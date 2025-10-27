Anahtar Noktalar

ChatGPT Atlas, yapay zekayı doğrudan web sayfalarına yerleştirerek kopyala-yapıştır sıkıntısını ortadan kaldırır.

Atlas, Chrome'un hakimiyetine meydan okuyor ancak önemli güvenlik açıklarıyla karşı karşıya.

Atlas gibi yapay zeka tarayıcıları, ajanslara dayalı, bağlam farkında dijital ş Akışlarına geçişi işaret ediyor.

Atlas, ileri düzey kullanıcılar için araçlar sunar ancak güvenlik riskleri nedeniyle kurumsal kullanıma hazır değildir.

San Francisco, Kaliforniya, 21 Ekim 2025.

OpenAI, ziyaret ettiğiniz her web sayfasına doğrudan konuşma yapabilen yapay zeka özelliğini entegre eden yapay zeka destekli bir tarayıcı olan ChatGPT Atlas'ı piyasaya sürdü. Bu lansman, dünya çapında 3 milyar kullanıcıyla pazarın yaklaşık %65'ini kontrol eden Google'ın Chrome tarayıcısına rakip oluyor. Atlas, bilgi çalışanlarının her gün yüzlerce kez yaptığı tarayıcı sekmeleri ve ChatGPT arasında sürekli kopyalama ve yapıştırma işlemlerini ortadan kaldırarak, yapay zeka asistanının tam bağlam farkındalığıyla sizi web'de takip etmesini sağlıyor.

Tarayıcı, macOS kullanıcıları için ücretsiz olarak piyasaya sürüldü; Windows, iOS ve Android sürümleri ise yakında piyasaya çıkacak. OpenAI'nin haftalık 800 milyon ChatGPT kullanıcıları, birincil hedef kitleyi temsil ediyor. Alphabet hisseleri, duyuru gününde %2 değer kaybetti ve piyasa değerinden yaklaşık 18 milyar dolar sildi, ardından kısmen toparlandı. Bu durum, yatırımcıların Chrome'un reklam odaklı iş modelinin yeni rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu konusundaki endişelerini ortaya koydu.

Atlas, OpenAI'nin sohbet robotlarının ötesindeki platform stratejisini temsil ettiği için önemlidir. CEO Fidji Simo, şirketin ChatGPT'nin "hayatınızın işletim sistemi" haline gelmesi vizyonunu anlatıyor ve bilgi işinin (iş) gerçekte gerçekleştiği yerin tarayıcı olduğunu belirtiyor. E-posta, belgeler, araştırma, proje yönetimi ve işbirliği araçlarının tümü tarayıcı sekmelerinde yer alıyor. ChatGPT'yi taramaya yerel olarak entegre ederek OpenAI, düşünme ve yapılacak arasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırıyor.

Ancak lansman önemli zorluklarla karşı karşıya. Güvenlik araştırmacıları, sürümün yayınlanmasından üç gün sonra kritik güvenlik açıkları keşfettiler, ilk incelemeler güvenilirlik konusunda karışık sonuçlar verdi ve Chrome'un 20 yıllık öncülüğü, genel kullanıcılar için neredeyse aşılmaz bir geçiş engeli oluşturuyor.

Atlas Nasıl İşler ve Onu Farklı Kılan Nedir?

En belirgin özelliği, görüntülediğiniz sayfayı otomatik olarak anlayan kalıcı "Ask ChatGPT" kenar çubuğudur. Herhangi bir web sayfasındaki düğmeye tıkladığınızda, ChatGPT makaleleri özetleyebilir, ürünleri karşılaştırabilir, verileri çıkarabilir veya içeriğe ilişkin soruları yanıtlayabilir; böylece metni manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmaz.

OpenAI'nin resmi açıklaması, bunu mevcut AI iş akışlarını zorlayan bağlam sorununu çözmek olarak pozisyona alıyor. Bilgi çalışanları, ton ayarlamaları için e-posta metinlerini ChatGPT'ye kopyalamak, özetler için toplantı notlarını yapıştır, araştırma yardımı için bağlantıları sürüklemek ve analiz için belgelerin ekran görüntüsünü almak için sayısız saat harcıyor. Atlas, kenar çubuğuna mevcut sayfanızdan, açık sekmelerden ve tarama geçmişinden tam bağlam bilgisi sağlayarak bunu gereksiz hale getiriyor.

Tarayıcı, herhangi bir form alanında metin seçtiğinizde görünen bir satır içi yazma asistanı içerir. Gmail'de bir e-posta taslağını vurgulayın, ChatGPT katmanını tıklayın ve sayfa dışına çıkmadan anında netlik için yeniden yazın veya tonu ayarlayın. Daha önce Firefox ve Chrome geliştirme takımlarını yöneten Mühendislik Lideri Ben Goodger, bu "sidecar özelliği"ni temel ayırt edici özellik olarak vurguladı.

Atlas ayrıca, ChatGPT'nin ziyaret ettiğiniz sitelerden anahtar ayrıntıları hatırladığı isteğe bağlı bir özellik olan tarayıcı hafızası da sunar. Birkaç hafta sonra "geçen ay araştırdığım tüm proje yönetimi araçlarını bul ve bir karşılaştırma tablosu oluştur" diye sorduğunuzda, tarama alışkanlıklarınızı hatırlar. OpenAI'nin gizlilik belgelerinde, anıların 30 gün boyunca sunucularında saklandığı ve hükümet kimlikleri, kimlik bilgileri, tıbbi kayıtlar ve finansal bilgileri hariç tutmak için tasarlanmış gizlilik filtreleri kullanıldığı belirtilmektedir. Kullanıcılar, anıları tamamen görünüm, tek tek öğeleri silebilir veya özelliği site bazında veya genel olarak tamamen devre dışı bırakabilir.

Ajan modu otomasyonu daha da ileriye taşır, ancak yalnızca Plus (aylık 20 $), Pro (aylık 200 $) ve İş aboneleri tarafından kullanılabilir. Yapay zeka, web sitelerinde bağımsız olarak gezinebilir, düğmelere tıklayabilir, formları doldurabilir, alışveriş sepetlerine öğe ekleyebilir ve çok adımlı ş akışlarını tamamlayabilir. OpenAI, ajanın Outlook'ta yaklaşık 15 saniye içinde e-posta yazdığını, yemek planlarını araştırdığını, Instacart üzerinden market siparişi verdiğini ve Google belgelerinden proje görevleri oluşturduğunu gösterdi.

Ajan modu önemli uyarılarla birlikte gelir. OpenAI, "karmaşık ş akışlarında hatalar yapabileceğini" açıkça belirtir ve MIT Technology Review'un testleri, alışveriş ajanı testçinin zaten satın almış olduğu öğeleri önerdiği güvenilirlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Güvenlik araştırmacıları, kötü niyetli web sitelerinin, ajanın meşru kullanıcı komutları olarak yanlış yorumladığı gizli komutlar enjekte edebileceğini keşfettiler. Bu, AI sistemlerinde temelde çözülmemiş bir komut enjeksiyon saldırısıdır.

Chrome Hala Hakimiyetini Sürdürüyor, Ancak Yapay Zeka Tarayıcı Rekabeti Kızışıyor

ChatGPT Atlas, Chrome'un yaklaşık 3 milyar kullanıcıyla küresel tarayıcı kullanımının %65 ila %68'ini kontrol ettiği bir pazara giriyor. Safari, iOS'un hakimiyeti sayesinde %16 ila %19'luk bir paya sahipken, Microsoft Edge %5 ila %7 arasında yer alıyor ve diğerleri kalan pazar payı için rekabet ediyor. StatCounter verileri, Chrome'un pazar payının yıllarca sabit kalmasına rağmen 2025'te aslında arttığını gösteriyor. Bu durum, Android, uzantıların olgunlaşması ve 20 yılı aşkın bir süredir devam eden alışkanlıkların oluşumu sayesinde Google'ın ekosistemine bağlı kalınmasının bir kanıtıdır.

2025 yılında, yapay zeka yetenekleri yeni bir rekabet alanı haline gelmesiyle rekabet ortamı önemli ölçüde değişti. Google, Eylül 2025'te Gemini AI'yı Chrome'a entegre ederek, daha önce sadece Pro sürümünde bulunan özellikleri tüm ABD kullanıcıları için ücretsiz hale getirdi. Gemini, çoklu sekme bağlam farkındalığı, özetleme ve karmaşık sorgular için adres çubuğunda bir AI Modu sunuyor. Google'ın yol haritasında, yakında tam ajan tarama yeteneklerinin eklenmesi de yer alıyor.

Microsoft, Atlas'tan sadece iki gün sonra, 23 Ekim 2025'te Edge için Copilot Modu'nu yeniden piyasaya sürdü. TechCrunch, bu modun özelliklerini OpenAI'nin sunduğu modla "neredeyse aynı" olarak tanımladı. Copilot Modu, otonom görev tamamlama için Eylemler, sekmeler arasındaki bağlantıları izleyen Yolculuklar ve sesli navigasyon özelliklerini içerir. OpenAI'nin 14 milyar dolarlık yatırımcı ortağının hızlı rekabetçi tepkisi, yerleşik oyuncuların yenilikleri ne kadar hızlı kopyalayabildiğini göstermektedir.

Deepwater Asset Management'ın analisti Gene Munster, X'te "Google bu özellikleri hızlı bir şekilde kopyalayabilir (ve kopyalayacaktır), bu da Atlas'ın pazar payını artırmasını zorlaştıracaktır" diye yazdı. Munster, Atlas'ın "Chrome'dan 10 kat daha iyi olmadığını" vurguladı. Bu, geçiş maliyetlerini ve yerleşik alışkanlıkları aşmak için genellikle gerekli olan eşik değerdir.

Perplexity, Comet tarayıcısını Temmuz 2025'te piyasaya sürdü. Başlangıçta aylık 200 dolarlık Max abonelerine özel olan tarayıcı, Ekim ayında tamamen ücretsiz hale geldi. Browser Company'nin Arc tarayıcısı, 2025 ortasında Dia'ya dönüştü. Dia, şu anda sadece davetle erişilebilen beta sürümünde olan, yapay zeka öncelikli bir tarayıcıdır. Opera, yapay zeka özellikleriyle Opera Neon'u piyasaya sürdü ve gizlilik odaklı Brave bile Leo AI özelliklerini ekledi.

Pazar araştırma şirketi Market.us, AI tarayıcı pazarının 2024'te 4,5 milyar dolardan 2034'te 76,8 milyar dolara çıkacağını ve yıllık bileşik büyüme oranının %32,8 olacağını proje. Ancak tarayıcı pazar payı henüz AI arama devrimini takip etmedi. AI arama alternatifleri popülerlik kazanmasına rağmen Chrome'un hakimiyeti hala devam ediyor.

En olası senaryoya göre Atlas, teknoloji meraklıları, ChatGPT'yi yoğun olarak kullananlar ve belirli AI destekli ş Akışları için ikincil tarayıcılar arayan takımlar arasında %1 ila %3 pazar payı elde edecek. OpenAI, haftalık 800 milyon ChatGPT kullanıcısının sadece %5'ini Atlas'a yönlendirebilirse, bu mütevazı başarı bile 40 ila 50 milyon kullanıcı anlamına gelecek ve Atlas, birçok köklü rakibinden daha büyük hale gelecektir.

Güvenlik Açıkları Lansmanı Gölgeliyor

Atlas'ın 21 Ekim'deki lansmanından üç gün sonra, güvenlik firması NeuralTrust, kötü niyetli kişilerin tarayıcının yapay zeka ajanını manipüle etmesine olanak tanıyan kritik güvenlik açıkları keşfetti. Pano enjeksiyon saldırısı, URL'ler olarak gizlenmiş kötü niyetli komut istemlerini gizlemeyi içerir ve ajanın, kullanıcının haberi olmadan tehlikeli sitelere gitmesine, veri çalmasına, yetkisiz satın alımlar yapmasına veya sosyal medyada paylaşımlar yapmasına olanak tanır.

NeuralTrust ayrıca, OAuth tokenlerinin şifrelenmemiş olarak saklandığını ve bu durumun yetkisiz hesap erişimine yol açabileceğini tespit etti. Ayrıca, kötü amaçlı tarayıcı uzantıları, kullanıcıları veri sızdırma komutlarını çalıştırmaya yönlendiren sahte AI kenar çubukları ekleyebilir. Benzer güvenlik açıkları Perplexity Comet ve Opera Neon'da da tespit edildi, bu da AI destekli tarayıcıların tüm kategorisinde sistemik sorunlar olduğunu gösteriyor.

Temel sorun, hızlı enjeksiyon, yani AI'nın güvenilir kullanıcı talimatları ile güvenilmez web sayfası içeriğini güvenilir bir şekilde ayırt edememesidir. Saldırganlar, insanların göremediği ancak AI ajanlarının işleyebildiği beyaz arka plan üzerinde beyaz metin, makine kod veya görüntü meta verilerinde kötü amaçlı komutlar gizler.

İngiliz programcı ve güvenlik araştırmacısı Simon Willison blogunda, "Burada söz konusu olan güvenlik ve gizlilik riskleri bana hala aşılamayacak kadar yüksek geliyor. Bir grup güvenlik araştırmacısı bu ürünleri çok kapsamlı bir şekilde incelemedikçe, bu ürünlerin hiçbirine güvenmeyeceğim" dedi

Atlas'ı kullanmayı düşünen kurumsal işletmeler için OpenAI, belgelerinde Atlas'ı düzenlemeye tabi, gizli veya üretim verileriyle kullanmama konusunda açıkça uyarıda bulunmaktadır. Ajan modu önizleme durumu başlatılmaktadır. Tarayıcı, finansal sitelerde işlem yapmadan önce duraklatma ve önemli işlemlerden önce açık izin isteme gibi güvenlik önlemleri uygulamaktadır, ancak OpenAI bu "güvenlik önlemlerinin ortaya çıkan her saldırıyı durdurmayacağını" kabul etmektedir

Gizlilik endişeleri, güvenlik açıklarının ötesine uzanır. Tarayıcı bellekleri, OpenAI sunucularında 30 gün boyunca tarama özetlerinizi saklar. Gizlilik filtreleri, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri hariç tutmayı amaçlar, ancak gizlilik savunucuları, AI davranışsal noktaları bağlantı kurduğunda, bir veri parçasını silmenin sizin hakkınızda oluşturduğu hikayeyi silmeyeceğini uyarıyor.

MIT Technology Review, Atlas'ı "yazılım kılığına girmiş alaycılıktan biraz daha fazlası" olarak nitelendirerek, "Atlas'ın gerçek özel kullanıcısı, gerçek son kullanıcısı, web sitelerini gezen kişi değil, veri toplayan şirkettir" diye savundu. Ziyaret ettiğiniz her sayfa, yaptığınız her sorgu, verdiğiniz her görev, OpenAI'ye davranışsal eğitim verileri sağlar.

SocialProof Güvenlik CEO'su Rachel Tobac, kullanıcılara AI tarayıcı hesapları için benzersiz şifreler ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmalarını, bankacılık ve sağlık bilgilerine erişimi sınırlamalarını ve hassas hesaplardan AI tarayıcıları ayırmayı düşünmelerini öneriyor.

Bu, Verimlilik Takımları İçin Ne Anlama Geliyor?

ChatGPT ekosistemine zaten entegre olmuş kuruluşlar, özellikle Enterprise veya İş aboneliği olanlar için Atlas, ikincil veya özel bir tarayıcı olarak değerlendirmeye değer gerçek ş Akışı iyileştirmeleri sunar. Araştırma özetleri, e-posta taslakları, toplantı notları analizi veya belge düzenleme için günde yüzlerce kez ChatGPT'yi kullanan takımlar, entegre deneyimin tekrarlayan bağlam geçişlerini ortadan kaldırdığını göreceklerdir.

Atlas'ın bugün öne çıktığı pratik kullanım örnekleri arasında, birden fazla sekmede arama sonuçlarıyla konuşabilen pazarlama stratejistleri ve rekabet istihbaratı analistleri gibi araştırma ağırlıklı roller yer almaktadır. İçerik oluşturma ş akışları, e-posta istemcilerinde ve dokümantasyon araçlarında doğrudan satır içi yazma yardımından yararlanmaktadır. Düzinelerce kaynaktan gelen bilgileri işleyen operasyon yöneticileri, tarayıcı hafızalarını kullanarak önceki aylara ait tedarikçi tekliflerini veya proje zaman çizelgesi değişikliklerini geri çağırabilirler.

Ancak Atlas, birçok alanda kurumsal kullanım için yetersiz kalmaktadır. Mevcut güvenlik açıkları ve OpenAI'nin düzenlemeye tabi veya gizli verilerle kullanımına karşı açıkça yaptığı uyarı, onu finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, hukuk veya herhangi bir uyumluluk gerektiren ortam için uygun hale getirmemektedir. Yalnızca macOS için piyasaya sürülmesi, Windows kullanıcılarının hala kurumsal ortamlarda hakim olması nedeniyle, hemen kullanıma sunulmasını sınırlamaktadır. Önizleme durumunda olan ve hatalı olduğu bilinen ajan güvenilirliği, görev açısından kritik otomasyonun insan tarafından doğrulanmasını gerektirmektedir.

Fiyatlandırma da önemli bir faktördür. Ücretsiz sürüm, tarayıcı, kenar çubuğu ChatGPT ve anıları içerir ve bireysel kullanıcılar için yeterlidir. Ajan modu için Plus, Pro veya Business abonelikleri gerekir. ChatGPT Enterprise için zaten ödeme yapan takımlar Atlas erişimine sahiptir, ancak bu sürüm beta aşamasındadır ve henüz SOC 2 veya ISO sertifikaları kapsamına girmez.

Rekabet dinamikleri, çoğu kuruluş için bekle ve gör yaklaşımını önermektedir. Munster'ın Google'ın bir yıl içinde Atlas özelliklerini kopyalayacağı yönündeki değerlendirmesi, Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını değiştirmeden benzer özelliklere sahip olabilecekleri anlamına geliyor. Microsoft'un Edge Copilot Modu, Microsoft 365 entegrasyonlarıyla çalışan ekipler için halihazırda benzer özellikler sunmaktadır.

Bireysel ileri düzey kullanıcılar ve erken benimseyenler için Atlas, hassas işler için Chrome veya Edge'i kullanmaya devam ederken, yapay zeka destekli görevler için ikincil bir tarayıcı olarak denemeye değer. Yer imlerini ve şifreleri içe aktarın, araştırma projeleri için anıları ve kenar çubuğunu deneyin, ancak güvenlik araştırmacıları daha kapsamlı bir inceleme yapana kadar bankacılık, maaş sistemleri veya gizli müşteri bilgileriyle bağlantı kurmaktan kaçının.

Hangi tarayıcının kazandığı değil, genel eğilim daha önemlidir. Yapay zeka destekli tarayıcılar, işyeri araçlarının bir sonraki aşamasını temsil ediyor. Slack'in takım iletişimini değiştirdiği ve Notion'un dokümantasyonu dönüştürdüğü gibi, konuşma arayüzleri de bilgi erişimini yeniden şekillendiriyor. Takımlar, araçlar arasında kopyala-yapıştır, sekmeler arasında geçiş yaparken bağlam kaybı ve web sitelerinden manuel veri çıkarma gibi sürtüşme noktalarını değerlendirmelidir.

OpenAI'nin Gelecekteki Adımları

OpenAI, yalnızca pazar payında rekabet etmek için bir tarayıcı geliştirmiyor. AI ajanı dağıtımı için platform altyapısı oluşturuyor. Simo'nun ChatGPT'yi "hayatınızın işletim sistemi" olarak görme vizyonu, kullanıcılar ve dijital iş arasındaki birincil arayüzün sahibi olmayı gerektiriyor. Atlas'ın lansmanından bir hafta önce Meta, WhatsApp'ın 3 milyar kullanıcısından üçüncü taraf sohbet robotlarını dışladıktan sonra OpenAI, dağıtım için platform kapı bekçilerine bağımlılık edemeyeceğini anladı.

Stratejik oyun planı, Google'ın izlediği yolu yansıtıyor. ChatGPT, arama alternatifi olarak başladı, tarayıcıya genişledi ve yol haritası tüketici donanımını da içeriyor. OpenAI kısa süre önce, proaktif güncellemeler içeren merkezi bir gösterge paneli olan ChatGPT Pulse'u ve Meta ve TikTok'u hedefleyen AI video üretimi için Sora uygulamasını piyasaya sürdü. Atlas, bu ekosistemin merkezinde yer alıyor ve ChatGPT'yi Google yerine çevrimiçi etkinlikler için ön tanımlı başlangıç noktası haline getiriyor.

Finansal baskılar aciliyeti artırıyor. OpenAI, 2029 yılına kadar altyapıya yaklaşık 115 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2026 yılında yıllık harcamalar 17 milyar dolara ulaşırken, aboneliklerden elde edilen mevcut gelir ise 12,7 milyar dolar civarında. Şirket, kazandığından daha fazla para kaybediyor ve bu da yeni gelir kaynakları için baskı yaratıyor.

Atlas, çok sayıda para kazanma yolu açıyor. Reklamcılık zaten geliştirme aşamasında ve OpenAI, bir reklam müdürü işe alarak sponsorlu içerik ve yapay zeka destekli önerileri entegre etmek için bir takım kurdu. Haftalık 800 milyon kullanıcıyla, tarama bağlamına dayalı kişiselleştirilmiş reklamcılık yıllık milyarlarca dolar gelir getirebilir. E-ticaret entegrasyonları da aynı modeli izliyor ve Walmart, yakında ChatGPT anında ödeme deneyiminin sunulacağını duyurdu.

Bu zamanlama, Google'ın antitröst zafiyetleriyle kesişiyor. DOJ antitröst davası, Google'ı ön tanımlı arama yerleşimi için Apple'a yaptığı yıllık 20 milyar dolarlık ödemeyi sonlandırmaya zorlayabilir ve Chrome'un en güçlü dağıtım avantajını ortadan kaldırırken, OpenAI yapay zeka tabanlı tarayıcı açısından saldırıya geçebilir.

Resmi açıklamalara göre kısa vadeli yol haritasının öncelikleri arasında, yaygın kullanım için kritik öneme sahip Windows, iOS ve Android sürümleri yer alıyor. Çoklu profil desteği ve geliştirilmiş geliştirici araçları, mevcut eksiklikleri gideriyor. Daha yüksek güvenilirliğe sahip gelişmiş ajan yetenekleri, otomasyon özelliklerinin önizleme aşamasından üretim aşamasına geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Hızlı enjeksiyon güvenlik açıkları için güvenlik yamaları, kurumsal güvenilirlik açısından çok önemlidir.

AI tarayıcı pazarı, farklı nişlerde birden fazla kazananı destekleyecektir. Ekosistem kilitlemesi olan genel tüketiciler için Chrome, kurumsal Microsoft 365 kullanıcıları için Edge, Apple ekosistemine bağlı kullanıcılar için Safari, ChatGPT'nin ileri düzey kullanıcıları için Atlas, AI arama meraklıları için Comet ve gizlilik savunucuları için Brave. Chrome'un pazar payı çökmeyecek, ancak üç yıl içinde %72'den %55 ila %60'a düşmesi, Google için milyarlarca dolarlık reklam geliri kaybı anlamına gelecektir.

Tarayıcıların şu anda genel olarak karşı karşıya olduğu değişiklikler: Her büyük tarayıcı, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde konuşma tabanlı yapay zeka arayüzleri, çoklu sekme muhakemesi ve ajans görev otomasyon özelliklerini ekleyecektir. Atlas'ın sunduğu yenilikler, farklılaştırıcı unsurlar olmaktan çıkıp tablo haline gelecektir. Rekabet, yapay zeka kalitesi, gizlilik korumaları, ekosistem entegrasyonlarının derinliği ve kullanıcı güvenine kayacaktır.

Bilgi çalışanları ve verimlilik ekipleri için, uygulanabilir sonuç oldukça açıktır. İş için kullandığınız tarayıcı, hangi şirketin ürününü seçerseniz seçin, önümüzdeki iki yıl içinde kökten değişecektir. Tekrarlayan araştırmalar, çok kaynaklı bilgi sentezi, manuel girdi ve araçlar arasında bağlam geçişi gibi yüksek sürtünmeli görevleri belirlemek için takımınızın ş akışlarını şimdi değerlendirin. AI tarayıcıları olgunlaştıkça, bu sürtünme noktaları otomasyon fırsatlarına dönüşecektir.

Düşük riskli ortamlarda yapay zeka destekli taramayı denemeye başlayın, yapay zeka ajanlarının hassas verileri ne zaman işlemesi ve ne zaman işlememesi gerektiğine dair politikalar geliştirin ve takımlarınızın, çevrimiçi bilgilerle etkileşim kurmanın birincil yolu haline gelen konuşma arayüzlerine hazır olmasını sağlayın. Atlas, çoğu kullanıcı için Chrome'un yerini almayacak, ancak web navigasyonunun geleceğini hızlandırmada şimdiden başarılı oldu.

Kaynaklar

Bu makale, ChatGPT Atlas tarayıcılarının özellikleri, kullanılabilirliği, güvenlik yamaları ve pazarda benimsenmesi hakkında yeni bilgiler elde edildikçe güncellenecektir.