformları büyük ölçekte pahalı hale getiren koltuk bazlı ücretlerden kaçınılır.

Bunun karşılığında karmaşıklık ortaya çıkıyor. AgentCore'u ayarlamak için IAM rolleri, VPC ağları ve API Gateway yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor, bu da bulut uzmanlığı olmayan takımlar için zorlu bir öğrenme süreci anlamına geliyor.

Amazon, alıcıların halihazırda önemli AWS iş yüklerini çalıştırdığını varsayar, bu da tak ve çalıştır SaaS alternatiflerine kıyasla hedef pazarı daraltır, ancak bir kez yapılandırıldığında sistem çevredeki altyapıyla derinlemesine entegre olur.

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

İlk tepkiler, teknik derinliğe duyulan heyecan ile öğrenme eğrisine duyulan hayal kırıklığı arasında bölündü.

Quick Suite'i deneyen ilk AWS forum yorumcularından biri, "Yeni Quick Suite'i kullandım ve akıl almaz bir şey" yazarak , ajanın birden fazla kaynaktan veri çekme ve görselleştirmeler oluşturma yeteneğinin not ettiği şekilde şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu belirtti.

Aynı konu üzerinde başka bir kullanıcı ise "Quicksuite, PowerBI'dan çok daha kötü" diyerek , bazılarının yeni bir agentic arayüz yerine tanıdık BI araçlarını tercih ettiğini ima etti.

Öte yandan, Amazon'un pozisyonuna da şüpheyle yaklaşıldı.

"Harika, AWS iş verimliliğini daha da artırıyor," diyen bir Reddit yorumcusu, Amazon'un ofis verimliliği konusunda mevcut rakiplerle rekabet edebileceğinden şüphe duyduğunu ifade etti.

Diğerleri, ürünlerin birbiriyle çakışması konusundaki kafa karışıklığını vurgulayarak Quick Suite, QuickSight ve Q İş ürün serisini, mesajlaşmayı karmaşıklaştıran bir "spagetti" olarak nitelendirdi.

Hacker News ve teknoloji forumlarında, tartışmalarda genellikle AWS'nin yaklaşımı Microsoft Copilot veya Google Duet ile karşılaştırılır.

Birçoğu "güvenlik ve entegrasyonlar"a odaklanılmasını takdir ediyor ve kurumsal platformların tüketici odaklı platformlardan daha çok AWS'ye güveneceğini öngörüyor.

Özel ajanlar geliştiren geliştiriciler arasında, AgentCore'un eşsiz bir esneklik sunduğu konusunda fikir birliği varken, Quick Suite gibi son kullanıcı ürünlerinin ise yerleşik araçların kullanıcı deneyimine yetişmek için hala iyileştirilmesi gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Bu karışık sinyaller, başarının uygulama ve yineleme hızına bağlı olacağını gösteriyor, bu da bizi yol haritasına getiriyor.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

Amazon'un zaman çizelgesi, ajans AI'yı AWS'nin temel direği haline getirme konusundaki uzun yıllara dayanan taahhüdünü yansıtıyor.

Şirket, Temmuz 2023'te Amazon Bedrock için Agents'ı tanıttı, ardından re:Invent 2024'te çoklu ajan işbirliğini duyurdu.

AgentCore , Ekim 2025'te genel kullanıma sunuldu ve VPC izolasyonu ve CloudFormation şablonları desteği ile dokuz AWS bölgesine yayıldı.

Quick Suite, BMW, Intuit ve Koch Industries ile gizli ön gösterimlerin ardından Ekim 2025'te halka sunuldu.

AWS, 2026 yılının başlarında Agent-to-Agent iletişim protokolünü tüm AgentCore hizmetlerine genişletmeyi planlıyor. Böylece ajanlar birbirlerinin yeteneklerini dinamik olarak kullanabilecekler.

Generative AI Innovation Center, ajan AI araştırmalarını finanse etmek için 100 milyon dolarlık ek fon aldı ve ödül kazananlar Şubat 2026'da açıklandı.

Amazon ayrıca, araç kullanımı ve uzun vadeli muhakeme için optimize edilmiş yeni nesil modellere güç sağlayacak, bir milyon Trainium2 çipe yaklaşan bir eğitim kümesi olan Project Rainier'ı da ölçeklendiriyor.

InfoQ'daki bir sektör analisti, "Amazon'un ajans AI vizyonu, kurumsal otomasyonu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor" notuyla, ajansların departmanlar ve sistemler arasında ş akışlarını koordine etme potansiyelini vurguladı.

Yol haritası, Amazon'un bunu bir özellik eklentisi değil, temel bir teknoloji olarak gördüğünü ve yönetişim, uyumluluk ve ekosistem ortaklıklarına sürekli yatırım yaptığını gösteriyor.

Amazon Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Amazon, lisans veya abonelik yerine tüketime göre ücretlendirme yapar, yani yalnızca temsilcilerinizin gerçekte kullandığı bilgi işlem ve çıkarım için ödeme yaparsınız.

Bedrock AgentCore, temel model çağrıları için girdi ve çıktı belirteç başına fatura keser, ayrıca ajanlar Lambda fonksiyonlarını çağırdığında, veritabanlarını sorguladığında veya S3'e yazdığında altyapı maliyetlerini de ekler. Gece raporu oluşturma gibi yüksek hacimli çevrimdışı işler için, toplu işleme bu çıkarım maliyetini yaklaşık yarı yarıya azaltır.

Quick Suite benzer bir felsefeyi izler, ancak fiyatlandırmayı Amazon QuickSight lisanslamasına bağlar ve Enterprise Edition kullanıcıları, ajans özellikleri için ek bir aylık hesap ücreti öder.

Bu tüketim modeli, maliyetleri gerçek kullanıma göre ölçeklendirir, böylece ajanları aralıklı olarak çalıştıran bir takım, onları 24 saat boyunca kullanan bir takımdan önemli ölçüde daha az ödeme yapar.

Zorluk, gerçek iş yükü modellerini ölçmeden aylık harcamaları tahmin etmekte yatmaktadır ve yoğun iş dönemleri beklenmedik faturaların tetikleyici olabilir.

AgentCore Observability, maliyetleri neredeyse gerçek zamanlı olarak izleme yaparak ve yöneticilerin bütçe uyarıları ayarleyerek temsilcilerin davranışlarını optimize etmelerine ve israfı azaltmalarına yardımcı olur.

Son Düşünceler

Amazon'un agentic AI'sı, AWS üzerinde zaten önemli iş yükleri çalıştırıyorsanız ve mühendisleriniz IAM rolleri ve VPC yapılandırmaları konusunda rahatlarsa mantıklı bir seçimdir.

AgentCore'un güvenlik yapısı ve yerel hizmet entegrasyonları, üçüncü taraf katmanlarından daha üstündür, ancak kurulumun karmaşıklığı, bulut altyapısı uzmanlığı olmayan takımları yavaşlatacaktır.

Fatura işleme veya rapor oluşturma gibi tekrarlayan bir ş akışını 30 gün boyunca pilot olarak uygulayın, manuel temel değerlerinize göre belirteç maliyetlerini ve doğruluğu izleme.

İlk yapılandırmayı gerçekleştirecek teknik kaynaklara sahip, AWS'ye commit kuruluşlar için, tüketim fiyatlandırması ve uyumluluk kontrolleri, daha basit SaaS alternatiflerine göre öğrenme eğrisini haklı çıkarmaktadır.