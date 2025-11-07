n8n Agentic AI'nın Kolay Otomasyonu ile Hızlı Verimlilik Kazanın

Kritik kararlar beklerken takımınızın tekrarlayan görevlerle boğulduğunu hayal edin.

Manuel aktarımlar ilerlemeyi yavaşlatır, sistemler arasında bağlam kaybolur ve en iyi çalışanlarınız bir makinenin yapabileceği iş için saatler harcar.

Bu hayal kırıklığı, n8n'in 2025 yılında AI Agent Tool'u piyasaya sürmesine neden oldu. Bu araç, iş liderlerinin tek bir ş Akışı ortamında otonom ajanları koordine etmelerini sağlıyor.

Bu kılavuz, n8n'in sunduğu özellikleri, pratikte nasıl işlediğini ve yatırımın yol haritanıza uygun olup olmadığını anlatır.

Anahtar Noktalar

n8n'in AI Agent Tool'u, karmaşık ajan odaklı ş akışlarını görsel olarak düzenler.

Görsel ş Akışı tasarımı sayesinde takımlar kod yapmadan verimlilik kazanır.

Topluluk şablonları, takımların hızlı dağıtım avantajlarından yararlanmasına yardımcı olur.

Esnek fiyatlandırma, takımların bütçelerine bakılmaksızın erişim sağlamasına olanak tanır.

n8n, Agentic AI sunuyor mu?

Evet. n8n, 2025 yılında AI Agent Tool'u piyasaya sürerek geleneksel otomasyonun ötesine geçerek otonom karar verme sürecine adım attı.

Platform halihazırda 500'den fazla entegrasyonları destekliyor ve yeni kurulan şirketlerden Birleşmiş Milletler'e kadar birçok kullanıcıyı kendine çekiyor. Artık bu ekosistemi, hafızaya sahip, araçlar kullanan ve aynı tuval üzerinde diğer ajanlara alt görevleri delege eden LLM tabanlı ajanlarla birleştiriyor.

Bu hamle, n8n'i hem ş akışı oluşturucu hem de AI için bir düzenleme katmanı olarak pozisyona getiriyor. Takımlar, her bir ajan için ayrı kod yazmak yerine, çoklu ajan sistemlerini görsel olarak tasarlıyor.

Şirket, Ekim 2025'te 2,5 milyar dolar değerleme ile 180 milyon dolarlık Seri C yatırım turu gerçekleştirdi. Bu, yatırımcıların ajans otomasyonunun elektronik tablo makroları kadar yaygın hale geleceğine olan güvenini gösteriyor.

Nasıl İşe Yarar?

n8n'in agentic AI'sı üç temel bileşen üzerinde çalışır: doğal dili işleyen bir LLM düğümü, adımlar arasında bağlamı koruyan bir bellek modülü ve ajanların verileri almasına veya harici sistemlerde tetikleyici olarak kullanmasına olanak tanıyan bir araç API'sı.

Bunları görsel bir tuval üzerinde birbirine bağlayın, bir ajanın diğerine devretmesi için koşullar belirleyin ve ş akışını otonom olarak veya bir programa göre çalışacak şekilde dağıtın.

Bileşen iş fonksiyonu LLM Düğümü Komutları yorumlar ve kararlar üretir Bellek Modülü Konuşma geçmişini ve bağlamı depolar Araç API Veritabanlarına, SaaS uygulamalarına ve webhook'lara bağlantı kurar Agent Orchestrator Birincil ve alt ajanlar arasında görevleri yönlendirir

Orkestratör, çığır açan bir yeniliktir. Önceki sürümler, hantal hissettiren iç içe geçmiş alt iş akışları gerektiriyordu, ancak bu sürümle birlikte bu durum önemli ölçüde değişti.

AI Agent Tool düğümü her şeyi tek bir görünümde birleştirir, böylece birincil ajan ana tuvalden ayrılmadan araştırma, veri doğrulama veya onay yönlendirme için özel ajanlar oluşturabilir.

Bu düz mimari, hata ayıklama süresini kısaltır ve devirleri şeffaf hale getirir.

Rakip fiyatlarını toplayan, bulguları Claude ile özetleyen ve herhangi bir fiyat eşiğimizin altına düştüğünde Slack uyarısı gönderen bir kavram kanıtı ş Akışını test ettim.

Tüm akışın oluşturulması 90 dakika sürdü ve her altı saatte bir sıfır denetimle çalıştı. Mühendislik kaynaklarını taahhüt etmeden önce deneme yapmanız gerektiğinde bu hız önemlidir.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Orta ölçekli bir çeviri hizmetinin ürün lansmanları sırasında talep artışıyla karşı karşıya kaldığını düşünün. Yöneticiler kuyruk derinliğini manuel olarak izledikten sonra, birikmiş işler arttığında serbest çevirmenleri işe almak için acele ettiler. Bu gecikme, SLA cezalarına ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oldu.

Gerçek zamanlı olarak iş sayısını izleyen, LLM'yi tetikleyici olarak kullanarak işe alım e-postalarını taslak haline getiren ve onay taleplerini operasyon liderine yönlendiren bir n8n ş Akışı oluşturdular. İşte genel hatlarıyla bu yolculuk:

Tetikleyiciyi İzle: Her 15 dakikada bir, mevcut kuyruk istatistiklerini içeren bir webhook tetiklenir. Karar Aracısı: Bir LLM düğümü, kuyruk derinliğini bir eşik değerle karşılaştırır ve ölçeklendirme yapılıp yapılmayacağına karar verir. Onboarding Agent: Ölçeklendirme gerekiyorsa, bir alt ajan kişiselleştirilmiş davetiyeler oluşturur ve bunları e-posta entegrasyonu yoluyla gönderir. İnsan Kontrol Noktası: Operasyon sorumlusu Slack özetini alır ve davetler gönderilmeden önce listeyi onaylar veya değiştirir.

Resim: n8n

Sonuç olarak, manuel uyarı e-postaları yüzde 55 azaldı ve kuyruk aşımları neredeyse sıfıra indi. İş akışını oluşturmak iki hafta sürdü, oysa sıfırdan özel bir çözüm kodlamak aylar sürerdi.

Bu verimlilik artışı doğal bir soruyu akla getiriyor: n8n'i aynı fırsatı kovalayan diğer otomasyon platformlarından ayarlayan nedir?

n8n'i farklı kılan nedir?

n8n'in açık kaynak temeli, takımlara verilerin nerede saklanacağı konusunda tam kontrol sağlar. Tüm platformu kendi tesislerinizde barındırabilir veya bulutta çalıştırabilirsiniz. Bu esneklik, Zapier veya Make gibi rakiplerin sunmadığı bir özelliktir.

Düzenlemelere tabi sektörler veya sıkı veri saklama kuralları olan takımlar için bu mimari tartışılmaz bir gerekliliktir.

Platform ayrıca SOC 2 sertifikası, SSO desteği ve rol tabanlı erişim kontrolü sunar, böylece kurumsal alıcılar kullanım kolaylığı için güvenlikten ödün vermek zorunda kalmazlar. Uyumluluğun ötesinde, n8n'nin 500'den fazla entegrasyonu, eski sistemleri veya niş SaaS araçlarını bağlarken nadiren bir engelle karşılaşacağınız anlamına gelir.

İşte anahtar güçlü yönleri ve avantajları:

• Güçlü Yönleri: Görsel ş Akışı düzenleyici, mühendis olmayanlar için engelleri azaltır; yürütme tabanlı fiyatlandırma öngörülebilir bir şekilde ölçeklenir; canlı topluluk, şablonlar ve özel düğümler sağlar. • Dezavantajları: Kodsuz araçlara göre daha dik öğrenme eğrisi; gelişmiş kullanım durumları için yine de Code düğümünde JavaScript yazılması gerekebilir; yerleşik otomasyon devlerine kıyasla daha küçük bir satıcı.

Hacker News'teki bir ileri düzey kullanıcı, n8n'in yüksek düzeyde özel entegrasyon için "esnek olmadığını" not etti ve bunun yerine LLM ile kod oluşturmayı tercih etti. Bu özel durum, bir gerçeği ortaya koyuyor: Hiçbir görsel araç her senaryo için kodun yerini alamaz, ancak n8n, aksi takdirde geliştiricilerin saatlerini harcayacağı %80'lik kısmı kapsıyor.

