ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่ผู้ช่วยทนายความหรือไม่?

สรุป: AI ในงานกฎหมายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผู้ช่วยทนายความทำ ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่จำเป็นอีกต่อไป เรียนรู้ว่าทักษะของคุณยังคงมีความสำคัญในด้านใด และวิธีพัฒนาบทบาทของคุณอย่างมั่นใจ
ประเด็นสำคัญ
- AI ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ ไม่ใช่การตัดสินใจทางกฎหมายหรือการโต้ตอบกับลูกค้า
- ผู้ช่วยทนายความเปลี่ยนไปสู่การจัดการเครื่องมือ, บุคลากร, และกระบวนการทำงานเอกสาร
- ทักษะหลักในปัจจุบันรวมถึงการกำกับดูแล AI, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร
- ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นอาจลดลง แต่เส้นทางสายเฉพาะทางยังคงเติบโต
AI จะมาแทนที่ผู้ช่วยทนายความได้จริงหรือ?
AI มีแนวโน้มที่จะไม่ทำลายอาชีพผู้ช่วยทนายความ แต่จะลดหรือรวมบทบาทที่เป็นงานเอกสารประจำเกือบทั้งหมด
ตำแหน่งที่ผสมผสานการตัดสินใจทางกฎหมาย การติดต่อกับลูกค้า และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลผลลัพธ์ของ AI มีความยืดหยุ่นมากกว่าบทบาทสนับสนุนที่เน้นการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว
ในกระบวนการทำงานทางกฎหมายต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่งานเขียนร่างเอกสารซ้ำ ๆ การค้นคว้าเบื้องต้น และการตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก พาราลีเกิลถูกคาดหวังให้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพ การจัดการคดี และการประสานงานระหว่างบุคคลและเครื่องมือมากขึ้น
โดยรวมแล้ว บทบาทนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นที่ต้องจัดการเอกสารจำนวนมากอาจหายไปหรือถูกรวมเข้ากับตำแหน่งงานระดับอาวุโสมากขึ้น
ผลกระทบในโลกจริง: สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
ก่อนที่เครื่องมือ AI จะเป็นที่แพร่หลาย ผู้ช่วยทนายความใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละสัปดาห์ไปกับการตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน และการร่างแบบฟอร์มหรือจดหมายมาตรฐานจากแม่แบบ
โครงการค้นพบทรัพยากรขนาดใหญ่และการตรวจสอบสัญญา มักกลายเป็นคอขวด เนื่องจากทุกหน้าต้องผ่านสายตาของมนุษย์
ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม eDiscovery เครื่องมือวิเคราะห์สัญญา และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ สามารถจัดการงานในขั้นตอนแรกได้เป็นส่วนใหญ่
- การจัดกลุ่มเอกสาร
- ปรากฏความเกี่ยวข้องที่น่าจะเป็นไปได้
- เน้นย้ำข้อกำหนดที่มีความเสี่ยง
- และจัดทำร่างคร่าวๆ
ตามคำอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานทางกฎหมาย บริษัทสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ช่วยทนายความจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงผลลัพธ์ ตรวจสอบแหล่งข้อมูล และปรับเอกสารให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎของศาล
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นและกำหนดรูปแบบบริการทางกฎหมาย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่เพียงการทดลองข้างเคียงในบริการทางกฎหมายอีกต่อไป แต่ได้ถูกผสานเข้ากับเครื่องมือวิจัย แพลตฟอร์มการค้นหาข้อมูล และซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานทางกฎหมายแล้ว
ผู้ช่วยทนายความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยตรง เพราะส่วนใหญ่ของวันทำงานของพวกเขาอยู่ในส่วนที่ AI มีความแข็งแกร่งที่สุด: เอกสาร, ข้อมูล, และขั้นตอน
การเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรให้ความสำคัญกับจุดใด
1. การตรวจสอบและค้นหาเอกสารโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือค้นหาร่วมสมัยจัดกลุ่มเอกสารตามหัวข้อ ประเมินความเกี่ยวข้องตามคะแนน และสรุปไฟล์ยาวโดยอัตโนมัติ แทนที่จะอ่านอีเมลทุกฉบับตามลำดับวันที่ ผู้ช่วยทนายความจะกำหนดการค้นหา ปรับแต่งตัวกรอง และสุ่มตัวอย่างผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
นั่นยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง, สิทธิพิเศษ, และความลับ, และลดคุณค่าของการอ่านปริมาณอย่างเดียว.
2. ผู้ช่วยร่างและวิจัยด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
เครื่องมือแบบ Copilot สามารถร่างจดหมาย คำร้องมาตรฐาน และบันทึกการวิจัยจากคำสั่งภาษาธรรมชาติได้แล้ว
ผู้ช่วยทนายความยังคงต้องจัดโครงสร้างข้อโต้แย้ง ยืนยันแหล่งอ้างอิง และปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น แต่ความคาดหวังในเรื่องระยะเวลาการดำเนินงานนั้นเข้มงวดมากขึ้น
คุณค่าของคุณเปลี่ยนไปสู่การตั้งคำถามที่ดีขึ้นกับเครื่องมือและแก้ไขสิ่งที่มันมองข้ามไป
3. การจัดการความรู้และข้อมูลเป็นหน้าที่หลัก
บริษัทต่างๆ เริ่มฝึกอบรมผู้ช่วย AI ภายในองค์กรโดยใช้คลังข้อมูลสรุป เอกสารแม่แบบ และรายการตรวจสอบของตนเอง ระบบเหล่านี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเอกสารได้รับการติดแท็กและจัดระเบียบไว้อย่างดีเท่านั้น
ผู้ช่วยทนายความช่วยดูแลรักษาห้องสมุดเหล่านี้ ตัดสินใจว่าอะไรควรเก็บไว้ และทำเครื่องหมายเอกสารที่ล้าสมัย ซึ่งทำให้การดูแลเอกสารให้เป็นระเบียบกลายเป็นความรับผิดชอบหลัก ไม่ใช่เพียงงานธุรการเบื้องหลัง
4. จริยธรรม ความลับ และการกำกับดูแล AI
คำแนะนำของบาร์เกี่ยวกับ AI เน้นย้ำถึงความลับ, ความสามารถ, และการหลีกเลี่ยงความลำเอียง. ผู้ช่วยทนายความมักกลายเป็นแนวรับแรก, ตัดสินใจว่าเครื่องมือใดปลอดภัยสำหรับเอกสารใด, ลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้, และบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI แล้ว.
การรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและ AI กำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญพอๆ กับการรู้กำหนดเวลาการยื่นเอกสาร
เมื่อรวมกันแล้ว แนวโน้มเหล่านี้หมายความว่าผู้ช่วยทนายความถูกกำหนดนิยามน้อยลงด้วยจำนวนหน้าที่พวกเขาสามารถประมวลผลได้ และมากขึ้นด้วยความสามารถในการประสานเครื่องมือ ผู้คน และกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนต่อไปคือการปรับทักษะของคุณให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนี้
ทักษะที่ควรพัฒนาและยกเลิก
เมื่อ AI รับหน้าที่งานที่ต้องใช้ข้อความจำนวนมากและซ้ำซาก ผู้ช่วยทนายความที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางกฎหมายเข้ากับการกำกับดูแลที่เข้มงวดและความชำนาญในการใช้เครื่องมือได้อย่างลงตัว คุณกำลังเปลี่ยนจากการทำงานทุกขั้นตอนด้วยตัวเองไปสู่การกำกับดูแลกระบวนการทำงานและตรวจจับสิ่งที่ระบบอัตโนมัติมองข้าม
ทักษะที่ควรพัฒนาให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญเพราะอยู่ในจุดที่ AI ยังอ่อนแอ: ความละเอียดอ่อน, บริบท, และความรับผิดชอบ
- กฎและขั้นตอนของศาล
- การทบทวนเอกสารสำคัญ
- การสื่อสารระหว่างลูกค้าและพยาน
- การจัดการกรณีและกำหนดเวลา
- ความชำนาญและการกำกับดูแลเครื่องมือ AI
- การจัดการความรู้และข้อมูล
การเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัยมีความสำคัญ คุณอาจตรวจสอบร่างจาก AI ทุกครั้งด้วยรายการตรวจสอบที่รวดเร็วและสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การอ้างอิง และน้ำเสียง หรือจัดสรรเวลา 30 นาทีต่อสัปดาห์เพื่อทดสอบคำสั่งกับเนื้อหาที่ไม่ระบุตัวตนและบันทึกสิ่งที่ได้ผล เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะกลายเป็นคู่มือส่วนตัวที่คุณสามารถนำไปใช้กับทีมใดก็ได้
ทักษะที่ควรลดความสำคัญหรือถ่ายโอน
คุณยังคงต้องเข้าใจงานเหล่านี้ แต่การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำด้วยตนเองจะดูไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสมัยใหม่อย่างเห็นได้ชัด
- การตรวจสอบเอกสารครั้งแรกด้วยตนเอง
- การจัดทำแบบฟอร์มและแม่แบบตามขั้นตอนปกติ
- การค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน
- การตรวจสอบและการจัดรูปแบบการอ้างอิงด้วยตนเอง
- การป้อนข้อมูลและจัดเรียงไฟล์อย่างบริสุทธิ์
แทนที่จะเฝ้าระวังงานเหล่านี้ ให้ออกแบบกระบวนการทำงานที่ซอฟต์แวร์และ AI จัดการในขั้นตอนแรก จากนั้นคุณเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ให้เครื่องมือเสนอชุดการค้นพบหรือร่างจดหมายมาตรฐาน จากนั้นแก้ไขและติดตามเวลาที่คุณประหยัดได้ การแบ่งปันผลลัพธ์เหล่านั้นกับทนายความที่กำกับดูแลแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพัฒนาบทบาท ไม่ใช่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มอาชีพ
เมื่อดูตัวเลขแล้ว ภาพที่เห็นคือ "การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ" มากกว่าการล่มสลาย ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อปีของนิติกรและผู้ช่วยทางกฎหมายอยู่ที่ 61,010 ดอลลาร์สหรัฐ และมีจำนวนผู้ประกอบอาชีพนี้ประมาณ 376,200 คน โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของค่าจ้างและแนวโน้มการจ้างงานของนิติกรอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี 2024 ถึง 2034 ซึ่งแปลว่าตลาดงานมีความมั่นคงแต่ไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การเติบโตของรายได้ที่คงที่ซ่อนรายละเอียดที่สำคัญไว้ การกำกับดูแล การค้าระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดยังคงสร้างงานทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยลดเวลาในการทำงานประจำก็ตาม บริษัทอาจไม่จ้างผู้ตรวจสอบเอกสารระดับเริ่มต้นมากเท่าเดิม แต่ยังคงต้องการบุคลากรที่สามารถจัดการเรื่องซับซ้อน ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควบคุมกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้
ค่าตอบแทนมักจะอยู่สูงกว่าค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมเล็กน้อย แต่จะแตกต่างกันไปตามภาคส่วนและภูมิศาสตร์ กฎหมายบริษัทและการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบเฉพาะทางมักให้ค่าตอบแทนสูงกว่าบริษัทท้องถิ่นขนาดเล็กหรือบางตำแหน่งในภาครัฐ ผู้ช่วยทนายความที่เปลี่ยนสายงานไปสู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การจัดการ eDiscovery หรือบทบาทด้านองค์ความรู้ มักพบทั้งความมั่นคงในอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
บางกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ พื้นที่ที่ต้องมีการติดต่อโดยตรง เช่น กฎหมายครอบครัว การย้ายถิ่นฐาน และการป้องกันคดีอาญา ยังคงพึ่งพาการทำงานกับลูกค้าแบบตัวต่อตัวและการปรากฏตัวในศาลเป็นอย่างมาก บทบาทในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสืบสวน รวมถึงตำแหน่งแบบผสมผสาน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน eDiscovery หรือนักวิเคราะห์การดำเนินงานทางกฎหมาย อาศัยการตัดสินใจ การประสานงาน และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ AI สนับสนุนแต่ไม่สามารถทดแทนได้ การเลือกหนึ่งในทิศทางเหล่านี้เป็นคันโยกที่คุณยังคงควบคุมได้
อะไรต่อไป
คุณไม่สามารถชะลอ AI ได้ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับมัน ผู้ช่วยทนายความที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะมองการปรับตัวเป็นชุดของขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งพวกเขาสามารถปรับให้เข้ากับงานคดีที่มีอยู่ได้แทนที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ปีหน้าหรือสองปีข้างหน้าจะเน้นไปที่การสร้างความมั่นคง การเพิ่มเครื่องมือเข้าไป และก้าวไปสู่การทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น
1. ทำให้งานหลักของคุณมั่นคง
เริ่มต้นด้วยการทำแผนที่ว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรในแต่ละสัปดาห์ปกติ: การตรวจสอบการค้นพบ, การร่าง, การยื่นเอกสาร, การโทรกับลูกค้า, หรือการจัดการตารางเวลา จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยแม่แบบ, รายการตรวจสอบ, และโครงสร้างไฟล์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้กับ AI และซอฟต์แวร์ จากนั้นสอบถามทนายความที่ดูแลว่าคุณส่วนใดในกระบวนการนั้นที่พวกเขาต้องการให้เร็วขึ้นหรือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ใช้ AI อย่างปลอดภัยและค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ลองใช้เครื่องมือ AI ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรในภารกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การร่างสรุปภายในหรือจดหมายมาตรฐาน โดยตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลหลักเสมอ สำหรับนักเรียนหรือผู้เปลี่ยนสายอาชีพ ให้ฝึกฝนกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่ระบุตัวตนหรือสมมติ บันทึกข้อมูลคำสั่ง ผลลัพธ์ และการแก้ไขอย่างง่าย เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของคุณแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
3. ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
เมื่อคุณสร้างความมั่นใจมากขึ้น ให้มองหาโอกาสในการรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การจัดการกรอบเวลาในการค้นหาข้อเท็จจริง การเตรียมพยาน หรือการดูแลคลังแม่แบบของสำนักงาน การอาสาทดสอบหรือฝึกอบรมเครื่องมือ AI จะช่วยให้คุณกลายเป็นทรัพยากรภายในองค์กร ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การย้ายถิ่นฐาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eDiscovery) และสนับสนุนเป้าหมายนั้นด้วยการเรียนหรือทำโครงการที่เน้นเฉพาะด้านนั้นอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
ข้อคิดสุดท้าย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงงานของเจ้าหน้าที่กฎหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในสายงานที่ต้องจัดการเอกสารจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่กฎหมายหมดไป งานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจน้อยและมีการทำซ้ำบ่อย หากบทบาทของคุณผสมผสานระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย การสื่อสาร และการกำกับดูแลเครื่องมือมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ตำแหน่งของคุณมั่นคงยิ่งขึ้น
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ช่วยทนายความที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่มอง AI เป็นเพียงชั้นความสามารถเพิ่มเติม ไม่ใช่คู่แข่ง หากคุณยังคงพัฒนาการตัดสินใจของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กระชับขึ้น และคุ้นเคยกับเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะสามารถรักษาบทบาทสำคัญในการทำงานด้านกฎหมายได้ แม้ในขณะที่เครื่องมือรอบตัวคุณเปลี่ยนแปลงไป
คำถามที่พบบ่อย
ได้ เพราะงานระดับเริ่มต้นมักหมายถึงการตรวจสอบเอกสารพื้นฐานและการร่างเอกสารมาตรฐาน ซึ่ง AI สามารถช่วยเหลือได้ในปัจจุบัน มองหาตำแหน่งงานที่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ การได้สัมผัสกับลูกค้า และการจัดการคดี รวมถึงความรับผิดชอบในการใช้หรือควบคุมเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางกฎหมาย
บริษัทขนาดใหญ่และสำนักงานกฎหมายที่เน้นคดีความมักนำ AI มาใช้เร็วขึ้นสำหรับการค้นหาข้อมูลและสัญญา ทำให้งานประจำหายไปเร็วกว่า แต่พวกเขาต้องการพนักงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทขนาดเล็กอาจใช้ระบบอัตโนมัติน้อยกว่าแต่มีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องรับผิดชอบหลายบทบาทในคดีต่างๆ
มุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพและออกแบบกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอตัวในการปรับปรุงคำแนะนำต่าง ๆ รักษาแม่แบบให้ถูกต้อง และติดตามการลดเวลาหรือข้อผิดพลาด การแบ่งปันผลลัพธ์เหล่านี้กับทนายความที่ดูแลจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าในการทำให้กระบวนการทั้งหมดดีขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่พิมพ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
ใช่ หากคุณคาดหวังว่าบทบาทนี้จะพัฒนาต่อไปและคุณเต็มใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีทางกฎหมาย แนวโน้มนั้นค่อนข้างมั่นคงมากกว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในด้านที่ซับซ้อนและต้องใช้การติดต่อสูง เช่น กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายครอบครัว เลือกโปรแกรมที่สอนเครื่องมือการวิจัย eDiscovery และพื้นฐานของ AI ควบคู่ไปกับหลักคำสอน
ผู้ช่วยทนายความหลายคนรู้สึกถึงแรงกดดันนี้ ให้มุ่งเน้นการเชี่ยวชาญเครื่องมือหลักเพียงหนึ่งหรือสองอย่างแทนที่จะไล่ตามทุกฟีเจอร์ใหม่ พูดคุยกับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับการนำไปใช้ และพิจารณาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินงานทางกฎหมายหรือการจัดการความรู้ หากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า