ฟลายวีลเร่งความเร็วด้วย AI: วิธีที่การทำงานแบบบูรณาการช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง

นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันนอนไม่หลับ: ฉันเห็นบริษัทต่าง ๆรีบเร่งนำเอเจนต์ AI มาใช้ ติดตั้งโมเดลล่าสุด และจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทั้งหมดนี้ในขณะที่ โครงสร้างพื้นฐานการทำงานพื้นฐานของพวกเขายังคงกระจัดกระจาย อยู่ทั่วเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัว
พวกเขากำลังพยายามสร้างห้องชุดเพนท์เฮาส์ก่อนที่จะเทฐานราก
ฉันเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อน ในช่วงเวลาที่ฉันทำงานด้านการขาย การตลาด และข่าวกรองทางธุรกิจ ฉันได้เห็นบริษัทต่างๆ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาวางทับกระบวนการที่ล้มเหลวและคาดหวังการเปลี่ยนแปลง มันไม่เคยได้ผลเลย
และด้วย AI ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะ AI ไม่ได้เพียงแค่ทำงานตามขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้จากขั้นตอนเหล่านั้น ขยายผล และพัฒนาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ซึ่งหมายความว่าหากรากฐานของคุณแตกร้าว AI จะเพียงแค่ช่วยให้คุณล้มเหลวเร็วขึ้นเท่านั้น
อะไรคือ ความจริง ของล้อช่วยแรง
ในฟิสิกส์ ล้อช่วยแรงเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่เก็บพลังงานการหมุน เมื่อคุณทำให้มันหมุน มันจะสร้างโมเมนตัมของตัวเอง การหมุนแต่ละครั้งจะทำให้การหมุนครั้งต่อไปง่ายขึ้น พลังงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในธุรกิจ, flywheel แทนวงจรที่เสริมสร้างตัวเองซึ่งแต่ละองค์ประกอบทำให้ส่วนอื่น ๆ แข็งแกร่งขึ้น, สร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณแทนที่จะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง.
วงล้อหมุนแบบคลาสสิกของ Amazon? ราคาที่ต่ำลงดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดผู้ขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างตัวเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น
แต่ละองค์ประกอบส่งต่อให้องค์ประกอบถัดไป และระบบทั้งหมดเร่งความเร็วขึ้น
บริษัทส่วนใหญ่ในตอนนี้? พวกเขาไม่ได้หมุนล้อหมุน พวกเขากำลังลากล้อสามเหลี่ยม ระบบที่เกะกะ ไม่เชื่อมต่อกัน ที่กระตุกไปข้างหน้าและหยุดนิ่งทุกๆ ไม่กี่นิ้ว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือของคุณไม่เชื่อมต่อกัน: มันสร้างการทำงานที่กระจายตัว
ล้อสามเหลี่ยมกับล้อช่วยแรง
|ล้อสามเหลี่ยม
|ล้อหมุนเร่งความเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมือที่กระจัดกระจายและระบบเงา
|เครื่องมือแบบรวมในหนึ่งพื้นที่ทำงาน
|ข้อมูลที่แยกส่วน, ปัญญาประดิษฐ์ระดับผิวเผิน
|บริบทรวมศูนย์, ปัญญาเชิงลึก
|วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
|ระบบอัตโนมัติในตัวและการสนับสนุนตัวแทน
|ทีมที่รู้สึกหงุดหงิด
|การเพิ่มพูนการมีส่วนร่วม
|การเปลี่ยนแปลงที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง
|เร่งโมเมนตัม
คุณไม่สามารถหมุนสามเหลี่ยมได้ คุณสามารถผลักมันได้เท่านั้น ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
⚠️ การลงทุนใน AI โดยไม่คำนึงถึงความสุกงอมคือเพียงการทดลองที่ แพง
ก่อนที่คุณจะเพิ่มตัวแทน, แบบจำลอง, หรือโครงการ AI ใหม่, คุณจำเป็นต้องทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณสามารถรองรับได้จริงหรือไม่.
การประเมินความพร้อมด้านAI ของ ClickUp AI Maturity Assessmentจะวัดความพร้อมของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงผ่านเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, บริบท, และการดำเนินงาน
มันแสดงให้เห็นว่าทำไม AI ถึงรู้สึกไม่น่าประทับใจในปัจจุบัน และควรแก้ไขอะไรก่อนเพื่อปลดล็อกผลตอบแทนแบบทบต้น
👉 ทำแบบประเมินความพร้อมด้าน AI และดูว่าฟลายวีลของคุณอยู่ในขั้นไหนจริง ๆ
อะไรคือล้อหมุนเพื่อการเร่งความเร็วของ AI?
AI Acceleration Flywheel เป็นระบบเสริมแรงตัวเองที่เครื่องมือรวมศูนย์บริบทและ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน สิ่งนี้สร้างมูลค่าที่ทวีคูณจากการลงทุนใน AI ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
ต่างจากเทคโนโลยีที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้การนำไปใช้ช้าลงและลดผลกระทบของ AI แบบนี้ โมเดลนี้สร้างแรงผลักดัน: เครื่องมือที่ดีขึ้น → การนำไปใช้มากขึ้น → บริบทที่สมบูรณ์มากขึ้น → AI ที่ฉลาดขึ้น → เครื่องมือที่ดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่ฉันสังเกตเห็น:
หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทหลายร้อยแห่งในหลากหลายระดับความพร้อมด้าน AI สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ: บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน ไม่ใช่บริษัทที่วิ่งไล่ตามโมเดลล่าสุดหรือจ้างทีม AI ที่ใหญ่ที่สุด
พวกเขาคือผู้ที่ได้สร้าง AI Acceleration Flywheel ขึ้นมา ไม่ว่าพวกเขาจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม
นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ:
ก่อนอื่น คุณต้องมีเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ทุกพื้นผิวที่ผู้คนใช้งานจริง: เอกสาร, แชท, โครงการ, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, การติดตามเวลา, และตัวแทน AI ไม่ใช่การรวมเข้าด้วยกันอย่างหลวม ๆ ไม่ใช่ "เชื่อมต่อ" ที่ล้มเหลวทุกสองสัปดาห์ แต่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงในConverged AI Workspace
ประการที่สอง เครื่องมือเหล่านั้นไม่ต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเลย
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากการนำแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มาใช้ต้องใช้เวลาฝึกอบรมและปรับเปลี่ยนกระบวนการถึงหกเดือน ผู้คนจะไม่ใช้มันอย่างสม่ำเสมอ
เครื่องมือต้องใช้งานง่ายเพราะมันเชื่อมต่อกัน คุณค่าต้องชัดเจน เมื่อเครื่องมือทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ การนำไปใช้จะเกิดขึ้นเอง
ประการที่สาม การใช้งานจริงสร้างบริบทที่รวมศูนย์
นี่คือจุดที่น่าสนใจ เมื่อผู้คนทำงานในที่เดียวกันจริงๆ คุณจะสร้างฐานบริบทที่ครอบคลุม
ความรู้ทั้งหมดของคุณ เอกสารทั้งหมดของคุณ โครงการทั้งหมดของคุณ การสนทนาทั้งหมดของคุณ และบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ ทุกอย่างในที่เดียว สร้างแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว
ประการที่สี่ บริบทนั้นทำให้เครื่องมือของคุณมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
นี่คือผลของฟลายวีล: บริบทที่รวมเป็นหนึ่งไม่ได้อยู่เฉยๆ มันจะย้อนกลับไปยังเครื่องมือของคุณ ทำให้เครื่องมือเหล่านั้นฉลาดขึ้น
ความสามารถของ AI ของคุณตอนนี้มีความรู้ที่ครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์ การค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น คำแนะนำของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติของคุณมีความชาญฉลาดมากขึ้น
และนี่คือกุญแจสำคัญ: สิ่งนี้ทำให้ผู้คนอยากใช้เครื่องมือมากขึ้น ซึ่งสร้างบริบทมากขึ้น ซึ่งทำให้เครื่องมือมีคุณค่ามากขึ้น ล้อหมุนจะเร่งความเร็วขึ้น
🎥 หากองค์กรของคุณมี "AI อยู่ทุกที่แต่ไม่มีผลกระทบ" วิดีโอนี้จะอธิบายเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้โครงการ AI ส่วนใหญ่ล้มเหลว และวิธีที่แชทบอท ผู้จดบันทึก และส่วนขยายที่กระจัดกระจายค่อยๆ บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรโดยไม่รู้ตัว
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย AI
ผมคุยกับผู้บริหารหลายคนที่รู้สึกหงุดหงิด พวกเขาลงทุนใน AI ซื้อแพลตฟอร์มล่าสุด จ้างผู้เชี่ยวชาญ เปิดตัวโครงการนำร่องแล้วหลายโครงการ
แต่ไม่มีอะไรที่รู้สึก เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง.
การวิจัยของ BCG แสดงให้เห็นว่า74% ของบริษัทยังคงประสบปัญหาในการบรรลุและขยายมูลค่าที่แท้จริงจากการลงทุนใน AI ของพวกเขา ไม่ใช่เพราะโมเดลอ่อนแอ แต่เป็นเพราะข้อมูล เครื่องมือ และกระบวนการทำงานของพวกเขายังคงกระจัดกระจาย
สาเหตุมักจะเป็นเรื่องเดียวกัน: พวกเขากำลังพยายามนำ AI ที่ซับซ้อนมาใช้บนโครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจาย
ปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนต้องการมากกว่าข้อมูล มันต้องการ บริบท
มันจำเป็นต้องเข้าใจงานของคุณ, คนของคุณ, กระบวนการของคุณ, และฐานความรู้ของคุณ. มันจำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาน, เกิดอะไรขึ้นในวันนี้, และวางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้.
อย่างไรก็ตามเมื่องานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆสำหรับการสื่อสาร การเขียน การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย AI ของคุณก็จะขาดมุมมองที่ครอบคลุม มันเหมือนกับการขอให้ใครสักคนจัดการการเงินในครัวเรือนของคุณ ในขณะที่ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในลิ้นชักสิบอันที่แตกต่างกันในห้องต่างๆ
แน่นอน คุณสามารถฝึก AI บน บางส่วน ของระบบของคุณได้ แต่คุณจะสูญเสียการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทงานที่แตกต่างกัน เผยให้เห็นรูปแบบและโอกาสที่แท้จริง
มนุษย์ + ปัญญาประดิษฐ์ = การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 🤝
นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นจริง ๆ กับโมเดลฟลายวีลนี้: มันสร้างเงื่อนไขสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์
มนุษย์สร้างคุณค่าเมื่อเครื่องมือรู้สึกเป็นธรรมชาติ AI สร้างคุณค่าเมื่อเข้าใจบริบทของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง เมื่อผู้คนสามารถกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ และ AI มีบริบทที่จะกระทำอย่างชาญฉลาด
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เชื่อมต่อกัน คุณจะไม่เคยได้เห็นการพึ่งพากันแบบนี้ มนุษย์จะรู้สึกหงุดหงิดและพยายามหาวิธีทำงานรอบเครื่องมือ AI ไม่สามารถเรียนรู้ได้ จึงให้ข้อมูลเชิงผิวเผินแทนที่จะเป็นปัญญาที่เปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนจึงเสียประโยชน์
แต่เมื่อล้อช่วยแรงกำลังหมุน บางสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้น:
- มนุษย์ ได้รับเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นจริงๆ
- AI ได้รับบริบทที่จำเป็นเพื่อให้สามารถให้ความฉลาดที่แท้จริงได้
ระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI กลายเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน—ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเทียม
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ
หากคุณเป็นผู้นำที่กำลังพยายามทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วย AI นี่คือคำแนะนำของฉัน: ก่อนที่คุณจะลงทุนอีกสักดอลลาร์ในความสามารถด้าน AI ให้ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคุณก่อน
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:
- พนักงานของคุณใช้เครื่องมือที่คุณได้จัดเตรียมไว้จริงหรือไม่—หรือพวกเขาใช้วิธีอื่นแทน?
- เมื่อพวกเขาต้องการข้อมูล พวกเขาต้องค้นหาจากกี่ที่?
- หากคุณขอให้ AI สรุปโครงการของเดือนที่แล้ว มันสามารถค้นหาทุกการตัดสินใจ การสนทนา และผลลัพธ์ที่สำคัญได้หรือไม่?
- และเมื่อมีคนใหม่เข้าร่วม ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่างานถูกดำเนินการอย่างไร?
หากคำตอบของคำถามเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่อง คุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ AI คุณมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีระบบ AI ที่ซับซ้อนเพียงใดที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้จนกว่าพื้นฐานจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
วิธีสร้างฟลายวีลของคุณ
บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ไม่ใช่บริษัทที่มีโมเดลที่โดดเด่นที่สุดหรือทีมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด แต่เป็นบริษัทที่ตระหนักถึงความจริงอันเรียบง่าย: การหลอมรวมต้องมาก่อนความฉลาด
พวกเขารวมเครื่องมือของพวกเขาเข้าด้วยกัน พวกเขาผลักดันการยอมรับ พวกเขาสร้างบริบท
จากนั้นล้อช่วยแรงก็เริ่มหมุน และเมื่อมันเริ่มหมุนแล้ว มันก็เร่งความเร็วขึ้น
นั่นคือความแตกต่างระหว่างโรงละคร AI กับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ระหว่างการลองสิ่งใหม่กับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการทำงาน
คำถามไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เป็นว่าคุณจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือจะติดอยู่กับการค้นหาเครื่องมือหกชิ้นสำหรับเอกสารกลยุทธ์ของไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่คู่แข่งของคุณก้าวไปข้างหน้า
ล้อช่วยแรงพร้อมที่จะหมุนแล้ว คุณแค่ต้องสร้างมันขึ้นมา
📘 ต้องการคู่มือ AI แบบเต็มรูปแบบหรือไม่?ค้นพบวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ที่แท้จริงโดยไม่มีความวุ่นวาย
สิ่งที่เป็นไปได้เมื่อล้อหมุน
เมื่อบริษัทต่างๆ รวมงานของพวกเขาเข้าด้วยกัน สิ่งสำคัญจะเกิดขึ้น: AI จะได้รับสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการทำงานอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ความฉลาดผิวเผิน นี่คือจุดที่ClickUp Brainแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง เพราะมันอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่ทีมของคุณวางแผน เขียน พูดคุย ดำเนินการ และวัดผลการทำงาน Brain จึงเชื่อมโยงจุดต่างๆ ที่คนอื่นมองข้าม สามารถสรุปประวัติของโครงการได้ทันที ระบุอุปสรรคก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบริบทจริง ไม่ใช่การคาดเดา
เมื่อบริบทนั้นมีความเสถียรแล้วClickUp Agentsจะเข้ามารับผิดชอบในชั้นการดำเนินงาน พวกเขาจะอัปเดตโครงการ รักษาความรู้ ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า และทำงานที่เป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพราะพวกเขา "ล้ำหน้า" แต่เพราะพวกเขามีข้อมูลและโครงสร้างที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเชื่อถือได้
นี่คือผลลัพธ์เชิงปฏิบัติของ AI Acceleration Flywheel: ชั้นของปัญญา (ClickUp Brain) และชั้นของการดำเนินการ (ClickUp Agents) ที่ทำงานภายในระบบเชื่อมต่อเดียวกัน ซึ่งเสริมสร้างซึ่งกันและกันในทุกๆ รอบ
เมื่อฐานรากรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว AI จะไม่เป็นการทดลองนำร่องอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานจริง
ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรให้คุณเริ่มต้น หนึ่งเดียวสำหรับงาน, บริบท, และ AI ที่แท้จริง ลงทะเบียนฟรีทันที
ขั้นตอนต่อไป
พร้อมที่จะสร้าง AI Acceleration Flywheel ของคุณหรือยัง?
ทำแบบประเมินความพร้อมด้าน AI →
ดูว่า ClickUp สร้างรากฐานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่แท้จริงได้อย่างไร—ที่ซึ่งเครื่องมือ, บริบท, และปัญญาสามารถรวมตัวกันเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจคุณ
ดูการทำงานของ ClickUp Brain ได้ที่นี่ →
ไคล์ โคลแมน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดระดับโลกที่ ClickUp โดยเป็นผู้นำกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจวิธีการบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) ด้วยประสบการณ์อันลึกซึ้งในด้านการขาย การตลาด และข้อมูลเชิงธุรกิจ ไคล์เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐาน ซึ่งช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง