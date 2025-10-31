บล็อก ClickUp
What Makes OpenAI’s Agentic AI Stand Out in 2025?
อะไรที่ทำให้ AI แบบตัวแทนของ OpenAI โดดเด่นในปี 2025?

31 ตุลาคม 2568

ประเด็นสำคัญ

  • ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI ทำให้งานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมกัน
  • AgentKit ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองได้ด้วยการจัดการแบบโค้ดต่ำ
  • ตัวแทนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับอนุญาตจากผู้ใช้และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  • การเปิดตัวจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเริ่มต้นด้วยการทดลองในภารกิจที่แคบและมีมูลค่าสูงก่อน

OpenAI มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?

ใช่, OpenAI มีผลิตภัณฑ์ AI แบบเอเจนต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

บริษัทได้เปิดตัวโหมดตัวแทน ChatGPTเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานหลายขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น การท่องเว็บและการรันโค้ด

สามเดือนต่อมา OpenAI ได้เปิดตัวAgentKit ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อสร้าง ใช้งาน และปรับแต่งเอเจนต์ AI ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

การเปิดตัวเหล่านี้ทำให้ OpenAI กลายเป็นผู้นำในตลาด AI แบบตัวแทน บริษัทกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้นำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดโดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างเทคโนโลยีทั้งหมดใหม่

หลังจากที่ได้ทดสอบแพลตฟอร์มนี้ด้วยตัวเองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมพบว่าการตั้งค่านั้นตรงไปตรงมาอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าตัวแทนจะประสบปัญหาบ้างกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเฉพาะด้าน

มันทำงานอย่างไรจริงๆ?

ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI ทำงานผ่านระบบรวมที่ผสานความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ ChatGPT กับความสามารถในการท่องเว็บไซต์, รันโค้ด, และเรียกใช้ API บนคอมพิวเตอร์เสมือน

เมื่อคุณมอบหมายงาน ตัวแทนจะประเมินเป้าหมาย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และดำเนินการตามลำดับจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือพบอุปสรรค

ตัวแทนสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อกับ Gmail, GitHub, Slack และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัยเพียงหลังจากได้รับการขออนุญาตจากผู้ใช้แล้วเท่านั้น ชั้นการอนุญาตนี้ทำให้แน่ใจว่าการกระทำที่ละเอียดอ่อนจะไม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้ง

องค์ประกอบหน้าที่ทางธุรกิจ
การท่องเว็บการวิจัยตลาด, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
การดำเนินการตามโค้ดการแปลงข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติด้วยสคริปต์, การสร้างรายงาน
การเรียกใช้ APIการอัปเดต CRM, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, การผสานรวมบริการจากบุคคลที่สาม
การเข้าถึงตัวเชื่อมต่อการร่างอีเมล, การจัดตารางเวลาในปฏิทิน, การเรียกดูเอกสาร

ในการทดสอบของฉันเอง ฉันสังเกตเห็นว่าตัวแทนหยุดชั่วคราวก่อนส่งอีเมลหรือแก้ไขไฟล์ ซึ่งสร้างความไว้วางใจในกระบวนการตัดสินใจของมัน

สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถจัดการงานต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างและการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สามารถดึงข้อมูลการขายจาก CRM วิเคราะห์แนวโน้มในสเปรดชีต และร่างอีเมลสรุปโดยไม่ต้องสลับบริบท

ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญเพราะความเร็วในการทำงานให้เสร็จจะเพิ่มขึ้นเมื่อระบบหนึ่งระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด ตอนนี้ เมื่อผู้ใช้จริงนำไปใช้งานจริงจะเป็นอย่างไร?

สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?

ลองนึกภาพผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งสำหรับการประชุมวางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง

แทนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคู่แข่งด้วยตนเอง คัดลิสต์ฟีเจอร์ และจดบันทึก เธอเปิดใช้งานโหมดตัวแทนของ ChatGPT ด้วยคำสั่งเพียงหนึ่งเดียว: "วิจัยแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดสามอันดับแรก เปรียบเทียบฟีเจอร์ AI ของแต่ละแพลตฟอร์ม และสรุปผลในตาราง"

ตัวแทนดำเนินการตามเส้นทางที่ชัดเจนจากปัญหาไปสู่ผลลัพธ์:

  1. ระบุขอบเขตของงานและยืนยันแพลตฟอร์ม CRM ทั้งสามที่ต้องการศึกษา
  2. เรียกดูเว็บไซต์และเอกสารประกอบของผู้ขายแต่ละรายเพื่อดึงรายละเอียดคุณลักษณะของ AI
  3. รวบรวมผลการค้นพบเป็นตารางเปรียบเทียบที่มีโครงสร้าง
  4. ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและทำเครื่องหมายข้อมูลที่ขาดหาย

ภายใน 10 นาที ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะมีเอกสารที่พร้อมสำหรับการแชร์ ความรวดเร็วและความเป็นอิสระนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากผู้ช่วยวิจัยแบบดั้งเดิมที่ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอนหรือการตรวจสอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน

โซลูชันที่แข่งขันกันมักขาดการบูรณาการอย่างแน่นแฟ้นระหว่างการให้เหตุผล การเรียกดู และการจัดการข้อมูล ซึ่ง OpenAI ได้รวมเข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว นั่นนำเราไปสู่คำถามที่กว้างขึ้นว่าอะไรที่ทำให้ OpenAI โดดเด่นในวงการที่มีการแข่งขันสูง

อะไรที่ทำให้ OpenAI แตกต่าง?

OpenAI สร้างตำแหน่งที่โดดเด่นภายในบริษัทชั้นนำที่พัฒนาตัวแทนด้วยการสร้างโหมดตัวแทนที่มุ่งเน้นผู้บริโภค และ ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอย่างครบถ้วนภายในปีเดียวกัน

ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นมุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติเฉพาะทางหรือต้องการการเขียนโค้ดที่กำหนดเองอย่างกว้างขวาง OpenAI มอบประสบการณ์แบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งสำหรับทีมวิศวกรรม

บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการกำกับดูแลเป็นลำดับแรก OpenAI ได้เปิดตัวGuardrails ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยแบบเปิดและสามารถปรับใช้ได้เป็นโมดูล ซึ่งสามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ตรวจจับการพยายามหลบหนี และบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายได้

สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนที่ติดตั้งทำงานภายในขอบเขตที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับองค์กรที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ภาพ:OpenAI

นี่คือจุดแข็งและข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญของแพลตฟอร์ม:

  • AgentKit มอบผืนผ้าใบแบบลากและวางที่มองเห็นได้สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดการจัดการ
  • เครื่องมือในตัว เช่น การค้นหาเว็บ การค้นหาไฟล์ และการควบคุมคอมพิวเตอร์ ช่วยลดความจำเป็นในการผสานรวมระบบแบบกำหนดเอง
  • ผู้ใช้ในช่วงแรกแจ้งปัญหาความแม่นยำเป็นครั้งคราวและประสิทธิภาพที่ช้าในการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
  • การเข้าถึงบริการในโลกจริงที่จำกัดทำให้บางงานยังคงต้องติดตามด้วยตนเอง

ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่หลากหลายไว้ได้อย่างดี: "ผมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายเดือน" ขณะที่อีกคนระบุว่า "ระบบเอเจนต์ล้มเหลวในงานพื้นฐานเป็นประจำ" และขาดความโปร่งใสที่จำเป็นสำหรับการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่

ประสบการณ์ที่แตกต่างเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงแพลตฟอร์มที่ยังคงพัฒนาอยู่แต่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ด้วยบริบทดังกล่าวในใจ เรามาสำรวจกันว่าตัวแทนของ OpenAI เข้ากับระบบนิเวศเทคโนโลยีขององค์กรที่มีอยู่ได้อย่างไร

การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ

ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ รอบตัวได้ผ่านConnector Registryที่มีการจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งให้บริการการผสานการทำงานแบบพร้อมใช้สำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่พบบ่อย

ผู้ดูแลระบบจัดการตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จากคอนโซลเดียว โดยให้สิทธิ์หรือจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทของทีมและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ภาพประกอบของตัวเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนของ OpenAI

Agents SDK และ Responses API มีเครื่องมือในตัว เช่น การค้นหาเว็บ การค้นหาไฟล์ และการควบคุมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทนที่สามารถดึงข้อมูลสดและดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดการผสานรวมที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการและเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า

นี่คือวิธีที่แพลตฟอร์มหลักๆ เข้ากับระบบนิเวศของตัวแทน OpenAI:

แพลตฟอร์มบทบาทการบูรณาการ
Dropbox, Google Drive, SharePointการเข้าถึงและเรียกคืนเอกสารอย่างปลอดภัยสำหรับการวิจัยและการรายงาน
ไมโครซอฟต์ ทีมส์, สแลคการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และการประสานงานกระบวนการทำงาน
Gmail, Outlookการร่างอีเมล, การจัดตารางเวลา, และการจัดการกล่องขาเข้า
GitHubการเข้าถึงที่เก็บโค้ด, การทำงานอัตโนมัติของคำขอดึง, การควบคุมเวอร์ชัน

การรวมโมเดลของบุคคลที่สามก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน แพลตฟอร์มไม่จำกัดเฉพาะโมเดลของ OpenAI เท่านั้น นักพัฒนาสามารถประเมินโมเดลอื่น ๆ ภายในแพลตฟอร์มและเรียกใช้ API ภายนอกผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐานได้

ความสามารถในการขยายตัวนี้ทำให้ตัวแทนของ OpenAI สามารถปรับตัวได้ในระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งมีผู้ให้บริการ AI หลายรายอยู่ร่วมกัน

กำหนดการดำเนินงานและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การนำเอเจนต์ AI มาใช้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อองค์กรดำเนินการเปิดตัวเป็นขั้นตอนแทนที่จะเปิดใช้งานพร้อมกันทั่วทั้งองค์กร

เริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องขนาดเล็กที่มุ่งเน้นกระบวนการที่มีมูลค่าสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การอัตโนมัติการคัดแยกตั๋วสนับสนุนลูกค้าหรือการสร้างสรุปยอดขายรายสัปดาห์ วิธีนี้ช่วยให้ทีมสามารถเรียนรู้จุดแข็งและข้อจำกัดของแพลตฟอร์มในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

นี่คือลำดับการเปิดตัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว:

  1. เปิดตัวโครงการนำร่องกับทีมหนึ่งทีมและงานเดียวที่ชัดเจน
  2. ประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
  3. ปรับปรุงคำแนะนำ ตัวเชื่อมโยง และกรอบการควบคุมตามข้อเสนอแนะจากการทดลองนำร่อง
  4. ขยายไปยังทีมที่อยู่ติดกันที่มีกระบวนการทำงานคล้ายคลึงกัน
  5. ขยายสู่การใช้งานเต็มรูปแบบเมื่อการกำกับดูแลและการฝึกอบรมพร้อมแล้ว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรรวมถึงฝ่ายความปลอดภัยด้านไอทีเพื่อทบทวนนโยบายการเข้าถึงข้อมูล เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อบังคับ และผู้ใช้ปลายทางเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ บทบาททั่วไปช่วยให้กระบวนการมีความยืดหยุ่นเนื่องจากโครงสร้างองค์กรมีความหลากหลาย

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญที่นี่เพราะ AI แบบเอเจนต์เปลี่ยนการตัดสินใจจากมนุษย์ไปสู่ระบบอัลกอริทึมในบริบทเฉพาะ

การสื่อสารที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ช่วยป้องกันความคาดหวังที่ไม่สมจริง และสร้างความไว้วางใจในเทคโนโลยี

ตอนนี้ มาฟังสิ่งที่ผู้ใช้กลุ่มแรกกำลังพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของพวกเขา

กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก

ความคิดเห็นในช่วงแรกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นักพัฒนาบางคนรู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บางคนพบว่าความสามารถในปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเชิงการผลิต

  • "ฉันได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายเดือน" (ผู้ใช้ Reddit, r/aipromptprogramming)
  • "ตัวแทนของ OpenAI เป็นเพียงลูกเล่นที่น่าสนุกในขณะนี้... ไม่มีอะไรมากกว่านั้น" (ผู้ใช้ Reddit, r/ChatGPT)
  • "นี่จะกวาดล้างตลาด RPA หมดสิ้น" (ผู้ใช้ Reddit, r/productivity)
  • "มันล้มเหลวในงานพื้นฐานเป็นประจำและไม่สามารถเข้าถึงบริการในโลกจริงส่วนใหญ่ได้" (ผู้ใช้ Reddit, r/ChatGPT)

หากคุณสนใจ คุณสามารถอ่านความคิดเห็นทั้งหมดกว่า 500 ข้อเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ได้ที่นี่เพื่อดูว่าฉันหมายถึงอะไร:

การเปิดตัวของ AgentKit ยังจุดประกายให้เกิดการอภิปรายว่า ผู้สร้างเอเจนต์ AI จากบุคคลที่สามอาจประสบปัญหาในการแข่งขัน เว้นแต่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเพิ่มคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์

ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งกล่าวว่า "สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ที่นำเสนอการทำงานของ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดกำลังดูซ้ำซ้อน" ในขณะนี้ที่ OpenAI ได้ให้บริการเครื่องมือสร้างตัวแทนแบบเนทีฟแล้ว

แม้จะมีข้อจำกัดในปัจจุบัน แต่ส่วนหนึ่งของชุมชนยังคงมีมุมมองเชิงบวก ความรู้สึกคือ AI แบบเอเจนต์อาจปฏิวัติระบบอัตโนมัติเมื่อช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกปิดลง

การจัดการงานที่น่าเบื่อเช่นการกรอกแบบฟอร์ม, การช้อปปิ้ง, หรือการตรวจสอบข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่บางคนเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา"

มุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจว่า OpenAI มีแผนจะนำแพลตฟอร์มนี้ไปในทิศทางใดต่อไป

แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ

OpenAI ได้กำหนดกรอบเวลาที่ก้าวร้าวซึ่งเคลื่อนจากการรวมแพลตฟอร์มไปสู่ความสามารถในการวิจัยแบบอัตโนมัติ

ภาพประกอบของแผนงานปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนของ OpenAI

ภายในกลางปี 2026 OpenAI มีแผนที่จะยกเลิก Assistants API แบบเก่าเมื่อ Responses API และ Agent SDK มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากันทั้งหมด

นี่จะรวมนักพัฒนาไว้บนแพลตฟอร์มตัวแทนเดียวที่ได้รับการปรับปรุง. คาดว่าจะมีการประกาศการยกเลิกอย่างเป็นทางการและเครื่องมือการโยกย้ายเมื่อวันเปลี่ยนผ่านใกล้เข้ามา.

ในปลายปี 2026, OpenAI มีเป้าหมายที่จะส่งมอบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำการวิจัยได้อย่างอิสระในระดับ "นักศึกษาฝึกงาน" ซีอีโอ แซม อัลท์แมนได้อธิบายเป้าหมายนี้ว่าเป็นการสร้างระบบที่สามารถอ่านวรรณกรรม, สร้างสมมติฐาน, ดำเนินการทดลอง, และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ด้วยการแนะนำจากมนุษย์น้อยที่สุด

มองไปข้างหน้า OpenAI ตั้งเป้าไว้ในปี 2028 สำหรับ "นักวิจัย AI ที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณ ขยายขอบเขตของหน้าต่างบริบทให้เกินขีดจำกัดการให้เหตุผลที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันที่ห้าชั่วโมง และพัฒนาการนวัตกรรมทางอัลกอริทึมในด้านการให้เหตุผล

การปรับปรุงในระยะใกล้รวมถึง API สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ (Workflows API) ที่ช่วยให้สามารถPLOY และจัดการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนได้ทางโปรแกรม และการนำความสามารถของตัวแทนเพิ่มเติมเข้าสู่แอปพลิเคชันผู้บริโภค ChatGPT การปรับปรุงแบบจำลองอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของตัวแทนและลดข้อผิดพลาดให้มากขึ้น

ด้วยแผนงานที่มองไปข้างหน้าอย่างชัดเจน ผู้นำจำเป็นต้องเข้าใจถึงความมุ่งมั่นทางการเงินที่จำเป็นในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้

OpenAI Agentic AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

OpenAI ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบแบ่งระดับสำหรับการเข้าถึง ChatGPT agent และคิดค่าบริการแยกต่างหากสำหรับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา API

ChatGPT Plus มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน และรวมถึงการดำเนินการของตัวแทนประมาณ 40 ครั้งต่อเดือน พร้อมเครดิตแบบจ่ายตามการใช้งานสำหรับการใช้เพิ่มเติม

ChatGPT Pro ราคา 200 ดอลลาร์ต่อเดือน มอบสิทธิ์การเข้าถึงแบบเร่งด่วนและการใช้งานตัวแทนที่แทบไม่จำกัด โดยเริ่มต้นให้ประมาณ 400 การดำเนินการของตัวแทนต่อเดือนโดยค่าเริ่มต้น

สำหรับทีมChatGPT Teamมีราคา $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อทำสัญญาแบบรายปี หรือ $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. ระดับนี้รวมถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ Plus สำหรับผู้ใช้แต่ละคน, แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน, และขีดจำกัดการใช้งานรวมที่สูงขึ้น.

ภาพ:ChatGPT

นักพัฒนาที่ใช้ API จะชำระค่าบริการเฉพาะโทเค็นของโมเดลพื้นฐานและการเรียก API เสริมเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับการใช้ Agents SDK, เครื่องมือ AgentKit หรือฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัว

อย่างไรก็ตาม การค้นหาเว็บจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: $30 ต่อ 1,000 การค้นหาสำหรับ GPT-4o search-preview และ $25 ต่อ 1,000 สำหรับ GPT-4o-mini เครื่องมือในตัวอื่นๆ เช่น การค้นหาไฟล์หรือการรันโค้ด จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะโทเค็นของโมเดลที่ใช้เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่สามารถเกิดขึ้นได้จากงานที่ต้องใช้การประมวลผลอย่างหนักหรืองานการผสานระบบขนาดใหญ่ที่ต้องมีการเรียกใช้ API อย่างกว้างขวาง องค์กรควรติดตามการใช้งานอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดลองใช้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างถูกต้อง หากไม่มีการกำหนดราคาสาธารณะสำหรับคุณสมบัติเฉพาะให้ตรวจสอบหน้าข้อมูลธุรกิจของOpenAI หรือติดต่อทีมขายของพวกเขาโดยตรง

ข้อคิดสุดท้าย

โหมดตัวแทนของ OpenAI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริง แต่ยังไม่อยู่ในขั้นพร้อมใช้งานจริงสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ผมได้เห็นมันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในงานวิจัยและการสังเคราะห์ข้อมูล แต่ยังมีข้อจำกัดเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ต้องการการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน

การดำเนินการที่ชาญฉลาดคือการมองเครื่องมือนี้ว่าเป็นเครื่องมือทดลองมากกว่าการทดแทนระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยงานที่สามารถทำซ้ำได้และมีเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และปรับคำแนะนำและสิทธิ์การเข้าถึงจนกว่าผลลัพธ์จะมีความสม่ำเสมอ

ผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่ปรับปรุงอย่างรอบคอบจะสร้างความรู้เชิงสถาบันที่มีคุณค่าเมื่อแพลตฟอร์มเติบโตขึ้น ผู้ที่รอความสมบูรณ์แบบจะเฝ้าดูคู่แข่งคว้าความได้เปรียบจากการเรียนรู้