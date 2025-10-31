อะไรที่ทำให้ AI แบบตัวแทนของ OpenAI โดดเด่นในปี 2025?

ประเด็นสำคัญ
- ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI ทำให้งานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมกัน
- AgentKit ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองได้ด้วยการจัดการแบบโค้ดต่ำ
- ตัวแทนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับอนุญาตจากผู้ใช้และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- การเปิดตัวจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเริ่มต้นด้วยการทดลองในภารกิจที่แคบและมีมูลค่าสูงก่อน
OpenAI มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่, OpenAI มีผลิตภัณฑ์ AI แบบเอเจนต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
บริษัทได้เปิดตัวโหมดตัวแทน ChatGPTเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานหลายขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น การท่องเว็บและการรันโค้ด
สามเดือนต่อมา OpenAI ได้เปิดตัวAgentKit ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อสร้าง ใช้งาน และปรับแต่งเอเจนต์ AI ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
การเปิดตัวเหล่านี้ทำให้ OpenAI กลายเป็นผู้นำในตลาด AI แบบตัวแทน บริษัทกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้นำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดโดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างเทคโนโลยีทั้งหมดใหม่
หลังจากที่ได้ทดสอบแพลตฟอร์มนี้ด้วยตัวเองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมพบว่าการตั้งค่านั้นตรงไปตรงมาอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าตัวแทนจะประสบปัญหาบ้างกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเฉพาะด้าน
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI ทำงานผ่านระบบรวมที่ผสานความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ ChatGPT กับความสามารถในการท่องเว็บไซต์, รันโค้ด, และเรียกใช้ API บนคอมพิวเตอร์เสมือน
เมื่อคุณมอบหมายงาน ตัวแทนจะประเมินเป้าหมาย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และดำเนินการตามลำดับจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือพบอุปสรรค
ตัวแทนสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อกับ Gmail, GitHub, Slack และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัยเพียงหลังจากได้รับการขออนุญาตจากผู้ใช้แล้วเท่านั้น ชั้นการอนุญาตนี้ทำให้แน่ใจว่าการกระทำที่ละเอียดอ่อนจะไม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้ง
|องค์ประกอบ
|หน้าที่ทางธุรกิจ
|การท่องเว็บ
|การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
|การดำเนินการตามโค้ด
|การแปลงข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติด้วยสคริปต์, การสร้างรายงาน
|การเรียกใช้ API
|การอัปเดต CRM, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, การผสานรวมบริการจากบุคคลที่สาม
|การเข้าถึงตัวเชื่อมต่อ
|การร่างอีเมล, การจัดตารางเวลาในปฏิทิน, การเรียกดูเอกสาร
ในการทดสอบของฉันเอง ฉันสังเกตเห็นว่าตัวแทนหยุดชั่วคราวก่อนส่งอีเมลหรือแก้ไขไฟล์ ซึ่งสร้างความไว้วางใจในกระบวนการตัดสินใจของมัน
สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถจัดการงานต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างและการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สามารถดึงข้อมูลการขายจาก CRM วิเคราะห์แนวโน้มในสเปรดชีต และร่างอีเมลสรุปโดยไม่ต้องสลับบริบท
ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญเพราะความเร็วในการทำงานให้เสร็จจะเพิ่มขึ้นเมื่อระบบหนึ่งระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด ตอนนี้ เมื่อผู้ใช้จริงนำไปใช้งานจริงจะเป็นอย่างไร?
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
ลองนึกภาพผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งสำหรับการประชุมวางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง
แทนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคู่แข่งด้วยตนเอง คัดลิสต์ฟีเจอร์ และจดบันทึก เธอเปิดใช้งานโหมดตัวแทนของ ChatGPT ด้วยคำสั่งเพียงหนึ่งเดียว: "วิจัยแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดสามอันดับแรก เปรียบเทียบฟีเจอร์ AI ของแต่ละแพลตฟอร์ม และสรุปผลในตาราง"
ตัวแทนดำเนินการตามเส้นทางที่ชัดเจนจากปัญหาไปสู่ผลลัพธ์:
- ระบุขอบเขตของงานและยืนยันแพลตฟอร์ม CRM ทั้งสามที่ต้องการศึกษา
- เรียกดูเว็บไซต์และเอกสารประกอบของผู้ขายแต่ละรายเพื่อดึงรายละเอียดคุณลักษณะของ AI
- รวบรวมผลการค้นพบเป็นตารางเปรียบเทียบที่มีโครงสร้าง
- ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและทำเครื่องหมายข้อมูลที่ขาดหาย
ภายใน 10 นาที ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะมีเอกสารที่พร้อมสำหรับการแชร์ ความรวดเร็วและความเป็นอิสระนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากผู้ช่วยวิจัยแบบดั้งเดิมที่ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอนหรือการตรวจสอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
โซลูชันที่แข่งขันกันมักขาดการบูรณาการอย่างแน่นแฟ้นระหว่างการให้เหตุผล การเรียกดู และการจัดการข้อมูล ซึ่ง OpenAI ได้รวมเข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว นั่นนำเราไปสู่คำถามที่กว้างขึ้นว่าอะไรที่ทำให้ OpenAI โดดเด่นในวงการที่มีการแข่งขันสูง
อะไรที่ทำให้ OpenAI แตกต่าง?
OpenAI สร้างตำแหน่งที่โดดเด่นภายในบริษัทชั้นนำที่พัฒนาตัวแทนด้วยการสร้างโหมดตัวแทนที่มุ่งเน้นผู้บริโภค และ ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอย่างครบถ้วนภายในปีเดียวกัน
ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นมุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติเฉพาะทางหรือต้องการการเขียนโค้ดที่กำหนดเองอย่างกว้างขวาง OpenAI มอบประสบการณ์แบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งสำหรับทีมวิศวกรรม
บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการกำกับดูแลเป็นลำดับแรก OpenAI ได้เปิดตัวGuardrails ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยแบบเปิดและสามารถปรับใช้ได้เป็นโมดูล ซึ่งสามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ตรวจจับการพยายามหลบหนี และบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายได้
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนที่ติดตั้งทำงานภายในขอบเขตที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับองค์กรที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
นี่คือจุดแข็งและข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญของแพลตฟอร์ม:
- AgentKit มอบผืนผ้าใบแบบลากและวางที่มองเห็นได้สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดการจัดการ
- เครื่องมือในตัว เช่น การค้นหาเว็บ การค้นหาไฟล์ และการควบคุมคอมพิวเตอร์ ช่วยลดความจำเป็นในการผสานรวมระบบแบบกำหนดเอง
- ผู้ใช้ในช่วงแรกแจ้งปัญหาความแม่นยำเป็นครั้งคราวและประสิทธิภาพที่ช้าในการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
- การเข้าถึงบริการในโลกจริงที่จำกัดทำให้บางงานยังคงต้องติดตามด้วยตนเอง
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่หลากหลายไว้ได้อย่างดี: "ผมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายเดือน" ขณะที่อีกคนระบุว่า "ระบบเอเจนต์ล้มเหลวในงานพื้นฐานเป็นประจำ" และขาดความโปร่งใสที่จำเป็นสำหรับการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
ประสบการณ์ที่แตกต่างเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงแพลตฟอร์มที่ยังคงพัฒนาอยู่แต่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ด้วยบริบทดังกล่าวในใจ เรามาสำรวจกันว่าตัวแทนของ OpenAI เข้ากับระบบนิเวศเทคโนโลยีขององค์กรที่มีอยู่ได้อย่างไร
การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ
ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ OpenAI สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ รอบตัวได้ผ่านConnector Registryที่มีการจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งให้บริการการผสานการทำงานแบบพร้อมใช้สำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่พบบ่อย
ผู้ดูแลระบบจัดการตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จากคอนโซลเดียว โดยให้สิทธิ์หรือจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทของทีมและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Agents SDK และ Responses API มีเครื่องมือในตัว เช่น การค้นหาเว็บ การค้นหาไฟล์ และการควบคุมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทนที่สามารถดึงข้อมูลสดและดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดการผสานรวมที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการและเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า
นี่คือวิธีที่แพลตฟอร์มหลักๆ เข้ากับระบบนิเวศของตัวแทน OpenAI:
|แพลตฟอร์ม
|บทบาทการบูรณาการ
|Dropbox, Google Drive, SharePoint
|การเข้าถึงและเรียกคืนเอกสารอย่างปลอดภัยสำหรับการวิจัยและการรายงาน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์, สแลค
|การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และการประสานงานกระบวนการทำงาน
|Gmail, Outlook
|การร่างอีเมล, การจัดตารางเวลา, และการจัดการกล่องขาเข้า
|GitHub
|การเข้าถึงที่เก็บโค้ด, การทำงานอัตโนมัติของคำขอดึง, การควบคุมเวอร์ชัน
การรวมโมเดลของบุคคลที่สามก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน แพลตฟอร์มไม่จำกัดเฉพาะโมเดลของ OpenAI เท่านั้น นักพัฒนาสามารถประเมินโมเดลอื่น ๆ ภายในแพลตฟอร์มและเรียกใช้ API ภายนอกผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐานได้
ความสามารถในการขยายตัวนี้ทำให้ตัวแทนของ OpenAI สามารถปรับตัวได้ในระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งมีผู้ให้บริการ AI หลายรายอยู่ร่วมกัน
กำหนดการดำเนินงานและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การนำเอเจนต์ AI มาใช้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อองค์กรดำเนินการเปิดตัวเป็นขั้นตอนแทนที่จะเปิดใช้งานพร้อมกันทั่วทั้งองค์กร
เริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องขนาดเล็กที่มุ่งเน้นกระบวนการที่มีมูลค่าสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การอัตโนมัติการคัดแยกตั๋วสนับสนุนลูกค้าหรือการสร้างสรุปยอดขายรายสัปดาห์ วิธีนี้ช่วยให้ทีมสามารถเรียนรู้จุดแข็งและข้อจำกัดของแพลตฟอร์มในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
นี่คือลำดับการเปิดตัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว:
- เปิดตัวโครงการนำร่องกับทีมหนึ่งทีมและงานเดียวที่ชัดเจน
- ประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
- ปรับปรุงคำแนะนำ ตัวเชื่อมโยง และกรอบการควบคุมตามข้อเสนอแนะจากการทดลองนำร่อง
- ขยายไปยังทีมที่อยู่ติดกันที่มีกระบวนการทำงานคล้ายคลึงกัน
- ขยายสู่การใช้งานเต็มรูปแบบเมื่อการกำกับดูแลและการฝึกอบรมพร้อมแล้ว
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรรวมถึงฝ่ายความปลอดภัยด้านไอทีเพื่อทบทวนนโยบายการเข้าถึงข้อมูล เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อบังคับ และผู้ใช้ปลายทางเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ บทบาททั่วไปช่วยให้กระบวนการมีความยืดหยุ่นเนื่องจากโครงสร้างองค์กรมีความหลากหลาย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญที่นี่เพราะ AI แบบเอเจนต์เปลี่ยนการตัดสินใจจากมนุษย์ไปสู่ระบบอัลกอริทึมในบริบทเฉพาะ
การสื่อสารที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ช่วยป้องกันความคาดหวังที่ไม่สมจริง และสร้างความไว้วางใจในเทคโนโลยี
ตอนนี้ มาฟังสิ่งที่ผู้ใช้กลุ่มแรกกำลังพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของพวกเขา
กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก
ความคิดเห็นในช่วงแรกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นักพัฒนาบางคนรู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บางคนพบว่าความสามารถในปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเชิงการผลิต
- "ฉันได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายเดือน" (ผู้ใช้ Reddit, r/aipromptprogramming)
- "ตัวแทนของ OpenAI เป็นเพียงลูกเล่นที่น่าสนุกในขณะนี้... ไม่มีอะไรมากกว่านั้น" (ผู้ใช้ Reddit, r/ChatGPT)
- "นี่จะกวาดล้างตลาด RPA หมดสิ้น" (ผู้ใช้ Reddit, r/productivity)
- "มันล้มเหลวในงานพื้นฐานเป็นประจำและไม่สามารถเข้าถึงบริการในโลกจริงส่วนใหญ่ได้" (ผู้ใช้ Reddit, r/ChatGPT)
หากคุณสนใจ คุณสามารถอ่านความคิดเห็นทั้งหมดกว่า 500 ข้อเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ได้ที่นี่เพื่อดูว่าฉันหมายถึงอะไร:
การเปิดตัวของ AgentKit ยังจุดประกายให้เกิดการอภิปรายว่า ผู้สร้างเอเจนต์ AI จากบุคคลที่สามอาจประสบปัญหาในการแข่งขัน เว้นแต่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเพิ่มคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์
ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งกล่าวว่า "สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ที่นำเสนอการทำงานของ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดกำลังดูซ้ำซ้อน" ในขณะนี้ที่ OpenAI ได้ให้บริการเครื่องมือสร้างตัวแทนแบบเนทีฟแล้ว
แม้จะมีข้อจำกัดในปัจจุบัน แต่ส่วนหนึ่งของชุมชนยังคงมีมุมมองเชิงบวก ความรู้สึกคือ AI แบบเอเจนต์อาจปฏิวัติระบบอัตโนมัติเมื่อช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกปิดลง
การจัดการงานที่น่าเบื่อเช่นการกรอกแบบฟอร์ม, การช้อปปิ้ง, หรือการตรวจสอบข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่บางคนเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา"
มุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจว่า OpenAI มีแผนจะนำแพลตฟอร์มนี้ไปในทิศทางใดต่อไป
แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ
OpenAI ได้กำหนดกรอบเวลาที่ก้าวร้าวซึ่งเคลื่อนจากการรวมแพลตฟอร์มไปสู่ความสามารถในการวิจัยแบบอัตโนมัติ
ภายในกลางปี 2026 OpenAI มีแผนที่จะยกเลิก Assistants API แบบเก่าเมื่อ Responses API และ Agent SDK มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากันทั้งหมด
นี่จะรวมนักพัฒนาไว้บนแพลตฟอร์มตัวแทนเดียวที่ได้รับการปรับปรุง. คาดว่าจะมีการประกาศการยกเลิกอย่างเป็นทางการและเครื่องมือการโยกย้ายเมื่อวันเปลี่ยนผ่านใกล้เข้ามา.
ในปลายปี 2026, OpenAI มีเป้าหมายที่จะส่งมอบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำการวิจัยได้อย่างอิสระในระดับ "นักศึกษาฝึกงาน" ซีอีโอ แซม อัลท์แมนได้อธิบายเป้าหมายนี้ว่าเป็นการสร้างระบบที่สามารถอ่านวรรณกรรม, สร้างสมมติฐาน, ดำเนินการทดลอง, และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ด้วยการแนะนำจากมนุษย์น้อยที่สุด
มองไปข้างหน้า OpenAI ตั้งเป้าไว้ในปี 2028 สำหรับ "นักวิจัย AI ที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณ ขยายขอบเขตของหน้าต่างบริบทให้เกินขีดจำกัดการให้เหตุผลที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันที่ห้าชั่วโมง และพัฒนาการนวัตกรรมทางอัลกอริทึมในด้านการให้เหตุผล
การปรับปรุงในระยะใกล้รวมถึง API สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ (Workflows API) ที่ช่วยให้สามารถPLOY และจัดการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนได้ทางโปรแกรม และการนำความสามารถของตัวแทนเพิ่มเติมเข้าสู่แอปพลิเคชันผู้บริโภค ChatGPT การปรับปรุงแบบจำลองอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของตัวแทนและลดข้อผิดพลาดให้มากขึ้น
ด้วยแผนงานที่มองไปข้างหน้าอย่างชัดเจน ผู้นำจำเป็นต้องเข้าใจถึงความมุ่งมั่นทางการเงินที่จำเป็นในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้
OpenAI Agentic AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
OpenAI ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบแบ่งระดับสำหรับการเข้าถึง ChatGPT agent และคิดค่าบริการแยกต่างหากสำหรับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา API
ChatGPT Plus มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน และรวมถึงการดำเนินการของตัวแทนประมาณ 40 ครั้งต่อเดือน พร้อมเครดิตแบบจ่ายตามการใช้งานสำหรับการใช้เพิ่มเติม
ChatGPT Pro ราคา 200 ดอลลาร์ต่อเดือน มอบสิทธิ์การเข้าถึงแบบเร่งด่วนและการใช้งานตัวแทนที่แทบไม่จำกัด โดยเริ่มต้นให้ประมาณ 400 การดำเนินการของตัวแทนต่อเดือนโดยค่าเริ่มต้น
สำหรับทีมChatGPT Teamมีราคา $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อทำสัญญาแบบรายปี หรือ $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. ระดับนี้รวมถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ Plus สำหรับผู้ใช้แต่ละคน, แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน, และขีดจำกัดการใช้งานรวมที่สูงขึ้น.
นักพัฒนาที่ใช้ API จะชำระค่าบริการเฉพาะโทเค็นของโมเดลพื้นฐานและการเรียก API เสริมเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับการใช้ Agents SDK, เครื่องมือ AgentKit หรือฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัว
อย่างไรก็ตาม การค้นหาเว็บจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: $30 ต่อ 1,000 การค้นหาสำหรับ GPT-4o search-preview และ $25 ต่อ 1,000 สำหรับ GPT-4o-mini เครื่องมือในตัวอื่นๆ เช่น การค้นหาไฟล์หรือการรันโค้ด จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะโทเค็นของโมเดลที่ใช้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่สามารถเกิดขึ้นได้จากงานที่ต้องใช้การประมวลผลอย่างหนักหรืองานการผสานระบบขนาดใหญ่ที่ต้องมีการเรียกใช้ API อย่างกว้างขวาง องค์กรควรติดตามการใช้งานอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดลองใช้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างถูกต้อง หากไม่มีการกำหนดราคาสาธารณะสำหรับคุณสมบัติเฉพาะให้ตรวจสอบหน้าข้อมูลธุรกิจของOpenAI หรือติดต่อทีมขายของพวกเขาโดยตรง
ข้อคิดสุดท้าย
โหมดตัวแทนของ OpenAI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริง แต่ยังไม่อยู่ในขั้นพร้อมใช้งานจริงสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ผมได้เห็นมันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในงานวิจัยและการสังเคราะห์ข้อมูล แต่ยังมีข้อจำกัดเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ต้องการการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน
การดำเนินการที่ชาญฉลาดคือการมองเครื่องมือนี้ว่าเป็นเครื่องมือทดลองมากกว่าการทดแทนระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยงานที่สามารถทำซ้ำได้และมีเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และปรับคำแนะนำและสิทธิ์การเข้าถึงจนกว่าผลลัพธ์จะมีความสม่ำเสมอ
ผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่ปรับปรุงอย่างรอบคอบจะสร้างความรู้เชิงสถาบันที่มีคุณค่าเมื่อแพลตฟอร์มเติบโตขึ้น ผู้ที่รอความสมบูรณ์แบบจะเฝ้าดูคู่แข่งคว้าความได้เปรียบจากการเรียนรู้