Platform mevcut sisteminize entegre edilemiyorsa, bu güçlü yönleri anlamak pek bir önemi kalmaz. O halde n8n'in ekosisteminize nasıl uyduğunu inceleyelim.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumu

n8n, sürükle ve bırak düğümleri aracılığıyla 422'den fazla önceden oluşturulmuş uygulamaya bağlanır. Bu, kullanıcıların entegrasyon yapıştırıcısı yazmadan Salesforce, PostgreSQL, Slack veya herhangi bir REST API'yi bağlamasına olanak tanır.

AI iş yükleri için platform, OpenAI, Claude, Google Vertex ve açık kaynaklı modelleri destekler. Ayrıca, geri getirme ile güçlendirilmiş üretim için Pinecone ve Qdrant gibi vektör veritabanlarını da destekler.

Ortak / Platform Uygunluk Özelliği OpenAI, Claude LLM çıkarım ve hızlı zincirleme Pinecone, Qdrant Anlamsal arama için vektör depolama Slack, takım Gerçek zamanlı uyarılar ve onay akışları PostgreSQL, MySQL Doğrudan veritabanı sorguları ve yazma işlemleri Özel API'ler Herhangi bir webhook veya REST uç noktası için HTTP düğümleri

Asıl farkı yaratan, chatbot akışları, potansiyel müşteri puanlama süreçleri veya belge işleme zincirleri gibi yaygın kalıpları hızla başlatabilen 600'den fazla topluluk şablonu.

Bir şablonu çatallayın, API anahtarınızı değiştirin ve mantığı şemanıza uyarlayın. Bu pazar yeri etkisi, hiçbir zaman boş bir tuvalden başlamak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

n8n ayrıca, harici AI sistemlerinin ş akışlarını uzaktan tetikleyici (tetikleyici) bir 'MCP' sunucu modu sunarak platformu birden fazla araç için paylaşılan bir düzenleme katmanına dönüştürür.

Bir takım, özel Django uygulamasının arka plan işleri için n8n ajanlarını çağırmasını sağlamak ve temel kod tabanını yalın tutmak için bunu kullandı.

Uygulama Zaman Çizelgesi ve Değişim Yönetimi

n8n, ajans özelliklerini aşamalı olarak geliştirdi ve kullanıcıların karar vermeden önce deneme süresi tanıdı.

2024'ün başlarında, komut tabanlı otomasyon için ilk LLM düğümleri ortaya çıktı.

2024'ün üçüncü çeyreğinde, beta AI Agent Node bellek ve araç desteği sundu.

Ağustos 2025'te çoklu ajan düzenleyicinin genel kullanıma sunulmasıyla takımlar sandbox ortamından üretim ortamına geçebildi.

Orta boyutlu bir operasyon takımının tipik uygulama sırası şöyledir:

Pilot Aşama (1–2. Hafta): Yüksek hacimli, düşük riskli bir ş akışı belirleyin. Bir ş akışı sahibi atayarak, hazırlık ortamında ilk ajanı oluşturun. Doğrulama (3–4. haftalar): Aracıyı manuel süreçle paralel olarak çalıştırın. Çıktıları karşılaştırın ve istemleri veya hata işleme yollarını ayarlayın. Üretim Dağıtımı (5. Hafta): İzleme gösterge panelleri ile ş akışını canlı modda etkinleştirin. Arızalar için Slack uyarılarını ayarlayın. Ölçeklendirme (6–12. haftalar): Bu modeli benzer ş akışlarına uygulayın. n8n'in topluluk canlı yayınları ve sürüm notları aracılığıyla ek takım üyelerini eğitin.

Yöneticiler, üretim anahtarını çevirmeden önce ş akışı sahiplerini sandbox testlerine dahil etmelidir. n8n'nin sürümlenmiş sürüm notları ve topluluk etkinlikleri, yeni düğümleri ve önemli değişiklikleri vurgulayarak değişiklik yönetimini kolaylaştırır ve beklenmedik kesintileri azaltır.

Platform bir kez kullanıma sunulduktan sonra, değeri ilk kullanıcıların onu güvenilir ve öğrenmeye değer bulup bulmamasına bağlıdır. Öyleyse, topluluğun ne dediğine bir göz atalım.

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

Forumlar ve sosyal kanallardan gelen ilk geri bildirimler olumlu yönde olup, kullanıcılar n8n'in saf AI kullanım örneklerinin ötesindeki çok yönlülüğünü övüyorlar.

• "n8n'in sadece AI ile ilgili olmadığını biliyor musunuz? 50'den fazla ş akışım var ve hiçbiri AI kullanmıyor. " ( Reddit kullanıcısı )• "Bu tür şeyleri mantık ve akış için n8n'i, karar verme için OpenAI'yi kullanarak oluşturuyorum. " ( Reddit AMA )• "n8n ile her şey mümkün, sadece biraz teknik bilgi ve hayal gücü gerekiyor. " ( X kullanıcısı )

Bir meraklı, gelen bağlantıları önceden tarayan ve satış takımını bilgilendiren 7/24 çalışan bir müşteri adayı değerlendirme sistemi ve müşterileri "10 kat daha hızlı" sisteme dahil eden bir sohbet robotu geliştirdiğini anlattı. LLM halüsinasyonlarının otomasyonları bozmasını önlemek için hızlı ayarlama, doğrulama adımları ve insan müdahalesi ile yapılan kontrollerinin önemini vurguladı.

Ancak, her ses eleştirel değildir. Hacker News'teki bir geliştirici, n8n'in özel bir modül yazmadan karmaşık bir görev için "esnek olmadığını" fark etti, bu yüzden bir LLM'nin kod üretmesini sağladı ve bunu konteynerlerde çalıştırdı.

Bu istisna, kodsuz araçların sınırlarını ortaya koyuyor, ancak birçok kullanıcı n8n'in Code düğümü ve HTTP isteği esnekliğinin, tam altyapı düzenlemesine geçmeden çoğu kurumsal ihtiyacı karşıladığını savunuyor.

Topluluk desteği de sürekli gündemde olan bir konu olmaya devam ediyor. Erken benimseyenler, duyarlı takımını ve aktif forumları övüyor ve birçoğu, günlerce süren komut dosyası yazma işini birkaç saatlik bir kullanıcı arayüzü çalışmasıyla hallettiklerini not ediyor.

Ortak görüş: n8n'in öğrenme eğrisi, özellikle kod yazma gerektirmeyen hızı kod düzeyinde güçle birleştiren bir "İsviçre çakısı"na ihtiyaç duyduğunuzda karşılığını verir.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

n8n'in ürün vizyonu, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için engelleri azaltırken, geliştiriciler için güçlü özellikleri genişletmeye odaklanmaktadır. Yol haritası, AI destekli iş akışı oluşturma, daha derin model desteği ve daha güçlü yönetişim araçları aracılığıyla bu ikili odağı yansıtmaktadır.

Takım, Ocak 2025'teki bir topluluk toplantısında yakında çıkacak olan AI ş Akışı Builder'ı tanıttı. Bu araç, kullanıcıların bir süreci doğal dilde tanımlamasına ve n8n'in taslak ş akışı oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu metinden ş Akışına dönüştürme özellik, fiyatlandırma kademelerindeki yeni "AI oluşturucu kredileri" ile uyumludur ve kod geçmişi olmayan iş analistleri arasında benimsenmesini hızlandırmalıdır.

2025 sonuna kadar, şirket 1.000'den fazla yerel entegrasyona ulaşmayı ve geliştiricilerin uzantıları küresel olarak yayınlayabilecekleri bir topluluk düğümü pazarı başlatmayı planlıyor.

İleri düzey kullanıcıların güvendiği kod düğümü ve HTTP esnekliğinden ödün vermeden kullanım kolaylığında sürekli iyileştirmeler bekleyin.

Daha uzun vadede, 2026 öncelikleri arasında yeni Claude ve GPT varyantlarının ortaya çıkmasıyla daha geniş model desteği, web arama ve veri alma gibi daha fazla yerleşik ajan aracı ve daha akıllı araç seçim ve uzun vadeli bellek modülleri gibi daha zengin orkestrasyon seçenekleri yer alıyor.

Aynı derecede önemli olan bir diğer nokta ise, n8n'in AI düğümleri için performans profili oluşturma ve kaçak ajanları önlemek için şablon "koruma bariyeri" modelleri dahil olmak üzere AI için yönetişim özelliklerini geliştireceği.

Ekosistem büyümesi de hızlanıyor. NVIDIA'nın girişim kolu, AI altyapısı optimizasyonu konusunda potansiyel bir işbirliğine işaret ederek finansman turuna katıldı.

Şirket ayrıca dünya çapında daha fazla topluluk etkinliği düzenliyor ve yeni özelliklere erken erişim için programlar başlatarak, AI ajanlarıyla geliştirmenin Excel formülleri yazmak kadar rutin hale geldiği bir ekosistem oluşturuyor.

n8n Agentic AI'nın maliyeti nedir?

n8n, görev veya kullanıcı başına değil, iş akışı yürütme başına fiyatlandırma yapmaktadır. Şirket, bu modeli otomasyon adımı başına ücretlendirme yapan rakiplerine göre daha öngörülebilir olarak konumlandırmaktadır.

Bulut planları, 2.500 yürütme için aylık 20 €'dan başlar ve sınırsız proje ve 365 günlük yürütme günlükleri içeren özel Kurumsal sözleşmelere kadar ölçeklenebilir.

İşte n8n fiyatlandırma sayfasından ana seviyelerin hızlı bir özeti:

• Starter (20 $/ay): 2.500 yürütme, sınırsız adım ve kullanıcı, bir proje, 50 AI oluşturucu kredisi, topluluk forumu desteği. • Pro (50 $/ay): 10.000 yürütme, üç proje, 150 AI kredisi, yönetici rolü, yedi günlük yürütme içgörüleri. İş (667 $/ay): 40.000 yürütme, altı proje, SSO/SAML/LDAP, 30 günlük içgörüler, sürüm kontrolü, ortamlar. • Kurumsal (satışla iletişime geçin): Özel yürütme kotası, 200'den fazla eşzamanlı ş Akışı, kendi sunucunuzda barındırmak için planlanan 1.000 AI kredisi, harici gizli bilgi yönetimi, günlük akışı, özel SLA desteği.

Kendi sunucunuzda barındırma, Apache 2.0 lisansı kapsamında ücretsizdir. Kendi altyapınızı kullanır ve güncellemeleri kendiniz yaparsınız, ancak bulut hizmeti ücreti ödemeden tüm özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bu seçenek, sıkı veri barındırma gereksinimleri veya bütçe kısıtlamaları olan takımlar için caziptir.

Yakında çıkacak olan metinden iş akışına özelliğine yoğun bir şekilde güveniyorsanız, AI oluşturucu kredilerinden gizli maliyetler ortaya çıkabilir ve LLM API kullanımı, kendi API anahtarınızı sağladığınız için n8n'in fiyatlandırmasının dışında kalır.

Yüksek eşzamanlı iş yüklerine ölçeklendiriyorsanız, Kuyruk Modu için hesaplama yükünü hesaba katın, ancak bir karşılaştırma testi, mütevazı bir 16 vCPU AWS örneğinin saniyede 162 isteği sıfır hata ile işlediğini göstermiştir.

Fiyatlandırma şeffaf olduğundan, son adım ilerlemeye karar vermek ve fırsat ile riskleri nasıl dengeleyeceğinize karar vermektir.

Son Düşünceler

n8n'in AI Agent Tool'u, otonom ş akışlarının vaatlerini bu çeyrekte gerçekten uygulayabileceğiniz bir şeye dönüştürür.

Görsel tuval, karmaşık ajan düzenlemelerini yönetilebilir hale getirir, açık kaynak temeli verilerinizi kontrol altında tutar ve fiyatlandırma, keyfi koltuk sayısı yerine gerçek kullanıma göre ölçeklenir.

Takımınız makinelerin yapması gereken işlerle uğraşıyorsa, bir pilot ş Akışı başlatın ve iki haftalık deneme süresinin neler getireceğini görün. Araçlar nihayet beklentileri karşıladı.