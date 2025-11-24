ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่นักออกแบบ UX หรือไม่?

สรุป: AI จะไม่แทนที่นักออกแบบ UX ที่นำด้วยการวิจัย, จริยธรรม, และการคิดเชิงระบบ. ค้นหาวิธีปรับเปลี่ยนทักษะของคุณเพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน.
ประเด็นสำคัญ
- AI ทำให้การผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่การวิจัย กลยุทธ์ หรือข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้
- บทบาทของ UX เปลี่ยนไปสู่การตัดสินใจ, การร่วมมือ, และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
- งาน UX ภายในองค์กรในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนเผชิญกับการรบกวนจาก AI น้อยกว่า
- ทักษะเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญมากกว่าการดำเนินการทางภาพที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล
AI จะมาแทนที่นักออกแบบ UX จริงหรือไม่?
AI จะไม่เข้ามาแทนที่นักออกแบบ UX ทั้งหมด แต่จะเข้ามาแทนที่บทบาทที่เพียงแค่สัมผัสกับ UI ระดับผิวเผินหรือการทำงานซ้ำๆ เท่านั้น
งานที่เปิดเผยมากที่สุดอยู่ที่ปลายสุดของการดำเนินงานแบบเน้นการปฏิบัติเท่านั้น ในขณะที่บทบาทที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเชิงกลยุทธ์และการเป็นเจ้าของผลลัพธ์มีคุณค่ามากขึ้น
เครื่องมือ UX ที่ขับเคลื่อนด้วย AIจัดการการสร้างและทำความสะอาดงานที่เป็นกิจวัตรมากขึ้น ตั้งแต่การจัดวางเลย์เอาต์เบื้องต้นไปจนถึงร่างข้อความสั้น ๆ คุณจะใช้เวลาในการกำหนดกรอบปัญหา ตีความข้อมูล ประสานงานระหว่างทีม และตัดสินใจแลกเปลี่ยนมากขึ้น
บทบาทนี้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และตำแหน่งระดับเริ่มต้นบางตำแหน่งอาจลดลงหรือรวมเข้าด้วยกัน
ผลกระทบในโลกจริง: สิ่งที่ถูกรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติแล้ว
ก่อนยุคของ AI สร้างสรรค์ กระบวนการทำงานด้าน UX ต้องพึ่งพาการวาดโครงร่างด้วยมือ การร่างแบบหลายเวอร์ชันของแต่ละหน้าจอ การเขียนข้อความ UX ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด การถอดความจากการสัมภาษณ์วิจัย และการปรับแต่งพิกเซลทีละน้อยเพื่อสร้างรูปแบบเลย์เอาต์ที่หลากหลาย
พลังงานสร้างสรรค์มากมายถูกใช้ไปกับการเอาชนะหน้ากระดาษเปล่าและการผลิตซ้ำซาก
ปัจจุบัน AI สามารถสร้างโครงร่างและแบบจำลองตามคำสั่ง, สร้างตัวเลือกเนื้อหา, ถอดเสียงอัตโนมัติ, จัดกลุ่มความคิดเห็น, และสร้างรูปแบบที่ตอบสนองได้
ทีมรายงานว่าสิ่งนี้ช่วยลดชั่วโมงจากการสำรวจเบื้องต้นและการสังเคราะห์งานวิจัยได้ วันของคุณจะเน้นไปที่การประเมินทางเลือก การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และการทดสอบแนวคิดที่สร้างโดย AI อย่างเข้มงวดมากขึ้น
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำหนดรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ / ดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางของกระบวนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ทีมต่างๆ มีความคาดหวังต่อนักออกแบบ UX ในด้านความเร็ว ความเข้าใจด้านข้อมูล และการตัดสินใจทางจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
1. แพลตฟอร์มการออกแบบที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชุดเครื่องมือออกแบบสมัยใหม่ในปัจจุบันมีฟีเจอร์สร้างโครงร่างตามคำสั่ง สร้างองค์ประกอบอัตโนมัติ และจัดระเบียบเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อย คุณควรเน้นการปรับปรุง แก้ไข และบันทึกแนวทางที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่างานออกแบบที่สร้างขึ้นยังคงใช้งานได้ เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับแบรนด์
2. การวิจัยและการวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
