Salesforce, Ajans Yapay Zekası Sunuyor mu? İşte Bilmeniz Gerekenler

Sadece soruları yanıtlamak yerine gerçekten yapılacak bir şeyler yapabilen yapay zeka ajanları hakkında söylentiler duyduysanız, yalnız değilsiniz.

Pasif sohbet robotlarından otonom yapay zeka çalışanlarına geçiş gerçek bir olgudur ve Salesforce bu alana tüm gücüyle girmiştir.

Evet, Salesforce kesinlikle ajans yapay zeka sunuyor ve buna Agentforce adını veriyorlar.

Salesforce Agentforce nedir?

Agentforce, Salesforce'un CRM ekosisteminde çalışan otonom AI ajanları oluşturmak için geliştirdiği bir platformdur.

Bunlar, hazır cevaplar veren tipik sohbet robotları değildir. Bunun yerine, satış, hizmet ve pazarlama süreçlerinde, bir sonraki yapılacak adımda ne yapacaklarını sizin söylemenizi beklemeden gerçek eylemlerde bulunabilirler.

Şöyle düşünün: Geleneksel bir AI asistanı, bir e-posta taslağı hazırlamanıza yardımcı olabilir. Agentforce ajanı ise bir müşteri desteği vakasını baştan sona çözebilir, kayıtları güncelleyebilir, envanteri kontrol edebilir ve takip edebilir, hem de tamamen kendi başına.

Platform, Dreamforce 2024'te tanıtıldı ve katılımcılar canlı demolar sırasında dakikalar içinde 10.000'den fazla AI ajanı oluşturdu. Bu, Salesforce'un bu teknolojiye büyük bir yatırım yaptığına dair açık bir işarettir.

Nasıl İşe Yarar?

Agentforce, birbiriyle iş yapan birkaç anahtar teknoloji bileşeni üzerinde çalışır:

Atlas Reasoning Engine, operasyonun beyni gibidir. Müşterinin ihtiyaçlarını değerlendirir, hangi verilerin ilgili olduğunu belirler ve işi tamamlandı için adım adım bir plan oluşturur. Salesforce'un araştırmasına göre, Atlas destekli temsilciler, rakip çözümlerden iki kat daha ilgili ve yüzde 33 daha doğru yanıtlar verdi (Salesforce Basın Bülteni, 2024).

Agent Builder, bu AI çalışanlarını oluşturduğunuz veya özel olarak özelleştirdiğiniz yerdir. Düşük kodlu bir araç olarak tasarlanmıştır, bu nedenle programcı olmanıza gerek yoktur. Mevcut Salesforce ş akışlarını alıp, basit İngilizce talimatlar kullanarak bunları ajan eylemlerine dönüştürebilirsiniz. Hatta, ajan canlıya geçmeden önce planını düşünmesini izleyebileceğiniz bir test sandbox'ı bile vardır.

Veri Bulutu Entegrasyonu, temsilcilere ihtiyaç duydukları tüm bağlamı sağlar. CRM'nizden, e-postalardan, satın alma geçmişinden ve diğer kaynaklardan müşteri verilerini bir araya getirir. Bu, bir müşteriye yardımcı olan temsilcinin, yalnızca mevcut konuşmayı değil, şirketinizle olan tüm ilişkisini referans alabileceği anlamına gelir.