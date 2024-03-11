ClickUp, Forbes'un 2025 Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri listesinde ödül aldı

San Diego, 11 Mart 2024 — ClickUp, Forbes'un 2024 Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri listesinde ödül aldı. Bu prestijli ödül, Forbes ve Statista Inc. tarafından verilmektedir. Statista Inc., dünyanın önde gelen istatistik portalı ve sektör sıralaması sağlayıcısıdır. Ödül listesi 5 Mart 2024 tarihinde açıklanmış olup Forbes'un web sitesinde görüntülenebilir.

Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri 2024 sıralaması, potansiyel adayların çalışmak için yenilikçi ve istikrarlı startup'ları bulmalarına yardımcı olmak amacıyla, tanımlanmış KPI'lar aracılığıyla en iyi performans gösteren startup'ları işveren olarak değerlendirir. Değerlendirmeye alınan şirketlerin merkezi ABD'de olmalı, 2014 ile 2021 yılları arasında kurulmuş olmalı, en az 50 çalışanı olmalı ve bir startup yapısına sahip olmalıdır.

7 milyondan fazla veri noktası toplanarak analiz edildi. 20.000 şirket arasından, üç kritere göre yapılan derinlemesine analize sadece 3000 şirket hak kazandı:

İşveren İtibarı: İlgili işyeri unsurları ve arama terimleri tanımlanır ve test edilir (ör. çalışan bağlılığı, şirket/kurum kültürü, şirket stratejisi, ...). Algoritma tabanlı metin analizi kullanılarak içerik olumlu, nötr veya olumsuz olarak sınıflandırılır. Çalışan Memnuniyeti: Konular arasında çalışanların elde tutulması, ücret ve yan haklar, iş yeri esnekliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık vb. yer aldı Büyüme: Web sitesi trafiği, çalışan sayısı artışı, toplam çalışan sayısı, iş ilanları vb. veriler analiz edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, ClickUp, Forbes'un 2024 Amerika'nın En İyi Küçük İşverenleri listesinde yer almaktan büyük mutluluk duymaktadır.

clickUp İnsan Kaynakları ve Hukuk Direktörü Derek Dahlin, "Forbes tarafından En İyi Startup İşverenleri arasında gösterilmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi. "ClickUp olarak amacımız sadece verimlilik yazılımlarında mükemmelliğe ulaşmak değil, aynı zamanda olağanüstü bireylerin gelişip efsanevi kariyerler inşa edebilecekleri bir kültür oluşturmaktır. Forbes'un bu ödülü, takımımız için oluşturduğumuz dinamik ve büyüme odaklı ortamın bir kanıtıdır."

ClickUp hakkında

ClickUp, insanların iş yapma şekline uyum sağlayan dünyadaki tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Tüm bireysel işyeri verimlilik araçlarını, yapay zeka, proje yönetimi, belge işbirliği, beyaz tahtalar, elektronik tablolar ve hedefler içeren tek bir platformla değiştirir. 2017 yılında kurulan ve San Diego merkezli ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirmeyi misyon edinmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri olan ClickUp, 10 milyondan fazla kullanıcı ve 2 milyondan fazla takımın daha verimli bir yaşam sürmesine ve her hafta en az bir gün zaman kazanmasına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.clickup.com adresini ziyaret edin.