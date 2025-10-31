วิธีที่ Zendesk Agentic AI แก้ไขตั๋วโดยไม่ต้องใช้มนุษย์

ประเด็นสำคัญ
- ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ Zendesk สามารถแก้ไขปัญหาการสนับสนุนได้ด้วยตัวเองผ่านทุกช่องทางหลัก
- การกำหนดราคาตามผลลัพธ์ หมายถึง ธุรกิจจะจ่ายเฉพาะเมื่อมีการแก้ไขปัญหาสำเร็จเท่านั้น
- สถาปัตยกรรมแบบบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินการของ AI เข้ากับระบบจริง เช่น CRM และ API
- ผู้ใช้ในช่วงแรกๆ รายงานว่าได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้นและมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น
Zendesk มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่, Zendesk มีบริการ AI แบบตัวแทนผ่านแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาของตนซึ่งบริษัทได้เปิดตัวในงานประชุม Relate 2025 ที่ลาสเวกัส เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 (ค.ศ. 2025)
แพลตฟอร์มนี้ใช้ตัวแทน AI อิสระที่แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องส่งทุกคำถามไปยังตัวแทนมนุษย์
สิ่งที่ทำให้ Zendesk แตกต่างคือรูปแบบการกำหนดราคาตามผลลัพธ์ ทำให้เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริการรายใหญ่เพียงรายเดียวที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามจำนวนปัญหาที่แก้ไขได้สำเร็จ แทนที่จะคิดตามจำนวนการติดต่อหรือจำนวนที่นั่ง
ผู้ใช้งานกลุ่มแรกได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ โดยรายงานว่ามีการแก้ไขปัญหาทันทีเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาโดยรวมเร็วขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นแนวทางที่เปลี่ยนความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ยากในซอฟต์แวร์แบบ SaaS สำหรับองค์กร
แพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาผสานรวมองค์ประกอบหลักห้าประการ: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agents), กราฟความรู้ (Knowledge Graph), การดำเนินการและการผสานรวม (Actions and Integrations), การกำกับดูแลและการควบคุม (Governance and Control), และการวัดผลและข้อมูลเชิงลึก (Measurement and Insights) ทั้งหมดนี้ร่วมกันทำให้ทุกการสอบถามมีเส้นทางที่ชัดเจนสู่การแก้ไขปัญหา
สถาปัตยกรรมนี้มีความสำคัญเพราะมันเชื่อมต่อการตัดสินใจของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับระบบธุรกิจจริงโดยตรง ทำให้ตัวแทนสามารถดำเนินการต่าง ๆ เช่น การคืนเงินคำสั่งซื้อหรือการอัปเดตที่อยู่การจัดส่งได้แทนที่จะเพียงแค่เสนอคำตอบ
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
แพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาของ Zendesk ทำงานเป็นวงจรป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการร้องขอการสนับสนุนเข้ามาผ่านช่องทางใดก็ตาม ตัวแทน AI จะอ่านข้อความ ดึงบริบทของลูกค้า และสอบถามกราฟความรู้เพื่อค้นหาข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตั๋วในอดีต และเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมองค์ประกอบหลักห้าประการ:
|องค์ประกอบ
|หน้าที่ทางธุรกิจ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|การแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
|กราฟความรู้
|บริบทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดขององค์กร
|การกระทำและการผสานรวม
|การดำเนินการงานข้ามระบบภายนอก
|การกำกับดูแลและการควบคุม
|การบังคับใช้นโยบาย, บันทึกการตรวจสอบ, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
|การวัดและข้อมูลเชิงลึก
|การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ตัวแทนประเมินว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือไม่
สำหรับกรณีที่ไม่ซับซ้อน ระบบจะดำเนินการแก้ไขโดยตรงผ่าน Actions และ Integrations โดยเรียกใช้ API เพื่อดำเนินการคืนเงิน อัปเดตข้อมูลใน CRM หรือแก้ไขที่อยู่การจัดส่ง
ชั้นการกำกับดูแลและการควบคุมบังคับใช้นโยบายของบริษัท, ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, และบันทึกการตัดสินใจทุกครั้ง, ในขณะที่ชั้นการวัดผลและการให้ข้อมูลเชิงลึกติดตามอัตราการแก้ไขปัญหาและคะแนนความพึงพอใจแบบเรียลไทม์.
สถาปัตยกรรมนี้แก้ปัญหา "กล่องดำ" ที่เคยเป็นปัญหาสำหรับแชทบอทรุ่นก่อนๆ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามได้อย่างแม่นยำว่าบทความความรู้หรือกฎทางธุรกิจใดที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจแต่ละครั้ง และสามารถปรับพารามิเตอร์การให้เหตุผลเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์มนี้สามารถขยายขนาดในแนวนอนผ่านเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่หรือแหล่งความรู้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการพัฒนาแบบกำหนดเอง
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
ลองนึกภาพแฟนของ SeatGeek ส่งข้อความถึงฝ่ายสนับสนุนเวลา 23.00 น. ถามว่า "ตั๋วของฉันอยู่ที่ไหน?" ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่เคยต้องใช้เจ้าหน้าที่สดในการช่วยแก้ไข
ตัวแทน AI ดึงประวัติการสั่งซื้อทันที ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อย และค้นหาอีเมลการจัดส่งตั๋วที่อยู่ในสแปม ภายใน 20 วินาที ตัวแทนส่งตั๋วใหม่ อัปเดตการตั้งค่าของผู้ใช้เพื่อเพิ่มอีเมลในรายการอนุญาต และปิดเคสพร้อมแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบนี้เลย
การเดินทางทั่วไปจะดำเนินไปในสี่ขั้นตอน:
- การสอบถามเข้ามาและตัวแทน AI จะวิเคราะห์เจตนาโดยใช้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติที่ได้รับการฝึกฝนจากตั๋วในอดีตหลายล้านรายการ
- การดึงบริบทจะดึงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ สถานะการสั่งซื้อ และบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องจากกราฟความรู้
- การดำเนินการจะดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงิน การเลื่อนนัด หรือการส่งเรื่องไปยังผู้เชี่ยวชาญ
- การตรวจสอบผลลัพธ์บันทึกการแก้ไขปัญหา ขอความคิดเห็น และส่งกรณีพิเศษไปยังคิวการตรวจสอบของมนุษย์
SeatGeek สามารถแก้ไขปัญหาได้อัตโนมัติถึง 51%ภายในเวลาเพียงสี่เดือนหลังจากติดตั้ง Zendesk Agentic AI โดยสามารถจัดการกับคำขอได้ถึง 57,000 ครั้งในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมสูงสุด ระบบขนาดใหญ่เช่นนี้ช่วยให้ตัวแทนมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ แทนที่จะต้องทำซ้ำการรีเซ็ตรหัสผ่าน
ช่องว่างด้านประสิทธิภาพระหว่าง Zendesk และซอฟต์แวร์ช่วยเหลือแบบเดิมจะยิ่งกว้างขึ้นเมื่อคุณพิจารณาสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่น
อะไรที่ทำให้ Zendesk แตกต่าง?
Zendeskแตกต่างจากแพลตฟอร์ม AI ตัวแทนอื่น ๆด้วยการกำหนดราคาตามผลลัพธ์และการผสานรวมแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้ง คู่แข่งส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามจำนวนตัวแทนหรือตามจำนวนการสนทนา ซึ่งเป็นการลงโทษปริมาณการขายสูงและสร้างแรงจูงใจที่ไม่สอดคล้องกัน
Zendesk พลิกโมเดลนี้: คุณจะจ่ายประมาณ 20 ถึง 30 เซนต์ต่อเมื่อ AI agent แก้ไขปัญหาได้สำเร็จเท่านั้น ดังนั้นการโต้ตอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงสร้างนี้ส่งเสริมความแม่นยำและผลักดันให้ Zendesk พัฒนาโมเดลอย่างต่อเนื่อง
บริษัทยังรวมเอามอดูล AI Agents, เครื่องมือ Co-Pilot สำหรับตัวแทนมนุษย์ และแพลตฟอร์ม Resolution เข้าไว้ในชุดรวมที่ครบวงจร ช่วยขจัดปัญหาการผสานรวมที่มักเกิดขึ้นกับระบบจากหลายผู้ผลิต
จุดแข็งที่สำคัญ ได้แก่:
- การเรียกเก็บเงินตามผลลัพธ์ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและทำให้ความสำเร็จของผู้ขายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของลูกค้า
- 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสำหรับคำถามทั่วไป ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากธุรกิจเกือบ 20,000 แห่ง
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Slack, Jira, Salesforce, Microsoft 365 และระบบโทรศัพท์ของ AWS ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลขั้นสูง รวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (PII) แบบเรียลไทม์ และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
การแลกเปลี่ยนมีอยู่ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในช่วงแรกเผยให้เห็นว่าความคาดหวังตรงกับความเป็นจริงอย่างไร
ผู้ดูแลระบบบางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของ Agent Builder มีความซับซ้อนและใช้งานยากกว่าที่คาดไว้ ทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมมากขึ้นหนึ่งในผู้ใช้ Reddit ถึงกับเรียกอินเทอร์เฟซนี้ว่า"อินเทอร์เฟซที่น่ารำคาญที่สุดในโลก" พร้อมชี้ให้เห็นถึงการขาดฟีเจอร์ร่าง AI แบบคลิกเดียว ซึ่งฟีเจอร์นี้พบได้ในเครื่องมือของคู่แข่ง
Zendesk ได้ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัว แต่ผู้ซื้อควรจัดสรรงบประมาณสำหรับเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน
แพลตฟอร์มนี้ยังพึ่งพาฐานความรู้ที่คัดสรรมาอย่างดีเป็นอย่างมาก ผู้แสดงความคิดเห็นที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคนหนึ่งยอมรับว่าเอกสารของบริษัทตนไม่ได้ถูกดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ และ AI ประสบปัญหาจนกระทั่งพวกเขาเพิ่ม Knowledge Connectors เพื่อดึงเนื้อหาจากภายนอกเข้ามา
การพึ่งพาดังกล่าวจะน้อยลงเมื่อคุณเข้าใจว่าระบบนิเวศเชื่อมต่อกับระบบโดยรอบอย่างไร แต่ก็ควรทราบไว้ล่วงหน้า
แม้จะมีจุดเสียดสีเหล่านี้ แต่ความรู้สึกได้เปลี่ยนเป็นบวกเมื่อแพลตฟอร์มเติบโตขึ้น พันธมิตรผู้ขายต่อของ Zendesk ปกป้องราคาอย่างดุเดือด โดยรายงานว่าคุณสมบัติของ Co-Pilot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ต่อผู้ใช้ในทางปฏิบัติ
ข้อโต้แย้งของพวกเขามีเหตุผล: สำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ใบอนุญาต AI ที่ราคา 50 ดอลลาร์สามารถคืนทุนได้หลายเท่าจากการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น ดังที่พันธมิตรรายหนึ่งกล่าวไว้ว่า "คุ้มค่ามากหากสามารถสร้างมูลค่าได้ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อเจ้าหน้าที่"
ปัญหาการยืนยันตัวตนสำหรับบทความฐานความรู้ที่อยู่หลังระบบล็อกอินสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ในตอนแรก แต่ Zendesk ได้เพิ่มการรองรับเนื้อหาที่ปลอดภัยในตัวและทำให้จุดปัญหาดังกล่าวราบรื่นขึ้น
การแก้ไขปัญหาซ้ำๆ เหล่านี้แสดงถึงการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ และบริษัทยังคงปรับปรุงประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ
Zendesk Agentic AI เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานขององค์กรผ่านสามกลไก: ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การประสานงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, และ API แบบเปิด
Action Builder มาพร้อมกับลิงก์สำเร็จรูปไปยังแอปยอดนิยมต่าง ๆ ทำให้เอเจนต์ AI สามารถสร้างตั๋ว Jira, โพสต์การแจ้งเตือนใน Slack หรือซิงค์ข้อมูลใน Salesforce ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
ตัวเชื่อมต่อที่กำลังจะเปิดตัวขยายไปยังแพลตฟอร์มธุรกิจเช่น Shopify และ Microsoft Teams ทำให้ตัวแทนสามารถจัดการการแก้ไขคำสั่งซื้อและคำขอด้านไอทีภายในจากอินเทอร์เฟซเดียว
ตัวเชื่อมต่อความรู้ช่วยให้ AI สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิกิของ Confluence, โฟลเดอร์ของ Google Drive และไซต์ของ SharePoint เพื่อรวมบริบทจากฐานความรู้ที่แตกต่างกันโดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูล
|แพลตฟอร์ม
|บทบาทการบูรณาการ
|Slack
|การแจ้งเตือนทันทีและการดำเนินการคำสั่งแบบสองทิศทาง
|จิรา
|การสร้างตั๋วและการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
|เซลส์ฟอร์ซ
|การซิงค์ CRM สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าและประวัติการติดต่อ
|ไมโครซอฟต์ 365
|การเข้าถึงแชท Teams, ปฏิทิน Outlook, รายงาน Excel
|Google ไดรฟ์
|การเรียกค้นเอกสารแบบเรียลไทม์สำหรับการสืบค้นความรู้
|AWS โทรศัพท์
|การกำหนดเส้นทางเสียงและการถอดเสียงการสนทนาบนระบบคลาวด์
สำหรับการปรับแต่งที่ลึกยิ่งขึ้น Integration Builder มีตัวจัดการ API แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สามารถเรียกใช้จุดสิ้นสุด REST ภายนอกหรือฐานข้อมูลใด ๆ จากขั้นตอนของตัวแทน AI ได้
App Builder ไม่เพียงแต่ทำได้แค่นั้น แต่ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิดเจ็ต UI แบบกำหนดเองภายใน Zendesk ได้โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ จากนั้นสามารถนำไปใช้งานภายในองค์กรหรือแบ่งปันผ่าน Zendesk Marketplace ได้
แนวทางสามระดับนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเร็วสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปกับความยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง
กำหนดการดำเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการเปิดตัว AI แบบตัวแทนของ Zendesk คือการเริ่มต้นจากขนาดเล็กและพิสูจน์คุณค่าก่อนที่จะขยายออกไปในวงกว้าง
เราขอแนะนำให้คุณเลือกปัญหาที่มีปริมาณสูงและมีความซับซ้อนต่ำ เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ และดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์
ติดตามความแม่นยำของความละเอียดในการติดตาม, อัตราการส่งต่อปัญหา, และความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันที่ใช้มนุษย์เพียงอย่างเดียว เมื่อตัวเลขพิสูจน์ว่า AI สามารถจัดการได้ ให้ขยายไปยังประเภทปัญหาเพิ่มเติม
นี่คือวิธีที่การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ดำเนินไป:
- ระยะนำร่อง: เลือกคิวการสนับสนุนหนึ่งรายการ, กำหนดค่าตัวแทน AI โดยใช้บทความความรู้ที่มีอยู่ของคุณ, และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับกลุ่มควบคุมที่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากมนุษย์เท่านั้น
- การเปิดตัวเบื้องต้น: ขยายไปยังคิวเพิ่มเติมอีกสามถึงห้าคิว เชื่อมต่อแอคชันและการผสานการทำงานที่คุณต้องการ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มนุษย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกับ AI
- การเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ: เปิดใช้งาน AI ในทุกช่องทางการสนับสนุนมาตรฐานของคุณ เปิดสวิตช์การเรียกเก็บเงินตามผลลัพธ์ และล็อกนโยบายการกำกับดูแลของคุณสำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและกฎการยกระดับปัญหา
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทุกเดือน ให้ตรวจสอบบันทึกการให้เหตุผลของ AI เพื่อดูว่าอะไรทำงานได้ดีและอะไรไม่ได้ผล ปรับปรุงฐานความรู้ของคุณให้สอดคล้อง และปรับปรุงกฎการกำหนดเส้นทางของคุณ
คุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายทีมเพื่อให้สิ่งนี้สำเร็จ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้กำหนดกฎการยกระดับปัญหา, ฝ่ายไอทีจัดการเรื่องการบูรณาการระบบ, และฝ่ายกำกับดูแลจะคอยตรวจสอบการจัดการข้อมูล
Zendesk เน้นย้ำอย่างมากในการมีผู้นำโครงการที่ทุ่มเทเพียงหนึ่งคน ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนระหว่างแผนกต่าง ๆ และรักษาความก้าวหน้าของงานเมื่อมีความขัดแย้งด้านความสำคัญ
แผนที่ทางและมุมมองระบบนิเวศ
การพัฒนาของ Zendesk มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ การขยายการครอบคลุมช่องทาง และการวิเคราะห์ขั้นสูง
บริษัทได้เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์มในเดือนมีนาคม 2025 โดยมีแผนก้าวสำคัญที่กำหนดไว้ตลอดปี 2026 และต่อเนื่องไปข้างหน้า
ตัวแทน AI เสียง เป็นตัวแทนของอนาคตใหม่. ภายหลังการทดสอบเบต้าในเดือนตุลาคมปี 2025ตัวแทนการสนับสนุนทางโทรศัพท์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์จะพร้อมให้บริการทั่วไปในต้นปี 2026 โดยได้รับการขับเคลื่อนโดยแบบจำลอง GPT-4 และ GPT-5 ที่สามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ดำเนินการตามคำสั่ง และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องมีการส่งต่อให้กับตัวแทนสด.
การเข้าซื้อกิจการ HyperArcในเดือนกรกฎาคม 2025 ได้เร่งการวิเคราะห์การสนทนาให้เร็วขึ้นในแผนงาน: ผู้ดูแลระบบจะสามารถถามคำถามในภาษาอังกฤษธรรมดาและรับข้อมูลเชิงลึกทันทีจากข้อมูลสนับสนุน พร้อมด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจจับความผิดปกติ
การผสานรวม Microsoft 365 Teams และ Outlookกำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ เพื่อฝังการสนับสนุน Zendesk AI ไว้ในเครื่องมือที่ใช้เป็นประจำของพนักงานโดยตรง ทำให้เส้นแบ่งระหว่างบริการลูกค้าและบริการพนักงานเลือนรางลง
คำมั่นสัญญาในโรดแมปนี้ทำให้ Zendesk สามารถแข่งขันกับSalesforceและServiceNowในด้านความสามารถของตัวแทนอัตโนมัติได้ ในขณะที่ยังคงรักษาการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและผลลัพธ์ที่วัดได้เป็นจุดเด่นที่แตกต่าง
Zendesk Agentic AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
โมเดลการกำหนดราคาของ Zendesk ประกอบด้วยสามชั้น: ค่าธรรมเนียมการแก้ไขปัญหาด้วย AI ที่อิงผลลัพธ์, ส่วนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนที่เป็นตัวเลือก, และการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มพื้นฐาน.
ลูกค้าจะชำระค่าบริการประมาณ $0.20 ถึง $0.30 ต่อตั๋วที่ตัวแทน AI สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งหมายความว่าหากการโต้ตอบไม่ได้รับการแก้ไข จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AI การเรียกเก็บเงินตามผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับมูลค่าที่จับต้องได้และลดความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยี
ส่วนเสริม AI ขั้นสูง ซึ่งมอบคุณสมบัติของ Co-Pilot เช่น การสรุปโดยอัตโนมัติ การปรับโทนเสียง และคำแนะนำคำตอบสำหรับเจ้าหน้าที่มนุษย์ มีค่าใช้จ่าย $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ส่วนลดตามปริมาณผ่านพันธมิตรของ Zendesk มักจะลดอัตราดังกล่าวลง และการทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ต่อตัวแทนเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรายเดือน $50 ซึ่งให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง
ภายใต้ค่าธรรมเนียม AI เหล่านั้นคือใบอนุญาตพื้นฐานของ Zendesk Suite ที่จำเป็น ซึ่งมีราคาตั้งแต่ $115 ถึง $150 ต่อตัวแทนต่อเดือน สำหรับระดับ Professional หรือ Enterprise
Zendesk AI ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน แต่เป็นการเสริมความสามารถให้กับแพลตฟอร์ม Suite ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่สามารถรวมถึงบริการการผสานรวมสำหรับระบบองค์กรที่ซับซ้อน ค่าบริการประมวลผลหากปริมาณการเรียก API เกินโควตาปกติ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้ทีมสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานที่ช่วยด้วย AI ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ซื้อควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการดูแลฐานความรู้ด้วย เนื่องจากเอกสารที่บางหรือล้าสมัยจะลดประสิทธิภาพของ AI และเพิ่มอัตราการยกระดับปัญหาให้สูงขึ้น
แม้จะพิจารณาถึงข้อควรระวังเหล่านี้แล้ว โมเดลการชำระเงินตามความละเอียดยังคงเสนอเศรษฐศาสตร์หน่วยที่คาดการณ์ได้เมื่อเทียบกับการกำหนดราคาแบบต่อที่นั่งแบบดั้งเดิมที่ขยายตัวตามเส้นตรงกับการเติบโตของทีม
ข้อคิดสุดท้าย
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ทรงพลังใด ๆ Zendesk Agentic AI มอบทั้งโอกาสและความระมัดระวัง
โอกาสอยู่ที่การลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาลง 30 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ในขณะที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
ความเสี่ยงอยู่ที่ความซับซ้อนในการดำเนินการ: ฐานความรู้ที่ไม่ได้จัดระเบียบอย่างดี การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงพอ และระยะเวลาการเริ่มต้นที่ประเมินต่ำเกินไปสามารถทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนล่าช้าและสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ในช่วงแรก
เริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยการทดลองนำร่องที่ควบคุมได้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัญหาประเภทที่มีปริมาณสูงเพียงอย่างเดียว วัดผลสำเร็จอย่างเข้มงวด และขยายผลต่อเมื่อได้รับการยืนยันทั้งความถูกต้องและความพึงพอใจของผู้ใช้แล้วเท่านั้น
แนวทางที่มีวินัยนั้นเปลี่ยน AI ที่ทำงานอัตโนมัติจากความตื่นเต้นเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน