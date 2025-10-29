Microsoft Agentic Yapay Zeka

Geçen sonbaharda, bir AI ajanın, müşteri iadesi işlemlerini yürütmek, envanteri güncellemek ve nakliye takımını bilgilendirmek için diğer üç ajanı özerk bir şekilde koordine ettiği bir demo izledim. Hiçbir insan klavyeye dokunmadı. O an, Microsoft ajans AI'nın günümüzün kurumsal ş Akışı için neden önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

İnsan gözetimi minimum düzeydeyken görevleri planlayıp yürütebilen otonom yapay zeka sistemlerini araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu kılavuz, Microsoft'un yaklaşımını, fiyatlandırmasını ve pratik uygulamalarını ayrıntılı olarak ele alıyor. Böylece bu araçların iş ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Anahtar Noktalar