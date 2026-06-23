สมอง²: คลื่นลูกใหม่ที่กำลังมา

เราตื่นเต้นที่จะประกาศ Brain².
วันนี้ เรากำลังเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในความสามารถด้าน AI ของเรา นี่เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain นับตั้งแต่เราเปิดตัวครั้งแรก และเราเชื่ออย่างแท้จริงว่ามันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สามารถทำได้สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้
Brain² คือตัวแทนอัจฉริยะล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลแนวหน้าล่าสุดและผสานเข้ากับกราฟบริบทการทำงานของคุณอย่างแน่นหนา รู้สึกเหมือนได้จ้างกองทัพอัจฉริยะมาทำงานให้กับบริษัทของคุณ
มันน่าทึ่งอย่างแท้จริงว่าโมเดลฟรอนเทียร์สามารถทำงานที่ต้องการความรู้ได้ดีเพียงใดเมื่อได้รับเครื่องมือและบริบทที่เหมาะสม งานประเภทต่างๆ มากมายตอนนี้กลายเป็นเพียง การแก้ปัญหา เท่านั้น: การจัดการโครงการ, การบริหารงานส่วนตัว, การวิจัยเชิงลึก, การแก้ไขเอกสาร, การนำเสนอ, และอื่นๆ อีกมากมาย
เราคิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการทำงานด้านความรู้ของผู้คน และทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 100 เท่า (อย่างแท้จริง!)
บางสิ่งที่เราคิดว่าคุณจะชอบ:
เครื่องมือบริบท: ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมของ ClickUp
เครื่องมือ AI อื่น ๆ เริ่มต้นทุกการสนทนาที่ศูนย์ "บอกฉันเกี่ยวกับโครงการของคุณ" "เป้าหมายของคุณคืออะไร" "ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" มันเหมือนกับการคุยกับคนที่เป็นโรคความจำเสื่อม
Brain² รู้อยู่แล้ว ลึกซึ้ง
งาน เอกสาร แชท ตารางประชุม กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด ทุกพื้นผิวผสานรวมเข้าสู่เครื่องมือจัดการบริบทเดียว Brain² มองเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบงานใด มีงานใดที่ค้างอยู่นานกว่าสองสัปดาห์ นักออกแบบของคุณพูดอะไรไว้ในแชทเมื่อวานนี้ และทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับ OKR ใด
เมื่อคุณถามว่า "การเปิดตัวเป็นอย่างไรบ้าง?" คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลสรุป Brain² คือ ข้อมูลสรุปนั้น
และสิ่งนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทุกวันมันเข้าใจงานของคุณมากขึ้นอย่างสมบูรณ์ ภายในเดือนที่สาม มันรู้สึกเหมือนการระดมสมองกับคนที่ฉลาดที่สุดในทีมของคุณ
ตัวแทนแนวหน้า: กองซ้อน
Brain² ไม่ใช่โมเดลเดียว แต่เป็นทุกโมเดลแนวหน้า พร้อมการกำหนดเส้นทางที่ปรับแต่งให้เหมาะสม เพื่อให้แต่ละงานถูกส่งไปยังโมเดลที่ทำได้ดีที่สุด Claude สำหรับการให้เหตุผลเชิงลึกและการเขียน GPT สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำ Gemini สำหรับการทำงานแบบหลายรูปแบบ คุณไม่ต้องเลือกเอง เพียงแค่ถาม
แต่เพียงแบบจำลองอย่างเดียวไม่เพียงพอ Brain² ยังใช้ประโยชน์จาก:
- เครื่องมือและทักษะมากกว่า 1,000 รายการ: ความเชี่ยวชาญที่รวบรวมไว้พร้อมใช้งานตามต้องการ พร้อมสิ่งอื่น ๆ ผ่าน MCP
- ความทรงจำที่ปรับตัวได้: สมองเรียนรู้มาตรฐานของคุณและวิธีที่คุณชอบให้สิ่งต่าง ๆ ถูกทำ และคุณสามารถนำเข้าความทรงจำของคุณจากเครื่องมือ AI อื่น ๆ ได้ ดังนั้นมันจึงไม่เคยเริ่มต้นจากศูนย์
- การประมวลผลแบบแซนด์บ็อกซ์: รันโค้ดจริงบนข้อมูลจริง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และส่งคืนคำตอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องควบคุม: กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ กลายเป็นสายงานที่ดำเนินการได้เองโดยอัตโนมัติ
- กราฟการทำงาน: งานของคุณ เอกสาร การสนทนา และการตัดสินใจที่ถูกรวบรวมไว้ เพื่อให้ AI รู้จักบริษัทของคุณตั้งแต่วันแรก
- ความไว้วางใจระดับองค์กร: RBAC, การแยกพื้นที่ทำงาน, บันทึกการตรวจสอบ. AI ที่เคารพว่าใครเห็นอะไร
โมเดล × เครื่องมือ × บริบท × การประมวลผล × ระบบอัตโนมัติ = กำลังคนในรูปแบบตัวแทนที่ทำงานในพื้นที่ทำงานของคุณ
งานความรู้: มันแค่ได้ผล
การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด งานประจำวันต่างๆ ที่เติมเต็มวันทำงาน ได้รับการจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ:
การวิจัยเชิงลึก: การสืบค้นจากหลายแหล่งข้อมูล รวบรวมและอ้างอิงอย่างครบถ้วน ข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงเว็บสดและแอปที่เชื่อมต่อ อยู่ในปลายนิ้วของคุณ พร้อมใช้งานและพร้อมสำหรับการดำเนินการ เครื่องมือสรุปบริบทของ ClickUp จะสรุปและบีบอัดความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ AI สามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ในขณะที่ลดต้นทุน
การจัดการโครงการ: วางแผน, อัปเดต, รายงานสถานะ. ร่างและดำเนินการ. เมื่อ Brain² บอกว่าความเร็วลดลง 18%, มันได้ทำการวิเคราะห์จริงกับข้อมูลของคุณ และแสดงผลลัพธ์ให้ดู.
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารส่วนตัว: งานจุกจิกที่เคยกินเวลาทั้งเช้าของคุณ การคัดกรองอีเมล การเตรียมปฏิทิน การติดตามงานต่าง ๆ จัดการให้เรียบร้อย
การนำเสนอ: "ช่วยทำสไลด์ให้หน่อยสำหรับประชุมใหญ่ในวันพฤหัสบดี" ตัวอักษรที่สวยงาม โทนสีที่ดูดี การเคลื่อนไหวที่ไม่ทำให้รู้สึกขัดตา เสร็จก่อนที่คุณจะเลือกเทมเพลตเสร็จด้วยซ้ำ
การร่วมมือแบบผู้เล่นหลายคน: มนุษย์ + ตัวแทน, หนึ่งเธรด
Brain² ไม่ใช่แถบข้างที่ถูกเพิ่มเข้าไปในแอป แต่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในเธรดเดียวกันกับที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว คุณสามารถแท็ก brain ได้ทุกที่ เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบนทุกพื้นผิว ผู้จัดการโครงการถามคำถาม วิศวกรรับงานไปดำเนินการ Brain² จะดึงข้อมูลและร่างวิธีแก้ไข จากนั้นนักออกแบบยืนยัน ทั้งหมดนี้ในบทสนทนาเดียว ไม่ต้องสลับบริบท
ตัวแทนเบื้องหลังทำงานตลอด 24/7: ตรวจสอบ CRM ของคุณ, จัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง, สร้างรายงานประจำสัปดาห์. พวกเขาไม่รอให้คุณถาม. พวกเขาแสดงสิ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะต้องการ.
เชื่อมต่ออะไรก็ได้ผ่าน MCP
Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar และอื่นๆ ที่รองรับ MCP ทั้งหมด พื้นที่ทำงานของคุณจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง แทนที่จะต้องเปิดแท็บที่ 47
เราใช้สิ่งนี้ภายในทีมพัฒนา และมันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราค้นหาและแบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์อย่างสิ้นเชิง
ขอพูดส่วนตัวสักนิด: คลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมา
ผมจะพูดตรงๆ ว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นมาก AI ได้เปลี่ยนแปลงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปแล้ว การยอมรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาชีพนี้เปลี่ยนไปตลอดกาล นักพัฒนาที่ใช้ AI ไม่ได้แค่เก่งขึ้นเล็กน้อย แต่พวกเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้
คนทำงานความรู้ทุกคนอยู่ในเส้นโค้งเดียวกัน เพียงแต่เลื่อนไปทางซ้ายเท่านั้น การตลาด กฎหมาย บัญชี บริการทางการเงิน ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ คลื่นกำลังมา
เราสร้าง Brain² ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่า ClickUp คือรากฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และระบบอัตโนมัติ ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว เครื่องมือจัดการบริบทเดียว และทีมงานระบบอัตโนมัติที่รู้จักบริษัทของคุณเป็นอย่างดี ช่องว่างระหว่าง "ฉันอยากให้ช่วยเรื่องนี้" กับ "มันเสร็จแล้ว" กำลังลดเหลือเพียงไม่กี่วินาที
นี่คือการปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญที่สุดที่เราเคยเห็นมา และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
Brain² พร้อมให้บริการแล้ว