การถอดความ, การจัดกลุ่มตามธีม, และการวิเคราะห์เส้นทางการกระทำสามารถทำได้โดยเครื่องมือ AI นั่นหมายความว่าการสังเคราะห์การวิจัยจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น แต่คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ากลุ่มเหล่านั้นสะท้อนความเป็นจริงของผู้ใช้จริง ๆ, การเติมเต็มช่องว่างด้วยการศึกษาติดตาม, และการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. ผู้ช่วยร่วมที่ใช้ร่วมกันระหว่างทีมผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และนักออกแบบต่างใช้ AI คู่หูในการทำงานร่วมกันภายในเอกสาร ระบบติดตามปัญหา และเครื่องมือออกแบบมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะนักออกแบบ UX คุณจะต้องกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูล ตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของกระบวนการที่ AI สร้างขึ้น และอธิบายความเสี่ยงด้าน UX เมื่อผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบไว้วางใจคำแนะนำที่สร้างขึ้นมากเกินไป
4. จริยธรรม, การกำกับดูแล, และระบบการออกแบบ พร้อมด้วย AI
ระบบการออกแบบที่สมบูรณ์ผสานกับปัญญาประดิษฐ์สามารถกระจายรูปแบบไปยังผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที หากรูปแบบเหล่านั้นมีอคติหรือสร้างความสับสน ปัญญาประดิษฐ์จะขยายความเสียหายให้เพิ่มขึ้น
นักออกแบบ UX ถูกขอให้กำหนดแนวทางจริยธรรม, ผสมผสานรูปแบบที่ครอบคลุมเข้าไปในระบบ, และแจ้งเตือนเมื่อการไหลของ AI เข้าสู่เขตแดนของรูปแบบที่หลอกลวง
แนวโน้มเหล่านี้ให้รางวัลแก่ผู้ออกแบบ UX ที่คุ้นเคยกับ AI แต่ยังนำการวิจัย ระบบ และจริยธรรมอยู่ นั่นคือจุดที่การลงทุนทักษะของคุณมีความสำคัญที่สุด
ทักษะที่ควรพัฒนาและยกเลิก
เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในการผลิตมากขึ้น คุณค่าจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะในการชี้นำ ตั้งคำถาม และตีความ
นักออกแบบ UX ที่เข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง สามารถแปลข้อมูลให้เป็นการตัดสินใจ และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะโดดเด่นมากกว่าผู้ที่มุ่งเน้นเพียงการตกแต่งให้สวยงามเท่านั้น
ทักษะที่ควรพัฒนาให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
AI ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน ทำให้ขีดจำกัดของงานวิจัย กลยุทธ์ และการร่วมมือกันสูงขึ้น
นักออกแบบ UX ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และทิศทางของผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน จะได้รับความไว้วางใจให้ขับเคลื่อน AI แทนที่จะแข่งขันกับมันเพียงด้วยความเร็ว
- การออกแบบการวิจัยผู้ใช้และการสังเคราะห์
- การออกแบบปฏิสัมพันธ์และสถาปัตยกรรมสารสนเทศ
- การเข้าถึงและการออกแบบที่ครอบคลุม
- กลยุทธ์และลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์
- การอำนวยความสะดวกและการเล่าเรื่อง
- ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลและการอ่านงานวิจัย
เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัย คุณอาจจัดเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อทบทวนงานวิจัยและข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดร่วมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือจัดเวิร์กช็อปสั้น ๆ ในแต่ละสปรินต์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้กับรายการงานที่ค้างอยู่ เมื่อเวลาผ่านไป กิจวัตรเหล่านี้จะช่วยให้ทักษะที่มีคุณค่าสูงของคุณโดดเด่นขึ้น
ทักษะที่ควรลดความสำคัญหรือถ่ายโอน
งานบางอย่างยังคงจำเป็นอยู่แต่ไม่ได้ทำให้คุณแตกต่างอีกต่อไป การผลิตด้วยมือที่ระบบ AI และระบบออกแบบสามารถจัดการได้อย่างน่าเชื่อถือไม่ใช่สิ่งที่คุณควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ ควรใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่สำหรับใช้เครื่องมืออย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคุณ
- การระบุขอบเขตสีแดงด้วยตนเองและการเขียนข้อกำหนด
- รูปแบบการจัดวางที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล
- การผลิตสินทรัพย์ตามปกติ
- การถอดความและการเข้ารหัสเซสชันด้วยตนเอง
- ภาพแนวคิดแบบครั้งเดียวในสไตล์ Dribbble
เปลี่ยนวิธีการโดยตั้งใจให้เครื่องมือ AI ดำเนินการในขั้นตอนแรก จากนั้นนำเวลาที่ประหยัดได้กลับมาลงทุนใหม่ในการวิจัย การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน หรือการออกแบบการทดลอง
การตรวจสอบทักษะรายเดือนอย่างง่าย โดยที่คุณระบุงานที่ทำให้คุณหมดแรงและมีผลกระทบเชิงกลยุทธ์น้อย สามารถชี้นำสิ่งที่คุณควรทำให้เป็นอัตโนมัติต่อไป
แนวโน้มอาชีพ
สำหรับตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับการออกแบบ UX มากที่สุด เช่น นักออกแบบเว็บและนักออกแบบอินเตอร์เฟซดิจิทัล ข้อมูลแรงงานอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่านักพัฒนาเว็บและนักออกแบบดิจิทัลจะเติบโตประมาณ 7% จากปี 2024 ถึง 2034 และหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมีการเติบโต 13–16% จากปี 2020 ถึง 2030 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก นั่นบ่งชี้ว่าความต้องการทักษะที่คล้ายกับ UX กำลังเพิ่มขึ้นแม้ว่างานจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนสิ่งนี้ บริษัทต่างๆ ยังคงย้ายบริการต่างๆ ไปสู่ระบบออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ B2B และ SaaS ที่ซับซ้อนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกฎระเบียบต่างๆ ก็ผลักดันให้เกิดประสบการณ์ที่เข้าถึงได้และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว
AI ช่วยลดงานออกแบบและวิจัยที่เป็นกิจวัตรบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมาตรฐานความคาดหวังสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่รอบคอบ มีจริยธรรม และอิงข้อมูลในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีความจริงจัง
รายได้และความมั่นคงมีความแตกต่างกัน นักออกแบบอิสระ โดยเฉพาะผู้ที่ขายงานด้านภาพเป็นหลัก รายงานว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านรายได้ เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากคาดหวังความเร็วและราคาที่ถูกลงจากการใช้ AI ช่วยงาน โดยผลสำรวจปี 2024 จาก 99designs พบว่านักออกแบบอิสระส่วนใหญ่รู้สึกว่า AI ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา
นักออกแบบ UX ภายในองค์กรที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน อยู่ภายใต้ข้อบังคับ หรือมีความสำคัญต่อธุรกิจ มักจะพบกับความต้องการที่มั่นคงมากขึ้นและมีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
กลุ่มงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ได้แก่ SaaS สำหรับธุรกิจ B2B ที่มีความซับซ้อน, ด้านการดูแลสุขภาพ, ฟินเทค, เครื่องมือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และบทบาทที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กับระบบออกแบบ, จริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการทดลองนวัตกรรม
การเลือกโดเมนที่การตัดสินใจมีผลจริงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณยังสามารถใช้ได้
อะไรต่อไป
คุณไม่สามารถควบคุมความเร็วในการพัฒนาของ AI ได้ แต่คุณสามารถควบคุมวิธีตอบสนองของคุณได้ ในช่วง 6–24 เดือนข้างหน้า ให้มุ่งเน้นที่การทำให้งานปัจจุบันของคุณมั่นคง ขยายการวิจัยและกลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และวางตำแหน่งตัวเองสำหรับบทบาทไฮบริดที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งผสมผสาน UX และ AI เข้าด้วยกัน
1. รักษาเสถียรภาพในบทบาทปัจจุบันของคุณ
เริ่มต้นด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณว่างานใดที่ AI สามารถช่วยเหลือได้ และงานใดที่ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์อย่างชัดเจน
ใช้ AI สำหรับการสร้างโครงร่างเบื้องต้น, แบบจำลอง, ร่างข้อความ, และการจดบันทึก จากนั้นใช้เวลาของคุณมากขึ้นในการวิจัย, การสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะส่งมอบ
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลักดันให้ใช้ "ความเร็วของ AI" ในทุกสิ่ง ให้อธิบายว่าขั้นตอนใดปลอดภัยที่จะเร่งความเร็วได้ และขั้นตอนใดยังจำเป็นต้องทดสอบอย่างระมัดระวัง
การเปิดเผยขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างโปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้คุณใช้ AI ได้โดยไม่ให้คำมั่นสัญญาเกินจริง
2. เพิ่มความลึกในการวิจัยและกลยุทธ์
มองหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในวงจรการวิจัยมากขึ้น: เสนอการสัมภาษณ์ผู้ใช้ ออกแบบแบบสำรวจง่ายๆ หรือเป็นผู้นำการประชุมสรุปผลที่เปลี่ยนข้อค้นพบให้กลายเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สร้างกรณีศึกษาอย่างน้อยหนึ่งกรณีศึกษาที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง UX กับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน หรือการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
จับคู่กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือนักวิเคราะห์เพื่อตีความข้อมูลจากช่องทางและผลลัพธ์การทดลอง การทำงานร่วมกันนี้จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่สามารถผสานข้อมูลเชิงลึกที่เร่งด้วย AI เข้ากับแผนงานจริง ไม่ใช่แค่หน้าจอที่ดูดีขึ้นเท่านั้น
3. จัดตำแหน่งตัวเองให้พร้อมสำหรับคลื่นลูกถัดไป
สำรวจเส้นทางไฮบริดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น การออกแบบประสบการณ์ AI, ระบบการออกแบบพร้อมการเป็นเจ้าของ AI, หรือบทบาท UX ที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล AI
ในทางปฏิบัติ นี่อาจหมายถึงการดูแลรักษาห้องสมุดคำสั่งสำหรับทีมของคุณหรือการกำหนดมาตรฐานสำหรับกระบวนการที่สร้างโดย AI
เข้าร่วมชุมชน UX และผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนแบ่งปันการทดลอง AI ที่เป็นรูปธรรม จดบันทึกขั้นตอนการทำงาน AI ของคุณอย่างง่าย ๆ ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
บันทึกนั้นสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับผลงานในอนาคตและเรื่องราวในการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณผลิตออกมาเท่านั้น
ข้อคิดสุดท้าย
AI กำลังทำให้งาน UX บางส่วนเป็นอัตโนมัติ โดยเฉพาะส่วนที่ซ้ำซากและเน้นภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็กำลังขยายช่องว่างระหว่างการออกแบบที่ผิวเผินกับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผู้ใช้และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย การที่คุณจะมีอำนาจมากขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นเจ้าของผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ออกมาเท่านั้น
ปฏิบัติต่อ AI เหมือนกับพนักงานใหม่ที่มีความรวดเร็วแต่ยังขาดประสบการณ์ โดยคุณเป็นผู้กำกับและตรวจสอบผลงาน หากคุณสามารถรักษาความใกล้ชิดกับผู้ใช้ ข้อมูล จริยธรรม และกลยุทธ์ไว้ได้ คุณไม่ได้กำลังแข่งขันกับ AI แต่คุณกำลังตัดสินใจว่า AI ควรมีบทบาทอย่างไรในงานของทีมคุณ
คำถามที่พบบ่อย
AI ได้ทำให้งานระดับเริ่มต้นบางอย่าง เช่น การจัดวางพื้นฐานและการร่างข้อความเป็นอัตโนมัติ ดังนั้นตำแหน่งระดับจูเนียร์ที่เน้นเฉพาะด้านภาพจึงรู้สึกเข้มข้นมากขึ้น คุณยังสามารถโดดเด่นได้โดยการแสดงทักษะการวิจัยที่แข็งแกร่ง การคิดวิเคราะห์ที่ชัดเจนในงานกรณีศึกษาของคุณ และหลักฐานที่แสดงว่าคุณทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมได้ดี
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณใช้ AI ในจุดใด และงานใดที่ยังต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบจาก UX อยู่ ให้กำหนดราคาโดยอิงกับผลลัพธ์และปัญหาที่แก้ไขได้ ไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมง เสนอทางเลือกที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้ AI ช่วยสำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่ำ และเก็บการดำเนินงานแบบครบวงจรไว้สำหรับโครงการที่การค้นพบและการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญ
เริ่มรับผิดชอบงานวิจัยและการตัดสินใจอย่างน้อยบางส่วนด้วยตนเอง อาสาดำเนินการหรือวิเคราะห์การทดสอบการใช้งาน ช่วยตีความข้อมูลวิเคราะห์ และร่วมเขียนข้อกำหนดปัญหา (problem statements) กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นอัปเดตผลงานในพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมเหล่านั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงหน้าจอสุดท้ายเท่านั้น
ในพื้นที่ที่ซับซ้อนและมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพ ฟินเทค หรือเครื่องมือสำหรับองค์กร ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถจัดการกับกรณีเฉพาะหรือกฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างปลอดภัยในทุกกรณี นักออกแบบ UX ภายในองค์กรมักมีความรู้เชิงลึกในสาขาเฉพาะและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ซึ่งยากต่อการทำให้เป็นอัตโนมัติมากกว่าแคมเปญภาพแบบครั้งเดียว
ใช่ หากคุณสนใจที่จะเข้าใจผู้คน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และทำงานกับข้อมูลและทีมงาน อินเทอร์เฟซเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ UX คุณค่าที่ยั่งยืนอยู่ที่การวิจัย กลยุทธ์ การตัดสินใจทางจริยธรรม และการทำงานร่วมกัน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีความต้องการสูงแม้จะมีเครื่องมือ AI ก็ตาม