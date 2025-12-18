บล็อก ClickUp
The AI Acceleration Flywheel: How Unified Work Compounds Transformation

ฟลายวีลเร่งความเร็วด้วย AI: วิธีที่การทำงานแบบบูรณาการช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง

Kyle Coleman
Kyle ColemanGlobal VP, Marketing at ClickUp
18 ธันวาคม 2568

นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันนอนไม่หลับ: ฉันเห็นบริษัทต่าง ๆรีบเร่งนำเอเจนต์ AI มาใช้ ติดตั้งโมเดลล่าสุด และจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทั้งหมดนี้ในขณะที่ โครงสร้างพื้นฐานการทำงานพื้นฐานของพวกเขายังคงกระจัดกระจาย อยู่ทั่วเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัว

พวกเขากำลังพยายามสร้างห้องชุดเพนท์เฮาส์ก่อนที่จะเทฐานราก

ฉันเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อน ในช่วงเวลาที่ฉันทำงานด้านการขาย การตลาด และข่าวกรองทางธุรกิจ ฉันได้เห็นบริษัทต่างๆ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาวางทับกระบวนการที่ล้มเหลวและคาดหวังการเปลี่ยนแปลง มันไม่เคยได้ผลเลย

และด้วย AI ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะ AI ไม่ได้เพียงแค่ทำงานตามขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้จากขั้นตอนเหล่านั้น ขยายผล และพัฒนาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ซึ่งหมายความว่าหากรากฐานของคุณแตกร้าว AI จะเพียงแค่ช่วยให้คุณล้มเหลวเร็วขึ้นเท่านั้น

อะไรคือ ความจริง ของล้อช่วยแรง

ในฟิสิกส์ ล้อช่วยแรงเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่เก็บพลังงานการหมุน เมื่อคุณทำให้มันหมุน มันจะสร้างโมเมนตัมของตัวเอง การหมุนแต่ละครั้งจะทำให้การหมุนครั้งต่อไปง่ายขึ้น พลังงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในธุรกิจ, flywheel แทนวงจรที่เสริมสร้างตัวเองซึ่งแต่ละองค์ประกอบทำให้ส่วนอื่น ๆ แข็งแกร่งขึ้น, สร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณแทนที่จะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง.

วงล้อหมุนแบบคลาสสิกของ Amazon? ราคาที่ต่ำลงดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดผู้ขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างตัวเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น

แต่ละองค์ประกอบส่งต่อให้องค์ประกอบถัดไป และระบบทั้งหมดเร่งความเร็วขึ้น

บริษัทส่วนใหญ่ในตอนนี้? พวกเขาไม่ได้หมุนล้อหมุน พวกเขากำลังลากล้อสามเหลี่ยม ระบบที่เกะกะ ไม่เชื่อมต่อกัน ที่กระตุกไปข้างหน้าและหยุดนิ่งทุกๆ ไม่กี่นิ้ว

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือของคุณไม่เชื่อมต่อกัน: มันสร้างการทำงานที่กระจายตัว

ล้อสามเหลี่ยมกับล้อช่วยแรง

ล้อสามเหลี่ยมล้อหมุนเร่งความเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือที่กระจัดกระจายและระบบเงาเครื่องมือแบบรวมในหนึ่งพื้นที่ทำงาน
ข้อมูลที่แยกส่วน, ปัญญาประดิษฐ์ระดับผิวเผินบริบทรวมศูนย์, ปัญญาเชิงลึก
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองระบบอัตโนมัติในตัวและการสนับสนุนตัวแทน
ทีมที่รู้สึกหงุดหงิดการเพิ่มพูนการมีส่วนร่วม
การเปลี่ยนแปลงที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงเร่งโมเมนตัม

คุณไม่สามารถหมุนสามเหลี่ยมได้ คุณสามารถผลักมันได้เท่านั้น ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า

⚠️ การลงทุนใน AI โดยไม่คำนึงถึงความสุกงอมคือเพียงการทดลองที่ แพง

ก่อนที่คุณจะเพิ่มตัวแทน, แบบจำลอง, หรือโครงการ AI ใหม่, คุณจำเป็นต้องทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณสามารถรองรับได้จริงหรือไม่.

การประเมินความพร้อมด้านAI ของ ClickUp AI Maturity Assessmentจะวัดความพร้อมของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงผ่านเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, บริบท, และการดำเนินงาน

มันแสดงให้เห็นว่าทำไม AI ถึงรู้สึกไม่น่าประทับใจในปัจจุบัน และควรแก้ไขอะไรก่อนเพื่อปลดล็อกผลตอบแทนแบบทบต้น

👉 ทำแบบประเมินความพร้อมด้าน AI และดูว่าฟลายวีลของคุณอยู่ในขั้นไหนจริง ๆ

การประเมินความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์
👉 ทำแบบประเมิน
AI ของคุณล้มเหลวตรงไหนกันแน่? ทีมส่วนใหญ่ลงทุนกับ AI ก่อนที่พวกเขาจะพร้อม การประเมินนี้จะแสดงให้เห็นว่าอะไรที่ขาดหายไปและควรแก้ไขเป็นอันดับแรก

อะไรคือล้อหมุนเพื่อการเร่งความเร็วของ AI?

AI Acceleration Flywheel เป็นระบบเสริมแรงตัวเองที่เครื่องมือรวมศูนย์บริบทและ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน สิ่งนี้สร้างมูลค่าที่ทวีคูณจากการลงทุนใน AI ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

ต่างจากเทคโนโลยีที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้การนำไปใช้ช้าลงและลดผลกระทบของ AI แบบนี้ โมเดลนี้สร้างแรงผลักดัน: เครื่องมือที่ดีขึ้น → การนำไปใช้มากขึ้น → บริบทที่สมบูรณ์มากขึ้น → AI ที่ฉลาดขึ้น → เครื่องมือที่ดีขึ้น

นี่คือสิ่งที่ฉันสังเกตเห็น:

หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทหลายร้อยแห่งในหลากหลายระดับความพร้อมด้าน AI สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ: บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน ไม่ใช่บริษัทที่วิ่งไล่ตามโมเดลล่าสุดหรือจ้างทีม AI ที่ใหญ่ที่สุด

ล้อหมุนแห่งการเร่งความเร็วด้วย AI: เครื่องมือแบบรวมศูนย์ การนำไปใช้ที่ราบรื่น และบริบทที่รวมศูนย์สร้างมูลค่าที่ทวีคูณให้กับธุรกิจของคุณ
The AI Acceleration Flywheel: เครื่องมือรวม, การนำไปใช้ที่ราบรื่น, และบริบทที่รวมศูนย์สร้างคุณค่าที่เพิ่มพูนสำหรับธุรกิจของคุณ

พวกเขาคือผู้ที่ได้สร้าง AI Acceleration Flywheel ขึ้นมา ไม่ว่าพวกเขาจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม

นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ:

ก่อนอื่น คุณต้องมีเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ทุกพื้นผิวที่ผู้คนใช้งานจริง: เอกสาร, แชท, โครงการ, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, การติดตามเวลา, และตัวแทน AI ไม่ใช่การรวมเข้าด้วยกันอย่างหลวม ๆ ไม่ใช่ "เชื่อมต่อ" ที่ล้มเหลวทุกสองสัปดาห์ แต่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงในConverged AI Workspace

ประการที่สอง เครื่องมือเหล่านั้นไม่ต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเลย

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากการนำแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มาใช้ต้องใช้เวลาฝึกอบรมและปรับเปลี่ยนกระบวนการถึงหกเดือน ผู้คนจะไม่ใช้มันอย่างสม่ำเสมอ

เครื่องมือต้องใช้งานง่ายเพราะมันเชื่อมต่อกัน คุณค่าต้องชัดเจน เมื่อเครื่องมือทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ การนำไปใช้จะเกิดขึ้นเอง

ประการที่สาม การใช้งานจริงสร้างบริบทที่รวมศูนย์

นี่คือจุดที่น่าสนใจ เมื่อผู้คนทำงานในที่เดียวกันจริงๆ คุณจะสร้างฐานบริบทที่ครอบคลุม

ความรู้ทั้งหมดของคุณ เอกสารทั้งหมดของคุณ โครงการทั้งหมดของคุณ การสนทนาทั้งหมดของคุณ และบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ ทุกอย่างในที่เดียว สร้างแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว

ประการที่สี่ บริบทนั้นทำให้เครื่องมือของคุณมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

นี่คือผลของฟลายวีล: บริบทที่รวมเป็นหนึ่งไม่ได้อยู่เฉยๆ มันจะย้อนกลับไปยังเครื่องมือของคุณ ทำให้เครื่องมือเหล่านั้นฉลาดขึ้น

ความสามารถของ AI ของคุณตอนนี้มีความรู้ที่ครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์ การค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น คำแนะนำของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติของคุณมีความชาญฉลาดมากขึ้น

และนี่คือกุญแจสำคัญ: สิ่งนี้ทำให้ผู้คนอยากใช้เครื่องมือมากขึ้น ซึ่งสร้างบริบทมากขึ้น ซึ่งทำให้เครื่องมือมีคุณค่ามากขึ้น ล้อหมุนจะเร่งความเร็วขึ้น

🎥 หากองค์กรของคุณมี "AI อยู่ทุกที่แต่ไม่มีผลกระทบ" วิดีโอนี้จะอธิบายเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้โครงการ AI ส่วนใหญ่ล้มเหลว และวิธีที่แชทบอท ผู้จดบันทึก และส่วนขยายที่กระจัดกระจายค่อยๆ บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรโดยไม่รู้ตัว

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย AI

เมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงด้วย AI - เหตุผลที่บริบทที่เป็นหนึ่งเดียวและความสามารถของ AI ที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลผลิตอย่างก้าวกระโดด
AI Transformation Matrix – เหตุใดบริบทที่เป็นหนึ่งเดียวและความสามารถของ AI ที่สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างก้าวกระโดด

ผมคุยกับผู้บริหารหลายคนที่รู้สึกหงุดหงิด พวกเขาลงทุนใน AI ซื้อแพลตฟอร์มล่าสุด จ้างผู้เชี่ยวชาญ เปิดตัวโครงการนำร่องแล้วหลายโครงการ

แต่ไม่มีอะไรที่รู้สึก เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง.

การวิจัยของ BCG แสดงให้เห็นว่า74% ของบริษัทยังคงประสบปัญหาในการบรรลุและขยายมูลค่าที่แท้จริงจากการลงทุนใน AI ของพวกเขา ไม่ใช่เพราะโมเดลอ่อนแอ แต่เป็นเพราะข้อมูล เครื่องมือ และกระบวนการทำงานของพวกเขายังคงกระจัดกระจาย

สาเหตุมักจะเป็นเรื่องเดียวกัน: พวกเขากำลังพยายามนำ AI ที่ซับซ้อนมาใช้บนโครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจาย

ปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนต้องการมากกว่าข้อมูล มันต้องการ บริบท

มันจำเป็นต้องเข้าใจงานของคุณ, คนของคุณ, กระบวนการของคุณ, และฐานความรู้ของคุณ. มันจำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาน, เกิดอะไรขึ้นในวันนี้, และวางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้.

อย่างไรก็ตามเมื่องานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆสำหรับการสื่อสาร การเขียน การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย AI ของคุณก็จะขาดมุมมองที่ครอบคลุม มันเหมือนกับการขอให้ใครสักคนจัดการการเงินในครัวเรือนของคุณ ในขณะที่ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในลิ้นชักสิบอันที่แตกต่างกันในห้องต่างๆ

แน่นอน คุณสามารถฝึก AI บน บางส่วน ของระบบของคุณได้ แต่คุณจะสูญเสียการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทงานที่แตกต่างกัน เผยให้เห็นรูปแบบและโอกาสที่แท้จริง

มนุษย์ + ปัญญาประดิษฐ์ = การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 🤝

ฟลายวีลเร่งความเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฟลายวีลเร่งความเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์

นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นจริง ๆ กับโมเดลฟลายวีลนี้: มันสร้างเงื่อนไขสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

มนุษย์สร้างคุณค่าเมื่อเครื่องมือรู้สึกเป็นธรรมชาติ AI สร้างคุณค่าเมื่อเข้าใจบริบทของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง เมื่อผู้คนสามารถกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ และ AI มีบริบทที่จะกระทำอย่างชาญฉลาด

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เชื่อมต่อกัน คุณจะไม่เคยได้เห็นการพึ่งพากันแบบนี้ มนุษย์จะรู้สึกหงุดหงิดและพยายามหาวิธีทำงานรอบเครื่องมือ AI ไม่สามารถเรียนรู้ได้ จึงให้ข้อมูลเชิงผิวเผินแทนที่จะเป็นปัญญาที่เปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนจึงเสียประโยชน์

แต่เมื่อล้อช่วยแรงกำลังหมุน บางสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้น:

  • มนุษย์ ได้รับเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นจริงๆ
  • AI ได้รับบริบทที่จำเป็นเพื่อให้สามารถให้ความฉลาดที่แท้จริงได้

ระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI กลายเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน—ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเทียม

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ

การผสานการทำงานกับ ClickUp
การผสานการทำงานกับ ClickUp

หากคุณเป็นผู้นำที่กำลังพยายามทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วย AI นี่คือคำแนะนำของฉัน: ก่อนที่คุณจะลงทุนอีกสักดอลลาร์ในความสามารถด้าน AI ให้ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคุณก่อน

ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:

  • พนักงานของคุณใช้เครื่องมือที่คุณได้จัดเตรียมไว้จริงหรือไม่—หรือพวกเขาใช้วิธีอื่นแทน?
  • เมื่อพวกเขาต้องการข้อมูล พวกเขาต้องค้นหาจากกี่ที่?
  • หากคุณขอให้ AI สรุปโครงการของเดือนที่แล้ว มันสามารถค้นหาทุกการตัดสินใจ การสนทนา และผลลัพธ์ที่สำคัญได้หรือไม่?
  • และเมื่อมีคนใหม่เข้าร่วม ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่างานถูกดำเนินการอย่างไร?

หากคำตอบของคำถามเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่อง คุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ AI คุณมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีระบบ AI ที่ซับซ้อนเพียงใดที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้จนกว่าพื้นฐานจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

วิธีสร้างฟลายวีลของคุณ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ไม่ใช่บริษัทที่มีโมเดลที่โดดเด่นที่สุดหรือทีมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด แต่เป็นบริษัทที่ตระหนักถึงความจริงอันเรียบง่าย: การหลอมรวมต้องมาก่อนความฉลาด

พวกเขารวมเครื่องมือของพวกเขาเข้าด้วยกัน พวกเขาผลักดันการยอมรับ พวกเขาสร้างบริบท

จากนั้นล้อช่วยแรงก็เริ่มหมุน และเมื่อมันเริ่มหมุนแล้ว มันก็เร่งความเร็วขึ้น

นั่นคือความแตกต่างระหว่างโรงละคร AI กับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ระหว่างการลองสิ่งใหม่กับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการทำงาน

คำถามไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เป็นว่าคุณจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือจะติดอยู่กับการค้นหาเครื่องมือหกชิ้นสำหรับเอกสารกลยุทธ์ของไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่คู่แข่งของคุณก้าวไปข้างหน้า

ล้อช่วยแรงพร้อมที่จะหมุนแล้ว คุณแค่ต้องสร้างมันขึ้นมา

📘 ต้องการคู่มือ AI แบบเต็มรูปแบบหรือไม่?ค้นพบวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ที่แท้จริงโดยไม่มีความวุ่นวาย

สิ่งที่เป็นไปได้เมื่อล้อหมุน

เมื่อบริษัทต่างๆ รวมงานของพวกเขาเข้าด้วยกัน สิ่งสำคัญจะเกิดขึ้น: AI จะได้รับสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการทำงานอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ความฉลาดผิวเผิน นี่คือจุดที่ClickUp Brainแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง เพราะมันอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่ทีมของคุณวางแผน เขียน พูดคุย ดำเนินการ และวัดผลการทำงาน Brain จึงเชื่อมโยงจุดต่างๆ ที่คนอื่นมองข้าม สามารถสรุปประวัติของโครงการได้ทันที ระบุอุปสรรคก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบริบทจริง ไม่ใช่การคาดเดา

ClickUp Brain มอบคำตอบที่รวดเร็วและครบถ้วนตามบริบท—สรุปการประชุม, แสดงการตัดสินใจ, และเชื่อมโยงข้อมูลข้ามพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของคุณ
ClickUp Brain มอบคำตอบที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยบริบท—สรุปการประชุม, เปิดเผยการตัดสินใจ, และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของคุณ

เมื่อบริบทนั้นมีความเสถียรแล้วClickUp Agentsจะเข้ามารับผิดชอบในชั้นการดำเนินงาน พวกเขาจะอัปเดตโครงการ รักษาความรู้ ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า และทำงานที่เป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพราะพวกเขา "ล้ำหน้า" แต่เพราะพวกเขามีข้อมูลและโครงสร้างที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเชื่อถือได้

ตัวแทน AI ในการทำงาน: อัตโนมัติงานประจำและงานมอบหมายทันที ปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
ตัวแทน AI ในการทำงาน: อัตโนมัติงานประจำและงานมอบหมายทันที ปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง

นี่คือผลลัพธ์เชิงปฏิบัติของ AI Acceleration Flywheel: ชั้นของปัญญา (ClickUp Brain) และชั้นของการดำเนินการ (ClickUp Agents) ที่ทำงานภายในระบบเชื่อมต่อเดียวกัน ซึ่งเสริมสร้างซึ่งกันและกันในทุกๆ รอบ

เมื่อฐานรากรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว AI จะไม่เป็นการทดลองนำร่องอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานจริง

ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรให้คุณเริ่มต้น หนึ่งเดียวสำหรับงาน, บริบท, และ AI ที่แท้จริง ลงทะเบียนฟรีทันที

ขั้นตอนต่อไป

พร้อมที่จะสร้าง AI Acceleration Flywheel ของคุณหรือยัง?

ทำแบบประเมินความพร้อมด้าน AI →

ดูว่า ClickUp สร้างรากฐานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่แท้จริงได้อย่างไร—ที่ซึ่งเครื่องมือ, บริบท, และปัญญาสามารถรวมตัวกันเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจคุณ

ดูการทำงานของ ClickUp Brain ได้ที่นี่ →

ไคล์ โคลแมน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดระดับโลกที่ ClickUp โดยเป็นผู้นำกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจวิธีการบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) ด้วยประสบการณ์อันลึกซึ้งในด้านการขาย การตลาด และข้อมูลเชิงธุรกิจ ไคล์เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐาน ซึ่งช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง