AI จะมาแทนที่นักบัญชีหรือเพียงแค่ปรับเปลี่ยนบทบาท?

สรุป: การทำบัญชีด้วย AI ช่วยประหยัดเวลา แต่การตรวจสอบโดยมนุษย์ ความไว้วางใจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ดูว่างานกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- ระบบ AI ทำรายการตามปกติโดยอัตโนมัติ มนุษย์จัดการกับข้อยกเว้นและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
- การบันทึกบัญชีเปลี่ยนไปสู่บทบาทที่เน้นการให้คำปรึกษา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบ
- บริษัทคาดหวังให้พนักงานใหม่ระดับเริ่มต้นดูแลเครื่องมือ AI ตั้งแต่วันแรก
- ทักษะในการวิเคราะห์ การเล่าเรื่อง และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการในอนาคต
ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่นักบัญชีได้จริงหรือไม่?
AI จะไม่สามารถแทนที่นักบัญชีได้อย่างสมบูรณ์ แต่บทบาทกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ งานประจำเช่นการป้อนข้อมูล การจัดหมวดหมู่ธุรกรรม และการกระทบยอดขั้นพื้นฐานได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว ซึ่งลดความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นเพียงงานธุรการ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ความต้องการกำลังเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ทำบัญชีที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ระบุข้อผิดพลาด และสื่อสารข้อมูลทางการเงินอย่างชัดเจนให้กับลูกค้า การจ้างงานในขณะนี้ให้ความสำคัญกับทักษะเช่น การตรวจจับความผิดปกติ การตีความรายงานอัตโนมัติ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระแสเงินสดหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จะสามารถใช้เวลาทำงานที่ต้องใช้แรงงานน้อยลง และใช้เวลาไปกับการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาเครื่องมือ AI และการแปลข้อมูลที่สะอาดให้กลายเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง: สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
บริษัทรายงานว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นโดยมีจำนวนพนักงานเท่าเดิม ขณะที่ผู้ควบคุมงานบัญชีอธิบายว่ากระบวนการปิดบัญชีรายเดือนซึ่งเคยใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ ตอนนี้เสร็จสิ้นภายในสองวัน
ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนที่จัดการปัญหาบัญชีและข้อสงสัยด้านการเรียกเก็บเงินพบว่าความเร็วในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์หลังจากนำ AI ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์มาใช้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับกรณีซับซ้อนได้แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้
Eleven แพลตฟอร์มบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล การจัดหมวดหมู่ธุรกรรม และการกระทบยอด เพื่อให้กระบวนการบัญชีอัตโนมัติทำงานแทนมนุษย์ทำให้ผู้บัญชีสามารถมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าแทนการทำงานที่ต้องใช้การพิมพ์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้วยมือลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่มความคาดหวังว่าผู้เข้าทำงานระดับเริ่มต้นสามารถควบคุมเครื่องมือ AI และแก้ไขการจำแนกข้อมูลผิดพลาดได้
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำลังกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
กระแสเทคโนโลยีสี่ประการจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการงานบัญชีของคุณจนถึงปี 2030
|แนวโน้ม
|กำไรขั้นต้น
|ความเสี่ยงหลัก
|เพิ่มทักษะ
|บอทบัญชีแยกประเภทแบบสร้างข้อมูล
|การเขียนโค้ดที่เร็วขึ้น
|การคลาดเคลื่อนจากการจัดประเภท
|ตรวจสอบและแก้ไข
|ธงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
|การตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์
|ภาวะเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน
|การจดจำรูปแบบ
|การบันทึกข้อมูลด้วยเสียง
|การบันทึกข้อมูลผ่านมือถือทันที
|ความเสี่ยงจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
|การดูแลข้อมูลให้สะอาด
|การคาดการณ์เงินสดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การวางแผนเชิงรุก
|การพึ่งพาแบบจำลองมากเกินไป
|การตัดสินใจตามสถานการณ์
1. บอทบัญชีแยกประเภทแบบสร้างขึ้น
ระบบบัญชีบนคลาวด์ในปัจจุบัน ได้ฝังผู้ช่วยเสมือนในสไตล์ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถร่างรายการบัญชี, แนะนำรหัสบัญชี, และสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างในภาษาที่เข้าใจง่ายภายในกระบวนการทำงานของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้เปลี่ยนงานเขียนโค้ดที่ใช้เวลาห้านาทีให้กลายเป็นการตรวจสอบที่ใช้เวลาเพียงสิบวินาที ผลักดันให้ผู้ทำบัญชีมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพและการอธิบายเชิงบรรยาย แทนที่จะเป็นเพียงการป้อนข้อมูลดิบ
2. ข้อบ่งชี้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ระบบแมชชีนเลิร์นนิงจะตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจจับใบแจ้งหนี้ซ้ำ รูปแบบผู้ขายที่ผิดปกติ หรือการจ่ายเงินเดือนที่นอกรอบทันทีที่พบ
การวิจัยของ McKinsey ระบุว่าระบบอัตโนมัติสามารถลดข้อผิดพลาดได้ถึง 95% ในการทำบัญชีประจำ นั่นหมายถึงการลดการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และเพิ่มเวลาสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3. การบันทึกข้อมูลด้วยเสียง
แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ทีมงานภาคสนามสามารถถ่ายภาพใบเสร็จและบันทึกค่าใช้จ่ายด้วยเสียง ซึ่ง AI จะแปลงเป็นรายการธุรกรรมที่เข้ารหัสและจัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยก่อนที่ผู้ใช้จะถึงโต๊ะทำงาน
สิ่งนี้ช่วยลดระยะเวลาของวงจรและลดปริมาณงานเอกสารที่ค้างอยู่ซึ่งเคยใช้เวลามากมายในการดูแลของพนักงานบัญชีในแต่ละสัปดาห์
4. การคาดการณ์เงินสดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
แพลตฟอร์มวิเคราะห์วงจรการชำระเงินในอดีตและทำนายสภาพคล่องระยะสั้น เผยข้อมูลเชิงลึกที่เคยต้องใช้การปรับตารางในสเปรดชีตด้วยตนเองและการคาดเดา
ผู้ทำบัญชีที่เชี่ยวชาญเครื่องมือเหล่านี้จะก้าวเข้าสู่การวางแผนเงินสดและการสนทนาเชิงคาดการณ์กับเจ้าของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพที่มั่นคงในยุค AIที่เน้นการตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว แนวโน้มเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผู้ทำบัญชีสูญพันธุ์ แต่จะผลักดันงานธุรการที่เป็นกิจวัตรให้หลุดออกจากบทบาทนี้ และยกระดับทักษะที่จำเป็นให้สูงขึ้น
ทักษะที่ควรพัฒนาและยกเลิก
ทักษะที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยน AI จากภัยคุกคามให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังได้ McKinsey คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพถึง 12 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030 โดยตำแหน่งงานด้านการเงินและธุรการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด นั่นทำให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกลายเป็นสิ่งจำเป็นแทนที่จะเป็นทางเลือก
ทักษะหลัก
ความสามารถเหล่านี้ช่วยยึดโยงความสำคัญของคุณไว้ได้ แม้ในขณะที่เครื่องมือและกระบวนการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบรายการที่เข้ารหัสด้วย AI กับประวัติของผู้ขาย
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการบรรยาย
- ปิดรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- การเล่าเรื่องของลูกค้าและความไว้วางใจ
- กระบวนการจัดการข้อยกเว้น
การเชี่ยวชาญในพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้คุณมอบหมายงานเขียนโค้ดที่เป็นกิจวัตรให้กับซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คำถามที่เครื่องจักรไม่สามารถตอบได้
ทักษะที่เกี่ยวข้อง
ขยายเครื่องมือของคุณเพื่อรองรับระบบแบบบูรณาการและความต้องการข้ามสายงาน
- พื้นฐาน SQL สำหรับการเขียนคำสั่งแบบกำหนดเอง
- การแก้ไขปัญหาการป้อนข้อมูล API
- แบบจำลองกระแสเงินสด
- การสนทนาเชิงแนะนำอย่างนุ่มนวล
- การทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับเครื่องมือ
การสร้างทักษะที่เชื่อมโยงกันทำให้คุณพร้อมสำหรับบทบาทแบบผสมผสานที่รวมการบัญชี การดำเนินงาน และการสนับสนุนด้านไอทีเบื้องต้น บทบาทเหล่านี้ยังคงต้องการมนุษย์อยู่
ทักษะพระอาทิตย์ตก
บางวิธีปฏิบัติไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้แล้ว
- การบันทึกบัญชีแยกประเภทด้วยมือ
- ระบบการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินกระดาษ
- การป้อนข้อมูลซ้ำกันข้ามแพลตฟอร์ม
- การรวมสเปรดชีตแบบเฉพาะกิจโดยไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ
การละทิ้งนิสัยเหล่านี้จะช่วยให้มีพื้นที่ว่างสำหรับงานที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า ซึ่งจะทำให้คุณมีความจำเป็นต่อองค์กร นอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางสู่งานที่มั่นคงในอนาคตซึ่งการตัดสินใจและการบริการลูกค้าจะมีความสำคัญมากกว่าความเร็ว
แนวโน้มอาชีพ: อาชีพผู้ทำบัญชี ยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?
ความต้องการลดลงเล็กน้อย แต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยังคงมีค่าหากคุณมุ่งเน้นงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นแนวโน้มงานด้านบัญชีของ BLSคาดการณ์ว่าจะลดลง 6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2024 ถึง 2034 แต่ยังคงคาดว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 170,000 ตำแหน่งต่อปี อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุและการเปลี่ยนสายอาชีพ โดยมีค่าจ้างมัธยฐานอยู่ที่ 49,210 ดอลลาร์ และผู้ที่มีรายได้สูงสุดมากกว่า 72,660 ดอลลาร์
สามแรงผลักดันที่รองรับความต้องการของมนุษย์: กฎระเบียบที่ต้องได้รับการอนุมัติ ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจมากกว่าการส่งข้อมูลจำนวนมาก และการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถใช้ตรรกะอัตโนมัติในการประมวลผลได้
การจ่ายเงินและความคล่องตัวในการทำงานยังคงมั่นคงสำหรับผู้ที่ผสมผสานความชำนาญด้านซอฟต์แวร์เข้ากับสัญชาตญาณในการให้คำปรึกษา การก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งนักบัญชีหรือผู้ควบคุมบัญชีมักใช้เวลาประมาณสามถึงห้าปี โดยมีทักษะการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็น
กลุ่มงานที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การรวมกิจการหลายหน่วยสำหรับแฟรนไชส์ที่กำลังเติบโต การนำระบบ ERP ที่เฉพาะเจาะจงต่ออุตสาหกรรมมาใช้ในภาคสาธารณสุขหรือการก่อสร้าง และบทบาทการเตรียมการตรวจสอบบัญชีที่การตรวจสอบตามกฎระเบียบต้องการการตรวจสอบโดยมนุษย์ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ละสาขาเฉพาะทางจะให้รางวัลแก่ความรู้เชิงลึกในสาขาและจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าการบัญชีทั่วไป
อะไรต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
แผนที่ชัดเจนช่วยให้อาชีพของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า
หากข้อตกลงระหว่างนักเขียนฮอลลีวูดกับระบบปัญญาประดิษฐ์สอนอะไรให้เรา ก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันสามารถกำหนดรูปแบบการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ แทนที่จะเพียงแค่ตอบสนองต่อมัน ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการเงินด้วย
พนักงานที่ลงมือทำในตอนนี้จะได้เปรียบกว่าเพื่อนร่วมงานที่รอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียก่อน การลงทุนเล็กน้อยในการเรียนรู้มักจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมส่วนเมื่อการนำไปใช้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว
นี่คือแผนปฏิบัติการสั้น ๆ เพื่อรักษาตำแหน่งของคุณ
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณในสัปดาห์นี้ และทำเครื่องหมายการคลิกซ้ำ ๆ ที่ AI สามารถบีบอัดได้ บันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้
- เครื่องมือ AI แบบเงาในโหมดทดลองและวัดอัตราการผิดพลาดทุกสัปดาห์ บันทึกข้อมูลการตรวจพบผิดพลาดและกรณีพิเศษเพื่อให้คุณทราบว่าควรตรวจสอบโดยมนุษย์ที่ไหน
- จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาประจำเดือนแบบกลุ่มโดยใช้สรุปจาก AI เพื่อประหยัดเวลาสองถึงสี่ชั่วโมงในแต่ละรอบ
- ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือพื้นฐาน SQL หนึ่งหลักสูตรในไตรมาสนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องเชิงปริมาณ
- ติดตามกฎระเบียบ AI ที่เกิดขึ้นใหม่จากคณะกรรมการบัญชีของรัฐหรือสมาคม CPA ของคุณเพื่อให้คุณนำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยสร้างความจำกล้ามเนื้อสำหรับบทบาทที่นักบัญชีจะดำรงอยู่เมื่อ AI แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งการตรวจสอบผลลัพธ์จากเครื่องจักรและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าจะมีความสำคัญมากกว่าการพิมพ์รายการบัญชีด้วยความเร็วสูง
การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพียงสองข้อในเดือนนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนายจ้างว่าคุณมองเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพมากกว่าเป็นภัยคุกคาม
ข้อคิดสุดท้าย
การตัดสินใจของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญแม้ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงงานบัญชี ซอฟต์แวร์สามารถจัดการการเขียนโค้ดและการจัดหมวดหมู่ที่เป็นกิจวัตรได้ แต่การตีความความผิดปกติและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้ายังคงต้องการความเข้าใจและบริบทจากมนุษย์
ระบบ AI ทำให้งานเฉพาะเจาะจงเป็นอัตโนมัติ ในขณะที่มนุษย์มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษา ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อมูลที่สะอาดขึ้นและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เพื่อเติบโตในความเปลี่ยนแปลงนี้ ให้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และความสามารถในการให้คำปรึกษา. ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขปัญหาที่ AI ไม่สามารถแก้ไขได้.
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเหล่านี้ครอบคลุมประเด็นที่ผู้ทำบัญชีมักหยิบยกขึ้นมาก่อนที่จะนำ AI มาใช้จริงกับบัญชีจริง
ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นจะลดลง เนื่องจากบริษัทคาดหวังให้พนักงานใหม่แม้ในระดับเริ่มต้นตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI แทนการป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง ความต้องการทดแทนจากการเกษียณอายุและการเปลี่ยนสายอาชีพยังคงทำให้ตลาดเปิดอยู่ ผู้สมัครที่มีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานและทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้ยังคงสามารถหางานได้ โดยเฉพาะในบริษัทขนาดเล็กที่บุคคลเดียวรับผิดชอบทั้งการจัดการใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงิน และปิดบัญชีประจำเดือน
หลายองค์กรได้เริ่มนำระบบผู้ช่วยบัญชีแยกประเภทแบบนำร่องมาใช้แล้ว และคาดหวังให้พนักงานใหม่ใช้งานภายในสิ้นเดือนแรกการเลือกเส้นทางอาชีพนี้มีความสมเหตุสมผลอย่างยิ่งเนื่องจากพนักงานที่ปรับตัวได้รวดเร็วจะมีความได้เปรียบ ดังนั้นการมองความรู้ด้าน AI เป็นพื้นฐานมากกว่าสิ่งเสริม จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ
ใช่, ประกาศนียบัตรที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง หรือ QuickBooks ProAdvisor ยังคงมีคุณค่าอยู่ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถตีความผลลัพธ์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น การผสานประกาศนียบัตรกับประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วในด้านการให้คำปรึกษาหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด มักจะเปิดโอกาสให้คุณได้รับอัตราค่าบริการที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนตำแหน่งไปสู่เส้นทางของผู้ควบคุมการเงิน
คณะกรรมการของรัฐและมาตรฐานวิชาชีพยังคงกำหนดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินโดยบุคคลที่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีหรือการยื่นภาษี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาต แนวทางปฏิบัติที่กำลังพัฒนาเกี่ยวกับความโปร่งใสของ AI และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจกำหนดให้ต้องมีการกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยรักษาความต้องการสำหรับผู้ทำบัญชีที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีแยกประเภทและปกป้องการตัดสินใจนั้นต่อผู้ตรวจสอบบัญชีได้