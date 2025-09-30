ClickUp Sertifikalı Ajanlar: En Yeni Çalışanlarınıza İleri Düzey Bir Derece Verin

Takımınıza katılan her yeni çalışan, iş diploması, yılların deneyimi ve ilk günden itibaren en kritik işlerinizi halletmek için gereken özgüven ve bilgi birikimiyle gelseydi ne olurdu?

Şimdi, bu uzmanlığın, anında sonuç elde etmek için tasarlanmış, amaca yönelik bir AI ajanı içinde somutlaştığını hayal edin. Bu ajanlar, ş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmaya hazırdır ve ekibinize benzersiz bir uzmanlık ve verimlilik sağlar.

Ancak burada bir sorun var: tüm ajanlar eşit yaratılmamıştır.

Ve kendi temsilcinizi sıfırdan oluşturmak mı? Bu, stajyer işe almak gibidir. Hevesli, ancak deneyimsiz:

Daha önce ajan oluşturmadıysanız, bir öğrenme süreci olabilir

Tam talimatlar olmadan potansiyel hatalar ve verimsizliklerle karşılaşabilirsiniz

Önemli ş akışlarını uzman olmayan temsilcilere devretmek, zaman kazanmak yerine zaman kaybetmenize neden olabilir

Son veriler, kuruluşların yalnızca %40'ının görevleri ve süreçleri bağımsız olarak yönetmek için AI ajanlarına güvendiğini göstermektedir. Çoğunluk, ajanların yönettiği süreçlerde daha fazla şeffaflık ve benimsemeyi artırmak için güçlü etik önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak temkinli davranmaya devam etmektedir.

Açıkçası, bilgi çalışanlarının dijital asistanlardan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Kendi özel dijital çalışanlarına ihtiyaçları vardır; bu çalışanlar, takımları için son derece spesifik sonuçları uygulamaya, uyum sağlamaya ve elde etmeye hazır olmalıdır.

clickUp'ın yeni Sertifikalı Ajanları, uzmanlık, güvenilirlik ve güven* sunarak bu sorunu çözer, böylece güvenle otomasyon yapabilir ve gönül rahatlığıyla ölçeklendirebilirsiniz.

ClickUp Sertifikalı Ajanlarla toplantı

Sertifikalı Ajanlar, ClickUp uzmanları tarafından geliştirilen ve titizlikle incelenen, sağlam ve üretime hazır AI takım arkadaşlarıdır.

Bunlar sadece "akıllı botlar" değildir. Converged AI Çalışma Alanınıza derinlemesine entegre edilmiş, performans ve verimlilik için optimize edilmiş ve tutarlı, öngörülebilir fiyatlandırma için sınırsız kredi ile birlikte sunulurlar.

Ajanların gerçek değeri, belirli bir durumda hangi tür ajanın kullanılacağını bilmekten gelir: bunu, işe uygun doğru aracı seçmek olarak düşünün. DIY ajanlar, basit ve tekrarlayan işlerde başarılıdır, ancak riskin yüksek olduğu durumlarda, özel becerilere ve sağlam bir bilgi tabanına sahip Sertifikalı Ajanlar en iyi seçenektir.

Herkes basit bir ajan asistanı oluşturabilirken, Sertifikalı Ajanlar en karmaşık görevlerinizi ve ş akışlarınızı tam bağlam içinde ele almak ve hemen etki yaratmak için özel olarak tasarlanmıştır

BYO (Build Your Own) ajanları çekici görünebilir, ancak kullanım bazlı fiyatlandırma, ölçeklendikçe maliyetlerinizin hızla artabileceği anlamına gelir. Sertifikalı Ajanlar ise sürpriz faturalar olmadan sınırsız güç sunar, böylece korkmadan özgürce otomasyon yapabilirsiniz.

Kendi temsilcinizi oluşturmak, stajyer işe almak gibidir. Sertifikalı Temsilciler, MBA sahibi birini işe almak gibidir; güvenilir, büyük ölçekte sonuçlar sunmaya hazırdır.

ClickUp Sertifikalı Ajanların Anahtar Ayırt Edici Özellikleri

Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp'taki Sertifikalı Ajanlar, son derece detay odaklı takım arkadaşları, 10 kat daha verimli çalışanlarınız.

Görevleri hassasiyetle yerine getirir, süreçlerinizi tam olarak takip eder ve tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Bunu nasıl mümkün kıldığımızı aşağıda açıklıyoruz:

AI uzmanları tarafından geliştirilmiştir

Sertifikalı Ajanlar, ClickUp'ın dünya çapında AI ve ş Akışı takımlarının ürünüdür. Uzmanlarımız, dünyanın en yenilikçi şirketleri için ajanlar oluşturmuş ve gerçek dünyada neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmiştir. Hızlı mühendislik, LLM seçim ve ş Akışı tasarımı alanındaki bu derin uzmanlık, her Sertifikalı Ajanın prime time için hazır olduğu anlamına gelir.

McKinsey'nin Agentic AI Avantaj Raporu şöyle diyor: "On şirketten neredeyse sekizi gen AI kullandığını bildiriyor, ancak aynı sayıda şirket bunun kârlılık üzerinde önemli bir etkisi olmadığını bildiriyor. Bunu "gen AI paradoksu" olarak düşünün. Bu paradoksun merkezinde, hızlı bir şekilde ölçeklenen ancak dağınık ve ölçülmesi zor kazançlar sağlayan "yatay" (kurumsal çapta) yardımcı pilotlar ve sohbet robotları ile daha dönüştürücü "dikey" (fonksiyonlara özgü) kullanım örnekleri arasında bir dengesizlik var. Bu kullanım örneklerinin yaklaşık yüzde 90'ı pilot modunda kalmaya devam ediyor. "

Gelişmiş komut mühendisliği

Güvenilirlik ve doğruluk tartışılmazdır. Sertifikalı Ajanlar, her bir özel görev için doğru LLM modellerini kullanarak gelişmiş komut mühendisliği kullanır. Bu, ş akışlarınız ne kadar karmaşık olursa olsun, otomasyonlarınızın sadece akıllı değil, aynı zamanda tutarlı bir şekilde etkili olmasını sağlar.

Tetikleyiciler ayarlayın, ClickUp'ın AI Ajanları işi sizin için yapsın

Kullanıma dayalı fiyatlandırma yok

Sertifikalı Ajanlar ile kredi bitme veya beklenmedik maliyetler konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Fiyatlandırma, kredi tüketimine göre belirlenmez. Sınırsız kullanım ve öngörülebilir faturalandırma ile ClickUp Ajanlarının tüm gücünden yararlanabilirsiniz. Bu, finansal endişe duymadan otomasyonu ölçeklendirmek isteyen takımlar için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

Marka ve süreç uyumu

Markanız ve süreçleriniz benzersizdir ve temsilcileriniz de bunu yansıtmalıdır. Sertifikalı Temsilciler, marka yönergelerinizi ve iç süreçlerinizi takip etmek üzere eğitilir ve yaptıkları her eylemde tutarlılık ve kaliteyi sağlamak için en iyi uygulamaları kodlarlar.

Sorunsuz sistem entegrasyonu

ClickUp Insights anketi , bilgi çalışanlarının %45'inin otomasyon kullanmayı düşündüğünü ancak bu adımı atmadığını ortaya koydu.

Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. Sertifikalı Ajanlar, ClickUp'ın içinde yer aldıkları için bu ikilemi çözerler.

Bu akıllı araçlar, tüm iş sistemlerinizdeki eylemleri birbirine bağlama ve otomasyon için derin entegrasyonlar ve gelişmiş bağlam ile birlikte gelir. CRM, pazarlama, BT veya İK olsun, Sertifikalı Ajanlar doğru tetikleyici ve eylemlerin doğru zamanda gerçekleşmesini sağlayarak siloları ortadan kaldırır ve gerçek operasyonel yakınsamayı sağlar.

Güvenlik ve güvenlik

Veri güvenliği, her Sertifikalı Ajanın temelinde yer alır. Verileriniz asla uygunsuz bir şekilde kullanılmaz veya saklanmaz. Sertifikalı Ajanlar, ClickUp'ın ISO 42001 sertifikası ile kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk standartlarına uyar, böylece hassas ş akışlarını gönül rahatlığıyla otomasyonuna tabi edebilirsiniz.

Sürekli iyileştirme

AI dünyası hızla gelişiyor ve Sertifikalı Ajanlar da öyle. En iyi uygulamalar ve AI yetenekleri geliştikçe sürekli olarak güncelleniyorlar. Her etkileşim, her geri bildirim, Sertifikalı Ajanlarınızın daha akıllı, daha verimli ve işiniz için daha değerli hale gelmesi için bir fırsattır.

Kullanım Örnekleri: Sertifikalı Ajanları Hayata Geçirin

Ajan ş Akışları eklemek, teknoloji yığınınıza daha fazla araç veya entegrasyon eklemek anlamına gelmemelidir.

Her departman farklı uygulamalar kullandığında, işler dağınık hale gelir ve izleme, işbirliği veya gerçekte neler olup bittiğini görmek zorlaşır. Bu iş dağınıklığı, takımların hızını yavaşlatır ve kafa karışıklığına neden olur.

Birleşik AI Çalışma Alanı olarak ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getirerek %100 bağlam sağlar ve insanlar ile ajanların birlikte çalışabileceği tek bir yer oluşturur.

Platform içinde, Sertifikalı Ajanlarınız, pazarlamadan mühendisliğe kadar çeşitli ajans ş Akışı ihtiyaçları olan her takımın desteklenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanım örneklerine göre inceleyelim:

Pazarlama takımları

Kampanya Raporlama Ajanları: Pazarlama kampanyalarının yürütülmesini ve performansını otomatik olarak toplayın, analiz edin ve özetleyin, böylece pazarlamacılar stratejiye ücretsiz odaklanabilirler

i̇çerik Oluşturma Ajanları:* Şirketinizin stil kılavuzlarına her zaman uygun olan ilk içerik taslaklarını dinamik olarak oluşturun

İçerik Kalite Kontrol Ajanları: İçerik üretim sürecinde marka ve uyumluluk açısından içeriği inceleyerek, her bir varlığın mesajla uyumlu ve ücretsiz olmasını sağlar

Proje yönetimi

Proje Koordinatörü Ajanları: Görevleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve riskleri işaretleyin; manuel denetim olmadan projeleri izleme altında tutun

Proje Raporlama Ajanları: Özel proje raporları ve standup'lar hazırlayarak, liderlere Özel proje raporları ve standup'lar hazırlayarak, liderlere stratejik girişimleri yürütürken anında görünürlük sağlayın

Proje Belgeleme Aracıları: Proje belgelerini oluşturun ve güncelleyin, böylece bilgiler her zaman güncel ve erişilebilir olsun

BT ve operasyonlar

Ticket Triage Agents: Destek biletlerini kategorize edin, yönlendirin ve çözümler önerin, Destek biletlerini kategorize edin, yönlendirin ve çözümler önerin, hata çözme sürelerini hızlandırın

Sistem İzleme Aracıları: Kesintileri izleyin ve olay ş akışlarını tetikleyici olarak kullanarak kesinti süresini en aza indirin

SLA Ajanları: Görevlerin SLA'lar dahilinde sınıflandırılmasını ve çözülmesini sağlayarak itibarınızı koruyun ve en üst düzeyde müşteri hizmeti sunun

Mühendislik ve ürün

Kod İnceleme Aracıları: Kodları hatalar, standartlara uygunluk ve olası optimizasyonlar açısından analiz edin

Sürüm Yönetimi Ajanları: Ürün lansmanları sırasında dağıtım programlarını koordine edin, paydaşları bilgilendirin ve sürüm öncesi/sonrası tüm görevlerin tamamlandı izlemesini yapın

Özellik Önceliklendirme Ajanları: Kullanıcı geri bildirimlerini ve verileri analiz ederek özellik geliştirme önceliklerini önerin

Özellik Belgeleri Ajanları: PRD'leri, tasarım belgelerini ve sürüm notlarını taslak haline getirin, takımların uyumunu sağlayın

İK ve işe alım

Yeni İşe Alınan Çalışanların İşe Alım Ajanları: Yeni işe alınan çalışanlarınızı kurulum, Yeni işe alınan çalışanlarınızı kurulum, çalışan eğitimi ve uyumluluk konularında yönlendirerek sorunsuz bir başlangıç yapmalarını sağlayın

Politika SSS Ajanları: İK politikası ile ilgili soruları anında yanıtlayarak İK takımlarının yükünü azaltın ve çalışanları güçlendirin

Sertifikalı Ajanlar Neden Önemlidir?

En önemli işlerinizi bir stajyere emanet etmeyecekseniz, basit bir ajana da emanet etmeyin. Sertifikalı Ajanlar, işinizin güvenle otomasyon için ihtiyaç duyduğu uzmanlığı, güvenilirliği ve güvenliğini sağlar.

Ancak bundan daha da önemlisi, Sertifikalı Ajanlar AI dönüşüm yolculuğunuzun motorudur. Onlar, İş Dağınıklığı'nın kaosu (takımların hızını yavaşlatan araçların, süreçlerin ve bilgilerin parçalanması) ile Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nın netliği arasındaki köprüdür.

Bağlantısız işten Ambient AI'ya geçerek iş büyümesini hızlandırın

Her şeyi tek bir akıllı platformda merkezileştirerek şunları yapabilirsiniz:

Silosları ortadan kaldırın ve işinizde %100 bağlam oluşturun

AI ve Ajanların, hemen etki yaratmak için tam bir resme sahip olmasını sağlayın

Parçalı, manuel süreçlerden, insanlar ve yapay zekanın sorunsuz bir şekilde iş yaptıkları, birleşik, akıllı bir platforma geçin

Sonuç? Takımlarınız ve kuruluşunuz genelinde yeni düzeyde verimlilik, katılım ve yenilikçilik elde edin.

Misyon: Yakınsama, AI Dönüşümü ve İşin Geleceği

Sertifikalı Ajanlar, yapay zekadan daha fazlasıdır. Yakınsama çağı için özel olarak tasarlanmış yeni nesil dijital ekip arkadaşlarıdır. İş Dağınıklığını sonsuza kadar ortadan kaldırmanın ve Yakınsamalı Yapay Zeka Çalışma Alanı vaadini gerçekleştirmenin yolu onlardır: tek bir platform, tüm işleriniz, %100 bağlam ve işinizi gerçekten anlayan yapay zeka.

Bu, ClickUp'ın misyonunun özüdür: her kuruluşun gerçek AI Dönüşümü gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Bunu, daha fazla araç ekleyerek değil, önemli olan her şeyi tek bir akıllı çalışma alanında bir araya getirerek yapıyoruz.

Sertifikalı Ajanlar, gelişmiş ve güvenilir dijital ekip arkadaşlarınızdır. Daha yüksek verimlilik, daha iyi uyumluluk ve gönül rahatlığı sağlarlar, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir.