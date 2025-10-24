ServiceNow ş Akışlarını Otonom Ajanlara Nasıl Dönüştürüyor?

ServiceNow, ş Akışı platformunu otonom bir ajan motoruna dönüştürüyor ve BT, İK ve müşteri hizmetleri alanındaki yöneticiler, bu vaadin gerçeğe uygun olup olmadığını bilmek istiyor.

Bu AI ajanlarını başarıyla kullanan şirketler, olayların %33 daha hızlı çözüldüğünü ve eskalasyonların %18 azaldığını bildiriyor, ancak teknoloji hala o kadar yeni ki çoğu takım bunun nerede kullanılabileceğini hala araştırıyor.

Öncelikle, ServiceNow gerçekten ajan yapay zeka sunuyor mu?

Anahtar Noktalar

ServiceNow, Now Assist ve Agentic Framework aracılığıyla ajans yapay zeka sunar.

AI ajanları, BT, İK ve müşteri hizmetleri departmanlarında ş akışlarını otomasyon yoluyla gerçekleştirir.

Agent Studio, kod yazmaya gerek kalmadan ajan oluşturma sağlar; Control Tower ise uyumluluğu garanti eder.

İlk kullanıcılar, destek ş akışlarında %33 daha hızlı çözümler ve daha az eskalasyon gördü.

ServiceNow, ajans yapay zeka sunuyor mu?

Evet. ServiceNow, Now Assist ve Eylül 2024'te piyasaya sürülen ServiceNow Agentic Framework aracılığıyla ajans AI sunar.

ServiceNow'un ajan yapay zekası, BT sorunlarını proaktif olarak çözen, çalışan taleplerini yöneten ve minimum insan müdahalesi ile departmanlar arası iş süreçlerini koordine eden otonom ş akışı ajanlarını mümkün kılar.

Now Platformu üzerine inşa edilen bu hedef odaklı ajanlar, çok adımlı iş akışlarını planlayarak, eylemleri gerçekleştirerek ve sonuçlardan öğrenerek ITSM, İK ve Müşteri Hizmetleri alanlarındaki görevleri yerine getirir.

Sistem, ServiceNow'un bir ş akışı platformundan yapay zeka düzenleme merkezine dönüşümünü temsil ediyor. Bu ajanlar, insanların her adımı tetikleyici beklemek yerine, gelen talepleri analiz eder, yürütme planları oluşturur ve sistemler arasında koordinasyon sağlayarak biletleri kapatır veya hizmet taleplerini otomatik olarak yerine getirir.

En Önemli Özelliklere Genel Bakış

Yetenek Size Ne Yapılacak? AI Agent Studio & Orchestrator Düşük kod araçlarıyla AI ş akışı ajanları oluşturun ve koordine edin, düşünce zinciri planlaması yoluyla çok adımlı süreçleri yürüten ajanlar tasarlayın Ş Akışı Veri Yapısı Kurumsal verileri uygulamalar ve silolar arasında gerçek zamanlı olarak bağlantı kurarak, ajanların daha iyi kararlar alabilmeleri için İK, BT ve CRM verilerine anında erişebilmelerini sağlayın AI Agent Fabric Hizmeti Çoklu ajan işbirliğini etkinleştirerek, ServiceNow ve üçüncü taraf ajanların iletişim kurmasına ve görevleri devretmesine olanak tanıyın ve ajan sayısının aşırı artmasını önleyin AI Kontrol Kulesi Uyumluluk kontrolleri, denetim izleri ve performans analizleri ile tüm AI ajanı faaliyetlerini merkezi olarak yönetin ve izleyin Önceden oluşturulmuş Etki Alanı Ajanları Müşteri desteği, BT hizmet yönetimi ve İK için hızlı bir şekilde özelleştirebileceğiniz önceden tanımlanmış becerilere sahip hazır ajanları kullanın

ServiceNow'un ajan yapay zekası, kuruluşların hizmet taleplerini ve ş akışlarını yönetme şeklini dönüştüren birkaç temel yetenek sunar.

Bu yetenekler, geleneksel olarak personel saatlerini tüketen rutin hizmet masası işlerini otomasyonla gerçekleştirmek için birlikte çalışır.

AI Agent Studio, takımlara kod yazmadan ajan adımlarını bağlamak için görsel bir arayüz sunarken, Control Tower her otomatik eylemin güvenlik incelemeleri için kaydedilmesini sağlar.

ServiceNow platformunun neler yapılacak olduğunu anladığınıza göre, şimdi bu ajanları kullanmanın maliyetine bakalım.

ServiceNow Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Fiyatlandırma kamuya açıklanmamıştır. ServiceNow, ajans AI'sını bağımsız bir ürün olarak değil, bir eklenti olarak pazarlamakta ve bu özellikleri Now Assist Pro ve üzeri gibi kurumsal düzeydeki aboneliklere dahil etmektedir (ServiceNow fiyatlandırma sayfa, Ekim 2025'te erişilmiştir).

Kuruluşlar, AI Orchestrator ve Agent Studio özelliklerine erişmek için en üst düzey planlara sahip olmalı ve maliyetler bu premium lisanslara dahil edilmelidir.

Şirket, ajan başına ücretleri veya kullanıma dayalı fiyatlandırmayı kamuya açıklamamıştır. Uygulamada, yalnızca ServiceNow'un en yüksek plan kademelerindeki özel müşteriler bu yapay zeka ajan yeteneklerini kullanabilir ve nihai maliyetler, daha geniş ServiceNow sözleşmelerinin bir parçası olarak her durum için ayrı ayrı müzakere edilir. Henüz basit bir kullandıkça öde seçeneği mevcut değildir (Ekim 2025 itibarıyla).

Fiyatlandırmayı anladıktan sonra, güçlü yönleri ve olası dezavantajları karşılaştırmak faydalı olacaktır.

Anahtar Avantajlar ve Olası Dezavantajlar

ServiceNow'un ajans yapay zekası anlamlı bir otomasyon sağlar, ancak takımlar karar vermeden önce değerlendirmeleri gereken bazı hususlar vardır.

Avantajları:

Mevcut ServiceNow verileriyle yerel entegrasyonlar, ajanların karmaşık kurulumlar yapmadan ş Akışlarınızı, formlarınızı ve kayıtlarınızı hemen kullanabilmelerini sağlar

Kod oluşturucu, süreç yöneticilerinin geliştiricilere ihtiyaç duymadan sürükle ve bırak yöntemini kullanarak ajanları yapılandırmasına olanak tanıyarak pilot uygulamaları hızlandırır

Yerleşik yönetişim, uyumluluk incelemesi için her ajanın kararını kaydeden AI Kontrol Kulesi aracılığıyla denetimleri basitleştirir

Dezavantajları:

Yalnızca Now Platform verilerinde en iyi şekilde işler, bu nedenle dağınık sistemlere sahip kuruluşların önce her şeyi ServiceNow'un Veri Bulutu'na aktarması gerekebilir

Uzun süredir çalışan ajanlar hala insan kontrol noktalarına ihtiyaç duyar, çünkü tamamen otonom kararlar karmaşık senaryolarda denetim olmadan sapma gösterebilir

Bu özellikler esnek kullanım başına ödeme modelleri yerine premium düzey lisanslar gerektirdiğinden, eklenti fiyatlandırması hızla yükselebilir

Dengeli Risk Notu: Pilot uygulamalar sırasında hem maliyetleri hem de ajan sapmalarını dikkatle izleyin. Erken benimseyenler, ajanların rutin görevleri iyi bir şekilde yerine getirirken, karmaşık sınır durumlarda hala insan yargısı gerektiren öngörülemeyen davranışlar ortaya çıktığını bildiriyor. Sürekli ayarlama için bütçe ayırın ve istisnalar hizmet kalitesini etkilemeden önce bunları yakalamak için net eskalasyon kuralları belirleyin.

En iyi sonuçları elde eden kuruluşlar, ajan otomasyonunu güçlü yönetişim çerçeveleriyle ve insan uzmanlığının hala yeri doldurulamaz bir değer kattığı alanlara ilişkin gerçekçi beklentilerle birleştiriyor.

ServiceNow Agentic AI'yı kimler kullanıyor?

Farklı sektörlerden erken benimseyenler, üretim ş akışlarında ServiceNow'un yapay zeka ajanlarını kullanarak ölçülebilir kazançlar elde ettiklerini gösteriyor.

Yapay zeka ajanlarını IT destek alanında pilot olarak kullanan küresel bir teknoloji firması, olay çözme süresinde yüzde 33 azalma ve uzmanlara yönlendirilen vakalarda yüzde 18 azalma gördü (Constellation Research, Eylül 2025)

Formula 1, otonom çapraz takım triyajı sayesinde canlı yarış etkinlikleri sırasında kritik sorunların çözüm süresini olay başına 15 ila 25 dakika kısaltan bir AI büyük olay ajanı oluşturdu (ServiceNow vaka çalışması, 2024)

Siemens Energy'nin pilot projesi, daha önce manuel koordinasyon gerektiren rutin iş akışı adımlarını otomasyon ile her çeyrekte 1.200 analist saatinden tasarruf sağladı (ServiceNow müşteri konuşması, 2024)

Bu sonuçlar ortak kalıpları paylaşım gösteriyor: ajanlar, hızın önemli olduğu ve karar ağacının iyi tanımlanmış olduğu yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevlerde mükemmeldir. Ajanları devreye almadan önce süreçlerini açıkça belgeleyen şirketler, yeterince anlaşılmamış ş akışlarını otomasyona tabi tutmaya çalışan şirketlere göre daha hızlı değer elde ediyor.

Ardından, ServiceNow'un bu teknolojiyi nereye götürmeyi planladığını inceleyelim.

ServiceNow Agentic AI'nın Geleceği

ServiceNow, yol haritasını şekillendiren birkaç anahtar dönüm noktası ile ajan yapay zeka yeteneklerini genişletmeye devam ediyor.

2024 Q3: Vancouver sürümü Eylül 2024'te genel kullanıma sunuldu ve birden fazla ajanın oturumlar arasında bağlamın paylaşımını sağlamasına olanak tanıyan çapraz ajan belleği eklendi (ServiceNow sürüm notları, Eylül 2024).

2025 Q1: ServiceNow, Şubat 2025'te NVIDIA ile kurumsal iş akışları için optimize edilmiş özel büyük dil modelleri geliştirmek üzere bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklığın amacı, ajanların muhakeme doğruluğunu artırmaktır (NVIDIA basın bülteni, Şubat 2025).

2026 H1: Şirket, 2026'nın ilk yarısında açık bir araç API'sı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu API, ServiceNow ajanlarının standartlaştırılmış konektörler aracılığıyla ServiceNow dışı uygulamalarla etkileşime girmesini sağlayacak (ServiceNow CEO'su kazanç raporu, 2025 3. çeyrek).

serviceNow CEO'su Bill McDermott, Ekim 2025'te yatırımcılara "ş Akışı otomasyonundan otonom operasyonlara geçiyoruz. Yapay zeka ajanları sadece yardımcı olmakla kalmıyor, tüm hizmet süreçlerini baştan sona yürütüyor" dedi.

Bu vizyon, ajanların sürekli insan gözetimi olmadan çalışacak kadar güvenilir hale gelmelerine bağımlıdır ve bu, sektörün henüz tam olarak aşamadığı bir eşik değeridir. NVIDIA ortaklığı ve açık API girişimi, ServiceNow'un daha iyi modeller ve daha geniş entegrasyonların bu güvenilirlik açığını kapatacağına dair iddiasını göstermektedir.

ServiceNow Agentic AI'yı denemek için

Bu altı adımlı yolu izlerseniz, ServiceNow'un ajan yapay zekası ile pratik deneyim kazanmak yaklaşık iki saat sürer.

Developer.servicenow.com adresinden ücretsiz Kişisel Geliştirici Örneği'ne kaydolun ve sandbox ortamına erişin Sistem yöneticisi ayarları panelinden Now Assist eklentisini etkinleştirin Tetikleyici koşulları ve eylemleri tanımlamak için görsel tuval kullanarak Flow Designer'da basit, çok adımlı bir ajan oluşturun Ajanın özelliklerinde onay gereksinimlerini ve istisna işleme kurallarını yapılandırarak koruma önlemleri alın Örnek istekler göndererek ve Ajan Gösterge Panosunda yürütme günlüklerini inceleyerek ajanı sandbox'ta test edin En az ayrıcalıklı rollarla üretime geçin ve ajanlara yalnızca belirli görevleri için gereken minimum izinleri verin

İlk kurulum için 30 dakika ve ajan yapılandırmalarını denemek için bir saat daha harcayacağınızı öngörün. Flow Designer'ın sürükle ve bırak arayüzü çoğu karmaşıklığı halleder, ancak ServiceNow örneğinize yönetici erişimi ve kuruluşunuzun onay iş akışlarına aşina olmanız gerekir.

Testin ardından, ajans yapay zekanın hizmet masası ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını gösteren iş bir prototip elde edeceksiniz.

Sık Sorulan Sorular

serviceNow ajan yapay zekası ServiceNow platformu dışında çalışır mı?* Hayır. Bu ajanlar Now Platformu içinde çalışır ve öncelikle ServiceNow verileriyle iş yapar. API'ler ve yakında kullanıma sunulacak açık araç çerçevesi aracılığıyla harici sistemleri bağlantı yapabilirsiniz, ancak temel ajan çalışma zamanı ServiceNow'un altyapısı içinde kalır.

Ajan eylemleri nasıl denetlenir? Her ajan kararı, zaman damgası, danışılan veri kaynakları ve gerçekleştirilen eylemlerle birlikte AI Kontrol Kulesi'nde kaydedilir. Uyum takımları, bu denetim izlerini inceleyerek ajanların yönetişim kurallarına uyup uymadığını ve gerektiğinde uygun şekilde üst düzeye taşıyıp taşımadığını doğrulayabilir.

Kuruluşlar kendi dil modellerini getirebilir mi? Henüz hayır. ServiceNow'un ajanları şu anda şirketin önceden eğitilmiş modellerini ve NVIDIA ortaklık modellerini kullanıyor. Özel model entegrasyonu Ekim 2025 sürümünde mevcut değildir, ancak ServiceNow bu özelliğin gelecek sürümlerde sunulabileceğini belirtmiştir.

Yöneticiler ajanları dağıtmak için hangi becerilere ihtiyaç duyar? Kod becerisinden daha önemli olan süreç bilgisidir. Yöneticiler, otomatikleştirmek istedikleri ş akışlarını anlamalı, Flow Designer'ın görsel araçlarını kullanmayı bilmeli ve onay zincirleri ve istisna yönetimi gibi temel yönetişim kavramlarını kavramalıdır. Standart ajan dağıtımı için programlama gerekmez.

Ajanlar tamamlayamadıkları görevleri nasıl yönetir? Ajanlar, yapılandırılmış sınırlara ulaştıklarında veya eğitimlerinin dışında kalan senaryolarla karşılaştıklarında, görevi insanlara aktarır. Sistem, ajanın denediği işlemlerle ilgili tüm bağlam bilgisini içeren takılı kalan görevleri belirli takımlara yönlendirebilir, böylece insanlar baştan başlamadan görevi devralabilir.

ClickUp Brain'in Uygun Olduğu Alanlar

ClickUp Brain, ClickUp çalışma alanları içindeki kişisel verimliliğe odaklanırken, ServiceNow departmanlar arasında kurumsal çapta bilet ve süreç otomasyonunu hedefler. ClickUp Brain, bireylerin ve küçük takımların görev oluşturmayı otomatikleştirmelerine, proje özetleri oluşturmalarına ve çalışma alanı içeriği ile ilgili soruları yanıtlamalarına yardımcı olur (ClickUp Brain lansman blogu, 2024). ServiceNow'un ajanları, birden fazla sistem ve onay zincirini içeren BT hizmet yönetimi, İK işe alım ve müşteri desteği iş akışlarını koordine ederek kurumsal ölçekte çalışır.

Her iki aracı da kullanan takımlar genellikle proje yönetimi otomasyonu için ClickUp Brain'i, hizmet masası işlemleri için ServiceNow'u kullanır. Karar, kapsamla ilgilidir: ekipler içindeki işlerin organizasyonunu kolaylaştırmanız gerektiğinde ClickUp Brain'i, departman sınırlarını aşan resmi hizmet taleplerini otomatikleştirmeniz gerektiğinde ServiceNow'u seçin.

Sonraki Adımlar ve Eylem Kontrol Listesi

ServiceNow, Now Assist ve Agentic Framework aracılığıyla ajans AI sunarak, iyi tasarlanmış pilot projelerde olay çözme süresini üçte bir oranında azaltabilen otonom ajanslar sağlar. Bu ajanslar, karmaşık sınır durumları için net yönetişim, gerçekçi kapsam ve sürekli insan denetimi ile birleştirildiğinde en iyi şekilde iş yapar.

ServiceNow'un ajans yapay zekasının operasyonlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirmeye hazır mısınız? Bu kontrol listesini işleyin:

Mevcut hizmet masası süreçlerinizi denetleyerek, ajanların üstesinden gelebileceği yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri belirleyin

ServiceNow lisans seviyenizin Now Assist ve AI Agent Studio erişimini içerdiğini onaylayın

Özel kullanım durumunuza odaklanan bir demo talep edin, denetim izlerini ve eskalasyon yönetimini görmek isteyin

Ek süreçlere geçmeden önce, kapsamı açıkça belirlenmiş bir ş Akışıyla 30 günlük bir pilot uygulama gerçekleştirin

Başarı ölçütlerini önceden belirleyin, verimlilik artışlarını ve kalite ölçütlerini izleme yaparak ajan sapmalarını erken tespit edin

Küçük adımlarla başlayın, dikkatlice ölçüm yapın ve ilk kullanım örneğinizde değerini kanıtladıktan sonra genişletin. Teknoloji işe yarıyor, ancak sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.