2025'te Mükemmel Bir Yönetici Olmak İçin Gerekli 5 Özellik

Martin Etchegaray Integromat'ta kıdemli içerik yazarı ve düzenleyicidir. Tarih, bilim ve teknoloji hakkında yazmayı ve okumayı sever.

İyi bir yöneticiyi ne yapar? 🤔

Etrafınıza sorarsanız, muhtemelen aşağıdaki yanıtları tekrar tekrar duyacaksınız:

Liderlik becerileri

Dinleme ve iletişim becerisi

Tutarlılık

Motivasyon yeteneği

Bu özelliklerin çoğu, modern yönetim uygulamalarının Peter Drucker, Russel Ackoff ve George Odiorne gibi isimler tarafından geliştirildiği savaş sonrası dönemde tanınmıştır.

İsimler biraz eski gelebilir, ancak ortaya attıkları kavramların çoğu, bugün bile etkileyici bir şekilde geçerliliğini korumaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

AKILLI hedefler

Hedefe yönelik yönetim

Müşteri memnuniyeti

Ancak, zaman her zaman eski yönetim uygulamalarına karşı nazik davranmadı.

Toplum, kültür ve iş dünyasında yaşadığımız olağanüstü değişimler ışığında, eski yönetim uygulamalarının önümüzdeki yıllarda işe yaraması pek olası değildir.

Peki, günümüzde iyi bir yöneticiyi ne yapar?

Bu makalede, yöneticilerin 2022'de parlamak ve en önemlisi takımlarını parlatmak için ihtiyaç duydukları beş özelliği vurgulayacağız.

1. Kültürel Farkındalık

Modern işyeri, beceriler, etnik köken, cinsiyet, yaş, din, eğitim seviyesi ve diğer demografik özellikler açısından inanılmaz derecede çeşitlidir.

Yöneticiler için bu, farklı kültürlerden, dillerden ve dünya görüşlerinden gelen takım üyeleriyle çalışmak anlamına gelir ve bu da her türlü kültür çatışmasına yol açabilir.

Bir takım arkadaşınızın dini bayramını unuttuğunuzu ve bunu öğrendiğinizde tepki gösterdiğinizi hayal edin.

Bu, sanki hiçbir şey olmamış gibi görmezden gelebileceğiniz bir şey değil, değil mi?

Yakın zamana kadar, çoğu yönetici işyerinde çeşitliliğe pratik bir yaklaşım sergiliyordu: İşe odaklanmak. Bir dizi nedenden dolayı, bu artık en iyi yaklaşım değildir.

Günümüzde şunlar önerilmektedir:

Kapsayıcılığı önceliklendirin

Ön yargıları bir kenara bırakın

Açık fikirli olun

Şüphe duyduğunuzda faiz gösterin

Bazı durumlarda, kültürel farkındalık her zaman kolay elde edilemeyen bir nitelik olduğundan, çeşitlilik kursları gerekli olabilir.

2. Uzaktan Çalışmanın En İyi Uygulamaları Hakkında Bilgi

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, uzaktan çalışma ve küresel olarak dağıtılmış iş gücü, yöneticilerin ele alması gereken yeni zorluklarla birlikte kalıcı hale geldi.

Uzaktan çalışan bir ekibi yönetmek için yöneticilerin yapması gerekenler:

Asenkron iş planlarını ustalaşın

Görevleri ve projeleri izlemek ve denetlemek için doğru araçları kullanın

Çalışanların iyi iş çıkardığından emin olmak için iletişimlerini ayarlayın

Uzaktan çalışmaya tamamen yeni başlayan yöneticilerin, felaketle sonuçlanabilecek mikro yönetim tuzağına düşmesi nadir görülen bir durum değildir.

Bunun nedeni, fiziksel çalışma ortamının birçok iletişim boşluğunu doldurmaya yardımcı olan ipuçlarıyla dolu olmasıdır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tür ipuçları uzaktan çalışma ortamlarında yoktur ve bazı yöneticilerin geleneksel çalışma alanlarında alıştıkları kontrol hissini etkiler.

Ancak çözüm oldukça basit: Uzaktan çalışmak için en iyi araçları öğrenin, iletişim standartlarınızı ayarlayın ve 9-5 mesaisine veda edin. 👋

Ayrıca, uzaktan çalışmaya yeni başlayan çalışanlara karşı sabırlı ve şeffaf olmayı da unutmayın. Bir yönetici için kolay değilse, takım üyeleri için de kolay olmayabilir.

Bu, uzaktan yönetimde başarılı olmanız için sizi doğru yola sokacaktır.

3. Hızlı Öğrenme Yeteneği

Günümüzün takımları, başarılı olmak için en son teknolojilere, araçlara ve yöntemlere ihtiyaç duyar.

ClickUp gibi proje yönetimi uygulamalarını, Integr omat gibi otomasyon araçlarını veya işinizi iyileştirecek özelliklerle donatılmış diğer ürünleri düşünün.

Yönetici düzeyinde bu iki anlama gelir.

İlk olarak, yöneticiler bu araç ve yöntemleri tanımlayıp değerlendirebilmelidir.

İkincisi, takımlarının kendilerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için işin tüm inceliklerini öğrenebilmelidirler.

Yazılım dünyayı ele geçirmeye devam ederken, heyecan verici yeni teknolojileri kaçırmak fırsatları boşa harcamaktan başka bir şey değildir.

Bunun olmaması için, bitmek bilmeyen bir merak ruhu ve yeni şeyleri hızla öğrenme yeteneği en büyük yardımcılarınız olacaktır.

4. Ruh Sağlığına Duyarlılık

Eski bir yönetim paradigmasına göre, bir takımın kalitesi liderinin kalitesiyle ölçülür.

Ne yazık ki, bu (tamamen) doğru değildir.

İyi liderler elbette önemlidir, ancak sağlıklı çalışanlar da öyle. Takım üyelerinizin mutlu ve sağlıklı olduğundan emin olmak için zaman zaman onları kontrol etmelisiniz.

Bunu yapmak, uzaktan çalışma ortamlarında özellikle önemlidir, çünkü zihinsel sağlık sorunlarını belirlemeye yardımcı olan birçok işaret, bir telefon görüşmesi veya Slack üzerinden zor algılanabilir.

Tabii ki, potansiyel zihinsel sağlık sorunlarını doğrudan tartışmak zorunda değilsiniz, çünkü çoğu çalışan bunları yöneticileriyle konuşmak istemez.

Çalışanlarınızı kontrol etmenin daha ince ve etkili yolları vardır, örneğin anonim çevrimiçi formlar kullanmak veya iletişim ve verimlilikle ilgili iş verilerini analiz etmek gibi.

İş arkadaşlarınızdan birinin zor durumda olduğu durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmek de önemlidir. Bu, zamanında harekete geçmenize ve durumun daha da kötüye gitmesini önlemenize yardımcı olacaktır.

5. Paradan Öte Düşünmek

Herkesin paraya ihtiyacı vardır, bunu anlıyoruz.

Ancak para her şey değildir ve bu, yeni (ve o kadar da yeni olmayan) nesillerin çok iyi anladığı bir gerçektir.

Eski yönetim uygulamaları, çalışanların taleplerini karşılamak için her şeye çare olarak paraya güveniyordu. Bugün aynı şeyi yapmak yanlış bir mesaj verebilir, çünkü günümüz insanları paradan daha değerli şeyler var.

İş-yaşam dengesi çağında yaşıyoruz, bu da zaman zaman çalışanların paradan çok aileye ayırdıkları zamana daha fazla değer verecekleri anlamına geliyor.

Bu, zamanın kültürel bir işareti olsa da, çoğu zaman insanların paradan öte seçenekler istediği anlamına gelir.

Diğer iş ortamı unsurlarında olduğu gibi, artık hiçbir şeyi varsaymak güvenli değildir. Sormak daha güvenlidir ve çok işe yarayabilir! 😉

Önemli noktalar

Bu, yönetici niteliklerinin eksiksiz bir listesi değildir, ancak günümüzde geliştirilmesi gereken nitelikleri vurgulayan bir listedir.

Harika bir yönetici, yine de doğru kararlar alabilmeli, gücünü kullanabilmeli ve çoğu takımda bulunan farklı beceri ve kişilikleri dengeleyebilmelidir.

Bu nitelikleri geliştirirken kişisel ve mesleki gelişim için çaba sarf etmek de çok önemlidir. Bunlar, daha iyiye ulaşmak için bir basamak görevi görebilir!

Umarız bu özellikleri daha iyi sonuçlara, daha mutlu takımlara ve gurur duyacağınız işlere dönüştürebilirsiniz.

Zaman değişmiş olabilir, ancak daha iyi bir yönetici olma kararı hala size aittir – sonuçta, tamamen geleneksel yönetim tarzında.

Beceri kazanma zamanı, arkadaşlar! 🙌