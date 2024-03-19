ClickUp, Fast Company'nin 2025 Yılı Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri listesine seçildi

ClickUp, Nvidia, YouTube, Taco Bell ve daha fazlasının arasına katıldı

San Diego, Kaliforniya – 19 Mart 2024 — İşi tek bir yerde bir araya getiren verimlilik platformu ClickUp, Fast Company'nin prestijli 2024 Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri listesine seçildi.

Bu yılki liste, yenilikleriyle endüstriyi ve kültürü şekillendiren işlere odaklanıyor. Bu kuruluşlar, ekonominin tüm sektörlerinde yeni standartlar belirliyor ve önemli dönüm noktalarına ulaşıyor. Fast Company, dünyanın en yenilikçi 50 şirketinin yanı sıra 58 sektör ve bölgeden 606 kuruluşu da ödüllendiriyor.

clickUp CEO'su ve kurucusu Zeb Evans, "Bu prestijli listenin İş Yeri kategorisinde ikinci yıl üst üste ilk 10'da yer almak inanılmaz bir şey!" dedi. "2024'te inovasyona iki kat daha fazla yatırım yapıyoruz ve İş için Her Şey Uygulaması olma yolculuğumuzda birçok dönüm noktasına ulaşmak için yolunda ilerliyoruz. Bu yılın başlarında, iş için ilk yapay zeka sinir ağı olan ClickUp Brain'i piyasaya sürdük. ClickUp Brain, tüm bir kuruluşun çalışma alanından bilgi toplayarak işle ilgili işleri ortadan kaldırmak ve insanlara zaman kazandırmak için tasarlanmış ilk yapay zeka ürünüdür. Zaman en değerli kaynağımızdır ve onu müşterilerimize geri kazandırmak için tutkuyla çalışıyoruz. "

Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri, Fast Company'nin en önemli franchise'ı ve yılın en çok beklenen editoryal çabalarından biridir.

Fast Company'nin düzenleyicileri ve yazarları, rekabetçi bir başvuru süreciyle binlerce gönderiyi değerlendirerek, dünya çapında ve çeşitli sektörlerde ilerleme kaydeden şirketleri belirledi. Sonuç, erken aşamadaki girişimlerden dünyanın en değerli şirketlerine kadar, günümüzün inovasyonuna dair küresel bir rehberdir. Fast Company'nin En Yenilikçi Şirketler paketi çevrimiçi olarak, iTunes üzerinden uygulama içi formda ve 26 Mart'tan itibaren gazete bayilerinde mevcuttur. Hashtag #FCMostInnovative'dir.

fast Company baş düzenleyicisi Brendan Vaughan, "En Yenilikçi Şirketler listemiz, inovasyon ekonomisine kapsamlı bir bakış ve yılı tanımlayan iş trendlerinin bir özetidir" dedi. "2023 yılında her alanda olağanüstü yenilikler gördük, ancak birkaç belirgin eğilim de gözlemledik: AI'nın artan ayak izi ve etkisi, canlı etkinliklerin muzaffer dönüşü ve iklim teknolojisinde büyük adımlar. Birçok cephede zorlu zorluklarla karşı karşıyayız, ancak MIC'de kutladığımız çözümler bana gelecek hakkında büyük umut veriyor. "

Bu son ödül, ClickUp'ın aldığı sayısız ödül ve onurun ardından geldi. Şirket ayrıca Inc Power Partner ve Forbes'un 2024 Amerika'nın En İyi Start-Up İşverenleri arasında gösterildi. Ayrıca, Proje ve Portföy Yönetimi, İş Yönetimi ve Proje İşbirliği dahil olmak üzere birçok G2 kategorisinde 1. sırada yer aldı.

CLICKUP HAKKINDA

ClickUp, insanların iş yapma şekline uyum sağlayan dünyanın tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Tüm bireysel işyeri verimlilik araçlarını, yapay zeka, proje yönetimi, belge işbirliği, beyaz tahtalar, elektronik tablolar ve hedefler içeren tek bir platformla değiştirir. 2017 yılında kurulan ve San Diego merkezli ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirme misyonunu üstlenmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri olan ClickUp, 10 milyondan fazla kullanıcı ve 2 milyondan fazla takıma daha verimli bir yaşam sürmelerine ve her hafta en az bir gün kazanmalarına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.clickup.com adresini ziyaret edin.

FAST COMPANY HAKKINDA

*Fast Company, iş, inovasyon ve tasarımın hayati kesişim noktasına tamamen adanmış, işin geleceği konusunda en etkili liderleri, şirketleri ve düşünürleri bir araya getiren tek medya markasıdır. Merkezi New York'ta bulunan Fast Company, Mansueto Ventures LLC tarafından kardeş yayınımız Inc. ile birlikte yayınlanmaktadır ve www.fastcompany.com adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir.