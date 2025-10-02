ClickUp Takvim'i neden oluşturduk?

Takviminiz, önceliklerinizi belirlemede en etkili araçtır. Herkesin haftada 24 saatlik aynı zaman dilimi vardır. Bu blokları nasıl kullandığınız, haftanızın etkili geçip geçmeyeceğini veya küçük görevlerle uğraşarak geçip geçmeyeceğini belirler.

Zamanı bloklamak, yani takviminizi kullanarak iş için zaman ayırmak, bunu başarmanın en iyi yoludur. Ancak bunu bir alışkanlık haline getirmek zor olabilir.

Bunu değiştirmek üzereyiz.

Güvenebileceğiniz bir verimlilik sistemi

Zihniniz bilgi depolamak için değil, fikir üretmek için yaratılmıştır. Bir görev veya takip edilecek bir şeyi hatırladığınız anda, en iyi yol bu düşünceyi kafanızdan çıkarıp güvendiğiniz bir sisteme aktarmaktır.

David Allen, Getting Things Done™ kitabında bunu en iyi şekilde özetlemiştir:

Yakalama: Düşüncelerinizi kafanızdan çıkarın ve güvenilir bir sisteme aktarın.

Açıklayın: Eylem nedir? 5 dakikadan az sürüyorsa, yapacaksınız. Daha uzun sürüyorsa, planlayacaksınız.

Katıl: İşe koyul.

Takvimin böyle bir sistem olduğuna inanıyoruz. İşlerinizi takviminizin yanına koyarak, hiçbir şeyi kaçırmayacağınızı garanti edersiniz.

clickUp Takvim ile* öncelikleriniz, atanmış işleriniz ve özelleştirilebilir iş yükünüz, günde birçok kez kontrol ettiğiniz bir aracın yanında, harekete geçmeye hazır olarak elinizin altında.

"Çok işim var, sisteme ihtiyacım yok!"

Bir sisteme sahip olmak size daha fazla zaman kazandırır, daha az değil.

Yapılacaklar, sohbet ve bildirimler hakkında endişelenmekten kurtulduğunuzda, zamanınızı ve enerjinizi başka şeylere odaklayabilirsiniz. Bu zamanı stratejik ve yaratıcı düşünmek veya kendinize bakmak için kullanın — seçim sizin.

Başarıyla geçen bir haftadan geriye doğru iş yapın

Eğer iş gününüz benimkine benziyorsa, yapılacak işler asla bitmez.

Tavsiyem mi? Sonuçlara odaklanarak yukarıdan aşağıya doğru başlayın ve hafta sonuna kadar elde etmek istediğiniz sonuçlara odaklanın. Sonsuz görevler ve gelen kutusu mesajlarıyla aşağıdan yukarıya doğru ilerlemek yerine. Bu, doğru şeylere doğru ilgiyi göstermenizi ve etki yaratmanızı sağlar.

Her haftayı, o haftayı başarılı kılacak üç sonucu yazarak başlıyorum. Bunları ClickUp'ta görevler olarak oluşturup öncelikli olarak işaretliyorum.

İşte sihirli nokta: ClickUp Takvim, yapay zeka kullanarak bu görevler için odaklanma zaman blokları önerir ve bunları ayarlayarak çakışmaları otomatik olarak çözer. Bu, günlük gerçeklere esnek kalırken en önemli şeyler için zamanınızı korur.

Bir yapboz yapıyormuşsunuz gibi düşünün.

Bazı görevler bulmaca kutusu gibidir; nihai sonucu gösterirler. Diğerleri ise tek tek parçalar veya adım adım talimatlar gibidir.

*i̇şte önemli nokta: sonuç odaklı görevleri başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayarak zaman dilimlerine ayırmak mümkün değildir. Bunun yerine, takviminizde bu görevler üzerinde iş için zaman dilimleri ayırın. Biz buna SON teslim tarihi değil, YAPMA tarihi diyoruz. Bir görev birçok YAPMA tarihine sahip olabilir, ancak yalnızca bir SON teslim tarihi vardır.

clickUp Takvim, bir görev için birden fazla DO tarihi oluşturmayı kolaylaştırır. * Kenar çubuğundaki herhangi bir görevde "Plan"ı tıklayın, ücretsiz bir zaman aralığı seçin ve işiniz tamamlandı! Gerektiği kadar tekrarlayın. Bu, başlangıç veya son teslim tarihlerini değiştirmeden bir görevle bağlantılı odak blokları oluşturur.

Genel bir kural olarak, birden fazla kişinin dahil olduğu veya birkaç saatten fazla süren görevler genellikle sonuçlardır. Nihai sonucun kutunun üzerindeki resimle aynı olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir sonucu alt görevlere bölebilirsiniz, ancak herkes bunu yapmaz. Bazen işler öngörülemez olabilir; örneğin bir hatayı düzeltmek bir saat veya bir gün sürebilir ve genellikle deneme yanılma sürecini içerir.

Dikkatinizin dağılmasını önlemek için benzer işleri toplu olarak yapın

İşleri tek bir bağlamda toplu olarak yapmak dikkat dağınıklığını en aza indirebilir. Örneğin, tüm yöneticilik görevlerimi hafta boyunca dağıtmaktansa Çarşamba sabahları toplu olarak yapıyorum. Bu görevler küçük olduğundan, her biri için bir saat bloklamak mantıklı değil.

clickUp Takvim bunu basitleştirir. * Ücretsiz bir zaman aralığı seçin, odaklanma süresini belirleyin ve birikmiş görevlerden birden fazla görev aynı bloka sürükleyin.

Bu, dikkat dağınıklığını azaltmak ve odaklanmayı artırmak için bir göreve ayrılan süreyi sınırlayan bir teknik olan zaman sınırlaması ile uyumludur.

Daha İyi Bir Yol

Takviminiz güncellenmeye hazır ve sonunda hazır. Takımımız bunu gerçekleştirmek için çok iş yaptı.

İlk sürümümüzde şunlar yer almaktadır:

Google Çalışma Alanı destek (Outlook/Microsoft 365 açık beta sürümünde).

AI Notetaker, arama notlarını otomatik olarak yakalar.

AI destekli görev zamanı bloklama.

Hepsi sizin gibi profesyoneller için hazırlanmış güzel bir takvimde.

clickUp Takvim'i bugün deneyin *ve bize ne düşündüğünüzü söyleyin!

PS: Ertelemeyle mücadele mi ediyorsunuz? Utanmayın — sosyal medya gibi hizmetler bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tarayıcı uzantısı yardımcı olabilir.

Ricardo Clerigo

Takvim Sorumlusu, ClickUp