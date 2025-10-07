Antropik MCP Nasıl İşler [Yüksek Seviyede]

ML mühendisleri, her biri özel konektörler ve kırılgan entegrasyonlar gerektiren düzinelerce harici hizmetle AI asistanlarını entegre etme konusunda artan bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu araç yayılması, bakım konusunda baş ağrısına neden olur ve kurumsal ş akışı genelinde ölçeklenebilirliği sınırlar.

Anthropic'in Model Context Protocol (MCP) farklı bir yaklaşım sunuyor. Noktadan noktaya entegrasyonlar oluşturmak yerine, MCP büyük dil modellerinin birleşik bir müşteri-sunucu arayüzü aracılığıyla harici verilere ve araçlara erişimini standartlaştırıyor.

Anthropic'in MCP'si var mı?

Anthropic'in Model Bağlam Protokolü (MCP), büyük dil modellerinin birleşik bir müşteri-sunucu arayüzü aracılığıyla harici verilere ve araçlara erişmesini sağlamak için tasarlanmış, açık ve satıcıdan bağımsız bir standarttır.

Protokol, araçlar, kaynaklar ve komut istemleri için temel öğeleri tanımlar ve istek ve yanıtları değiştirmek için akışa uygun HTTP veya stdio üzerinden JSON-RPC kullanır. Sürüm özellikleri ve çoklu dil SDK'ları sunar ve kırılgan özel entegrasyonların yerini almayı amaçlar.

AI araçlarının patlaması, bağlamı ve yan etkileri farklı şekilde ele alan özel eklentiler ve aracılardan oluşan bir yama işi yarattı.

Anthropic'in MCP'si, tanımlanmış yeteneklere sahip net bir protokol getirerek LLM'lerin harici veri kaynaklarıyla etkileşim kurma şeklini standartlaştırır. Bu, yinelemeleri azaltır ve geliştiricilerin bir kez oluşturup her yere entegre etmelerine yardımcı olur.

Blok ve Apollo gibi erken benimseyenler, MCP'yi ş akışlarına entegrasyonlarla entegre ediyor ve açık kaynaklı spesifikasyon, birden fazla dilde SDK'larla birlikte yayınlandı.

Entegrasyonları standartlaştırarak, MCP özel işi azaltır ve AI uygulamalarının araçları ve bağlamı paylaşabileceği bir eklenti ekosistemini teşvik eder.

Antropik MCP Özellikleri

Anthropic'in MCP uygulaması esneklik ve geliştirici deneyimine odaklanmaktadır. Protokol, hem yerel hem de uzak sunucu yapılandırmalarını destekleyerek, kişisel masaüstü kullanımından kurumsal ölçekli entegrasyonlara kadar farklı dağıtım senaryolarına uyum sağlar.

Özellikler Ayrıntılar Protokol Sürümü 18 Haziran 2025 Taşıma Yöntemleri STDIO (yerel), Akışa uygun HTTP (uzak) Kimlik Doğrulama Hamiline tokenlar, API anahtarları, OAuth Mevcut SDK'lar TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#, Go, PHP, Ruby, Rust, Swift Entegrasyon Türleri Masaüstü uzantıları (.mcpb), Uzaktan entegrasyonlar Mevcut Kabul 37 binden fazla GitHub takipçisi, çok sayıda kurumsal uygulama

GitHub MCP proje, kapsamlı dil desteği ve aktif topluluk katkılarıyla geliştiricilerin yoğun ilgisini çekiyor.

MCP Mimarisi Açıklaması

MCP, her bir AI sunucusunun harici MCP sunucularıyla iletişim kurmak için müşterileri örneklendirdiği bir müşteri-sunucu modelinde çalışır.

Bu mimari, hizmetler arasındaki güvenlik sınırlarını korurken tutarlı veri alışverişini mümkün kılar.

Temel entegrasyon akışı şu adımları izler:

Bağlantıyı Başlat: Müşteri, sunucu ile protokol sürümünü müzakere eder (güncel: 2025-06-18) Oturum Doğrulama: Taşıyıcı belirteçlerini, API anahtarlarını değiştirin veya OAuth akışını tamamlayın Yetenekleri Keşfedin: Sunucu, kullanılabilir araçları, kaynakları ve komut istem şablonlarını gösterir İstekleri Yürütme: Müşteri, yapılandırılmış yanıtlarla JSON-RPC 2.0 çağrıları aracılığıyla araçları çağırır Taşıma İşlemi: STDIO (yerel) veya akışa uygun HTTP (uzak) üzerinden verileri işleyin Durumu Yönet: Oturum bağlamını koruyun ve yeniden bağlanma senaryolarını yönetin

Bu mimari, endişeleri net bir şekilde ayırarak geliştiricilerin entegrasyonlar mekanizmaları yerine iş mantığına odaklanmalarını sağlar.

Anthropic'in MCP'sinin Avantajları ve Sınırları

Anthropic'in MCP'si, standartlaştırma için önemli faydalar sağlarken, benimsenme ölçeği genişledikçe sürekli geliştirilmesi gereken alanları da ortaya koymaktadır.

Aspect Güç Sınır Açık Standart Satıcıdan bağımsız özellikler, LLM satıcıları arasında birlikte çalışabilirliği teşvik eder Benimseme hala erken aşamada; birçok hizmet özel entegrasyonları sürdürüyor Genişletilebilir Temel Öğeler Araçlar, kaynaklar ve komut istemleri, dosya erişimi ve API çağrıları gibi zengin özellikler sunar Karmaşıklık: geliştiriciler JSON-RPC ve güvenlik modellerini anlamalıdır Dil Destek Topluluk katkılarıyla 10'dan fazla dilde kullanılabilen SDK'lar Bazı SDK'lar daha az olgunlaşmıştır (örneğin, Eylül 2025'te piyasaya sürülen PHP SDK) Masaüstü Entegrasyonu Tek tıklama. Claude Desktop aracılığıyla mcpb kurulumları manuel kurulumunu ortadan kaldırır Şu anda macOS ve Windows ile sınırlıdır; Linux desteği belirsizdir Güvenlik Çerçevesi OAuth, API anahtarı ve taşıyıcı jeton kimlik doğrulama Hassas sistemleri bağlantı kurarken hızlı enjeksiyon ve aşırı ayrıcalık riskleri devam etmektedir

Üç müşteri projesinde MCP entegrasyonlarını test ettikten sonra, istemciler ve sunucular farklı hızlarda güncellendiğinde sürüm parçalanmasının bir sorun haline geldiğini fark ettim.

Not: MCP'nin standardizasyon avantajları açık olsa da, protokol erken benimsenme aşamasında hızla geliştiği için takımlar sürekli bakım planlaması yapmalıdır.

Gerçek Dünya Vaka Çalışmaları: Doğada Antropik MCP

Erken MCP benimseme, birçok sektörü kapsamaktadır ve kuruluşlar, protokolü kullanarak AI destekli ş Akışlarını kolaylaştırmakta ve entegrasyon maliyetlerini azaltmaktadır.

Mevcut üretim dağıtımları şunları içerir:

Kurumsal Veri Asistanları : Block, otomasyonlu raporlama ve analiz için iç finansal sistemleri AI ajanlarıyla bağlantı kurmak için MCP kullanır

IDE Kodlama Aracıları : GitHub Copilot, MCP sunucularını entegre ederek depo meta verilerine erişir ve birden fazla proje üzerinde kod analizi gerçekleştirir

Araştırma Platformları: Microsoft Learn, derin araştırma asistanlarını desteklemek için : Microsoft Learn, derin araştırma asistanlarını desteklemek için arama ve getirme araçları için MCP'yi uygular

Bu uygulamalar, MCP'nin farklı kullanım senaryoları ve teknik ortamlarda çok yönlülüğünü göstermektedir. Kuruluşlar, yeni entegrasyonlar için geliştirme süresinin kısaldığını ve AI araç zincirlerinde tutarlılığın arttığını bildirmektedir.

Anthropic'in MCP'sinin geleceği ne olacak?

Anthropic'in MCP geliştirme çalışmaları, güvenlik endişelerini gidermeye ve erken benimseyenlerin geri bildirimlerine dayalı olarak platform desteğini genişletmeye odaklanmaktadır.

Planlanan iyileştirmelerin zaman çizelgesi:

2026'nın 1. çeyreği : Mevcut "ya hep ya hiç" erişim modelinin yerini alacak, ayrıntılı izin sistemi

2026 yılının ikinci çeyreği : Linux masaüstü uzantısı desteği ve geliştirilmiş CLI araçları

2026 yılının 3. çeyreği : Anında enjeksiyon algılama ve sanal alan yürütme dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik özellikleri

2026'nın 4. çeyreği: Performans optimizasyonları ve genişletilmiş dil SDK kapsamı

En önemli eksiklik, güvenlik ayrıntılarıdır. Mevcut uygulamalar genellikle bağlantı sistemlerine geniş erişim gerektirir ve bu da AI ajanları tehlikeye girerse veya manipüle edilirse potansiyel bir risk oluşturur.

Sonuç

Anthropic'in MCP'si, AI geliştirme takımlarının karşılaştığı gerçek entegrasyon zorluklarını ele alan, kullanışlı ve iyi tasarlanmış bir protokol sunar. Satıcıdan bağımsız yaklaşımı ve kapsamlı dil desteği, AI araç zincirini standartlaştırmak isteyen kuruluşlar için onu cazip bir seçenek haline getirir.

Başlıca güçlü yönleri arasında kanıtlanmış kurumsal benimsenme, aktif topluluk geliştirme ve net mimari avantajlar sayılabilir. Güvenlik geliştirmeleri ve genişletilmiş platform desteği, hassas dağıtımlar için uzun vadeli uygulanabilirliği belirleyeceğinden, yol haritasını yakından takip edin.

Sonraki Adımlar:[ ] Ana geliştirme diliniz için SDK'yı indirin[ ] Kullanım durumunuz için kimlik doğrulama gereksinimlerini inceleyin[ ] Üretim dışı bir MCP sunucusu ile entegrasyonu test edin[ ] Sürüm güncelleme sıklığını ve bakım gereksinimlerini değerlendirin[ ] Kurumsal dağıtım senaryoları için güvenlik incelemesi planlayın